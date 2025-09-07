Nowe 800 plus - ci rodzice nie dostaną już świadczenia z zus na dzieci, bo nie spełniają nowego warunku?

Świadczenie 800 plus od lat budzi emocje, a teraz pojawiły się informacje o poważnych zmianach. Nie każdy rodzic będzie mógł w przyszłości liczyć na wypłatę pieniędzy na dzieci. W tle pojawia się pytanie – czy 800 plus pozostanie świadczeniem powszechnym, czy tylko dla wybranych?

rozwiń >

Prezydenckie weto wobec ustawy dotyczącej 800 plus

Prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Projekt zakładał, że 800 plus będzie przysługiwało także dzieciom uczącym się w Polsce, nawet jeśli ich rodzice nie pracują i nie odprowadzają składek. Głowa państwa nie zgodziła się na takie rozwiązanie i zablokowała ustawę.

REKLAMA

Dlaczego prezydent podjął taką decyzję?

Karol Nawrocki tłumaczył, że świadczenie powinno być wypłacane wyłącznie tym rodzinom, które pracują w Polsce i płacą składki. Jego zdaniem przepisy przygotowane ponad trzy lata temu – tuż po wybuchu wojny w Ukrainie – odpowiadały zupełnie innej sytuacji politycznej i gospodarczej. Teraz wymagają korekty.

Rewolucja w 800 plus - nowy projekt prezydenta

Prezydent zapowiedział skierowanie do Sejmu własnej inicjatywy ustawodawczej. W projekcie znalazły się m.in.:

wypłata 800 plus tylko dla dzieci Ukraińców legalnie pracujących w Polsce,

zaostrzone przepisy dotyczące nielegalnego przekraczania granicy,

zmiany w zasadach nadawania obywatelstwa i pobytu.

Ostra reakcja rządu na decyzję w sprawie 800 plus

Decyzja prezydenta wywołała krytykę minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk. Podkreśliła, że „800 plus to pieniądze dla dzieci” i nie można karać najmłodszych za sytuację rodziców. Według niej wsparcie powinno obejmować wszystkie dzieci uczące się w polskich szkołach, niezależnie od zatrudnienia rodziców.

800 plus 2025 - co dalej z ustawą?

Po wecie prezydenta sprawa wraca do Sejmu. Aby odrzucić jego decyzję, potrzeba większości 3/5 głosów. Jeśli tak się nie stanie, to prezydencki projekt – ograniczający 800 plus tylko do pracujących Ukraińców – będzie podstawą dalszych prac.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Rzecznik KE o ochronie tymczasowej i świadczeniach dla Ukraińców

REKLAMA

Prezydent Nawrocki zawetował ustawę w poniedziałek 26 sierpnia, tymczasem we wtorek Rzecznik Komisji Europejskiej Markus Lammert, odnosząc się do sprawy świadczeń dla Ukraińców, podkreślił, że zgodnie z dyrektywą o ochronie tymczasowej państwa członkowskie muszą udzielać im pomocy, ale to one same decydują o poziomie świadczeń socjalnych i rodzinnych.

Przypomniał również, że w lipcu podjęto decyzję o przedłużeniu ochrony tymczasowej dla obywateli Ukrainy do marca 2027. W ramach tego mechanizmu, uruchomionego po rosyjskiej inwazji w lutym 2022, wsparciem objętych jest obecnie około 4 mln osób. UE – jak zaznaczył – pozostaje niezłomna w swoim zobowiązaniu do wspierania Ukrainy tak długo, jak będzie to konieczne.