Rząd oferuje wsparcie finansowe dla osób starszych, które ukończyły 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni). Jest to forma dopłaty w wysokości do 1200 złotych, która ma pomóc w pokryciu rosnących kosztów utrzymania i wesprzeć domowe budżety, szczególnie w przypadku seniorów o niższych dochodach. Oto szczegóły.

1200 zł wsparcia dla wybranych seniorów. Rządowe wsparcie na wyciągnięcie ręki, ale rocznik ma znaczenie

Wzrost cen energii skłonił rząd do opracowania programu wsparcia, który ma pomóc najbardziej potrzebującym, zwłaszcza seniorom. Chodzi o tak zwany bon energetyczny, mający na celu złagodzenie skutków wysokich rachunków za ogrzewanie i dać osobom starszym poczucie finansowego bezpieczeństwa.

Kto może otrzymać dopłatę?

Świadczenie jest skierowane do kobiet po 60. roku życia i mężczyzn po 65. roku życia. Aby móc ubiegać się o to wsparcie, trzeba spełnić określone warunki:

Dochód miesięczny na osobę w gospodarstwie domowym nie może przekraczać 2525 zł brutto.

Trzeba mieszkać w domu, którego główne źródło ogrzewania opiera się na paliwach kopalnych (np. węgiel, olej opałowy).

Ile wyniesie bon energetyczny i kiedy będzie wypłacany?

Planowana wysokość dopłaty to średnio 1200 zł rocznie. Kwota ta ma być wypłacana w ratach kwartalnych, co oznacza 300 zł co trzy miesiące. To wsparcie jest przeznaczone dla osób, które są najbardziej wrażliwe na podwyżki cen energii.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało, że program zostanie uruchomiony najwcześniej w 2027 roku i ma być realizowany przez pięć kolejnych lat. Za wypłaty oraz przyjmowanie wniosków ma odpowiadać Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Warto wiedzieć, że w 2025 roku, zamiast bonu energetycznego, rząd zdecydował się na kontynuację zamrożenia cen energii elektrycznej. Oznacza to, że do końca roku będzie obowiązywać maksymalna cena prądu w wysokości 500 zł/MWh dla gospodarstw domowych, co ma stanowić tymczasowe rozwiązanie przed wprowadzeniem docelowego programu wsparcia.

Bon energetyczny - podsumowanie najważniejszych informacji

Bon energetyczny 2025 dla seniorów to jednorazowe wsparcie finansowe w wysokości 1200 zł, skierowane do osób spełniających trzy warunki: kobiety mające co najmniej 60 lat, mężczyźni co najmniej 65 lat, oraz dochód nieprzekraczający 2525 zł brutto na osobę. Oprócz wieku i kryterium dochodowego, dodatkowym warunkiem jest zamieszkiwanie w budynkach ogrzewanych paliwami kopalnymi, takimi jak węgiel lub olej opałowy, co najczęściej dotyczy starszych budynków na terenach wiejskich. Program ten ma na celu chronić seniorów zamieszkujących te obszary przed rosnącymi kosztami ogrzewania i zapewnić im finansowe wsparcie, choć nowy nabór wniosków na rok 2025 nie został jeszcze uruchomiony.

Wypłata bonu będzie realizowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który zajmie się weryfikacją dochodów i kontrolą prawidłowości wypłat. Program jest przewidziany głównie na lata następne (start planowany na 2027 rok) i ma objąć seniorów o niskich dochodach, zwłaszcza tych mieszkających na terenach wiejskich, gdzie koszty ogrzewania są szczególnie dotkliwe. W międzyczasie seniorzy i inne osoby chronione są mechanizmem zamrożenia cen energii. Bon energetyczny ma za zadanie poprawić płynność finansową seniorów i ochronić ich przed ryzykiem zadłużenia czy odcięcia od energii.