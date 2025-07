Turnus rehabilitacyjny PFRON 2025 – dofinansowanie, terminy, ośrodki i zasady przyznania

Czy osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności mają zniżkę na turnus? Jaki stopień niepełnosprawności uprawnia do dofinansowania? Gdzie złożyć wniosek i jakie dokumenty trzeba przygotować? W tym poradniku znajdziesz wszystkie aktualne informacje o zasadach udziału w turnusach rehabilitacyjnych w 2025 roku. Wyjaśniamy, kto może liczyć na pokrycie kosztów pobytu, nawet do 40% przeciętnego wynagrodzenia, kiedy możliwy jest wyjazd z opiekunem i jak krok po kroku załatwić formalności w PCPR.

Czym jest turnus rehabilitacyjny?

PFRON, czyli Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, to instytucja, której głównym celem jest wspieranie osób z niepełnosprawnościami w aktywnym uczestnictwie w życiu społecznym i zawodowym. Jednym z najważniejszych narzędzi wsparcia, jakie oferuje, są turnusy rehabilitacyjne dofinansowywane ze środków Funduszu.

Turnusy rehabilitacyjne są współfinansowane ze środków PFRON, czyli Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. To właśnie ten fundusz umożliwia wielu osobom z niepełnosprawnościami skorzystanie z profesjonalnych form rehabilitacji bez konieczności ponoszenia pełnych kosztów. Dofinansowanie może obejmować zarówno pobyt osoby niepełnosprawnej, jak i jej opiekuna, pod warunkiem spełnienia określonych warunków formalnych i dochodowych. Wsparcie to ma na celu wyrównywanie szans, aktywizację społeczną oraz poprawę kondycji fizycznej i psychicznej osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.

W przeciwieństwie do klasycznych pobytów sanatoryjnych finansowanych przez NFZ, które skupiają się głównie na leczeniu indywidualnym, turnusy rehabilitacyjne PFRON kładą nacisk na integrację, aktywizację społeczną i rozwój osobisty uczestników. Oprócz poprawy stanu zdrowia, ważnym elementem programu są zajęcia grupowe i społeczne, które mają pomóc uczestnikom odzyskać pewność siebie, zwiększyć samodzielność i nawiązać relacje z innymi osobami w podobnej sytuacji.

Ile wynosi dofinansowanie z PFRON do turnusu rehabilitacyjnego?

Wysokość wsparcia finansowego, jakie można otrzymać na udział w turnusie rehabilitacyjnym, uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności oraz sytuacji osoby ubiegającej się o dofinansowanie. Kwoty są wyliczane jako procent przeciętnego wynagrodzenia i w 2025 przedstawiają się następująco:

Procent przeciętnego wynagrodzenia Kwota dofinansowania Dla kogo? 30% 2 688 zł - Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności - Dzieci do 16. roku życia - Osoby w wieku 16–24 lat, jeśli uczą się i nie pracują (niezależnie od stopnia niepełnosprawności) 27% 2 419 zł Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 25% 2 240 zł Osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności 20% 1792 zł - Opiekunowie osób z niepełnosprawnościami - Osoby zatrudnione w zakładach pracy chronionej (niezależnie od stopnia niepełnosprawności)

W sytuacjach wyjątkowych, np. trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, wysokość dofinansowania może zostać zwiększona nawet do 40% przeciętnego wynagrodzenia. Dodatkowe wsparcie może również otrzymać opiekun, jeśli mieszka z osobą niepełnosprawną lub ponosi koszty udziału w turnusie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kiedy dofinansowanie może być niższe?

W przypadku ograniczonych środków budżetowych PCPR (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) ma prawo obniżyć wysokość dofinansowania. Jednak nie więcej niż o 20% wartości wskazanych powyżej. Może też podjąć decyzję, by przyznawać wsparcie nie częściej niż raz na dwa lata.

Ważne zasady dotyczące wypłat

Dofinansowanie trafia bezpośrednio na konto bankowe organizatora turnusu.

Środki mogą być wykorzystane wyłącznie przez osobę, której je przyznano – nie można ich przekazać innej osobie.

– nie można ich przekazać innej osobie. Kwota wsparcia nie może przekraczać rzeczywistego kosztu turnusu dla uczestnika i jego opiekuna.

Dodatkowe ograniczenia

Nie wszystkie samorządy muszą finansować turnusy. W danym roku mogą one zrezygnować z realizacji tego zadania, zależnie od priorytetów lokalnych.

