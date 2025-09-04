REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Świadczenia z MOPS w 2025 r. Pełna lista dodatków i aktualne kwoty

Świadczenia z MOPS w 2025 r. Pełna lista dodatków i aktualne kwoty

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
04 września 2025, 09:04
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
Świadczenia z MOPS w 2025 r. Pełna lista dodatków i aktualne kwoty
MOPS 2025 – pełna lista dodatków i aktualnych kwot
Inne

REKLAMA

REKLAMA

Masz orzeczenie o niepełnosprawności? W 2025 roku MOPS wypłaca więcej, niż wielu się spodziewa. Od świadczenia pielęgnacyjnego, przez dodatki mieszkaniowe, aż po mniej znane dopłaty i zasiłki. Zobacz, z jakiego wsparcia możesz skorzystać i ile wynoszą aktualne kwoty.

rozwiń >

MOPS 2025 – z jakich form pomocy mogą korzystać osoby z orzeczeniem?

REKLAMA

System pomocy społecznej w Polsce opiera się na ustawie o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r. i jej kolejnych nowelizacjach. To na jej podstawie MOPS przyznaje wsparcie finansowe i rzeczowe. W 2025 roku katalog świadczeń dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności pozostaje szeroki. Od świadczeń stałych, przez okresowe, aż po jednorazowe.

REKLAMA

Warto podkreślić, że w 2025 roku coraz więcej gmin poszerza katalog lokalnych programów pomocowych. Poza dodatkami mieszkaniowymi czy energetycznymi, pojawiają się nowe rozwiązania – m.in. dopłaty do zajęć rehabilitacyjnych, wsparcie w zakupie sprzętu medycznego czy dofinansowanie transportu dla osób z ograniczoną mobilnością. Takie inicjatywy nie wynikają wprost z ustawy o pomocy społecznej, ale z decyzji rad gmin i dostępnego budżetu samorządów. To oznacza, że realny zakres pomocy może się znacząco różnić w zależności od miejsca zamieszkania.

Co więcej, dzięki programom lokalnym, niektóre gminy wprowadzają własne formy wsparcia, np. darmowe bilety komunikacyjne, dopłaty do leków czy specjalne programy opiekuńcze.

Świadczenie pielęgnacyjne 2025 – zasady, kwoty i nowe możliwości

Świadczenie pielęgnacyjne jest wypłacane opiekunowi, który sprawuje opiekę nad osobą z niepełnosprawnością w wieku do ukończenia 18. roku życia.

Ważne zmiany od 2024 roku:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • Możliwość łączenia z pracą: Opiekunowie mogą łączyć aktywność zawodową z pobieraniem świadczenia pielęgnacyjnego – nie ma już wymogu rezygnacji z zatrudnienia. Dotyczy to także rolników i ich małżonków.
  • Łączenie z emeryturą/rentą: Opiekun może pobierać świadczenie pielęgnacyjne również wtedy, gdy ma ustalone prawo do własnej emerytury, renty lub innego świadczenia emerytalno-rentowego.
  • Podwyższenie kwoty: Jeśli opiekun sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem z niepełnosprawnością (do 18. roku życia), wysokość świadczenia pielęgnacyjnego jest podwyższana o 100% na drugą i każdą kolejną osobę, nad którą sprawowana jest opieka.
  • Kryteria orzeczenia: Wymagane jest, aby osoba wymagająca opieki posiadała ważne orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki/pomocy (punkty 7 i 8 w orzeczeniu) albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Kto może otrzymać świadczenie pielęgnacyjne?

Przysługuje ono:

  • Matce albo ojcu,
  • Innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny (w tym małżonkom),
  • Opiekunowi faktycznemu dziecka,
  • Rodzinie zastępczej,
  • Osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka,
  • Dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej,
  • Dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej,
  • Dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w 2025 roku:

  • Od 1 stycznia 2025 roku, wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 3287 zł miesięcznie.

Wnioski:

Wnioski o świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach składa się w gminach (najczęściej w MOPS/GOPS) osobiście lub elektronicznie przez portal Emp@tia.

Zasiłek stały w 2025 roku – kto i ile może dostać?

Zasiłek stały to podstawowa i długoterminowa forma wsparcia finansowego wypłacanego co miesiąc przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS). Przysługuje on osobom, które z powodu wieku lub całkowitej niezdolności do pracy nie są w stanie samodzielnie się utrzymać.

Komu przysługuje zasiłek stały?

