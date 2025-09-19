REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Nie tylko 800 plus. Kolejne pieniądze do wzięcia dla rodziców. Ludzie przypuścili szturm na ZUS

Nie tylko 800 plus. Kolejne pieniądze do wzięcia dla rodziców. Ludzie przypuścili szturm na ZUS

19 września 2025, 06:21
Maja Retman
Maja Retman
Nie tylko 800 plus. Kolejne pieniądze do wzięcia dla rodziców. Ludzie przypuścili szturm na ZUS
Nie tylko 800 plus. Kolejne pieniądze do wzięcia dla rodziców. Ludzie przypuścili szturm na ZUS
Wyższe niż rok temu okazały się ceny uczniowskiego wyposażenia. Wedle szacunków koszt dla jednego dziecka to 1200 złotych. Wsparciem dla domowego budżetu jest rządowy program Dobry Start, który oferuje 300 złotych na każde uczące się dziecko. O pieniądze można się było ubiegać już od początku lipca. Rodzice tłumnie ruszyli do ZUS, który do tej pory wypłacił łącznie ponad miliard złotych. Nie wszyscy jednak z dofinasowania skorzystali. Można to jeszcze zrobić, bo ostateczny termin składania wniosków jeszcze nie minął, ale czas na to jest ograniczony.

Szkolna wyprawka coraz droższa

Tornistry, książki, zeszyty, wypełnione ołówkami, długopisami i kolorowymi flamastrami piórniki… Ceny uczniowskiego wyposażenia, które musiało być gotowe na pierwszy, wrześniowy dzwonek są wyższe niż rok temu. Według szacunków, koszt dla jednego dziecka wyniósł 1200 złotych. Kołem ratunkowym dla domowego budżetu jest prowadzony siedem lat temu rządowy program, oferuje 300 złotych na każde uczące się dziecko.

Dobry Start. Do kiedy można składać wnioski

Wnioski można było składać od lipca. Jak wynika z danych przekazanych z końcem sieronia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, do tej pory wpłynęło ich 2,8 mln na ponad 4 mln uczniów. ZUS do tej pory wypłacił łącznie ponad 1 mld zł.

Nie wszyscy jednak z dofinasowania skorzystali. Ostateczny termin składania wniosków jeszcze nie przepadł, ale czas na to jest ograniczony. Wnioski można składać do końca listopada, co ważne nie ma tu żadnego limitu dochodowego.

Komu należy się 300 plus

Pieniądze przysługują raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia lub 24 lat w przypadku osób z niepełnosprawnościami – przypomina ZUS.

Jak informuje biuro prasowe Zakładu, rodzice najczęściej wybierają dziś proste i szybkie rozwiązania. Sięgają po aplikację mZUS, logują się do swojego internetowego banku albo korzystają z konta na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, by przesłać wniosek o świadczenie. Cała procedura nie zajmuje więcej niż dziesięć minut, a więc mniej czasu, niż potrzeba na zakupy w pobliskim sklepie spożywczym.

Dobry Start. Jak złożyć wniosek

Na PUE ZUS czeka specjalny kreator, który prowadzi użytkownika krok po kroku przez wszystkie etapy składania wniosku o świadczenie z programu „Dobry Start”. To nie jest suchy formularz, w którym łatwo popełnić pomyłkę, ale narzędzie zaprojektowane tak, aby każdy rodzic mógł przejść proces sprawnie i bez stresu. W formularzu należy wpisać numer rachunku bankowego, adres e-mail i numer telefonu, a następnie uzupełnić dane dzieci oraz informacje o szkołach, do których uczęszczają lub dopiero będą uczęszczać.

Zawiadomienia o wypłacie

Także wszelkie zawiadomienia dotyczące wypłaty świadczenia „300 plus” trafiają do rodziców w formie elektronicznej. Informacja o przyznaniu wsparcia pojawia się w skrzynce odbiorczej na profilu PUE ZUS – i to niezależnie od tego, czy wniosek został wysłany przez bankowość internetową, portal Emp@tia, czy bezpośrednio przez platformę ZUS.

Co więcej, właśnie w PUE ZUS rodzice znajdą całą korespondencję dotyczącą świadczenia. Tam pojawi się wezwanie do uzupełnienia brakujących dokumentów, tam trafią prośby o dodatkowe załączniki, a także ostateczna decyzja w sprawie wypłaty. Wszystko w jednym miejscu, w przejrzystej formie i dostępne o każdej porze dnia i nocy.

Źródło: INFOR