W danym roku mogą one zrezygnować z realizacji tego zadania, zależnie od priorytetów lokalnych. Turnusy organizowane przez ZUS, KRUS lub NFZ nie są objęte dofinansowaniem z PFRON, ponieważ funkcjonują na podstawie odrębnych przepisów.

Kryteria dochodowe przy dofinansowaniu turnusu rehabilitacyjnego z PFRON – 2025

Aby otrzymać dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego z PFRON, konieczne jest spełnienie wymagań związanych z dochodem. Pod uwagę brany jest średni miesięczny dochód na osobę, liczony według zasad określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Dochód ten należy obliczyć za kwartał poprzedzający miesiąc, w którym składany jest wniosek, a następnie podzielić przez liczbę osób w gospodarstwie domowym.

Limit dochodu nie może przekroczyć:

50% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osób mieszkających we wspólnym gospodarstwie domowym (czyli 4 481,14 zł w miesiącach czerwiec–sierpień 2025),

w przypadku osób mieszkających we wspólnym gospodarstwie domowym (czyli w miesiącach czerwiec–sierpień 2025), 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnie gospodarującej (czyli 5 825,48 zł w tym samym okresie).

Spełnienie tych kryteriów dochodowych to jeden z kluczowych elementów w procesie ubiegania się o wsparcie finansowe na udział w turnusie.

Kto ma pierwszeństwo?

Największe szanse na uzyskanie dofinansowania mają:

osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub z orzeczeniem równoważnym),

(lub z orzeczeniem równoważnym), dzieci do 16. roku życia,

osoby w wieku 16–24 lat, które uczą się i nie pracują – niezależnie od stopnia niepełnosprawności.

Jak wygląda procedura wyboru i zatwierdzenia turnusu rehabilitacyjnego?

Po złożeniu kompletnego wniosku o dofinansowanie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) ma 30 dni na jego rozpatrzenie. Jeśli decyzja będzie pozytywna, to osoba z niepełnosprawnością sama wybiera miejsce i organizatora turnusu, zgodnie ze swoimi potrzebami zdrowotnymi i preferencjami.

Wybrany turnus należy zgłosić do PCPR w ciągu 30 dni od otrzymania decyzji o dofinansowaniu, ale nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem turnusu.

Następnie PCPR w ciągu 7 dni weryfikuje, czy wskazany ośrodek oraz organizator:

mają odpowiednie uprawnienia,

są dostosowani do potrzeb uczestnika wynikających z orzeczenia o niepełnosprawności lub opinii lekarza.

Jeśli warunki nie zostaną spełnione, PCPR informuje o konieczności dokonania zmiany, w przeciwnym razie dofinansowanie może nie zostać wypłacone.

Gdzie znaleźć odpowiedni turnus rehabilitacyjny?

Osoba ubiegająca się o udział w turnusie rehabilitacyjnym ma dwie możliwości:

– może skorzystać z pomocy pracownika PCPR, który pomoże dobrać odpowiedni ośrodek do rodzaju niepełnosprawności,

– lub samodzielnie wyszukać ośrodek i organizatora turnusu za pomocą oficjalnej, rządowej wyszukiwarki dostępnej na platformie EMPATIA pod adresem: empatia.mpips.gov.pl.

Pełna lista ośrodków i organizatorów posiadających aktualne uprawnienia znajduje się właśnie na tej stronie. W 2025 roku baza obejmuje ponad 1100 ośrodków w całej Polsce, które są wpisane do rejestrów wojewodów i spełniają wymagania formalne, lokalowe i terapeutyczne.

Dzięki wyszukiwarce można filtrować turnusy według:

rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności,

typu turnusu (stacjonarny / niestacjonarny),

lokalizacji,

dostępnych udogodnień (np. basen, winda, opieka całodobowa).

Wyszukane wyniki można wydrukować wraz z pełnymi danymi kontaktowymi organizatora. To prosty i szybki sposób, by znaleźć turnus dopasowany do indywidualnych potrzeb.

Urlop na turnus rehabilitacyjny – komu przysługuje?

Osoby z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności mają prawo do dodatkowego urlopu w wymiarze do 21 dni roboczych, który można wykorzystać na udział w turnusie rehabilitacyjnym. Uprawnienie to wynika bezpośrednio z przepisów ustawy i ma na celu ułatwienie osobom z niepełnosprawnościami korzystania z tej formy wsparcia zdrowotnego i społecznego.

