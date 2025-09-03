Od 1 września 2025 roku weszły w życie nowe limity dorabiania dla osób, które pobierają wcześniejszą emeryturę. Przekroczenie tych progów finansowych może skutkować obniżeniem wypłacanej emerytury. W skrajnych przypadkach ZUS może zmniejszyć świadczenie nawet o 939 zł. Oto szczegóły.

Uwaga emeryci! ZUS może obciąć emeryturę nawet o 939 zł. Oto nowe zasady dorabiania

Od 1 września 2025 roku ZUS wprowadził nowe, niższe limity dorabiania dla osób, które pobierają wcześniejsze emerytury, czyli świadczenia przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. Limity te są aktualizowane co kwartał na podstawie przeciętnego wynagrodzenia ogłaszane przez Główny Urząd Statystyczny.

REKLAMA

Dorabianie do emerytury - zasady i kwoty od 1 września 2025 roku

Pierwszy limit: Jeśli dodatkowy dochód przekroczy 6124,10 zł brutto (70 proc. przeciętnego wynagrodzenia ), ZUS zmniejszy wysokość emerytury, ale nie więcej niż o 939,61 zł.

), ZUS zmniejszy wysokość emerytury, ale nie więcej niż o 939,61 zł. Drugi limit: Po przekroczeniu 11 373,30 zł brutto (130 proc. przeciętnego wynagrodzenia), wypłata emerytury zostanie całkowicie zawieszona. Będzie ona wstrzymana tak długo, jak dochody będą przekraczały ten próg.

Obniżenie limitów i maksymalne zmniejszenia

W porównaniu do poprzedniego kwartału, aktualne limity zostały obniżone o 149,50 zł (niższy próg) oraz o 277,70 zł (wyższy próg), co wynika ze spadku przeciętnego wynagrodzenia. Wysokość maksymalnego zmniejszenia emerytury jest ustalana raz do roku w marcu i obecnie wynosi:

939,61 zł dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

704,75 zł dla rent częściowych.

798,72 zł dla renty rodzinnej przysługującej jednej osobie.

Nowe limity dorabiania - podsumowanie najważniejszych informacji

Od 1 września 2025 roku obowiązują nowe limity dorabiania do emerytury i renty dla osób, które nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn). Limity te są ustalane na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego przez Prezesa GUS za II kwartał 2025 roku i zmieniają się co kwartał. Od 1 września do 30 listopada 2025 roku obowiązują następujące progi przychodu:

Do 6 124,10 zł brutto miesięcznie: Dorabianie bez żadnych konsekwencji. Zarobki do tej kwoty nie wpływają na wysokość świadczenia.

Powyżej 6 124,10 zł brutto, ale nie więcej niż 11 373,30 zł brutto: ZUS zmniejszy świadczenie o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o ustaloną kwotę maksymalnego zmniejszenia.

Kwoty maksymalnego zmniejszenia (obowiązujące od marca 2025 roku): 939,61 zł - dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy; 704,75 zł - dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy; 798,72 zł - dla rent rodzinnych (dla jednej osoby).

Powyżej 11 373,30 zł brutto: Wypłata świadczenia zostanie całkowicie zawieszona.