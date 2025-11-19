REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Stały zasiłek dla bezrobotnych po 50. roku życia 2025? Ile wynosi netto i brutto? Ile trwa zasiłek dla bezrobotnych po 50. roku życia?

Stały zasiłek dla bezrobotnych po 50. roku życia 2025? Ile wynosi netto i brutto? Ile trwa zasiłek dla bezrobotnych po 50. roku życia?

19 listopada 2025, 15:33
Marzena Sarniewicz
Stały zasiłek dla bezrobotnych po 50. roku życia 2025
Stały zasiłek dla bezrobotnych po 50. roku życia - ile wynosi i jak długo przysługuje w 2025 roku? Warto wiedzieć, że od 1 czerwca 2025 weszła w życie nowa ustawa o rynku pracy, która zmieniła zasady wypłaty świadczeń, okres pobierania zasiłku i sposób rejestracji bezrobotnych.

Stały zasiłek dla bezrobotnych po 50. roku życia 2025 – komu przysługuje?

Zasiłek przysługuje osobom, które:

  • są zarejestrowane jako bezrobotne,
  • spełniają warunki ustawowe dotyczące minimalnego okresu zatrudnienia (co najmniej 365 dni w ciągu ostatnich 18 miesięcy),
  • nie otrzymują innych świadczeń z tytułu zatrudnienia lub działalności.

Ile trwa zasiłek dla bezrobotnych po 50. roku życia?

Osoba po 50. roku życia może pobierać zasiłek przez 365 dni (standardowo zasiłek przyznawany jest na 180 dni). Warunkiem jest ukończenie 50 lat i posiadanie co najmniej 20-letniego okresu zatrudnienia.

Zasiłek dla bezrobotnych od 1 czerwca 2025

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych po 50. roku życia w 2025?

Nowe stawki zasiłku dla bezrobotnych obowiązujące od 1 czerwca 2025 są określone w obwieszczeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

Zasiłek dla bezrobotnych po 50. roku życia wynosi 120% podstawowej stawki zasiłku, która wynosi:

  • 1 721,90 zł brutto – przez pierwsze 90 dni,
  • 1 352,20 zł brutto – przez pozostały okres.

Zatem dla osób po 50. roku życia spełniającym warunki dotyczące 20-letniego stażu stawka zasiłku wynosi:

  • 2 066,28 zł brutto – przez pierwsze 90 dni,
  • 1 622,64 zł brutto – w kolejnych miesiącach.

Zasiłek dla bezrobotnych po 50. roku życia - nowa ustawa

Nowa ustawa o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz.U. 2025 poz. 620), która obowiązuje od 1 czerwca 2025 r., wprowadziła wiele zmian w zasadach przyznawania świadczeń. Oto najważniejsze z nich:

  • Zniesienie 80% zasiłku – obecnie nie stosuje się obniżonej stawki dla osób ze stażem pracy poniżej 5 lat. Każdy uprawniony otrzymuje 100% lub 120% (przy spełnieniu warunków).
  • Zasiłki wypłacane tylko na konto bankowe – obowiązek podania numeru rachunku przy rejestracji.
  • Rejestracja tylko w urzędzie zgodnym z miejscem zamieszkania, a nie zameldowania.
  • Maksymalny czas posiadania statusu osoby bezrobotnej wynosi 3 lata – liczone od daty wejścia ustawy w życie (czyli od 1 czerwca 2025).
  • Obowiązek kontaktu z PUP co 30 dni w przypadku posiadania IPD (Indywidualnego Planu Działania).

Podstawa prawna

  • Ustawa z 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 620)
Powiązane
Zasiłek dla bezrobotnych 2025 – ile trwa? Komu przysługuje? Gdzie złożyć wniosek o zasiłek? Jaka wysokość zasiłku dla bezrobotnych?
Zasiłek dla bezrobotnych 2025 – ile trwa? Komu przysługuje? Gdzie złożyć wniosek o zasiłek? Jaka wysokość zasiłku dla bezrobotnych?
Renta wdowia - komu przysługuje ZUS 2025? Ile wynosi? Jak wypełnić wniosek? Czy renta wdowia będzie działała wstecz? Jakie dokumenty do renty wdowiej?
Renta wdowia - komu przysługuje ZUS 2025? Ile wynosi? Jak wypełnić wniosek? Czy renta wdowia będzie działała wstecz? Jakie dokumenty do renty wdowiej?
Źródło: INFOR
Laptop dla nauczyciela 2025 – kończy się dodatkowy nabór. Kto może ponownie złożyć wniosek?
19 lis 2025

Tylko do 21 listopada 2025 roku nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni, którzy byli uprawnieni do bonu na zakup laptopa, lecz nie otrzymali go w poprzednim naborze, mogą ubiegać się o wsparcie. Bon można wykorzystać do 31 grudnia 2025 roku.
Nowe zasady rozliczania podatkowego samochodów firmowych od stycznia 2026 r. [zakup, leasing, najem, amortyzacja]. Ostatnia szansa na pełne odliczenia
19 lis 2025

