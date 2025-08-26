Od września emeryci dorobią mniej! Sprawdź nowe limity: 6124 zł i 11 373 zł brutto

Od 1 września 2025 r. spadają limity dorabiania dla emerytów i rencistów, którzy nie osiągnęli jeszcze wieku emerytalnego. Niższy próg zostanie obniżony o 149,50 zł brutto, a wyższy, aż o 277,70 zł. Sprawdź, jakie są nowe granice przychodów ZUS i kto nadal może pracować bez żadnych ograniczeń.

Dlaczego zmieniają się limity?

Granice przychodów, jakie mogą osiągać emeryci i renciści, ustalane są na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Dane te ogłaszane są przez Prezesa GUS. Obniżenie limitów wynika ze spadku średniej pensji w II kwartale 2025 r. w porównaniu z pierwszym kwartałem.

Nowe wartości będą obowiązywać od 1 września do 30 listopada 2025 r.

Nowe progi dorabiania

Zmniejszenie progów oznacza, że już przy niższych zarobkach może dojść do obcięcia świadczeń. Zobacz, jakie kwoty wprowadza ZUS na najbliższe trzy miesiące.

Bezpieczny próg – do 6124,10 zł brutto miesięcznie (70 proc. przeciętnego wynagrodzenia).

Zarobki do tej kwoty nie spowodują zmniejszenia świadczenia.

– do (70 proc. przeciętnego wynagrodzenia). Zarobki do tej kwoty nie spowodują zmniejszenia świadczenia. Strefa zmniejszenia – między 6124,10 zł a 11 373,30 zł brutto .

W tym przypadku ZUS zmniejszy świadczenie o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o maksymalne wartości:

– między . W tym przypadku ZUS zmniejszy świadczenie o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o maksymalne wartości: 939,61 zł – emerytura i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 704,75 zł – renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy, 798,72 zł – renta rodzinna dla jednej osoby.

Próg zawieszenia – powyżej 11 373,30 zł brutto miesięcznie (130 proc. przeciętnego wynagrodzenia).

Przekroczenie tej granicy skutkuje zawieszeniem wypłaty emerytury lub renty.

Kto może dorabiać bez ograniczeń?

Limity nie obowiązują:

emerytów, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny – 60 lat kobiety, 65 lat mężczyźni,

– 60 lat kobiety, 65 lat mężczyźni, rencistów pobierających renty dla inwalidów wojennych oraz wojskowych,

osób otrzymujących renty rodzinne po inwalidach wojennych i wojskowych,

osób pobierających rentę rodzinną, jeżeli jej wysokość jest korzystniejsza niż emerytura po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Ważny wyjątek

Osoby, którym ZUS podwyższył emeryturę do kwoty minimalnej (od marca 2025 r. – 1878,91 zł brutto), muszą uważać. Jeżeli ich przychód przekroczy wysokość dopłaty, świadczenie zostanie wypłacone w niższej kwocie, bez wyrównania do minimum.

Co to oznacza w praktyce?

Obniżenie limitów oznacza, że już przy niższych zarobkach niż dotychczas seniorzy mogą spotkać się z obcięciem świadczeń. Warto więc przed podjęciem pracy dokładnie sprawdzić, jak dodatkowy dochód wpłynie na wysokość wypłaty z ZUS.

