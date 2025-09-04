REKLAMA

Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Niepełnosprawni » Przepada świadczenie wspierające. Umierają kolejne osoby niepełnosprawne. Co na to sądy?

Przepada świadczenie wspierające. Umierają kolejne osoby niepełnosprawne. Co na to sądy?

04 września 2025, 11:44
[Data aktualizacji 04 września 2025, 11:44]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
Przepada świadczenie wspierające. Umierają kolejne osoby niepełnosprawne. Co na to sądy?
Przepada świadczenie wspierające. Umierają kolejne osoby niepełnosprawne. Co na to sądy?
Wszyscy wiemy, że przyznawanie świadczenie wspierającego obciąża przewlekłość. Okres oczekiwanie na przyznanie punktów w ramach poziomu potrzeby wsparcia wynosi w skrajnych przypadkach rok. Na punkty czekają osoby niepełnosprawne w tak poważnych stanach (i sędziwym wieku), że część z nich umiera. Ostrzegano przed takimi sytuacjami jeszcze przed wprowadzeniem świadczenia wspierającego. Niestety te obawy się spełniły. W efekcie rodziny osób zmarłych idą do sądu bo świadczenie wspierające ... przepada. Przykład takiej sytuacji poniżej.

Rodziny przegrywają przed sądami sprawy o świadczenie wspierające w przypadku śmierci osoby niepełnosprawnej.

Przykładem jest postanowienie WSA w Łodzi z 28 sierpnia 2025 r. (III SAB/Łd 20/25). Parametry opisowe postanowienia:

1) Sędziowie Teresa Rutkowska /przewodniczący sprawozdawca/

2) Link do postanowienia sądu

3) Skarżony organ: "Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności",

4) Wynik? Odrzucono skargę:

Dnia 28 sierpnia 2025 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział III w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Teresa Rutkowska po rozpoznaniu w dniu 28 sierpnia 2025 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. Ł. na bezczynność Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łodzi w przedmiocie wydania decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia p o s t a n a w i a : odrzucić skargę

Przepada świadczenie wspierające. Umierają kolejne osoby niepełnosprawne. Co na to sądy?

18 maja 2025 roku Ł.C. - złożył jako opiekun, w imieniu niepełnosprawnej babci – J. Ł. skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na bezczynność Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łodzi w przedmiocie wydania decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia.

Sąd wezwał opiekuna osoby niepełnosprawnej do złożenie pełnomocnictwa do jej reprezentowania przed WSA. Z uwagi na śmierć osoby niepełnosprawnej było to niemożliwe. Opiekun przedstawił w sądzie odpisu skróconego aktu zgonu J. Ł., z którego wynika, że skarżąca zmarła 16 lipca 2025 roku.

Osoba niepełnosprawna nie może ustanowić pełnomocnictwo. To oczywista zasada, o której zapominają opiekunowie

Zgodnie z art. 57 § 1 p.p.s.a., skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym. Wymogi formalne pism składanych w postępowaniu sądowoadministracyjnym zostały uregulowane w art. 46 p.p.s.a Zgodnie z art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a. każde pismo strony powinno zawierać podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. W przypadku składania pisma przez pełnomocnika, zgodnie z art. 46 § 3 p.p.s.a., do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo lub jego wierzytelny odpis, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który w danej sprawie nie złożył jeszcze tych dokumentów przed sądem. Pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa, pełnomocnik obowiązany jest złożyć do akt sprawy przy pierwszej czynności procesowej (art. 37 § 1 p.p.s.a.).

Natomiast w myśl art. 35 § 1 p.p.s.a. pełnomocnikiem strony może być adwokat lub radca prawny, a ponadto inny skarżący lub uczestnik postępowania, jak również małżonek, rodzeństwo, wstępni lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia, a także inne osoby, jeżeli przewidują to przepisy szczególne. Braki w zakresie pisemnego dokumentu potwierdzającego istnienie pełnomocnictwa uprawniającego do reprezentowania strony w postępowaniu sądowoadministracyjnym podlegają uzupełnieniu na wezwanie, w trybie art. 49 p.p.s.a., który przewiduje, że jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni, pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej (§ 1).

Dlatego sąd postanowił:

Z akt sprawy wynika, że skargę na bezczynność Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łodzi w przedmiocie wydania decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia w imieniu J. Ł. złożył wnuczek – Ł. C.. Pomimo doręczonego wezwania Ł. C., nie złożył pełnomocnictwa do reprezentowania skarżącej przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi. Wobec powyższego sąd wezwał skarżącą do usunięcia braków formalnych skargi w terminie siedmiu dni, pod rygorem jej odrzucenia przez podpisanie skargi, bądź nadesłanie podpisanego egzemplarza skargi poświadczonego za zgodność z oryginałem. W chwili skierowanego do skarżącej wezwania z 22 lipca 2025 roku skarżąca już nie żyła. Jak wynika z przedstawionego odpisu skróconego aktu zgonu J. Ł. zmarła 16 lipca 2025 roku. Oznacza to, że skarga nie została skutecznie wniesiona w niniejszej sprawie.

Ponieważ przed doręczeniem wezwania do usunięcia braków formalnych skargi skarżąca zmarła, uniemożliwiło to uznanie skargi za skuteczne wniesioną i w konsekwencji nadanie skardze dalszego biegu. Wobec powyższego sąd zobligowany był do zastosowania art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., zgodnie z którym sąd odrzuca skargę postanowieniem, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi. Postanowienie w tym przedmiocie może być wydane na posiedzeniu niejawnym (art. 58 § 3 p.p.s.a.).

