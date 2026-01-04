REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » Skarbówka na całego weszła do telefonów komórkowych. Możecie się zdziwić, kiedy to zobaczycie w swoim smartfonie

Skarbówka na całego weszła do telefonów komórkowych. Możecie się zdziwić, kiedy to zobaczycie w swoim smartfonie

04 stycznia 2026, 07:17
Maja Retman
Maja Retman
Skarbówka na całego weszła do telefonów komórkowych. Możecie się zdziwić, kiedy to zobaczycie w swoim smartfonie
Skarbówka na całego weszła do telefonów komórkowych. Możecie się zdziwić, kiedy to zobaczycie w swoim smartfonie
Kolejki, papierowe formularze i nerwowe sprawdzanie godzin otwarcia urzędu powoli odchodzą do lamusa. Ministerstwo finansów konsekwentnie przenosi sprawy podatkowe do internetu, a teraz także do smartfonów. Blisko rok temu udostępniono mobilną aplikację e-Urząd Skarbowy. Początkowo mogły z niej korzystać wyłącznie osoby fizyczne. Niedawno dostęp zyskały również organizacje – w tym spółki, fundacje oraz stowarzyszenia.

Skarbówka coraz mniej przypomina urząd z okienkami i pieczątkami, a coraz bardziej aplikację, którą nosimy w kieszeni. To, co jeszcze niedawno było wygodą dla osób prywatnych, staje się te z codziennością dla firm, fundacji i stowarzyszeń. Mobilny e-Urząd Skarbowy robi kolejne kroki w stronę pełnej cyfryzacji. To oznacza, że coraz więcej formalności można załatwić bez wychodzenia z biura, domu czy nawet bez włączania komputera.

Ministerstwo zapowiada dalszy rozwój

Rozbudowa aplikacji nie jest jednorazowym projektem, lecz elementem szerszej strategii cyfryzacji administracji skarbowej. Jak podkreśla resort finansów, nowe funkcje mają realnie odpowiadać na potrzeby użytkowników. Chodzi o to, żeby jak najlepiej dostosować ją do potrzeb podatników.

Co użytkownicy robią w aplikacji najczęściej?

Z e-Urzędu Skarbowego korzystają już setki tysięcy osób, które pobrały aplikację. Najczęściej sprawdzane są informacje o rozliczeniach, zwrotach podatku oraz historii złożonych deklaracji.

Aplikacja umożliwia szybkie i bezpieczne złożenie deklaracji podatkowej, wysłanie wniosku o wydanie zaświadczenia oraz odbieranie dokumentów z urzędu. Co istotne, nie jest do tego potrzebny podpis elektroniczny. Dokumenty trafiają bezpośrednio do organów podatkowych, a użytkownik ma stały dostęp do pełnej historii swoich spraw.

Konto organizacji jako realne ułatwienie

Kolejną funkcją jest konto organizacji, które otwiera firmom i instytucjom pełen wachlarz usług dostępnych w e-Urzędzie Skarbowym. Za jego pośrednictwem można składać deklaracje oraz formularze rejestracyjne, występować o zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach, przeglądać dane rejestracyjne czy sprawdzać listę pełnomocnictw.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Cała obsługa odbywa się online. Nie ma konieczności korzystania z kwalifikowanego podpisu elektronicznego ani udzielania dodatkowych upoważnień pełnomocnikom. Ministerstwo Finansów zapowiada, że to nie koniec – wraz z kolejnymi aktualizacjami pojawią się następne funkcjonalności.

Jak przekazać dostęp pracownikowi?

Organizacje mogą udostępnić swoje konto osobie fizycznej posiadającej numer PESEL. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek do naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach ewidencji podatników i płatników.

Każdemu użytkownikowi można przypisać jeden z dwóch poziomów dostępu: podstawowy albo rozszerzony. Ten drugi pozwala zarządzać kontem organizacji, w tym nadawać i odbierać uprawnienia innym osobom. Od teraz wszystkie te czynności można wykonać również z poziomu aplikacji mobilnej.

Cyfrowa skarbówka to dopiero początek

Aplikacja e-Urząd Skarbowy wystartowała blisko rok temu, 27 stycznia 2025 roku i od początku była wdrażana etapami. Najpierw skorzystali z niej użytkownicy indywidualni, teraz przyszła kolej na organizacje. Resort finansów nie ukrywa ambicji: celem jest stworzenie w pełni cyfrowego kanału kontaktu z administracją skarbową.

Bez kolejek, bez papierowych dokumentów i bez zbędnych formalności. Wszystko wskazuje na to, że urząd skarbowy na dobre przenosi się do telefonu.

