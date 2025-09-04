W 2025 roku przedsiębiorcy, którzy planują zakup samochodu na firmę, mogą wybierać spośród kilku form finansowania: gotówki, leasingu operacyjnego lub finansowego, kredytu samochodowego oraz coraz popularniejszego najmu długoterminowego. Każde z tych rozwiązań ma inne zalety, koszty i skutki podatkowe. Sprawdź, które rozwiązanie pozwoli Ci utrzymać płynność finansową, wykorzystać odliczenia VAT i zyskać przewagę w prowadzeniu biznesu.

rozwiń >

Dlaczego warto mieć samochód na firmę?

Samochód w działalności gospodarczej to więcej niż wygoda. To sposób na oszczędność czasu, ułatwienie kontaktu z klientami i zwiększenie mobilności. Dla wielu branż własny pojazd jest wręcz koniecznością. Według danych Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów, ponad 70% nowych aut rejestrowanych w Polsce trafia do firm, co pokazuje, jak duże znaczenie ma samochód w prowadzeniu biznesu.

Nie można zapominać także o aspekcie wizerunkowym. Nowoczesne, dobrze utrzymane auto robi na kontrahentach lepsze wrażenie niż wysłużony samochód prywatny. Z badania firmy Arval wynika, że aż 64% przedsiębiorców uważa flotę samochodową za istotny element budowania profesjonalnego wizerunku.

Co ważne, zakup samochodu na firmę umożliwia korzystanie z odliczeń podatkowych, dzięki czemu inwestycja staje się bardziej opłacalna. Szacunki Ministerstwa Finansów wskazują, że przedsiębiorca, który rozlicza VAT i korzysta z leasingu, może w skali roku obniżyć koszty działalności nawet o kilkanaście tysięcy złotych.

Dopasowanie do specyfiki branży

Decyzja o włączeniu samochodu do majątku firmy powinna zależeć od rodzaju prowadzonej działalności. Dla przedstawicieli handlowych, kurierów, firm budowlanych czy dostawców samochód jest podstawowym narzędziem pracy, bez którego działalność byłaby niemożliwa. W ich przypadku koszty użytkowania i finansowania są naturalną i uzasadnioną częścią biznesu. Z kolei dla freelancerów, programistów czy grafików, którzy pracują zdalnie, samochód może być jedynie dodatkowym kosztem, który nie zawsze ma uzasadnienie w przychodach. W takich przypadkach warto dokładnie przeanalizować, czy korzyści podatkowe przewyższają całkowite wydatki związane z utrzymaniem pojazdu.

Formy finansowania samochodu dla firm

Decyzja o tym, w jaki sposób sfinansować samochód na firmę, ma ogromne znaczenie zarówno dla płynności finansowej, jak i dla podatków. To nie tylko wybór między gotówką a ratami, to także strategia, która wpływa na wizerunek przedsiębiorstwa, koszty uzyskania przychodu i sposób rozliczeń z fiskusem. W 2025 roku przedsiębiorcy mogą skorzystać z kilku sprawdzonych opcji:

Zakup za gotówkę

Najprostsze i najbardziej oczywiste rozwiązanie, płacisz pełną kwotę i od razu stajesz się właścicielem auta. Kuszące, prawda? Masz pełną kontrolę, brak umów z bankiem czy leasingodawcą, a samochód od pierwszego dnia wchodzi do ewidencji środków trwałych. Wadą jest jednak jedno: wysoki wydatek jednorazowy. Wiele firm odczuwa to jako spadek płynności finansowej, co może utrudnić inne inwestycje.

Warto wiedzieć: zakup auta za gotówkę jest korzystny, jeśli dysponujesz nadwyżką środków i chcesz uniknąć zobowiązań wobec instytucji finansowych.

Leasing operacyjny

Leasing operacyjny to od lat numer jeden wśród polskich przedsiębiorców. Dlaczego? Bo pozwala korzystać z auta bez angażowania dużej gotówki na starcie. Płacisz miesięczne raty, które w całości wrzucasz w koszty uzyskania przychodu, a po zakończeniu umowy możesz wykupić samochód za symboliczną kwotę. Czasem zaledwie 1% wartości.

Z tego rozwiązania najczęściej korzystają małe i średnie firmy, które cenią elastyczność i możliwość częstej wymiany auta na nowszy model.

Warto wiedzieć: leasing operacyjny łączy wygodę użytkowania z realnymi korzyściami podatkowymi i niskim progiem wejścia.

Leasing finansowy

Leasing finansowy działa inaczej niż operacyjny. Tutaj samochód od razu trafia do środków trwałych firmy, a Ty dokonujesz odpisów amortyzacyjnych. Raty składają się z części kapitałowej i odsetkowej, więc księgowo wygląda to bardziej jak kredyt niż wynajem.

Czy to się opłaca? Tak, jeśli zależy Ci na szybszym przejęciu własności pojazdu i rozliczaniu amortyzacji. To rozwiązanie wybierają często przedsiębiorcy planujący użytkować samochód dłużej, bez wymiany na nowszy model po kilku latach.

