REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Emerycie, rencisto, od września dorobisz mniej. Sprawdź najnowsze limity ZUS

Emerycie, rencisto, od września dorobisz mniej. Sprawdź najnowsze limity ZUS

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
26 sierpnia 2025, 09:53
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
Emerycie, rencisto, od września dorobisz mniej. Sprawdź najnowsze limity ZUS
Od września emeryci dorobią mniej! Sprawdź nowe limity: 6124 zł i 11 373 zł brutto
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Od 1 września 2025 r. spadają limity dorabiania dla emerytów i rencistów, którzy nie osiągnęli jeszcze wieku emerytalnego. Niższy próg zostanie obniżony o 149,50 zł brutto, a wyższy, aż o 277,70 zł. Sprawdź, jakie są nowe granice przychodów ZUS i kto nadal może pracować bez żadnych ograniczeń.

rozwiń >

Dlaczego zmieniają się limity?

Granice przychodów, jakie mogą osiągać emeryci i renciści, ustalane są na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Dane te ogłaszane są przez Prezesa GUS. Obniżenie limitów wynika ze spadku średniej pensji w II kwartale 2025 r. w porównaniu z pierwszym kwartałem.

REKLAMA

Nowe wartości będą obowiązywać od 1 września do 30 listopada 2025 r.

Nowe progi dorabiania

Zmniejszenie progów oznacza, że już przy niższych zarobkach może dojść do obcięcia świadczeń. Zobacz, jakie kwoty wprowadza ZUS na najbliższe trzy miesiące.

  • Bezpieczny próg – do 6124,10 zł brutto miesięcznie (70 proc. przeciętnego wynagrodzenia).
    Zarobki do tej kwoty nie spowodują zmniejszenia świadczenia.
  • Strefa zmniejszenia – między 6124,10 zł a 11 373,30 zł brutto.
    W tym przypadku ZUS zmniejszy świadczenie o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o maksymalne wartości:
    • 939,61 zł – emerytura i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
    • 704,75 zł – renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
    • 798,72 zł – renta rodzinna dla jednej osoby.
  • Próg zawieszenia – powyżej 11 373,30 zł brutto miesięcznie (130 proc. przeciętnego wynagrodzenia).
    Przekroczenie tej granicy skutkuje zawieszeniem wypłaty emerytury lub renty.

Kto może dorabiać bez ograniczeń?

Limity nie obowiązują:

  • emerytów, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny – 60 lat kobiety, 65 lat mężczyźni,
  • rencistów pobierających renty dla inwalidów wojennych oraz wojskowych,
  • osób otrzymujących renty rodzinne po inwalidach wojennych i wojskowych,
  • osób pobierających rentę rodzinną, jeżeli jej wysokość jest korzystniejsza niż emerytura po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Ważny wyjątek

Osoby, którym ZUS podwyższył emeryturę do kwoty minimalnej (od marca 2025 r. – 1878,91 zł brutto), muszą uważać. Jeżeli ich przychód przekroczy wysokość dopłaty, świadczenie zostanie wypłacone w niższej kwocie, bez wyrównania do minimum.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Co to oznacza w praktyce?

Obniżenie limitów oznacza, że już przy niższych zarobkach niż dotychczas seniorzy mogą spotkać się z obcięciem świadczeń. Warto więc przed podjęciem pracy dokładnie sprawdzić, jak dodatkowy dochód wpłynie na wysokość wypłaty z ZUS.

Podstawa prawna

Powiązane
Czternasta emerytura 2025. Oni nie dostaną ani grosza – zobacz, czy jesteś na liście
Czternasta emerytura 2025. Oni nie dostaną ani grosza – zobacz, czy jesteś na liście
Komu przysługuje zasiłek stały 2025? Ile wynosi i jak go dostać z MOPS
Komu przysługuje zasiłek stały 2025? Ile wynosi i jak go dostać z MOPS
Symbole 01-U do 12-C w orzeczeniu o niepełnosprawności – pełna lista z wyjaśnieniami. Nowe zasady orzekania od sierpnia 2025 r.
Symbole 01-U do 12-C w orzeczeniu o niepełnosprawności – pełna lista z wyjaśnieniami. Nowe zasady orzekania od sierpnia 2025 r.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
4 sposoby na pracę zdalną zgodnie z Kodeksem pracy
26 sie 2025

Kodeks pracy w 2025 r. przewiduje 4 sposoby na skorzystanie z pracy zdalnej: porozumienie z pracodawcą, polecenie pracy zdalnej, praca zdalna okazjonalna oraz praca zdalna na preferencyjnych zasadach (np. dla rodziców małych dzieci, kobiet w ciąży, pracowników opiekujących się osobami niepełnosprawnymi). Jak uzyskać pracę w formie zdalnej?
Czym jest oskarżenie prywatne
26 sie 2025