Nabycie samochodu firmowego to nie tylko kwestia mobilności czy prestiżu - to również poważna decyzja finansowa, która może mieć długofalowe skutki podatkowe. Od stycznia 2026 r. wejdą w życie nowe przepisy podatkowe, które znacząco ograniczą możliwość rozliczenia kosztów zakupu pojazdów spalinowych w działalności gospodarczej.
Czy zadowalający jest uznaniowy nadzór wojewody nad zarządzeniami starosty?
19 lis 2025

Wojewoda sprawuje nadzór nad zarządzeniami starosty w zakresie ich legalności, czyli zgodności z prawem, a nie celowością. Przysługującym środkiem w postaci rozstrzygnięcia nadzorczego jest akt administracyjny, mocą którego wojewoda stwierdza nieważność w części lub w całości zarządzenia. Rozstrzygnięcie zawiera uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o prawie do złożenia skargi - w ciągu 30 dni - do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA).

PFRON 2026 dofinansowanie do samochodu dla niepełnosprawnych. Możesz dostać nawet 185 tys. zł
19 lis 2025

W 2026 roku kontynuowany będzie program PFRON „Samodzielność–Aktywność–Mobilność”, który może całkowicie zmienić życie osób poruszających się na wózku. Dofinansowanie do zakupu samochodu sięgnie nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych, a przy droższych pojazdach będzie liczone procentowo i sięgnie realnie nawet 185 tys. zł. Sprawdź zasady naboru, warunki i kto może skorzystać.

ZUS najpierw przyznał matce 800 plus, a teraz każe oddać pieniądze. Jednocześnie jednak nadal je… wypłaca. Co się dzieje? [wyrok]
19 lis 2025

Świadczenie 800 plus ma poprawić sytuację dzieci. Trafia jednak do rąk rodziców. Takie rozwiązanie jest zrozumiałe i uzasadnione, ale okazuje się, że może również być źródłem wielu problemów. I nie chodzi o to, że rodzice się nie dogadują między sobą. Również ZUS czasami zmienia zdanie.
Nauczyciele dostaną wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe? Komisja poparła zmianę w Karcie Nauczyciela
19 lis 2025

Sejmowa Komisja Edukacji i Nauki poparła projekt nowelizacji Karty Nauczyciela, który przywraca prawo do wynagrodzenia za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe, jeśli nauczyciel był gotowy je przeprowadzić. Przyjęto również poprawkę nadającą przepisom moc wsteczną – od 1 września 2025 r. Nowe regulacje mają rozwiązać problemy, jakie pojawiły się po tzw. dużej nowelizacji Karty obowiązującej od roku szkolnego 2025/2026.
Honorowi dawcy krwi nadal bez ogólnopolskich ulg w transporcie publicznym, mimo apeli
19 lis 2025

Rząd potwierdził, że honorowi dawcy krwi nie mogą liczyć na rozszerzenie ulg w publicznym transporcie. Decyzja wywołała rozczarowanie i gorącą dyskusję wśród krwiodawców, którzy od lat apelują o realne wsparcie dla osób ratujących ludzkie życie.
Nadchodzą zmiany w emeryturach ZUS. Obejmą wszystkich emerytów i rencistów już od marca 2026
19 lis 2025

Od marca 2026 wszystkie emerytury w Polsce pójdą w górę. ZUS zaczął już przygotowania do przyszłorocznych podwyżek. Dotyczy to każdego emeryta i rencisty, bez względu na staż pracy czy wysokość świadczenia. Oprócz podniesienia podstawowej emerytury, wielu seniorów może liczyć na dodatkowe wypłaty, które ZUS będzie przekazywał w ciągu roku.

Plan urlopów pracowników niepedagogicznych w szkołach 2026 – zasady, terminy i obowiązki pracodawcy
19 lis 2025

Pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni w szkołach korzystają z urlopów wypoczynkowych na podstawie Kodeksu pracy, podczas gdy nauczycieli obowiązuje Karta nauczyciela. Oznacza to odmienne zasady nabywania i planowania urlopu. Wyjaśniamy, jakie przepisy regulują urlopy pracowników niepedagogicznych, jak ustala się plan urlopów i na co powinni zwrócić uwagę pracodawcy oraz pracownicy.
ZUS zapowiedział, że w 2025 roku emerytury niektórych seniorów mogą wzrosnąć nawet o 1900 zł. Staż pracy nie ma znaczenia, ale trzeba złożyć specjalne oświadczenie
19 lis 2025

ZUS zapowiedział, że w 2025 roku emerytury niektórych beneficjentów mogą wzrosnąć nawet o 1878,91 zł. Ta podwyżka dotyczy także osób, które nie wypracowały wymaganego stażu. Aby otrzymać dopłatę do minimalnego świadczenia, seniorzy muszą złożyć specjalne oświadczenie. Ze względu na korzystne warunki, ZUS przewiduje spore zainteresowanie. Oto szczegóły.

