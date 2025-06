Te choroby dają prawo do orzeczenia 2025 – lista 208 schorzeń rozszerzona

W kwietniu 2025 roku weszła w życie przełomowa lista 208 chorób, które uprawniają do uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności. To ważna zmiana dla wielu osób, ponieważ jednostki chorobowe ujęte na tej liście zapewniają bezterminowe albo wieloletnie orzeczenie oraz automatyczne przyznanie wskazań w punktach 7 i 8.

rozwiń >

Nowy katalog 208 schorzeń: Dlaczego to prawdziwy przełom?

Po raz pierwszy ustawodawca jasno powiązał nazwę jednostki chorobowej z konkretnymi prawami pacjenta. To koniec z dotychczasową dowolnością komisji orzeczniczych i częstymi odwołaniami, które były zmorą dla wielu osób. Dzięki temu, że katalog wprowadza jednolite, ogólnopolskie kryteria, każda komisja powiatowa stosuje tę samą tabelę 208 kodów ICD-10/OMIM. Oznacza to, że identyczna diagnoza w różnych województwach daje te same uprawnienia.

Dla pacjentów z nieuleczalnymi chorobami, takimi jak schorzenia metaboliczne, neurodegeneracyjne czy rzadkie nowotwory, najważniejsza jest zmiana okresu ważności decyzji. Dzięki stałemu lub wieloletniemu okresowi ważności orzeczenia, osoby te nie muszą już co dwa-trzy lata wracać na badania, zbierać potwierdzeń diagnostycznych i ponownie udowadniać postępującego stanu zdrowia. To przekłada się na mniej biurokracji, niższe koszty leczenia (nie ma potrzeby powtarzanych konsultacji specjalistycznych) i większą stabilność w planowaniu rehabilitacji, edukacji czy zatrudnienia.

Konkretne korzyści dla pacjentów i systemu

Nowe przepisy przynoszą wymierne korzyści, które wykraczają poza samą biurokrację:

Automatyczne wskazania w punktach 7 i 8 orzeczenia : Pacjenci, których schorzenia znajdują się na liście, automatycznie zyskują prawo do stałej opieki oraz pierwszeństwo w rehabilitacji społeczno-zawodowej. To kluczowe ułatwienie w dostępie do niezbędnego wsparcia.

: Pacjenci, których schorzenia znajdują się na liście, automatycznie zyskują prawo do stałej opieki oraz pierwszeństwo w rehabilitacji społeczno-zawodowej. To kluczowe ułatwienie w dostępie do niezbędnego wsparcia. Oszczędności i cyfryzacja: Zmiany są korzystne nie tylko dla pacjentów, ale również dla instytucji takich jak ZUS i PFRON. Rzadsze komisje to oszczędność czasu i szybsze wypłaty świadczeń. Cały proces ulega pełniejszej cyfryzacji poprzez System Obsługi Wsparcia (SOW), co usprawnia zarządzanie i obsługę wniosków.

Wprowadzenie nowego katalogu 208 schorzeń to zatem krok milowy w kierunku bardziej humanitarnego, sprawiedliwego i efektywnego systemu wspierania osób z niepełnosprawnościami w Polsce.

Rewolucja w orzekaniu o niepełnosprawności w 2025: Twoja szansa na bezterminowe świadczenia

Kluczową nowością jest lista chorób uprawniających do świadczeń, których zdiagnozowanie może gwarantować bezterminowe lub długookresowe orzeczenie, a także automatyczne wskazania w punkcie 7 i 8 dokumentu. To potencjalnie ogromne ułatwienie dla tysięcy Polaków, którzy dotychczas musieli cyklicznie stawać przed komisjami.

Dlaczego nowy katalog 208 schorzeń to prawdziwy przełom?

Najważniejszą korzyścią jest zwolnienie z obowiązku stawiania się na kolejne komisje orzecznicze. Dla wielu osób, zwłaszcza z chorobami postępującymi lub rzadkimi, konieczność regularnego udowadniania swojego stanu zdrowia była źródłem ogromnego stresu, dodatkowych kosztów i straty czasu. Teraz mogą oni skupić się na leczeniu i rehabilitacji, zamiast na nieustannej biurokracji.

