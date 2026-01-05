REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » 500 plus dla seniorów. Jakie warunki trzeba spełnić? Jak, gdzie i do kiedy złożyć wniosek o 500 plus dla seniora?

500 plus dla seniorów. Jakie warunki trzeba spełnić? Jak, gdzie i do kiedy złożyć wniosek o 500 plus dla seniora?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
05 stycznia 2026, 15:45
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
500 plus dla seniora
500 plus dla seniorów. Jakie warunki trzeba spełnić? Jak, gdzie i do kiedy złożyć wniosek o 500 plus dla seniora?
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Świadczenie potocznie nazywane "500 plus dla seniora" to formalnie świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Jest to kluczowa informacja, ponieważ wsparcie to nie jest przyznawane ze względu na sam wiek, lecz ze względu na stan zdrowia i niskie dochody. Oto szczegóły.

rozwiń >

500 plus dla seniora - czym jest? Kto może otrzymać ten dodatek? Jakie warunki trzeba spełnić? Jak, gdzie i do kiedy złożyć wniosek?

Świadczenie "500 plus dla seniora" to dodatek uzupełniający do emerytury lub renty, przyznawany osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji. Warunkiem jest posiadanie orzeczenia potwierdzającego tę niezdolność oraz spełnienie kryterium dochodowego – łączne świadczenia finansowane ze środków publicznych nie mogą przekraczać 2552,39 zł brutto miesięcznie (pełna kwota), a jeśli dochód jest wyższy, dodatek jest pomniejszany proporcjonalnie do przekroczenia tego progu.

REKLAMA

REKLAMA

Warunki przyznania i wysokość świadczenia

Aby otrzymać świadczenie, należy spełnić trzy główne warunki:

  • Wiek: Trzeba mieć ukończone 18 lat.
  • Stan zdrowia: Wnioskodawca musi posiadać orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, wydane przez ZUS, KRUS lub inny uprawniony organ. To jest warunek decydujący.
  • Kryterium dochodowe: Łączna kwota brutto wszystkich świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych (np. emerytura, renta, zasiłek stały) nie może przekroczyć 2552,39 zł miesięcznie (próg obowiązujący od 1 marca 2025 roku).

Ile wynosi świadczenie uzupełniające (500 plus dla seniora)?

Wysokość świadczenia uzupełniającego wynosi maksymalnie 500 zł miesięcznie. Jej ostateczna wysokość zależy od poziomu pozostałych świadczeń:

  • Pełne 500 zł przysługuje osobom, których łączne świadczenia nie przekraczają 2052,39 zł brutto.
  • Jeśli łączny dochód brutto mieści się w przedziale od 2052,40 zł do 2552,39 zł, stosowana jest zasada "złotówka za złotówkę". Oznacza to, że świadczenie zostanie pomniejszone o kwotę przekroczenia pierwszego progu, tak aby łączna suma wszystkich świadczeń nie przekroczyła 2552,39 zł brutto. Przykładowo, jeśli emerytura wynosi 2300 zł brutto, świadczenie uzupełniające wyniesie 252,39 zł (2552,39zł − 2300zł).
  • Osobom, których dochód przekracza 2552,39 zł brutto, świadczenie nie przysługuje.

500 plus dla seniora a podatek dochodowy

Ważne jest, że świadczenie uzupełniające jest zwolnione z podatku dochodowego i nie jest wliczane do dochodu przy ubieganiu się o inne formy wsparcia.

REKLAMA

Wniosek o 500 plus dla seniora

Wniosek o świadczenie (formularz ESUN) składa się w ZUS lub KRUS, w zależności od tego, która instytucja wypłaca już inne świadczenia. Wniosek można złożyć osobiście w placówce lub elektronicznie poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS). Do wniosku należy dołączyć orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji oraz inne dokumenty potwierdzające stan zdrowia. Dodatek przysługuje osobom, które ukończyły 18 lat i mają obywatelstwo polskie lub legalny pobyt w Polsce.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ile trzeba mieć emerytury, żeby dostać "500 plus dla seniora"?

Aby dostać świadczenie uzupełniające "500 plus dla seniora", łączna kwota brutto Twoich emerytur i innych świadczeń publicznych nie może przekraczać 2552,39 zł miesięcznie. Pełną kwotę 500 zł otrzymasz, jeśli suma Twoich świadczeń jest niższa niż 2052,39 zł brutto. W przypadku wyższych świadczeń, ale nieprzekraczających 2552,39 zł, otrzymasz niższe świadczenie, uzupełnione do tej kwoty zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę".