PFRON nie finansuje udziału w turnusach rehabilitacyjnych organizowanych przez ZUS, KRUS ani NFZ.

Dlaczego? Ponieważ mają one inny charakter, są świadczeniami zdrowotnymi lub elementem systemu ubezpieczeń społecznych. Turnusy PFRON są nastawione na integrację społeczną, aktywizację i rehabilitację w szerszym, psychospołecznym ujęciu, a nie tylko leczenie medyczne.

Ośrodek rehabilitacyjny – jakie warunki musi spełniać?

Aby ośrodek mógł legalnie organizować turnusy rehabilitacyjne z dofinansowaniem PFRON, musi zostać wpisany do rejestru wojewody. To oznacza spełnienie określonych standardów i warunków infrastrukturalnych. Oto najważniejsze z nich:

baza noclegowa i żywieniowa dla co najmniej 20 osób ,

, gabinet lekarski lub zabiegowy ,

, zaplecze umożliwiające prowadzenie aktywnych form rehabilitacji ,

, infrastruktura przystosowana do potrzeb uczestników – zgodnie z rodzajem ich niepełnosprawności, np. podjazdy, windy, łazienki bez barier.

Jeśli ośrodek lub organizator spełnia te warunki, otrzymuje wpis do rejestru wojewody i numer potwierdzający rejestrację. Informację o tym przesyła wojewoda w formie zawiadomienia.

W przypadku odmowy wpisu – wnioskodawca otrzymuje uzasadnienie odmowy.

Kontrole placówek organizujących turnusy przeprowadzają:

wojewodowie oraz

powiatowe centra pomocy rodzinie (PCPR).

To gwarantuje, że ośrodki działają zgodnie z przepisami i zapewniają odpowiedni standard usług rehabilitacyjnych dla osób z niepełnosprawnością.

Podstawa prawna

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czy można pojechać na turnus rehabilitacyjny bez opiekuna?

Tak, udział opiekuna nie jest obowiązkowy. Jeśli jednak stan zdrowia uczestnika tego wymaga, jego obecność może być warunkiem uzyskania dofinansowania. Ostateczną decyzję podejmuje PCPR na podstawie opinii lekarza.

Czy trzeba korzystać z konkretnej listy ośrodków?

Tak – turnus musi odbyć się w ośrodku wpisanym do rejestru wojewody i widniejącym na platformie EMPATIA. Nie można wybrać ośrodka prywatnego spoza tej bazy, nawet jeśli oferuje podobne usługi.

Ile razy w roku można skorzystać z turnusu?

Zazwyczaj dofinansowanie przysługuje raz w roku, ale w przypadku ograniczonych środków PCPR może przyznać je rzadziej – np. raz na dwa lata. Warto sprawdzić lokalne zasady w swoim powiecie.

Czy można wybrać turnus poza miejscem zamieszkania?

Oczywiście. Uczestnik sam wybiera lokalizację, w tym region, morze, góry czy inne miejsce w Polsce. Warunkiem jest spełnienie wymogów formalnych przez organizatora i ośrodek.

Czy osoba bez dochodów ma większe szanse na dofinansowanie?

PCPR może wziąć pod uwagę trudną sytuację materialną przy ustalaniu wysokości wsparcia. W skrajnych przypadkach kwota dofinansowania może sięgnąć nawet 40% przeciętnego wynagrodzenia.

Czy można przerwać turnus i odzyskać pieniądze?

Nie. Jeśli uczestnik sam rezygnuje z udziału w turnusie, dofinansowanie nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na inną osobę czy termin – wyjątkiem są nagłe sytuacje losowe, które należy udokumentować.

Czy możliwe jest uczestnictwo w turnusie niestacjonarnym?

Tak, dostępne są również turnusy niestacjonarne (bez noclegu), ale ich organizacja i wybór zależą od dostępnej oferty i potrzeb uczestnika. Należy je także zgłosić i zatwierdzić przez PCPR.

Co jeśli ośrodek zostanie odrzucony przez PCPR?

W takiej sytuacji uczestnik ma obowiązek wskazać inny ośrodek spełniający warunki formalne. Brak zmiany może skutkować cofnięciem dofinansowania, dlatego warto nie czekać do ostatniej chwili z wyborem.