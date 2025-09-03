Masz te choroby? Przysługują Ci pieniądze i ulgi w 2025 roku

Orzeczenie o niepełnosprawności to oficjalny dokument, który potwierdza ograniczenia zdrowotne wpływające na codzienne funkcjonowanie. Jego posiadanie daje prawo do wielu form wsparcia – zarówno finansowego, jak i społecznego. W 2025 roku zasady orzekania nie zmieniają się znacząco, ale warto wiedzieć, kiedy można się o nie ubiegać i jakie choroby najczęściej kwalifikują do otrzymania orzeczenia.

rozwiń >

Czym jest orzeczenie o niepełnosprawności?

To dokument, który stwierdza, że osoba z powodu problemów zdrowotnych ma ograniczoną sprawność fizyczną, psychiczną lub społeczną. Może być wydane na czas określony lub bezterminowo, w zależności od stanu zdrowia. Orzeczenie umożliwia m.in.:

REKLAMA

korzystanie ze świadczeń pieniężnych (np. 500+ dla osób niepełnosprawnych),

skorzystanie z ulg podatkowych i zniżek,

dostęp do usług rehabilitacyjnych i opieki,

ułatwienia w pracy i edukacji,

pierwszeństwo w kolejkach i usługach publicznych.

Stopnie niepełnosprawności – jaki możesz dostać?

W Polsce obowiązuje trzystopniowa skala orzekania:

Znaczny stopień niepełnosprawności – osoba wymaga stałej lub długotrwałej opieki,

– osoba wymaga stałej lub długotrwałej opieki, Umiarkowany stopień niepełnosprawności – potrzebna jest pomoc w codziennym funkcjonowaniu,

– potrzebna jest pomoc w codziennym funkcjonowaniu, Lekki stopień niepełnosprawności – występują ograniczenia, ale osoba funkcjonuje samodzielnie.

Dawne grupy inwalidzkie (I, II, III) zostały zastąpione tym systemem:

I grupa = stopień znaczny,

II grupa = umiarkowany,

III grupa = lekki.

Orzeczenie mogą uzyskać osoby powyżej 16. roku życia (dla dzieci obowiązują inne zasady).

Na jakie choroby można dostać orzeczenie o niepełnosprawności w 2025 roku?

Nie każda choroba oznacza niepełnosprawność. Kluczowe jest to, czy i w jakim stopniu wpływa na życie codzienne, samodzielność i zdolność do pracy. Najczęstsze grupy schorzeń:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Choroby psychiczne – np. depresja, schizofrenia, zaburzenia lękowe

– np. depresja, schizofrenia, zaburzenia lękowe Choroby narządu wzroku – jaskra, zaawansowana zaćma, ślepota

– jaskra, zaawansowana zaćma, ślepota Choroby układu ruchu – RZS, choroba zwyrodnieniowa stawów, porażenia

– RZS, choroba zwyrodnieniowa stawów, porażenia Padaczka (epilepsja)

(epilepsja) Choroby układu oddechowego i krążenia – POChP, ciężkie astmy, wady serca

– POChP, ciężkie astmy, wady serca Choroby przewodu pokarmowego – przewlekłe zapalenie jelit, przetoki

– przewlekłe zapalenie jelit, przetoki Choroby układu moczowo-płciowego – niewydolność nerek, stomie

– niewydolność nerek, stomie Choroby neurologiczne – stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona

– stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona Zaburzenia rozwojowe – autyzm, zespół Aspergera

– autyzm, zespół Aspergera Choroby metaboliczne i endokrynologiczne – cukrzyca typu 1, choroba Gravesa-Basedowa

– cukrzyca typu 1, choroba Gravesa-Basedowa Choroby rzadkie i zakaźne – np. AIDS, przewlekłe zapalenia wątroby

Ważne: Samo rozpoznanie choroby nie gwarantuje przyznania orzeczenia. Liczy się jej wpływ na codzienne życie.

Przykłady schorzeń, które mogą dawać prawo do orzeczenia

Depresja oporna na leczenie

Tętniak mózgu

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS)

Choroba Baastrupa, Scheuermanna, Meniera

POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc)

Zespół Touretta

Skutki nadciśnienia z uszkodzeniem narządów

Choroby neurologiczne powodujące paraliż lub trudności w poruszaniu się

Symbole przyczyn niepełnosprawności – co oznaczają?

Na orzeczeniu znajdziesz tzw. symbole niepełnosprawności – cyfrowe kody wskazujące główne przyczyny zaburzeń:

01-U - niepełnosprawność intelektualna

02-P - choroby psychiczne

03-L - zaburzenia głosu, mowy, słuchu

04-O - choroby narządu wzroku

05-R - zaburzenia narządu ruchu

06-E - epilepsja

07-S - choroby układu oddechowego i krążenia

08-T - choroby układu pokarmowego

09-M - choroby układu moczowo-płciowego

10-N - choroby neurologiczne

11-I - inne choroby (np. metaboliczne, zakaźne)

12-C - całościowe zaburzenia rozwojowe

W orzeczeniu mogą być maksymalnie trzy symbole przyczyn.

Jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności w 2025 roku?

Zbierz dokumentację medyczną – im bardziej szczegółowa, tym lepiej.

– im bardziej szczegółowa, tym lepiej. Uzyskaj skierowanie – od lekarza, psychologa, szkoły lub innej instytucji.

– od lekarza, psychologa, szkoły lub innej instytucji. Złóż wniosek – do powiatowego/miejskiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.

– do powiatowego/miejskiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Oczekuj na komisję – ocena może odbyć się stacjonarnie lub zaocznie (w zależności od tego co w skierowaniu wpisze lekarz).

– ocena może odbyć się stacjonarnie lub zaocznie (w zależności od tego co w skierowaniu wpisze lekarz). Odbierz orzeczenie – jeśli decyzja jest pozytywna.

Co zrobić, gdy nie zgadzasz się z decyzją?

Możesz złożyć odwołanie do wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Masz na to 14 dni od otrzymania decyzji. Jeśli i ono będzie negatywne – możesz dalej składać skargę do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.

Polecamy: Pomoc społeczna. Komentarz do ustawy