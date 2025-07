215 zł co miesiąc z MOPS? Już ponad milion osób dostaje ten zasiłek – sprawdź, czy należy się także Tobie

Masz orzeczenie o niepełnosprawności i zastanawiasz się, co oznacza symbol np. 02-P, 11-I, 12-C albo inny z katalogu? W 2025 roku każdy z tych symboli może dawać konkretne ulgi, świadczenia i przywileje, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Sprawdź, jak odczytać symbole przyczyny niepełnosprawności oraz co Ci przysługuje z ZUS, MOPS i PFRON. To nie tylko formalność, to konkretna pomoc.