Warto wiedzieć: leasing finansowy daje własność od samego początku, ale wymaga więcej formalności i nie daje tak dużej elastyczności jak operacyjny.

Kredyt samochodowy

Kredyt na samochód to opcja dla firm, które chcą od razu stać się właścicielem pojazdu, ale nie mają możliwości lub chęci zapłaty całej kwoty z góry. Bank finansuje zakup, a Ty spłacasz go w miesięcznych ratach. Trzeba jednak pamiętać, że kredyt oznacza odsetki i zabezpieczenia, więc w sumie zapłacisz więcej niż przy zakupie gotówką.

Dla kogo kredyt będzie najlepszy? Dla przedsiębiorców, którzy chcą mieć samochód na własność od razu, ale jednocześnie wolą rozłożyć koszty w czasie, by nie obciążać zbytnio budżetu firmy.

Warto wiedzieć: kredyt samochodowy to kompromis między natychmiastową własnością a zachowaniem płynności finansowej.

Najem długoterminowy

Najem długoterminowy zdobywa coraz większą popularność. Firma płaci stałą miesięczną ratę, w której zawarte są serwis, ubezpieczenie, a czasem nawet wymiana opon. Po zakończeniu umowy samochód wraca do wynajmującego, a Ty możesz od razu zdecydować się na nowy model.

Czy to rozwiązanie jest dla każdego? Nie, bo nie daje własności i nie pozwala budować majątku firmowego. Jeśli jednak chcesz mieć przewidywalne koszty, unikać niespodziewanych wydatków i cenisz wygodę, to świetna opcja.

Warto wiedzieć: najem długoterminowy gwarantuje spokój i komfort użytkowania, ale nie daje możliwości wykupu auta.

Aspekty podatkowe: VAT, koszty i amortyzacja

Zakup lub leasing samochodu na firmę daje realne korzyści podatkowe.

Szczegółowe zasady odliczania VAT: Przedsiębiorca może odliczyć 50% VAT od kosztów zakupu i użytkowania, jeśli auto jest wykorzystywane w tzw. sposób mieszany (do celów firmowych i prywatnych). Aby odliczyć 100% VAT , samochód musi służyć wyłącznie działalności gospodarczej . Wymaga to spełnienia dwóch warunków: zgłoszenia pojazdu do urzędu skarbowego na formularzu VAT-26 oraz prowadzenia szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdu (kilometrówki). W ewidencji należy zapisywać każdy przejazd, jego cel i stan licznika, co jest pracochłonne, ale pozwala na pełne odliczenia:

Przedsiębiorca może odliczyć od kosztów zakupu i użytkowania, jeśli auto jest wykorzystywane w tzw. (do celów firmowych i prywatnych). Aby odliczyć , samochód musi służyć . Wymaga to spełnienia dwóch warunków: zgłoszenia pojazdu do urzędu skarbowego na formularzu oraz prowadzenia szczegółowej (kilometrówki). W ewidencji należy zapisywać każdy przejazd, jego cel i stan licznika, co jest pracochłonne, ale pozwala na pełne odliczenia: Koszty uzyskania przychodu : Paliwo, raty leasingowe, odsetki kredytowe, serwis i ubezpieczenie można odliczyć od przychodu.

: Paliwo, raty leasingowe, odsetki kredytowe, serwis i ubezpieczenie można odliczyć od przychodu. Amortyzacja: W przypadku zakupu gotówką lub na kredyt auto wprowadza się do środków trwałych. Obowiązuje limit amortyzacyjny: 150 tys. zł brutto dla samochodów osobowych.

Ważne Uwaga: zmiany od 2026 roku Od 1 stycznia 2026 r. wejdą w życie nowe limity amortyzacyjne dla samochodów osobowych: 100 000 zł – dla pojazdów spalinowych o emisji CO₂ ≥ 50 g/km,

– dla pojazdów spalinowych o emisji CO₂ ≥ 50 g/km, 150 000 zł – dla pojazdów spalinowych o emisji CO₂ < 50 g/km,

– dla pojazdów spalinowych o emisji CO₂ < 50 g/km, 225 000 zł – dla samochodów elektrycznych i wodorowych. To oznacza, że przedsiębiorcy planujący zakup auta jeszcze w 2025 roku mogą skorzystać z obecnie wyższych limitów (150 tys. zł dla spalinowych, 225 tys. zł dla elektryków). Warto więc uwzględnić te zmiany w strategii finansowej firmy.

Potencjalne ryzyka

Decyzja o zakupie auta na firmę wiąże się nie tylko z korzyściami, ale i z pewnymi ryzykami, które warto wziąć pod uwagę:

Zmiany w przepisach podatkowych : Przepisy dotyczące odliczeń i amortyzacji mogą ulec zmianie, co może wpłynąć na opłacalność inwestycji w przyszłości.

