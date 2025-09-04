Prawie 250 zł miesięcznie na ucznia z MOPS. Wniosek tylko do 15 września 2025 - kto może liczyć na pieniądze?
Rodzice i opiekunowie mają czas tylko do 15 września 2025, aby złożyć wniosek o wsparcie finansowe dla uczniów. Chodzi o stypendium szkolne, które przyznają gminy we współpracy z MOPS. Sprawdź, komu przysługuje pomoc i ile można dostać.
- Co to jest stypendium szkolne z MOPS?
- Ile wynosi stypendium szkolne w 2025 roku?
- Kryterium dochodowe – komu przysługuje pomoc?
- Na co można przeznaczyć stypendium?
- Jak i gdzie złożyć wniosek?
- Termin – wniosek tylko do 15 września 2025
Co to jest stypendium szkolne z MOPS?
Stypendium szkolne to forma pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Jest to zadanie własne gminy, ale realizowane z dofinansowaniem z budżetu państwa. Podstawą prawną jest:
- ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (art. 90d),
- ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Dzięki temu wsparciu rodziny mogą liczyć na pomoc w pokryciu kosztów nauki czy zakupu podręczników.
Ile wynosi stypendium szkolne w 2025 roku?
Kwota stypendium wynosi od 99,20 zł do 248 zł miesięcznie. Może być przyznane nawet na 10 miesięcy w roku szkolnym, więc całkowita wartość wsparcia może sięgać kilku tysięcy złotych.
Kryterium dochodowe – komu przysługuje pomoc?
O stypendium mogą ubiegać się rodzice uczniów, w których rodzinach dochód nie przekracza 823 zł netto na osobę – od 1 stycznia 2025.
Wniosek można złożyć także w przypadku szczególnych trudności, takich jak:
- bezrobocie,
- choroba,
- niepełnosprawność,
- wielodzietność,
- uzależnienia,
- zdarzenia losowe.
Na co można przeznaczyć stypendium?
Zgodnie z przepisami, stypendium szkolne może być wykorzystane m.in. na:
- zakup podręczników i pomocy dydaktycznych,
- udział w zajęciach dodatkowych, np. wyrównawczych, językowych,
- zajęcia edukacyjne poza szkołą,
- inne wydatki edukacyjne niezbędne do nauki.
Jak i gdzie złożyć wniosek?
Wnioski należy składać w gminie lub w ośrodku pomocy społecznej (MOPS/GOPS) właściwym dla miejsca zamieszkania ucznia. Każda gmina ma własny regulamin, w którym określone są:
- sposób ustalania wysokości stypendium,
- formy przyznawanej pomocy,
- tryb i terminy rozpatrywania wniosków.
Termin – wniosek tylko do 15 września 2025
Termin składania wniosków o stypendium szkolne mija 15 września 2025. W uzasadnionych przypadkach można go złożyć później, np. gdy trudna sytuacja materialna wynikła w trakcie roku szkolnego.
