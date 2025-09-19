W pierwszej połowie 2025 roku średnia emerytura wyniosła 3986,91 zł. Jest to wzrost o 9,1 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w poprzednim roku. ZUS wypłacał co miesiąc około 8 milionów świadczeń emerytalno-rentowych. Wśród nich było 6,4 miliona emerytur, 1,2 miliona rent rodzinnych i 480,7 tysięcy rent z tytułu niezdolności do pracy.

Nowe dane ZUS. Emerytury wyższe o ponad 9 procent

Wtorkowe podsumowanie ZUS dotyczyło finansów Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) za pierwsze półrocze 2025 roku.

Stabilność finansowa i mniejsze zapotrzebowanie na dotacje

Raport ZUS pokazuje, że FUS jest finansowo stabilny i może zapewniać świadczenia milionom Polaków. W pierwszych sześciu miesiącach 2025 roku, 83,4 proc. wydatków FUS zostało pokrytych wpływami ze składek, a w drugim kwartale wskaźnik ten wzrósł do 84,9 proc. Dzięki dynamicznemu wzrostowi przychodów ze składek oraz stabilności na rynku pracy możliwe było ograniczenie dotacji z budżetu państwa.

Wydatki FUS i wysokość świadczeń

Wydatki FUS w pierwszej połowie 2025 roku wyniosły 223,6 mld zł, z czego 198 mld zł przeznaczono na emerytury i renty, co stanowi 10 proc. wzrost w porównaniu do 2024 roku. Średnie świadczenie emerytalno-rentowe osiągnęło 3986,91 zł, co oznacza wzrost o 9,1 proc. ZUS wypłacał średnio 8 milionów świadczeń miesięcznie, w tym 6,4 mln emerytur, 1,2 mln rent rodzinnych i 480,7 tys. rent z tytułu niezdolności do pracy. Koszty innych świadczeń z FUS w tym okresie wzrosły o 11,5% w porównaniu do roku poprzedniego, osiągając 20,1 mld zł.

Wzrost wpływów ze składek i rynek pracy

W okresie styczeń-czerwiec 2025 roku, przychody ze składek na ubezpieczenia społeczne wyniosły prawie 190 mld zł, co oznacza wzrost o 9,3 proc. w porównaniu do tego samego okresu w 2024 roku. Sama wartość wpływów ze składek wzrosła o 7,9 proc. rok do roku, osiągając 185,7 mld zł. ZUS wskazuje, że główną przyczyną jest wzrost wynagrodzeń (przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 8,7 proc.). Prezes ZUS, Zbigniew Derdziuk, podkreślił, że dynamika wzrostu składek odzwierciedla dobrą koniunkturę na rynku pracy. Rosnące płace i większa liczba ubezpieczonych przekładają się na stabilność finansową Funduszu.

Liczba ubezpieczonych i rosnący udział cudzoziemców

Na koniec czerwca 2025 roku w ZUS zarejestrowanych było 16,3 mln osób, czyli o blisko 24 tysiące więcej niż rok wcześniej. Największą grupę stanowili pracownicy (71 proc.), a za nimi osoby prowadzące własną działalność (11,2 proc.) oraz pracownicy na umowach cywilnoprawnych (8,7 proc.). Raport wskazuje na rosnący udział cudzoziemców, którzy stanowili 7,6 proc. wszystkich ubezpieczonych (1,2 mln osób), co oznacza wzrost o 6,9 proc. w porównaniu do czerwca 2024. Wśród obcokrajowców, największą grupę stanowili obywatele Ukrainy (818 tys., 65,9 proc.), a następnie Białorusi (136,4 tys., 11 proc.).

Mniejsze dotacje budżetowe

Dzięki dobrej kondycji finansowej FUS, dotacje z budżetu państwa ograniczono do 22,9 mld zł, co jest kwotą o 0,7 mld zł mniejszą niż w pierwszej połowie 2024 roku. Prezes Derdziuk zaznaczył, że stabilny rynek pracy i wysokie wpływy ze składek pozwalają nie tylko na bieżącą wypłatę świadczeń, ale także na zmniejszenie zależności od środków budżetowych.