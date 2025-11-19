Kiedy podwyżka najniższej krajowej w Polsce 2026? Będą podwyżki wynagrodzeń w 2026 roku. Rząd zdecydował!
Rząd potwierdził podwyżkę płacy minimalnej od 1 stycznia 2026 roku. Zmiana obejmie zarówno miesięczne wynagrodzenie minimalne, jak i stawkę godzinową. To oznacza, że od 2026 roku w portfelach Polaków pojawi się więcej pieniędzy. Sprawdzamy, ile obecnie wynosi najniższa krajowa w 2025 roku, kiedy była ostatnia waloryzacja i ile więcej pracownicy otrzymają po Nowym Roku.
Waloryzacja płacy minimalnej 2025
Ostatnia waloryzacja płacy minimalnej weszła w życie 1 stycznia 2025 roku. Wtedy rząd zdecydował o jednorazowym wzroście najniższego wynagrodzenia. Drugiej waloryzacji w lipcu nie było, jak to miało miejsce w 2024 roku.
