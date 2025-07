Wielu emerytów już cieszy się z tego dodatku do emerytury w wysokości 1774 zł z ZUS lub KRUS. Pieniądze z tego wsparcia trafiają na ich konta. O jaki dodatek chodzi?

Od marca 2025 roku dodatek do emerytury dla byłych sołtysów wynosi 354,86 zł miesięcznie. Oznacza to, że pierwsi uprawnieni beneficjenci, którzy otrzymują świadczenie od marca do lipca 2025 roku, łącznie otrzymali już 1774 zł (za pięć miesięcy). Oto szczegóły.

Czym jest świadczenie sołtysowe?

Świadczenie sołtysowe, wprowadzone w lipcu 2023 roku, to ważny dodatek dla byłych sołtysów. Od marca 2025 roku jego miesięczna kwota wynosi 354,86 zł, co stanowi wzrost z wcześniejszych 336 zł po waloryzacji. W efekcie, każdy beneficjent otrzymujący dodatek od marca 2025 roku otrzymał już łącznie 1774,30 zł.

Kto może skorzystać ze świadczenia sołtysowego?

Świadczenie sołtysowe jest przeznaczone wyłącznie dla osób, które w przeszłości pełniły funkcję sołtysa. Warto zaznaczyć, że w ostatnim czasie grupa uprawnionych do tego dodatku została poszerzona. Aby otrzymać świadczenie sołtysowe w wysokości 354,86 zł, musisz spełnić określone warunki. Zmiany wprowadzone we wrześniu 2024 roku uprościły dostęp do tego świadczenia. Obecne wymagania to:

Wiek emerytalny: ukończony 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Emerytura z ZUS: musisz pobierać emeryturę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Długość pełnienia funkcji: sprawowanie funkcji sołtysa przez co najmniej 7 lat.

Warto zaznaczyć, że nie jest już wymagane pełnienie funkcji sołtysa przez dwie pełne kadencje. Liczy się łączna liczba lat sprawowania tej roli. Jeśli nie posiadasz dokumentów potwierdzających okres pełnienia funkcji sołtysa, możesz przedstawić poświadczenie od 3 świadków. Dodatek przyznawany jest niezależnie od tego, czy funkcja sołtysa była sprawowana przed, czy po 1990 roku. Nie otrzyma go jednak osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Kto wypłaca świadczenie sołtysowe?

Świadczenie sołtysowe jest wypłacane na wniosek złożony w oddziale regionalnym lub placówce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), choć może być również realizowane przez ZUS, w zależności od systemu ubezpieczenia emerytalnego osoby uprawnionej.

Gdzie i jak złożyć wniosek o świadczenie sołtysowe?

Wnioski o świadczenie sołtysowe należy składać w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Pozytywne rozpatrzenie wniosku oznacza, że dodatek emerytalny zostanie przyznany od miesiąca złożenia zgłoszenia. Według danych KRUS, w grudniu 2024 roku świadczenie sołtysowe było wypłacane 36 328 osobom (w tym 11 855 kobietom i 24 473 mężczyznom). Do wniosku należy dołączyć dwa kluczowe dokumenty:

