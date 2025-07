ZUS wypłaci emerytom 6 tys. zł dodatku do prądu i ogrzewania! Kto i kiedy dostanie pieniądze?

W wyniku przeprowadzonych zmian ten dodatek do emerytury został zrównany z minimalną emeryturą, osiągając kwotę 1878,91 zł w 2025 roku. Oznacza to, że beneficjenci tego świadczenia będą otrzymywać kwotę odpowiadającą trzynastej emeryturze. I to co miesiąc. Co to za dodatek? Oto szczegóły.