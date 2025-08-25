Dodatek stażowy. Ile wynosi dodatek za wysługę lat dla pracowników z sektora publicznego w 2025 roku? Jak się go oblicza?

Dodatek stażowy , czyli inaczej dodatek za wysługę lat , to świadczenie pieniężne przeznaczone głównie dla pracowników z pewnych grup zawodowych. Jakich dokładnie? Ile wynosi ten dodatek i kto dokładnie może na niego liczyć? Oto szczegóły.

Dodatek stażowy, znany też jako dodatek za wysługę lat lub dodatek za wieloletnią pracę, to świadczenie wypłacane co miesiąc, wraz z pensją, które rośnie wraz z każdym kolejnym przepracowanym rokiem. Przysługuje on głównie pracownikom zatrudnionym w sektorze publicznym, takim jak:

Urzędnicy,

Funkcjonariusze służb mundurowych (np. żołnierze, policjanci),

Pracownicy służby zdrowia,

Pracownicy opieki społecznej,

Kolejarze,

Pracownicy sądów i prokuratur,

Nauczyciele.

Wysokość i moment rozpoczęcia wypłaty dodatku stażowego zależy od specyfiki zawodu. Na przykład:

Żołnierze otrzymują dodatek po 3 latach pracy (3 proc. wynagrodzenia zasadniczego), a następnie co 3 lata wzrasta on o 3 proc., aż do 15 lat. Powyżej 15 lat, dodatek rośnie o 1 proc. rocznie, do osiągnięcia maksymalnie 35 proc.

otrzymują dodatek po 3 latach pracy (3 proc. wynagrodzenia zasadniczego), a następnie co 3 lata wzrasta on o 3 proc., aż do 15 lat. Powyżej 15 lat, dodatek rośnie o 1 proc. rocznie, do osiągnięcia maksymalnie 35 proc. Policjanci dostają dodatek po 2 latach pracy (2 proc. wynagrodzenia zasadniczego), a co roku wzrasta on o 1 proc. do 20 lat. Powyżej 20 lat, dodatek rośnie o 2 proc. za każde kolejne 2 lata pracy, do osiągnięcia maksymalnie 35 proc.

dostają dodatek po 2 latach pracy (2 proc. wynagrodzenia zasadniczego), a co roku wzrasta on o 1 proc. do 20 lat. Powyżej 20 lat, dodatek rośnie o 2 proc. za każde kolejne 2 lata pracy, do osiągnięcia maksymalnie 35 proc. Pracownicy samorządowi otrzymują dodatek po 5 latach pracy (5 proc. wynagrodzenia zasadniczego), a co roku wzrasta on o 1 proc. do 20 lat, osiągając maksymalnie 20 proc.

otrzymują dodatek po 5 latach pracy (5 proc. wynagrodzenia zasadniczego), a co roku wzrasta on o 1 proc. do 20 lat, osiągając maksymalnie 20 proc. Nauczyciele otrzymują dodatek od 4. roku pracy, a co roku wzrasta on o 1 proc. do maksymalnie 20 proc.

Do stażu pracy, który decyduje o wysokości dodatku za wysługę lat, wlicza się przede wszystkim:

Wszystkie poprzednie i obecne okresy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

Okresy pracy za granicą.

Służba wojskowa.

Prowadzenie gospodarstwa rolnego.

Studia doktoranckie (maksymalnie 4 lata).

Pobieranie zasiłku dla bezrobotnych.

Okres, za który pracownik został przywrócony do pracy orzeczeniem sądu.

Czas, w którym pracownik miał skrócony okres wypowiedzenia z winy pracodawcy.

Co ważne, do stażu pracy nie wlicza się okresów prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej ani pracy na podstawie umów cywilnoprawnych (np. umowy zlecenia).

Dodatek stażowy w budżetówce wynosi 5 proc. wynagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy i wzrasta o 1 proc. za każdy kolejny rok pracy, do maksymalnie 20 proc.

Dodatek stażowy wypłaca się co miesiąc wraz z wynagrodzeniem zasadniczym. Warto też pamiętać, że od 2020 roku dodatek stażowy nie jest wliczany do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dzięki temu, w przypadku podwyżki płacy minimalnej, pracownicy, których pensja wynosiła dotychczas minimum krajowe, otrzymują podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego, a dodatek stażowy jest dodatkowym, osobnym składnikiem.

Dodatek stażowy oblicza się jako procent wynagrodzenia zasadniczego, odpowiadający liczbie przepracowanych lat. Przykład: pracownik po 5 latach pracy zarabiający 5000 zł brutto otrzyma dodatek w wysokości 5 proc. wynagrodzenia, czyli 250 zł brutto miesięcznie. Dodatek za wysługę lat wypłacany jest co miesiąc razem z wynagrodzeniem zasadniczym. Jeśli prawo do dodatku nabywa się w trakcie miesiąca, wypłata dodatku zaczyna się od pierwszego dnia miesiąca następującego po nabyciu prawa.

