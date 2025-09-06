REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Koszty utrzymania » To już koniec obowiązku segregowania śmieci? Nadchodzą wielkie zmiany w recyklingu odpadów

To już koniec obowiązku segregowania śmieci? Nadchodzą wielkie zmiany w recyklingu odpadów

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
06 września 2025, 06:11
Maja Retman
Maja Retman
Zalewa nas plastik, a my nadal nie mamy sposobu, żeby się go pozbyć. Od lat naukowcy poszukują technologii, które rozwiązałyby problem przetwarzania tego rodzaju odpadów, ale na razie niewiele się zmienia. Czy teraz nadchodzi rewolucja?
To już koniec obowiązku segregowania śmieci? Nadchodzą wielkie zmiany w recyklingu odpadów
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Zalewa nas plastik, a my nadal nie mamy sposobu, żeby się go pozbyć. Od lat naukowcy poszukują technologii, które rozwiązałyby problem przetwarzania tego rodzaju odpadów, ale na razie niewiele się zmienia. Czy teraz nadchodzi rewolucja? Może wreszcie nie będziemy musieli segregować odpadów w nieskończoność.

Plastikowa plaga

REKLAMA

Odpadów przybywa w zastraszającym tempie. Zalewają nas przede wszystkim plastiki. To dlatego naukowcy na całym świecie nie przestają szukać rozwiązań, które pozwoliłyby uporać się z tym problemem. Co jakiś czas, także w Polsce, pojawiają się wiadomości o nowych patentach, które mają zmienić gospodarkę odpadami na zawsze. Do tej pory jednak wciąż pozostajemy przy tradycyjnym recyklingu, a część innowacyjnych pomysłów, nawet tych, na które wydano miliony złotych, została zapomniana.

Pomysły, które nie wypaliły

Były już paliwa z plastiku, bakterie zjadające plastik, a ostatnio pojawiła się piroliza – rozkład termiczny w temperaturach sięgających nawet 700 stopni Celsjusza. Problem w tym, że ta technologia na razie jest zbyt kosztowna i energochłonna, by mogła rozwiązać nasz problem na dużą skalę.

Ciągle wiele odpadów nie nadaje się do recyklingu

Dalszy ciąg materiału pod wideo

REKLAMA

Nauka jednak nie stoi w miejscu. Postęp jest stały, więc nie można wykluczyć, że wkrótce doczekamy się technologii, która naprawdę zmieni branżę recyklingu. Trzeba pamiętać, że dziś kilkadziesiąt procent odpadów plastikowych po prostu się do niego nie nadaje.

Ale pojawia się nadzieja. Jak podało RMF FM, najnowsze odkrycie amerykańskich naukowców z Northwestern University może całkowicie odmienić sposób, w jaki radzimy sobie z plastikowymi odpadami i to na skalę globalną. Może też sprawić, że recykling wreszcie stanie się efektywny.

Przełomowy katalizator

Proces nie wymaga kosztownego sortowania ani wysokich temperatur. Odkrycie opisuje naukowe czasopismo „Nature Chemistry”. To innowacyjny, tani katalizator na bazie niklu, który pozwala selektywnie rozkładać poliolefiny, takie jak polietyleny i polipropyleny, i to nawet wtedy, gdy są zmieszane z innymi rodzajami plastiku. A właśnie poliolefiny wchodzą w skład nawet dwóch trzecich zużywanego na świecie plastiku.

REKLAMA

Jak działa nowy proces? Bez żmudnego sortowania można poddać mieszankę plastikowych odpadów działaniu katalizatora i wodoru. W efekcie poliolefiny zamieniają się w cenne oleje i woski, które można wykorzystać do produkcji smarów, paliw czy świec. Co ważne, katalizator jest wielokrotnego użytku, a jego wydajność przewyższa dotychczas stosowane rozwiązania nawet dziesięciokrotnie, podkreśla RMF FM.

Proces jest też tańszy i bardziej efektywny niż dotychczasowe metody. Zużywa mniej katalizatora i radzi sobie nawet z PVC, które do tej pory było poważnym problemem w recyklingu plastiku.

Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Czy 07.09.2025 r. jest niedziela handlowa, handel bez zakazu, zakupy w Lidlu i Biedronce, w galeriach, wszystkie sklepy otwarte czy tylko Żabka
06 wrz 2025

Z niedzielami handlowymi rozpędzić kalendarz nam się nie da. Poprzednia - 31 sierpnia była handlowa, ale to był wyjątek. Na kolejne niedziele handlowe musimy poczekać aż do grudni. Wtedy, faktycznie można myśleć o luksusie z niedzieli na niedzielę, bo handlowe będą aż trzy i to pod rząd. A jak jest we wrześniu, gdzie można zrobić zakupy w najbliższą niedzielę 07.09.2025 roku?
Księgowa straciła w ZUS 450 000 zł składek. Za 19 lat wpłat (od 2003 r.). ZUS emerytury (od 450 000 zł) nie przyzna
05 wrz 2025

Księgowa straciła w praktyce przyszłą emeryturę. Choć wpłaciła do ZUS składki na 450 000 zł. Składki (i przyszła emerytura) przepadły. Legalnie.
Jak poprawnie zweryfikować rażąco niską cenę?
05 wrz 2025

Na właściwe wyjaśnienie rażąco niskiej ceny składają się trzy główne elementy: klarowne i wyczerpujące wezwanie przygotowane przez zamawiającego (wskazujące, czego dotyczą wątpliwości w zakresie ceny, kosztu lub ich istotnych części składowych), wyjaśnienie przedłożone przez wykonawcę wraz z dowodami potwierdzającymi prawidłowość dokonania wyceny oferty, a także ocena tych wyjaśnień przez zamawiającego.
Badania techniczne pojazdów: Nowe stawki już od 19 września! Zobacz tabelę
05 wrz 2025

Od 19 września kierowców w Polsce czekają wyższe opłaty za badania techniczne pojazdów. Zmiana ta, wprowadzona po ponad 20 latach, ma na celu urealnienie kosztów funkcjonowania stacji kontroli i dostosowanie ich do współczesnych realiów gospodarczych. Ministerstwo infrastruktury podkreśla, że nowe stawki – choć wyższe – nadal pozostaną jednymi z najniższych w Europie, a przy tym zapewnią sprawiedliwą równowagę między interesem przedsiębiorców a możliwościami finansowymi kierowców.

REKLAMA

Opłata targowa. Czy w 2026 r. wzrosną koszty handlu?
05 wrz 2025

W 2025 roku maksymalna stawka opłaty targowej wynosi 1126 zł, a w 2026 roku wzrośnie o 4,5%, osiągając poziom 1176,67 zł. Warto pamiętać o tym, że jest to maksymalna opłata dzienna.
Ubezpieczenia szkolne. 5 wskazówek dla rodziców
05 wrz 2025

Na początku roku szkolnego rodzice otrzymują informację o „konieczności opłacenia składki za ubezpieczenie”. Z taką ofertą warto szczegółowo się zapoznać, o co apelują eksperci Rzecznika Finansowego. Co trzeba wiedzieć o szkolnej polisie?
Masz 60 lat i 5 lat stażu pracy? Taką emeryturę wypłaci Ci ZUS
06 wrz 2025

Masz 60 lat i 5 lat stażu pracy i zastanawiasz się, jaką emeryturę z ZUS dostaniesz? Dobra wiadomość jest taka, że po 5 latach pracy przysługuje emerytura z ZUS. Zła wiadomość jest taka, że jej wysokość będzie bardzo niska. Jaka dokładnie? Oto szczegóły.

Rząd odpowiada na wysokie ceny energii! Nie boi się weta prezydenta Nawrockiego
05 wrz 2025

Rząd w najbliższy wtorek zajmie się ustawą, która ma zagwarantować utrzymanie cen energii na dotychczasowym poziomie – zapowiedział minister energii Miłosz Motyka. Dodał, że od stycznia 2026 r. możliwe będzie odejście od mrożenia cen energii.

REKLAMA

Wniosek EPD-21 złożony do ZUS-u może podwyższyć czternastą emeryturę. Nawet o 200 zł więcej
05 wrz 2025

Czternasta emerytura w 2025 roku zostanie wypłacona seniorom we wrześniu. Niektórzy mogą otrzymać ją jeszcze w sierpniu. Wielu emerytów nie wie jednak, że istnieje możliwość złożenia wniosku do ZUS-u, aby otrzymać wyższą kwotę świadczenia. Kto może skorzystać z tej opcji i ile można zyskać? Oto szczegóły.

Stopnie niepełnosprawności: kiedy komisja orzeka lekki, umiarkowany lub znaczny? Przykłady i zasady 2025
05 wrz 2025

Chcesz ubiegać się o orzeczenie o niepełnosprawności? Sprawdź, jakie są kryteria dla każdego ze stopni, jak wygląda procedura, i jakie zmiany obowiązują od 14 sierpnia 2025 roku. Ten poradnik wyjaśnia wszystko krok po kroku. W 2025 roku obowiązują nowe, uproszczone zasady orzekania o niepełnosprawności. Zmieniono skład komisji, wprowadzono możliwość orzekania pod nieobecność wnioskującego. Sprawdź, kto i kiedy może uzyskać orzeczenie, czym różni się lekki, umiarkowany i znaczny stopień, jak wygląda procedura.

REKLAMA