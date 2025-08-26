Mało kto wie, że istnieje taki dodatek. A ZUS wypłaca nawet 654,48 zł miesięcznie. I to bez względu na wiek. O jakie świadczenie chodzi?

Okazuje się, że sieroty zupełne mogą liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe od ZUS. Dodatek dla sieroty zupełnej, który wynosi obecnie ponad 654,48 zł brutto miesięcznie, przysługuje bez względu na wiek. Jak go otrzymać? Oto szczegóły.

Dodatek dla sieroty zupełnej to forma wsparcia finansowego przyznawana przez ZUS osobom, które utraciły oboje rodziców i pobierają rentę rodzinną. Świadczenie to ma na celu częściowe zrekompensowanie strat materialnych poniesionych w wyniku utraty opieki rodzicielskiej.

REKLAMA

REKLAMA

Nie wszyscy, którzy utracili oboje rodziców lub matkę, a ojciec jest nieznany, zdają sobie sprawę z przysługującego im dodatku dla sieroty zupełnej wypłacanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Świadczenie to przysługuje bez względu na wiek uprawnionego, obejmując zarówno osoby małoletnie, jak i dorosłe. Dodatek jest wypłacany wszystkim beneficjentom renty rodzinnej.

Dodatek dla sieroty zupełnej jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych jako uzupełnienie renty rodzinnej. Przysługuje on każdemu, kto utracił oboje rodziców, niezależnie od wieku i okoliczności prawnych, w tym również w przypadku, gdy ojciec jest nieznany. Wysokość dodatku jest niezależna od liczby osób uprawnionych do tej samej renty.

Wysokość dodatku dla sieroty zupełnej jest ustalana indywidualnie dla każdego dziecka uprawnionego do renty rodzinnej, niezależnie od liczby rodzeństwa znajdującego się w takiej samej sytuacji. W wyniku waloryzacji przeprowadzonej z dniem 1 marca 2025 roku wysokość dodatku dla sieroty zupełnej została ustalona na poziomie 654,48 zł. Kwota ta będzie obowiązywać do kolejnej waloryzacji.

REKLAMA

Wniosek o przyznanie dodatku dla sieroty zupełnej można złożyć w dowolnym momencie w oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwym dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Dokumenty można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą. ZUS zobowiązany jest rozpatrzyć wniosek i wydać decyzję w ciągu maksymalnie 30 dni od wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie, które można złożyć zarówno na piśmie, jak i ustnie do protokołu. Odwołanie kieruje się do jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała zaskarżoną decyzję, lub bezpośrednio do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Na wniesienie odwołania przysługuje miesiąc od dnia doręczenia decyzji. Co istotne, postępowanie odwoławcze jest wolne od opłat.

Dodatek dla sieroty zupełnej to świadczenie przyznawane przez ZUS osobom, które utraciły oboje rodziców i pobierają rentę rodzinną. Dodatek ten jest formą dodatkowego wsparcia finansowego, mającego częściowo zrekompensować straty materialne wynikające z utraty opieki rodzicielskiej. Przysługuje on bez względu na wiek uprawnionego, także osobom dorosłym, i jest wypłacany każdej sierocie zupełnej, niezależnie od liczby osób otrzymujących tę samą rentę rodzinną.

Wysokość dodatku jest podwyższana corocznie w drodze waloryzacji. Od 1 marca 2025 roku wynosi on 654,48 zł miesięcznie. Aby otrzymać ten dodatek, należy złożyć wniosek w ZUS wraz z odpowiednimi dokumentami, np. potwierdzającymi śmierć rodziców. Decyzja o przyznaniu dodatku jest wydawana w terminie do 30 dni od wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy. Dodatek nie jest świadczeniem samoistnym, przysługuje tylko osobom pobierającym rentę rodzinną po zmarłych rodzicach (lub po zmarłej matce, jeśli ojciec jest nieznany), ale nie przysługuje wdowom pobierającym rentę rodzinną po mężu.