Nie każde przestępstwo ścigane jest z urzędu. W polskim prawie karnym istnieje grupa czynów, w których to sam pokrzywdzony musi wystąpić w roli oskarżyciela – składając do sądu prywatny akt oskarżenia. Jakie to przestępstwa? Jak wygląda procedura?
Działalność nierejestrowana w 2025 roku - własny biznes bez formalności [limit]. Kiedy rejestracja firmy jest już konieczna i jak to zrobić?
26 sie 2025

Rozpoczęcie działalności gospodarczej w Polsce może wydawać się skomplikowane – zwłaszcza dla osób, które dopiero testują swój pomysł na biznes. Dlatego działalność nierejestrowana (zwana też nieewidencjonowaną) to atrakcyjna forma dla początkujących przedsiębiorców. Jednak wraz z rozwojem działalności pojawia się pytanie: czy to już czas, by przejść na zarejestrowaną firmę? Przedstawiamy, kiedy warto podjąć ten krok, jakie są jego konsekwencje oraz jak się do tego przygotować.
Ograniczenie świadczenia 800 plus kością niezgody pomiędzy Prezydentem i rządem. MRPiPS: „Za utratę pracy nie można karać – zwłaszcza niewinnych dzieci. To abc ludzkiej przyzwoitości. Wstyd, że zabrakło jej prezydentowi”
26 sie 2025

W dniu 25 sierpnia 2025 r. Prezydent Karol Nawrocki odmówił podpisania nowelizacji ustawy, która przedłużałaby prawo do świadczenia 800 plus i bezpłatnej ochrony zdrowia dla obywateli Ukrainy na dotychczasowych zasadach. „Nie podpiszę tej ustawy ponieważ nigdy nie zgodzę się na żadne przepisy, które gorzej traktują polskich obywateli niż obywateli innego państwa.” – podkreślił Prezydent. Inne zdanie na ten temat ma jednak MRPiPS.

REKLAMA

Emerycie, rencisto, od września dorobisz mniej. Sprawdź najnowsze limity ZUS
26 sie 2025

Od 1 września 2025 r. spadają limity dorabiania dla emerytów i rencistów, którzy nie osiągnęli jeszcze wieku emerytalnego. Niższy próg zostanie obniżony o 149,50 zł brutto, a wyższy, aż o 277,70 zł. Sprawdź, jakie są nowe granice przychodów ZUS i kto nadal może pracować bez żadnych ograniczeń.
Stopnie niepełnosprawności 2025 – lekki, umiarkowany i znaczny. Jakie świadczenia i ulgi przysługują? [TABELA]
26 sie 2025

Od 215 zł zasiłku pielęgnacyjnego po 185 tys. zł dopłaty z PFRON. Różnice w świadczeniach dla poszczególnych stopni niepełnosprawności są ogromne. W 2025 roku warto wiedzieć, co dokładnie daje lekki, umiarkowany i znaczny stopień. Przygotowaliśmy przejrzystą tabelę z porównaniem.
Reklama aptek wraca? Przełomowy projekt ustawy po wyroku TSUE
26 sie 2025

Rząd planuje uchylenie całkowitego zakazu reklamy aptek. Zmiana jest konsekwencją wyroku TSUE, który uznał polskie przepisy za zbyt restrykcyjne i sprzeczne z prawem unijnym. Nowa ustawa ma pozwolić aptekom na reklamę, ale w ściśle określonych ramach i z wyższymi karami za nadużycia.
ZUS wypłaca prawie 2 000 zł co miesiąc osobom po 60. i 65. roku życia, pod warunkiem że złożą wniosek. Mało kto wie o tym świadczeniu
26 sie 2025

Nie każda mama poświęcająca się wychowaniu dzieci może liczyć na emeryturę. Ale jeśli wychowała co najmniej czwórkę, ZUS może jej co miesiąc wypłacać niemal 2000 zł brutto. Program „Mama 4+”, czyli tzw. matczyna emerytura, działa od kilku lat, a mimo to wciąż wiele kobiet i mężczyzn (bo im też się należy) nie wie, że może z niego skorzystać. Komu przysługuje świadczenie? Jak je zdobyć? Wyjaśniamy.

REKLAMA

System kaucyjny od 1 października zagrożeniem dla MŚP? Rzecznik apeluje do rządu o zmiany
26 sie 2025

Od 1 października w Polsce ma ruszyć system kaucyjny, jednak przedsiębiorcy alarmują o poważnych problemach organizacyjnych i finansowych. Rzecznik MŚP apeluje do rządu o zmiany, ostrzegając przed chaosem i nierównymi warunkami dla małych sklepów.
To koniec z takim płaceniem wynagrodzenia na chorobowym. Rząd się rozmyślił
26 sie 2025

Już nie pracodawca, a ZUS ma płacić od pierwszego dnia choroby. Jeszcze niedawno rząd zapewniał, że wprowadzi długą wyczekiwaną zmianę, która miała odciążyć przedsiębiorców. Teraz okazuje się, że na zapowiedziach się skończyło. Pomysł został… odwołany. Powód? Jego realizacja okazała się zbyt kosztowna.

REKLAMA