Zasiłek stały możesz otrzymać, jeśli spełniasz poniższe kryteria:

  • Jesteś osobą samotnie gospodarującą: Musisz być pełnoletnia/y, niezdolna/y do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolna/y do pracy. Twój dochód musi być niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, które w 2025 roku wynosi 1010 zł.
  • Pozostajesz w rodzinie: Musisz być pełnoletnia/y, niezdolna/y do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolna/y do pracy. Twój dochód, jak również dochód na osobę w Twojej rodzinie, musi być niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, które w 2025 roku wynosi 823 zł.

REKLAMA

Od stycznia 2025 r. obowiązują nowe progi dochodowe w pomocy społecznej. Dla osób samotnie gospodarujących wynoszą one 1010 zł, a dla rodzin 823 zł na osobę. Podwyższenie tych kwot oznacza, że większa grupa osób może obecnie ubiegać się o wsparcie z MOPS, szczególnie o zasiłek stały i okresowy.

Ważne! Za osobę samotnie gospodarującą może zostać uznana również osoba przebywająca w domu pomocy społecznej lub ubiegająca się o przyjęcie do niego, jeśli przedtem była uprawniona do zasiłku stałego.

Jak ustalana jest wysokość zasiłku stałego w 2025 roku?

Kwota zasiłku stałego jest ustalana indywidualnie i zależy od Twojej sytuacji dochodowej:

  • Dla osoby samotnie gospodarującej: Zasiłek to różnica między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej a jej faktycznym dochodem. Od 1 stycznia 2025 roku kwota zasiłku stałego nie może być wyższa niż 1 229 zł miesięcznie.
  • Dla osoby w rodzinie: Zasiłek to różnica między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Minimalna kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 100 zł miesięcznie.

Zbieg uprawnień – kiedy zasiłek stały nie przysługuje?

Należy pamiętać, że zasiłek stały nie przysługuje, jeśli masz prawo do innych świadczeń, takich jak:

  • renta socjalna,
  • świadczenie pielęgnacyjne,
  • specjalny zasiłek opiekuńczy,
  • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych (na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania),
  • zasiłek dla opiekuna.

Ważna informacja: Przy ustalaniu uprawnienia i wysokości zasiłku stałego nie wlicza się do dochodu kwoty zasiłku okresowego.

Zasiłek okresowy 2025 – ile wynosi i kiedy przysługuje?

Zasiłek okresowy to tymczasowa pomoc finansowa z MOPS dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, np. z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności czy bezrobocia.

Przysługuje:

  • Osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego.
  • Rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Wysokość i czas przyznawania:

Wysokość zasiłku to różnica między kryterium dochodowym a dochodem osoby lub rodziny. Miesięczna kwota nie może być niższa niż 20 zł. Nie może też być niższa niż 50% różnicy między dochodem a kryterium.

Okres, na jaki przyznawany jest zasiłek, ustala ośrodek pomocy społecznej indywidualnie, w zależności od okoliczności sprawy.

Dodatkowe informacje:

  • W przypadku podjęcia zatrudnienia przez osobę objętą kontraktem socjalnym, zasiłek okresowy może być nadal wypłacany niezależnie od dochodu, maksymalnie przez 2 miesiące od dnia zatrudnienia.
  • W wyjątkowych sytuacjach zasiłek okresowy może być przyznany nawet osobom lub rodzinom z dochodami przekraczającymi kryterium, ale pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku.

Nie tylko zasiłki – co jeszcze oferuje MOPS osobom z niepełnosprawnością?

Poza podstawowymi zasiłkami, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) oferuje również szereg innych form wsparcia:

Dodatek mieszkaniowy i energetyczny
Przysługuje osobom z niepełnosprawnością, które spełniają kryterium dochodowe i mają tytuł prawny do lokalu. Świadczenie to ułatwia opłacanie czynszu oraz rachunków za energię.

Zasiłek celowy
To jednorazowa pomoc finansowa, która może zostać przyznana w nagłych sytuacjach życiowych – np. na zakup leków, żywności, opału czy niezbędnej odzieży.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
MOPS może zapewnić pomoc w codziennych obowiązkach domowych, takich jak zakupy, gotowanie, sprzątanie czy podawanie leków. Decyzja zapada po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, który pozwala ocenić indywidualne potrzeby osoby z niepełnosprawnością.

Programy zniżkowe: Karta Dużej Rodziny i Karta Seniora (lokalnie)
Osoby z niepełnosprawnością mogą korzystać z ogólnopolskich i lokalnych programów rabatowych. Karta Dużej Rodziny daje dostęp do zniżek w wielu instytucjach, natomiast Karty Seniora i podobne inicjatywy umożliwiają tańsze przejazdy komunikacją, bilety do placówek kulturalnych czy ulgi na rehabilitację. MOPS często pełni rolę informacyjną lub pośredniczy w przyjmowaniu wniosków.

