Rower elektryczny dofinansowanie 2025: zgarnij nawet 4 500 zł na e‑bike!

Zastanawiasz się, jak uzyskać dofinansowanie na rower elektryczny w 2025 roku? W ramach programu Mój Rower Elektryczny możesz otrzymać nawet 4 500 zł na e‑bike, w tym modele cargo. Sprawdź, warunki, wymagania oraz planowany termin naboru wniosków. Dowiedz się, od kiedy składać wnioski o dofinansowanie na rower elektryczny, które pojazdy kwalifikują się do wsparcia.

rozwiń >

Program Mój Rower Elektryczny – projekt, założenia, realizacja

Program Mój Rower Elektryczny ma być realizowany w latach 2025–2029, a jego budżet przewidywany jest na około 50 mln zł, co pozwoli na wsparcie zakupu co najmniej 17 333 pojazdów rowerowych. W ramach rower elektryczny dofinansowanie 2025 osoby, które zdecydują się na zakup e‑roweru, otrzymają 50% zwrotu wydatku. Górny pułap dopłaty to:

REKLAMA

2 500 zł przy zakupie standardowego roweru elektrycznego,

przy zakupie standardowego roweru elektrycznego, 4 500 zł przy wyborze roweru typu cargo lub elektrycznego wózka rowerowego.

Jakie pojazdy podlegają dopłatom?

Najnowsza wersja projektu (opracowana w lutym 2025 r.) przewiduje, że o dofinansowanie na rower elektryczny cargo lub wózek rowerowy będą mogli się ubiegać kupujący:

rowery elektryczne, transportowe (cargo) i wózki rowerowe wyprodukowane nie wcześniej niż 24 miesiące przed datą zakupu,

potwierdzone imienną fakturą lub paragonem.

Z programu wyłączono:

leasing rowerów – wniosków nie mogą składać osoby, które nabyły e‑rower na drodze leasingu,

– wniosków nie mogą składać osoby, które nabyły e‑rower na drodze leasingu, części zamienne i wyposażenie dodatkowe niewchodzące w standardową wersję wybranego modelu.

Dla kogo i kiedy?

REKLAMA

O dofinansowanie na rower elektryczny mogą ubiegać się wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, które zakupią pojazd między 04.07.2024 a 30.05.2029. To zmiana względem pierwotnych założeń, które obejmowały także wybranych przedsiębiorców kupujących pojazdy w latach 2024–2029. Środki zostaną wypłacone po zakupie, na podstawie daty wystawienia imiennej faktury lub paragonu z potwierdzeniem płatności. Dopłata nie podlega opodatkowaniu.

Chociaż pierwotnie zakładano start naboru w II kwartale 2025 r., Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało, że program ruszy w III kwartale 2025 r. Monitoruj strony NFOŚiGW, by dowiedzieć się, od kiedy składać wnioski o dofinansowanie na rower elektryczny. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej cały czas dopracowuje ostateczną wersję dokumentacji oraz warunki programu Mój Rower Elektryczny. Nie podano także źródła finansowania programu, choć najprawdopodobniej będzie to Fundusz Niskoemisyjnego Transportu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Na jaki rower elektryczny można uzyskać dofinansowanie?

Dofinansowanie na rower elektryczny nie obejmuje wszystkich modeli e‑bike’ów. Nawet jeśli są nowe i masz imienną fakturę. Aby uniknąć rozczarowań, sprawdź definicje pojazdów, które kwalifikują się do rower elektryczny dofinansowanie:

Rower elektryczny

Szerokość do 0,9 m, napędzany siłą mięśni rowerzysty.

Wyposażony w pomocniczy napęd elektryczny uruchamiany przez nacisk na pedały.

Napięcie do 48 V, znamionowa moc ciągła ≤ 250 W.

Wspomaganie wyłącza się po przekroczeniu prędkości 25 km/h.

Rower elektryczny transportowy (cargo)

Szerokość do 0,9 m, zaprojektowany do przewozu osób lub ładunków.

Napęd jak w standardowym e‑bike’u – pedałowe wspomaganie elektryczne.

Napięcie ≤ 48 V, moc ciągła ≤ 250 W, ograniczenie wspomagania do 25 km/h.

Zakres rower elektryczny cargo dofinansowanie obejmuje te modele z najwyższą pulą 4 500 zł wsparcia.

Wózek rowerowy z napędem elektrycznym

Szerokość ponad 0,9 m, przystosowany do przewozu rzeczy lub pasażerów.

Wózek rowerowy musi mieć pedałowe wspomaganie elektryczne (tak jak e‑rower).

Parametry: napięcie ≤ 48 V, moc ciągła ≤ 250 W, wspomaganie do 25 km/h.

Jakie warunki musi spełniać rower elektryczny, aby otrzymać dofinansowanie?