: Przepisy dotyczące odliczeń i amortyzacji mogą ulec zmianie, co może wpłynąć na opłacalność inwestycji w przyszłości. Utrata wartości pojazdu : Samochody tracą na wartości już od momentu wyjazdu z salonu. To ryzyko w całości ponosi firma przy zakupie za gotówkę lub na kredyt. W przypadku leasingu i najmu ryzyko utraty wartości jest mniejsze lub całkowicie przeniesione na firmę finansującą.

: Samochody tracą na wartości już od momentu wyjazdu z salonu. To ryzyko w całości ponosi firma przy zakupie za gotówkę lub na kredyt. W przypadku leasingu i najmu ryzyko utraty wartości jest mniejsze lub całkowicie przeniesione na firmę finansującą. Nieprzewidziane koszty napraw: Awarie lub wypadki mogą generować wysokie, nieplanowane wydatki, zwłaszcza w starszych pojazdach. Chociaż w niektórych opcjach (np. najem długoterminowy) koszty serwisu są wliczone w cenę, w pozostałych przypadkach to przedsiębiorca ponosi pełne ryzyko.

Jak wybrać najlepsze rozwiązanie?

Wybór najlepszej formy finansowania samochodu firmowego w dużej mierze zależy od sytuacji finansowej i priorytetów przedsiębiorstwa. Jeśli firma dysponuje wolnymi środkami, zakup za gotówkę daje natychmiastową własność i brak zobowiązań wobec banku czy leasingodawcy. Z kolei dla tych, którzy chcą zachować płynność i elastyczność, korzystniejszy będzie leasing operacyjny, pozwalający rozłożyć koszty w czasie i łatwo wymieniać auta na nowsze modele.

Kredyt lub leasing finansowy sprawdzą się, gdy liczy się szybkie przejęcie własności i możliwość amortyzacji pojazdu. Natomiast przedsiębiorcy, którzy wolą przewidywalne i stałe wydatki bez ryzyka niespodziewanych kosztów serwisowych, coraz częściej wybierają najem długoterminowy.

Zastanów się: czy ważniejsze są dla Ciebie niższe raty, czy natychmiastowe prawo własności?

Tabela porównawcza form finansowania

Forma Własność auta Koszty w księgach VAT Plusy Minusy Gotówka od razu amortyzacja 50% / 100% brak zobowiązań, szybki zakup wysoki wydatek jednorazowy, ryzyko utraty wartości Leasing operacyjny po wykupie pełne raty leasingowe w kosztach 50% / 100% elastyczność, niskie raty, brak konieczności wykupu brak własności w trakcie, możliwy wysoki koszt wykupu Leasing finansowy od razu amortyzacja + odsetki 50% / 100% własność od początku, możliwość amortyzacji więcej formalności, mniejsza elastyczność Kredyt od razu amortyzacja + odsetki 50% / 100% własność pojazdu, rozłożenie kosztów w czasie odsetki, zabezpieczenia bankowe, ryzyko utraty wartości Najem długoterminowy brak rata jako koszt 50% / 100% stałe koszty, serwis i ubezpieczenie w pakiecie brak wykupu, limity kilometrów, brak amortyzacji

Dodatkowe uwagi

Odliczenie VAT : 100% tylko przy użytkowaniu wyłącznie firmowym (VAT-26 + kilometrówka).

: 100% tylko przy użytkowaniu wyłącznie firmowym (VAT-26 + kilometrówka). Limit amortyzacji : 150 tys. zł dla aut spalinowych, 225 tys. zł dla elektrycznych (do końca 2025 r.).

: 150 tys. zł dla aut spalinowych, 225 tys. zł dla elektrycznych (do końca 2025 r.). Od 2026 r.: planowane zmiany limitów amortyzacyjnych w zależności od emisji CO₂.

Przykład kalkulacji: leasing kontra kredyt

Samochód o wartości 120 000 zł netto, okres 3 lata

Leasing operacyjny

rata: 2 000 zł netto wykup: 1% wartości (1 200 zł) łączny koszt: 73 200 zł w całości w kosztach uzyskania przychodu

Kredyt

rata: ok. 3 400 zł brutto (RRSO 8%) łączny koszt: 122 400 zł amortyzacja 5 lat, odsetki w kosztach



Wniosek: leasing jest tańszy w krótkiej perspektywie, kredyt korzystniejszy dla osób chcących natychmiastowej własności.

FAQ – najczęstsze pytania przedsiębiorców

Czy warto kupić samochód na firmę w 2025 roku?

Tak. Dzięki odliczeniom VAT i możliwości wliczenia wydatków w koszty zakup auta nadal jest opłacalny.

Co bardziej się opłaca – leasing czy kredyt?

Leasing jest korzystniejszy podatkowo i mniej obciąża płynność finansową. Kredyt to opcja dla firm, które chcą od razu mieć pełną własność pojazdu.

Jakie są limity amortyzacyjne?

W 2025 roku limit amortyzacyjny dla samochodów osobowych wynosi 150 tys. zł brutto.

Jak rozliczyć samochód w jednoosobowej działalności gospodarczej?

Możesz wprowadzić go do środków trwałych lub wziąć w leasing. W przypadku pełnego odliczenia VAT konieczna jest ewidencja przebiegu.