Składanie wniosków do MOPS w 2025 roku – krok po kroku

Osoba ubiegająca się o pomoc powinna kierować się do ośrodka pomocy społecznej właściwego dla swojego miejsca zamieszkania. W 2025 roku dostępnych jest kilka sposobów składania dokumentów:

  • osobiście – w formie papierowej, w siedzibie MOPS,
  • elektronicznie – przez platformę ePUAP,
  • online – w systemie Emp@tia lub za pośrednictwem lokalnych portali uruchamianych przez poszczególne gminy.

Kiedy najlepiej złożyć wniosek?

Rodzaj świadczenia decyduje o terminie jego przyznania:

  • świadczenia przyznawane na bieżąco – takie jak zasiłek stały czy dodatek pielęgnacyjny,
  • świadczenia okresowe – dostępne w ramach naborów organizowanych przez MOPS,
  • pomoc doraźna – np. zasiłek celowy przyznawany w nagłych przypadkach, takich jak choroba, hospitalizacja czy nagłe zdarzenie losowe.
Ważne

Trzeba mieć na uwadze, że każdy MOPS może działać według własnych zasad. Różnice mogą dotyczyć procedur, wysokości świadczeń czy harmonogramów wypłat. Wynika to z budżetu gminy i lokalnych decyzji. Dlatego najlepiej skontaktować się bezpośrednio z ośrodkiem w swoim miejscu zamieszkania. Pracownik wyjaśni aktualne kryteria dochodowe, poinformuje o dodatkach (takich jak mieszkaniowy, energetyczny czy celowy), poda terminy naborów i wskaże, jakie dokumenty trzeba przygotować.

Według danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej średni czas oczekiwania na decyzję w sprawie świadczeń w 2025 r. wynosi od 14 do 30 dni. W praktyce jednak w mniejszych gminach procedura często kończy się szybciej, a w dużych miastach, np. Warszawie czy Krakowie, może trwać dłużej ze względu na liczbę wniosków.

FAQ – jak działa pomoc MOPS dla osób z niepełnosprawnością?

1. Czy do każdego świadczenia potrzebne jest orzeczenie o niepełnosprawności?

Nie zawsze. Niektóre zasiłki (np. okresowy) można otrzymać również z innych powodów, ale orzeczenie znacznie zwiększa szanse na pozytywną decyzję.

2. Czy można łączyć kilka świadczeń z MOPS?

Tak, w wielu przypadkach można korzystać z kilku form pomocy jednocześnie, np. świadczenia pielęgnacyjnego i dodatku energetycznego.

3. Jak długo czeka się na decyzję w 2025 roku?

Według danych MRPiPS średni czas oczekiwania to od 14 do 30 dni, ale w dużych miastach procedura może się wydłużyć.

4. Czy świadczenia są zwolnione z podatku?

Tak, większość świadczeń z pomocy społecznej jest wolna od podatku dochodowego.

5. Czy MOPS może odmówić wsparcia mimo orzeczenia?

Tak. Jeśli dochód przekracza kryterium ustawowe lub brakuje dokumentów, wniosek może zostać odrzucony.

Podstawa prawna

Powiązane
ZUS ma nową listę. Te osoby stracą część świadczenia – sprawdź, czy jesteś w grupie
ZUS ma nową listę. Te osoby stracą część świadczenia – sprawdź, czy jesteś w grupie
Choroby przewlekłe w Polsce 2025. Lista schorzeń kwalifikujących do orzeczenia o niepełnosprawności
Choroby przewlekłe w Polsce 2025. Lista schorzeń kwalifikujących do orzeczenia o niepełnosprawności
Znaczny stopień niepełnosprawności w 2025 roku – wszystko, co warto wiedzieć
Znaczny stopień niepełnosprawności w 2025 roku – wszystko, co warto wiedzieć
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Edukacja a praca ludzi młodych: ile osób w wieku 15-34 lat pracuje, uczy się, jest w grupie NEET [Badanie GUS]
04 wrz 2025

GUS raz na 8 lat przeprowadza badanie modułowe „Osoby młode na rynku pracy”. Można dowiedzieć się z niego ciekawych informacji, takich jak: ile osób młodych pracuje i uczy się jednocześnie, uczy się, przerywa naukę czy jest w grupie NEET. Co to oznacza? Jakie są przyczyny porzucania edukacji przez Polki i Polaków?
Ważny zasiłek, o którym nie mówi się głośno. Dostępny także dla osób z wyższymi dochodami
04 wrz 2025