Orzeczenie bezterminowe ułatwia długofalowe planowanie opieki i dostęp do stałych świadczeń, takich jak na przykład zasiłek pielęgnacyjny. Osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie zyskują pewność, że wsparcie finansowe i inne formy pomocy nie zostaną nagle odebrane czy wstrzymane z powodu upływu terminu ważności dokumentu. To przekłada się na większą stabilność życiową i poczucie bezpieczeństwa.

Nawet w przypadku chorób spoza nowej listy 208 schorzeń, wprowadzono korzystne zmiany w orzekaniu o niepełnosprawności . Minimalny okres ważności dla orzeczeń czasowych został wydłużony. W przypadku rzadkich chorób genetycznych orzeczenie czasowe musi być ważne co najmniej 7 lat, co również stanowi znaczące odciążenie w porównaniu do poprzednich, często krótszych okresów.

Jakie nowe choroby dodano do katalogu w 2025 r.?

W 2025 roku katalog schorzeń uprawniających do orzeczenia o niepełnosprawności został znacząco rozszerzony. Poniżej przedstawiamy przykłady wybranych schorzeń, które znalazły się w nowym katalogu:

Przykład nowej jednostki chorobowej Kod ICD-10 / OMIM Choroba Charcot-Marie-Tooth G60.0 Zespół Aicardi-Goutières OMIM #225750 Mukolipidoza typu II (choroba I-cell) E77.0 Fibrodysplasia ossificans progressiva OMIM #135100 Zespół DiGeorge’a (22q11.2) D82.1 Zespół Angelmana OMIM #105830 Dystrofia mięśniowa Duchenne’a G71.0 Rdzeniowy zanik mięśni (SMA) G12.0 / G12.1 Zespół Retta G80.0 Neurofibromatoza typu 1 (choroba Recklinghausena) Q85.0

katalog ICD-10 2025 dzieli się na dwie główne grupy:

150 chorób automatycznie uprawnia do wskazań w punkcie 7 i 8 orzeczenia (czyli prawo do stałej opieki oraz pierwszeństwo w rehabilitacji społeczno-zawodowej).

automatycznie uprawnia do wskazań w orzeczenia (czyli prawo do stałej opieki oraz pierwszeństwo w rehabilitacji społeczno-zawodowej). 58 chorób uprawnia jedynie do wskazania w punktu 8.

Pełną tabelę wszystkich 208 pozycji znajdziesz w załączniku do wytycznych publikowanych przez zespoły ds. orzekania. Poniżej znajdziesz linki do załączników z pełnymi listami chorób:

Pełny katalog rzadkich chorób genetycznych o jednorodnym i niezmiennym przebiegu, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia, dostępny jest również w przepisach prawa:

Jak złożyć wniosek o orzeczenie w 2025 r.?

Procedura została uproszczona i w większości powiatów można ją przeprowadzić całkowicie online. Poniżej znajdziesz cztery kluczowe kroki, które pozwolą Ci bezproblemowo przejść od przygotowania dokumentów do odbioru decyzji i uruchomienia świadczeń.

Pobierz aktualny formularz z powiatowego zespołu ds. orzekania lub wypełnij go online w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) – https://sow.pfron.org.pl.

Dołącz dokumentację medyczną potwierdzającą rozpoznanie choroby z listy 208 (wyniki badań genetycznych, karty informacyjne).

Złóż wniosek w wersji papierowej lub elektronicznej; komisja ma 30 dni na decyzję.

Po uzyskaniu orzeczenia zgłoś się do PFRON (https://www.pfron.org.pl), aby skorzystać z dofinansowań czy turnusów rehabilitacyjnych.

FAQ – najczęstsze pytania o nową listę

Czy muszę mieć potwierdzenie genetyczne choroby?

Tak, przy schorzeniach ujętych w katalogu 208 kluczowe są wyniki badań potwierdzające diagnozę.

Kiedy lista 208 została oficjalnie opublikowana?

Wytyczne weszły w życie 3 kwietnia 2025 r. i stosuje je każda komisja orzecznicza.

Czy osoby już posiadające orzeczenie muszą składać wniosek ponownie?

Nie, dotychczasowe orzeczenia zachowują ważność, ale przy pierwszym wniosku po 3 kwietnia komisja zastosuje nową listę.

Czy katalog obejmuje choroby onkologiczne?

Tak, np. glejak wielopostaciowy i niektóre nowotwory w stadium IV są wymienione w grupie 150.