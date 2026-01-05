REKLAMA

Twoje pieniądze » Świadczenia » To ważny zasiłek, o którym nie mówi się głośno. Mogą się o niego ubiegać także osoby z wyższymi dochodami

To ważny zasiłek, o którym nie mówi się głośno. Mogą się o niego ubiegać także osoby z wyższymi dochodami

05 stycznia 2026, 16:00
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
To ważny zasiłek, o którym nie mówi się głośno. Mogą się o niego ubiegać także osoby z wyższymi dochodami
W Polsce niektóre formy pomocy społecznej nie są uzależnione od kryterium dochodowego. Przykładowo, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) może przyznać specjalny zasiłek zwrotny, który jest dostępny również dla osób o wyższych zarobkach, pod warunkiem, że ich rodzina nagle znalazła się w wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej.

Zasiłek zwrotny z MOPS: pomoc dla rodzin w nagłych wypadkach

Nie wszystkie formy pomocy społecznej w Polsce zależą od dochodu. Jednym z wyjątków jest zasiłek zwrotny oferowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS). Jest on przeznaczony również dla osób o wyższych dochodach, które znalazły się w nagłej, trudnej sytuacji życiowej, np. z powodu choroby, wypadku, utraty pracy lub poważnej awarii w domu. Chociaż co do zasady zasiłek ten trzeba zwrócić, to w szczególnych przypadkach MOPS może umorzyć całą należność.

Nie tylko zasiłek zwrotny. Oto inne formy wsparcia finansowego oferowane przez MOPS

MOPS dostosowuje swoje świadczenia do potrzeb rodzin i osób w trudnej sytuacji. Oprócz zasiłku zwrotnego, najczęściej przyznawane są:

  • zasiłek stały — dla osób całkowicie niezdolnych do pracy,
  • zasiłek okresowy — tymczasowa pomoc dla osób, które straciły pracę,
  • zasiłek celowy — na konkretne wydatki, np. leki, opał lub koszty pogrzebu.

Większość świadczeń socjalnych w Polsce jest uzależniona od dochodu. Obecnie progi te wynoszą 1010 zł dla osoby samotnej i 823 zł na osobę w rodzinie. Nawet niewielkie przekroczenie tych limitów może pozbawić prawa do wsparcia. W dobie inflacji i rosnących kosztów życia, wiele rodzin, mimo formalnie "zbyt wysokich" dochodów, boryka się z poważnymi trudnościami finansowymi.

Jak ubiegać się o zasiłek zwrotny w MOPS?

Aby otrzymać zasiłek zwrotny, należy złożyć wniosek w MOPS, dołączając dokumenty potwierdzające dochody oraz szczegółowy opis sytuacji, w której znalazła się rodzina. Niezbędny jest również wywiad środowiskowy przeprowadzany przez pracownika socjalnego. Na tej podstawie MOPS podejmuje decyzję o przyznaniu pomocy, a także ustala warunki spłaty lub ewentualnego umorzenia należności.

Zasiłek zwrotny z MOPS - najważniejsze informacje o świadczeniu

MOPS może przyznać zasiłek zwrotny, który różni się od innych form pomocy tym, że nie ma górnego limitu dochodów, co czyni go dostępnym również dla osób, które normalnie nie kwalifikują się do wsparcia socjalnego. Pomoc ta jest przeznaczona dla osób, które znalazły się w nagłej, trudnej sytuacji finansowej, na przykład z powodu utraty pracy, choroby, wypadku czy awarii w domu. Chociaż zasadą jest zwrot przyznanej kwoty, MOPS może zdecydować o umorzeniu długu w szczególnych, uzasadnionych przypadkach.

W praktyce kwota zasiłku jest elastyczna, nie ma górnego limitu, ale musi być odpowiednio uzasadniona. Typowo kwoty wahają się od kilkuset do kilku tysięcy złotych i są przeznaczone na konkretne cele, takie jak koszty leczenia, nagłe wydatki po wypadku, koszty pogrzebu czy opieka nad bliskimi. Wniosek o wsparcie może złożyć każda osoba, która znalazła się w kryzysowej sytuacji finansowej, niezależnie od poziomu dochodów.

Proces uzyskania pomocy wymaga złożenia wniosku w MOPS-ie (w formie pisemnej lub ustnej), przedstawienia dokumentów finansowych i uzasadnienia potrzeby wsparcia. Następnie pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy, a decyzja zapada w ciągu 30 dni. Zwrot zasiłku odbywa się w terminie uzgodnionym z MOPS-em, z możliwością rozłożenia na raty. W uzasadnionych przypadkach, na przykład w razie pogorszenia się sytuacji finansowej wnioskodawcy, MOPS może umorzyć część lub całość długu. W skrócie, jest to elastyczna forma pomocy finansowej w nagłych sytuacjach, dostępna niezależnie od dochodów, choć w zasadzie zwrotna.

Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

