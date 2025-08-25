Dodatek stażowy. Ile wynosi dodatek za wysługę lat dla pracowników z sektora publicznego w 2025 roku? Jak się go oblicza?
REKLAMA
REKLAMA
Dodatek stażowy, czyli inaczej dodatek za wysługę lat, to świadczenie pieniężne przeznaczone głównie dla pracowników z pewnych grup zawodowych. Jakich dokładnie? Ile wynosi ten dodatek i kto dokładnie może na niego liczyć? Oto szczegóły.
- Dodatek stażowy. Ile wynosi dodatek za wysługę lat dla pracowników z sektora publicznego w 2025 roku? Jak się go oblicza?
- Ile wynosi dodatek za wysługę lat w 2025 roku?
- Dodatek za wysługę lat. Co wlicza się do stażu pracy?
- Ile wynosi dodatek stażowy dla pracowników budżetówki?
- Kiedy dodatek stażowy jest wypłacany?
- Jak obliczyć dodatek stażowy?
- Dodatek stażowy w budżetówce w 2025 roku - podsumowanie najważniejszych informacji
Dodatek stażowy. Ile wynosi dodatek za wysługę lat dla pracowników z sektora publicznego w 2025 roku? Jak się go oblicza?
Dodatek stażowy, znany też jako dodatek za wysługę lat lub dodatek za wieloletnią pracę, to świadczenie wypłacane co miesiąc, wraz z pensją, które rośnie wraz z każdym kolejnym przepracowanym rokiem. Przysługuje on głównie pracownikom zatrudnionym w sektorze publicznym, takim jak:
REKLAMA
- Urzędnicy,
- Funkcjonariusze służb mundurowych (np. żołnierze, policjanci),
- Pracownicy służby zdrowia,
- Pracownicy opieki społecznej,
- Kolejarze,
- Pracownicy sądów i prokuratur,
- Nauczyciele.
Ile wynosi dodatek za wysługę lat w 2025 roku?
Wysokość i moment rozpoczęcia wypłaty dodatku stażowego zależy od specyfiki zawodu. Na przykład:
- Żołnierze otrzymują dodatek po 3 latach pracy (3 proc. wynagrodzenia zasadniczego), a następnie co 3 lata wzrasta on o 3 proc., aż do 15 lat. Powyżej 15 lat, dodatek rośnie o 1 proc. rocznie, do osiągnięcia maksymalnie 35 proc.
- Policjanci dostają dodatek po 2 latach pracy (2 proc. wynagrodzenia zasadniczego), a co roku wzrasta on o 1 proc. do 20 lat. Powyżej 20 lat, dodatek rośnie o 2 proc. za każde kolejne 2 lata pracy, do osiągnięcia maksymalnie 35 proc.
- Pracownicy samorządowi otrzymują dodatek po 5 latach pracy (5 proc. wynagrodzenia zasadniczego), a co roku wzrasta on o 1 proc. do 20 lat, osiągając maksymalnie 20 proc.
- Nauczyciele otrzymują dodatek od 4. roku pracy, a co roku wzrasta on o 1 proc. do maksymalnie 20 proc.
Dodatek za wysługę lat. Co wlicza się do stażu pracy?
Do stażu pracy, który decyduje o wysokości dodatku za wysługę lat, wlicza się przede wszystkim:
- Wszystkie poprzednie i obecne okresy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
- Okresy pracy za granicą.
- Służba wojskowa.
- Prowadzenie gospodarstwa rolnego.
- Studia doktoranckie (maksymalnie 4 lata).
- Pobieranie zasiłku dla bezrobotnych.
- Okres, za który pracownik został przywrócony do pracy orzeczeniem sądu.
- Czas, w którym pracownik miał skrócony okres wypowiedzenia z winy pracodawcy.
Co ważne, do stażu pracy nie wlicza się okresów prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej ani pracy na podstawie umów cywilnoprawnych (np. umowy zlecenia).
Ile wynosi dodatek stażowy dla pracowników budżetówki?
Dodatek stażowy w budżetówce wynosi 5 proc. wynagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy i wzrasta o 1 proc. za każdy kolejny rok pracy, do maksymalnie 20 proc.
Kiedy dodatek stażowy jest wypłacany?
Dodatek stażowy wypłaca się co miesiąc wraz z wynagrodzeniem zasadniczym. Warto też pamiętać, że od 2020 roku dodatek stażowy nie jest wliczany do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dzięki temu, w przypadku podwyżki płacy minimalnej, pracownicy, których pensja wynosiła dotychczas minimum krajowe, otrzymują podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego, a dodatek stażowy jest dodatkowym, osobnym składnikiem.
Jak obliczyć dodatek stażowy?
Dodatek stażowy oblicza się jako procent wynagrodzenia zasadniczego, odpowiadający liczbie przepracowanych lat. Przykład: pracownik po 5 latach pracy zarabiający 5000 zł brutto otrzyma dodatek w wysokości 5 proc. wynagrodzenia, czyli 250 zł brutto miesięcznie. Dodatek za wysługę lat wypłacany jest co miesiąc razem z wynagrodzeniem zasadniczym. Jeśli prawo do dodatku nabywa się w trakcie miesiąca, wypłata dodatku zaczyna się od pierwszego dnia miesiąca następującego po nabyciu prawa.
Dodatek stażowy w budżetówce w 2025 roku - podsumowanie najważniejszych informacji
Dodatek stażowy w budżetówce to dodatkowe wynagrodzenie przyznawane pracownikom sektora publicznego za wieloletnią pracę. Przysługuje po 5 latach pracy i wynosi 5 proc. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Następnie dodatek wzrasta o 1 proc. za każdy kolejny rok pracy, aż do maksymalnie 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wypłacany jest miesięcznie razem z wynagrodzeniem zasadniczym i dotyczy m.in. urzędników, nauczycieli, pracowników sądów i innych jednostek finansowanych ze środków publicznych. Do stażu pracy brane są pod uwagę wszystkie okresy pracy na podstawie umowy o pracę (również w sektorze prywatnym), natomiast nie zalicza się umów cywilnoprawnych czy działalności gospodarczej. Dodatek stażowy jest przyznawany również za okresy nieobecności związane z chorobą lub opieką nad członkiem rodziny, jeśli pracownik pobiera zasiłek z ubezpieczenia społecznego. Nie jest uwzględniany przy obliczaniu wynagrodzenia minimalnego ani przy podstawie innych świadczeń takich jak wynagrodzenie chorobowe, zasiłek opiekuńczy czy rehabilitacyjny.
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
REKLAMA