500 plus dla seniora w małżeństwie

Obecnie nie istnieje państwowe świadczenie "500 plus dla seniora w małżeństwie". Istnieje natomiast inicjatywa obywatelska petycji "Małżeństwo 500 plus", która zakłada wprowadzenie jednorazowego wsparcia finansowego dla par obchodzących okrągłe rocznice, np. 5000 zł za 50 lat stażu. Istnieje też, wspomniane wyżej, świadczenie uzupełniające "500+ dla seniora", które wypłaca ZUS, ale dotyczy ono osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji i jest przyznawane każdemu małżonkowi indywidualnie, jeśli spełnia kryteria.

Powiązane
Zmiany w 800 plus. ZUS przesuwa terminy wypłaty pieniędzy. Kiedy przelewy trafią teraz do rodziców?
Zmiany w 800 plus. ZUS przesuwa terminy wypłaty pieniędzy. Kiedy przelewy trafią teraz do rodziców?
Osoby, które pracowały w szczególnych branżach gospodarki, mogą ubiegać się o świadczenie, będące formą wcześniejszej emerytury pomostowej. To 4300 zł co miesiąc z ZUS dla tysięcy Polaków po 50. roku życia
Osoby, które pracowały w szczególnych branżach gospodarki, mogą ubiegać się o świadczenie, będące formą wcześniejszej emerytury pomostowej. To 4300 zł co miesiąc z ZUS dla tysięcy Polaków po 50. roku życia
Emerytura bez lat pracy. Czy emerytura bez stażu pracy jest możliwa? Okazuje się, że tak
Emerytura bez lat pracy. Czy emerytura bez stażu pracy jest możliwa? Okazuje się, że tak
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Dodatkowy dzień wolny za święto wypadające w sobotę w 2026 r. Wyjaśnienia PIP
05 sty 2026

Państwowa Inspekcja Pracy (a dokładnie eksperci Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku) udzieliła wyjaśnień odnośnie przepisów i praktyki dotyczących udzielania pracownikom dni wolnych za święta przypadające w sobotę.
Masz orzeczenie, ale nie dostaniesz ani złotówki. Oto dlaczego w 2026 roku system nie wypłaca pieniędzy
05 sty 2026

Dla wielu osób uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności wydaje się momentem przełomowym. Dokument potwierdza problemy zdrowotne, daje status osoby z niepełnosprawnością i w powszechnym przekonaniu  powinien automatycznie otwierać drogę do pieniędzy. Tymczasem w 2026 roku tysiące osób z ważnym orzeczeniem nie dostaną żadnego świadczenia pieniężnego. I nie jest to błąd urzędu ani pomyłka w dokumentach, lecz efekt konstrukcji systemu. Wyjaśniamy, dlaczego samo orzeczenie nie gwarantuje wypłat, jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać pieniądze, oraz gdzie najczęściej pojawia się rozczarowanie.
Wyrok sądu o odśnieżaniu: Jeżeli między prywatną posesją a publicznym chodnikiem jest pas miejskiej zieleni, to nie ma obowiązku darmowej pracy
05 sty 2026

Polska pod śniegiem. Więc po kilku latach przerwy znów wróciła dyskusja o obowiązku odśnieżania chodników miejskich przez właścicieli prywatnych posesji, którzy mają pecha sąsiadować z publicznymi chodnikami. Pecha bo muszą je odśnieżać bez wynagrodzenia jako przymusowy (sankcje za niewykonanie) wkład w społeczeństwo. Obowiązek jest postrzegany jako archaizm z początków przemian ustrojowych, kiedy gminy nie były jeszcze tak sprawne organizacyjnie jak dziś. Przypominamy wyrok sądu z 2018 r., który wyjaśnia proste reguły uwolnienia się od darmowej pracy. Jeżeli między prywatną posesją a publicznym chodnikiem jest pas miejskiej zieleni, to nie ma obowiązku odśnieżania chodnika.
MOPS: Umiarkowany stopień niepełnosprawności - przywileje i ulgi 2026 [LISTA]. Jak złożyć wniosek o orzeczenie o niepełnosprawności?
05 sty 2026

W 2026 roku osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą korzystać z różnych ulg i przywilejów przewidzianych w obowiązujących przepisach. Umiarkowany stopień niepełnosprawności daje prawo m.in. od skróconego czasu pracy, dodatkowego urlopu, aż po zasiłki, dofinansowania i wsparcie z PFRON. Osoby posiadające orzeczenie mogą korzystać również z turnusów rehabilitacyjnych, ulg podatkowych oraz innych świadczeń. Sprawdź, jakie dokładnie prawa przysługują osobom z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w 2026 roku oraz jak krok po kroku złożyć wniosek o orzeczenie.