Aby skorzystać z dofinansowania na rower elektryczny, zakupiony e‑bike musi spełniać minimalne wymagania techniczne określone w programie Mój Rower Elektryczny. Są to:

Zgodność z przepisami: pojazd i jego wyposażenie spełniają wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

pojazd i jego wyposażenie spełniają wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Akumulator: litowo‑jonowy (lub o podobnej technologii) o pojemności co najmniej 10 Ah (360 Wh), zamocowany tak, by uniemożliwić łatwe wyjęcie przez osoby postronne.

litowo‑jonowy (lub o podobnej technologii) o pojemności co najmniej 10 Ah (360 Wh), zamocowany tak, by uniemożliwić łatwe wyjęcie przez osoby postronne. Zasięg minimalny: przynajmniej 50 km na jednym ładowaniu.

przynajmniej 50 km na jednym ładowaniu. Produkcja UE: e‑rower musi pochodzić od producenta z Unii Europejskiej.

e‑rower musi pochodzić od producenta z Unii Europejskiej. Jazda bez wspomagania: konstrukcja umożliwia pełną jazdę na pedałach, a silnik wspomaga tylko podczas pedałowania (bez manetki gazu).

konstrukcja umożliwia pełną jazdę na pedałach, a silnik wspomaga tylko podczas pedałowania (bez manetki gazu). Ładowanie w domu: możliwość ładowania z domowego gniazdka elektrycznego.

możliwość ładowania z domowego gniazdka elektrycznego. Wyposażenie dodatkowe: w zestawie znajdują się oryginalna ładowarka i ewentualny adapter.

w zestawie znajdują się oryginalna ładowarka i ewentualny adapter. Brak manetki gazu: napęd uruchamiany wyłącznie naciskiem na pedały, bez możliwości jazdy na samym silniku.

napęd uruchamiany wyłącznie naciskiem na pedały, bez możliwości jazdy na samym silniku. Ładowność cargo: w przypadku rowerów transportowych (cargo) minimalna ładowność to 60 kg.

Co jeszcze warto wiedzieć o dofinansowaniu na rower elektryczny?

Oprócz wymagań technicznych istnieją dodatkowe obowiązki związane z udziałem w programie Mój Rower Elektryczny:

Rejestracja i grawerowanie:

Pojazd objęty dofinansowaniem musi być zarejestrowany w komisariacie policji.

Na ramie trzeba umieścić grawer w formacie 4 liter i 6 cyfr, potwierdzający wpis do ewidencji.

Oznakowanie naklejką:

Przez pierwsze dwa lata użytkowania e‑bike musi mieć naklejkę informującą, że zakup został częściowo sfinansowany ze środków programu.

Prawo do kontroli:

NFOŚiGW zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli roweru elektrycznego u wnioskodawcy lub beneficjenta, w celu weryfikacji zgodności z warunkami programu.

Procedura w razie kradzieży:

W przypadku kradzieży e‑roweru należy zgłosić zdarzenie na komisariacie policji i doręczyć NFOŚiGW kopię protokołu policyjnego, aby zachować prawo do dopłaty.

Postępowanie przy uszkodzeniu:

Jeśli e‑bike zostanie uszkodzony w stopniu uniemożliwiającym dalsze użytkowanie, złóż w NFOŚiGW:

Dokumentację fotograficzną (minimum 5 zdjęć) pokazującą uszkodzenia wraz z widocznym numerem ramy. Informację o dacie i przyczynie awarii lub wypadku.



Pamiętaj, że powyższe założenia to na razie tylko projekt programu Mój Rower Elektryczny.Ostateczne warunki dotyczące źródła finansowania oraz terminy naboru (od kiedy składać wnioski o dofinansowanie na rower elektryczny) mogą zostać zmienione w trakcie prac legislacyjnych i przygotowania dokumentacji przez NFOŚiGW.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

1. Czy przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z dofinansowania na rower elektryczny?

Na obecnym etapie w projekcie Mój Rower Elektryczny przewidziano wsparcie wyłącznie dla pełnoletnich osób fizycznych. Zmiany w finalnej wersji programu mogą jednak uwzględnić opcję dofinansowania na rower elektryczny dla firm.

2. Co z rowerami elektrycznymi kupionymi w leasingu?

Rowery nabyte na drodze leasingu zostały wyłączone z projektu. Leasingobiorcy nie będą mogli uzyskać dofinansowania.

3. Czy dotacja obejmuje rower elektryczny cargo dofinansowanie na akcesoria i części zamienne?

Dopłata dotyczy wyłącznie zakupu podstawowego modelu e‑roweru lub roweru typu cargo/wózka. Dofinansowanie na rower elektryczny nie obejmuje akcesoriów ani części zamiennych.

4. Od kiedy składać wnioski o dofinansowanie na rower elektryczny?

Choć początkowo planowano start w II kwartale 2025 r., aktualne informacje wskazują, że nabór ruszy w III kwartale 2025 r. Szczegóły i dokładna data publikowane będą na stronach NFOŚiGW – śledź komunikaty, by nie przegapić terminu.