W Polsce niektóre formy pomocy społecznej nie są uzależnione od kryterium dochodowego. Przykładowo, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) może przyznać specjalny zasiłek zwrotny, który jest dostępny również dla osób o wyższych zarobkach, pod warunkiem, że ich rodzina nagle znalazła się w wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej.
Zmiany w systemie ubezpieczeń, to koniec instytucji: CIE. Prezydent podpisał ustawę. Jakie konsekwencje?
04 wrz 2025

Prezydent RP podpisał ustawę uchylającą przepisy o Centralnej Informacji Emerytalnej (CIE). Chodzi o ustawę z dnia 5 sierpnia 2025 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Ustawa została podpisana w dniu 21 sierpnia 2025 r. Większość funkcji, które miały być realizowane przez odrębny system CIE, zostanie włączona do Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS).

Pierwsze zebrania - rodzice wybierają trójki klasowe i rady rodziców
04 wrz 2025

W nowym roku szkolnym na pierwszych zebraniach rodzice wybierają rady klasowe, tzw. trójki klasowe, oraz rady rodziców. Co ciekawe, przepisy określają kompetencje tylko tych drugich.

REKLAMA

Świadczenia z MOPS w 2025 r. Pełna lista dodatków i aktualne kwoty
04 wrz 2025

Masz orzeczenie o niepełnosprawności? W 2025 roku MOPS wypłaca więcej, niż wielu się spodziewa. Od świadczenia pielęgnacyjnego, przez dodatki mieszkaniowe, aż po mniej znane dopłaty i zasiłki. Zobacz, z jakiego wsparcia możesz skorzystać i ile wynoszą aktualne kwoty.
Prezydent blokuje, rząd przyspiesza: stawką są nasze rachunki za energię
04 wrz 2025

Weto prezydenta zatrzymało ustawę wiatrakową, która miała otworzyć drogę do większych inwestycji w tańszą, zieloną energię. Rząd jednak nie odpuszcza i zapowiada serię rozporządzeń oraz zmian proceduralnych, które mają przyspieszyć rozwój energetyki wiatrowej. Od tego, czy uda się odblokować wiatraki, zależy tempo transformacji i wysokość naszych rachunków za prąd.
Projekt: Uczelnia – przestrzeń bezpieczna od mobbingu i dyskryminacji. Startuje konkurs
04 wrz 2025

Startuje konkurs „Bezpieczna Uczelnia” - wspólna odpowiedzialność za budowę kampusów wolnych od mobbingu. Projekt „Uczelnia – przestrzeń bezpieczna od mobbingu i dyskryminacji – działania na rzecz wspierania polityki antymobbingowej i działań niepożądanych na polskich uczelniach” ma na celu uzyskanie diagnozy w jaki sposób uczelnie wyższe w Polsce radzą sobie z problemem mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy i nauki. Zadanie finansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i realizowane pod Patronatem Honorowym Głównego Inspektora Pracy oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
ZUS rozsyła szokujące listy do milionów Polaków. Ludzie nie dowierzają
04 wrz 2025

Czarno na białym miliony Polaków w najbliższych tygodniach zobaczą jak może wyglądać ich starość. ZUS rozpoczął wysyłkę „Informacji o Stanie Konta Ubezpieczonego”. Dokumenty, dostępne na Platformie Usług Elektronicznych, nie pozostawiają złudzeń i przyprawiają o przygnębienie. Nasze przyszłe emerytury będą znacznie niższe niż większość się spodziewa.

REKLAMA

Zasiłek z MOPS? Tak, ale pamiętaj o wywiadzie środowiskowym
04 wrz 2025

Osoby ubiegające się o świadczenia z pomocy społecznej często zapominają o ważnej roli, jaką odgrywa rodzinny wywiad środowiskowy. Jest to podstawowe narzędzie, które pozwala na ocenę sytuacji majątkowej i rodzinnej. Kto i gdzie przeprowadza taki wywiad? Czy jest on obowiązkowy?
MOPS: Świadczenie pielęgnacyjne 3287 zł dla 91-letniej staruszki choć niepełnosprawność nie powstała przed 18-rokiem życia [osoba niepełnosprawna (stopień znaczny)
04 wrz 2025

Nieufność staruszki z demencją (osoba niepełnosprawna, stopień znaczny) jest dodatkowym argumentem dla przyznania świadczenia pielęgnacyjnego. Bo staruszka ufa tylko swojej córce. I nie może wykonywać czynności opiekuńczych nikt inny.

REKLAMA