REKLAMA

Faktury z załącznikiem w obowiązkowym KSeF. Najpierw trzeba wysłać zgłoszenie w e-US. Jakie dane powinien zawierać załącznik do faktury?
05 sty 2026

W dniu 1 stycznia 2026 r. Ministerstwo Finansów udostępniło w e-Urzędzie Skarbowym możliwość zgłoszenia zamiaru wystawiania i przesyłania do KSeF 2.0 (chodzi o obowiązkowy model KSeF, który rusza 1 lutego 2026 r.) faktur z załącznikiem. Wystawianie i przesyłanie do KSeF 2.0 faktur z załącznikiem będzie możliwe po złożeniu przez podatnika odpowiedniego zgłoszenia. MF zapewnia, że zgłoszenia będą realizowane maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych.
Przelewy BLIK pod lupą skarbówki – czego powinniśmy się obawiać?
05 sty 2026

Coraz częściej w mediach społecznościowych pojawiają się ostrzeżenia, że skarbówka „przygląda się przelewom BLIK”. Czy to oznacza, że każdy drobny transfer do znajomych lub rodziny może skończyć się kontrolą i podatkiem? Sprawdzamy, kiedy urząd skarbowy naprawdę może zainteresować się płatnościami mobilnymi i jakie sytuacje budzą jego największą uwagę.
Orzeczenie o niepełnosprawności bez komisji w 2026 roku – nowe zasady, ważne zmiany od stycznia
05 sty 2026

Dla wielu osób ubiegających się o orzeczenie o niepełnosprawności sama myśl o komisji oznacza stres, długie oczekiwanie i konieczność osobistego stawiennictwa, często w złym stanie zdrowia. Tymczasem w 2026 roku coraz więcej spraw może zostać rozpatrzonych bez badania przed komisją, wyłącznie na podstawie dokumentacji medycznej. To rozwiązanie realnie skraca procedurę i ogranicza formalności, ale nie przysługuje każdemu automatycznie. Wyjaśniamy, kiedy urząd może wydać orzeczenie bez komisji, jak wygląda procedura w 2026 roku i co decyduje o tym, czy wnioskodawca zostanie wezwany na badanie.
Siła wyższa w pracy: ZUS wyjaśnia zasady. Wielu Polaków nie wie o tych dodatkowych 2 dniach wolnego w 2026 r.
05 sty 2026

Nagły wypadek w rodzinie? Choroba bliskiej osoby? Polskie prawo pracy daje Ci wyjście – zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej. Masz prawo do 2 dni lub 16 godzin rocznie z zachowaniem połowy wynagrodzenia. Problem w tym, że obliczenie pensji bywa skomplikowane. Komunikat ZUS właśnie rozwiał wątpliwości i pokazał, jak prawidłowo rozliczać takie dni.

REKLAMA

Kiedy może nastąpić warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary?
05 sty 2026

Kara pozbawienia wolności jest surową sankcją za popełniony czyn zabroniony. Skutkuje ona wieloma ograniczeniami oraz utratą kontaktu z bliskimi osobami. Prawo karne przewiduje więc różne rozwiązania, które umożliwiają ograniczenie lub zawieszenie jej stosowania. Są to między innymi: warunkowe zawieszenie wykonania kary oraz warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary.
Sejm zajął się legalizacją marihuany. Co z postulatem 3 gramów na własny użytek?
05 sty 2026

Czy w 2026 roku Polacy będą mogli legalnie posiadać niewielkie ilości marihuany? Sejmowa Komisja ds. Petycji uchwaliła dezyderat wzywający rząd do analizy depenalizacji posiadania do 3 gramów marihuany na własny użytek. Dokument trafił na biurko Premiera. Minęły już tygodnie, a odpowiedzi wciąż brak. Sprawdzamy, o co chodzi w tej sprawie i jakie są szanse na zmianę prawa.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA