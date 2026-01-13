REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Zarobki » Co oznacza być bogatym w Polsce? Nowe badanie ujawnia, ile trzeba zarabiać

Co oznacza być bogatym w Polsce? Nowe badanie ujawnia, ile trzeba zarabiać

13 stycznia 2026, 15:47
oprac. Anna Rymkiewicz
Co oznacza być bogatym w Polsce? Nowe badanie ujawnia, ile trzeba zarabiać
Co oznacza być bogatym w Polsce? Nowe badanie ujawnia, ile trzeba zarabiać
Według badania CBOS próg bogactwa w Polsce zaczyna się od dochodów wynoszących 10 tys. zł netto na osobę w rodzinie. Ponadto, Polacy uważają, że nasz kraj nie zapewnia równych szans na wzbogacenie się.

rozwiń >

W listopadowym sondażu CBOS przyjrzało się temu, jak Polacy postrzegają ludzi bogatych. Ankietowani zostali zapytani o to, jaką kwotą miesięcznie (na rękę) w przeliczeniu na jedną osobę powinna dysponować rodzina, aby być uznawana za bogatą.

Próg bogactwa w Polsce

Podobnie jak w poprzednim sondażu z 2019 r. najwięcej ankietowanych – 23 proc. – odpowiedziało, że powinna być to kwota mieszcząca się w przedziale od 10 000 zł do 14 999 zł.

Po 19 proc. wskazało przedziały od 5 000 zł do 9 999 zł oraz od 15 000 zł do 29 999 zł. Podobnie jak w 2019 r. przeszło dwóch na dziesięciu respondentów (21 proc.) ma problem z precyzyjnym określeniem kwoty stanowiącej próg bogactwa.

Średnia i mediana dochodów uznawanych za bogactwo

„Respondenci jako próg bogactwa najczęściej wskazują kwotę 10 000 zł netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Taką samą wartość przyjęła mediana, a więc wartość środkowa dzieląca zbiór obserwacji na pół, natomiast średnia arytmetyczna wyniosła 17 862,17 zł” – wyjaśniło CBOS.

Po wyłączeniu z odpowiedzi nieadekwatnie niskich kwot (niższe niż 2000 zł) średnia wyniosła 18 013,57 zł.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ilu bogatych przypada na 100 mieszkańców Polski?

Ankietowani zostali także poproszeni o wskazanie, ilu bogatych przypada na 100 mieszkańców Polski. Mogli podać dowolną liczbę od 1 do 100.

Czterech na dziesięciu respondentów (39 proc.) zadeklarowało, że liczba bogatych w naszym kraju nie przekracza 10 proc.

W porównaniu z 2019 r. zwiększył się udział osób wyrażających pogląd, że odsetek ludzi bogatych mieści się w przedziale od 11 do 49 na 100 mieszkańców Polski (26 proc. takich deklaracji w stosunku do 17 proc. w 2019 r.).

10 proc. badanych wskazało, że odsetek ludzi bogatych wynosi powyżej 50 na 100 mieszkańców Polski.

Jedna czwarta respondentów miała problem z precyzyjnym określeniem odsetka ludzi bogatych w naszym społeczeństwie.

Prognozy na przyszłość - więcej bogatych w Polsce?

Ponadto udział deklarujących, że ludzi bogatych w kolejnych latach będzie więcej, przewyższa udział tych, którzy twierdzą, że bogatych będzie mniej (36 proc. do 14 proc.). Przekonanie o tym, że w kolejnych latach ludzi bogatych będzie w Polsce przybywać więcej niż przeciętnie, częściej wyrażają mężczyźni niż kobiety (41 proc. do 32 proc.), mieszkańcy największych miast, osoby z wyższym wykształceniem, a także badani o najwyższych dochodach per capita.

„Przeszło sześciu na dziesięciu ankietowanych deklaruje, że zna przynajmniej jedną osobę/rodzinę, którą można uznać za naprawdę bogatą bądź sami się do nich zaliczają (62 proc.). W poprzednim badaniu poświęconym temu zjawisku realizowanym w 2019 r. odsetek takich wskazań był niższy o 12 punktów procentowych (50 proc.)” – poinformowało CBOS.

Czy bogactwo wiąże się z szacunkiem?

Podczas badania zapytano także, czy bogactwo wiąże się z szacunkiem i poważaniem ze strony innych ludzi? W tej kwestii zdania ankietowanych są podzielone z przewagą opinii pozytywnych (44 proc.) nad negatywnymi (40 proc.). Z kolei 16 proc. respondentów nie ma wyrobionego poglądu na ten temat.

Czynniki wpływające na szybkie zdobycie bogactwa

Ankietowanych poproszono również o to, aby z zaproponowanych kategorii wskazali maksymalnie trzy czynniki, które – ich zdaniem – decydują o tym, że niektórzy ludzie w stosunkowo krótkim czasie dochodzą do wielkich pieniędzy. 58 proc. wskazało pracowitość i jest to najwyższy wynik w całej historii prowadzenia pomiarów dotyczących społecznego postrzegania bogactwa. W dalszej kolejności pytani wskazywali odwagę i gotowość do ryzyka (47 proc.) oraz talenty i zdolności (37 proc.).

Brak równych szans w Polsce

Jednocześnie ponad trzy czwarte badanych uważa, że w Polsce ludzie nie mają równych szans, a tylko nieliczni mogą się wzbogacić (77 proc.), co stanowi identyczny odsetek jak w 2019 r. Z kolei 17 proc. uważa, że w naszym kraju każdy ma równe szanse wzbogacenia się. Określonego zdania na ten temat nie ma 6 proc. respondentów.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzono od 6 do 17 listopada 2025 r. w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski wylosowanej z rejestru PESEL liczącej 992 osoby (w tym: 60,1 proc. metodą CAPI, 23 proc. – CATI i 16,9 proc. – CAWI).

Źródło: PAP
