Zmiany w 800 plus. ZUS przesuwa terminy wypłaty pieniędzy. Kiedy przelewy trafią teraz do rodziców?

Jak to jest z tym przelewaniem 800 plus na konta rodziców? Wedle harmonogramu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, pieniądze wypłacane są w dziesięciu określonych terminach. Bywa, że z powodu takiego a nie innego ułożenia dat, przelewy robione są wcześniej. Tak właśnie będzie w październiku.

Skąd ta zmiana w harmonogramie wypłat?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje przelewów na konta rodziców w dziesięciu określonych terminach. To 2., 4., 7., 9., 12., 14., 16., 18., 20. i 22. dnia każdego miesiąca. Jeśli wyznaczona data przypada na dzień wolny od pracy, wówczas pieniądze są wysyłane wcześniej.

Do zmiany terminów dojdzie trzy razy

Jak to będzie w październiku? Do zmiany terminów dojdzie trzy razy. Chodzi o sytuacje, kiedy data wypłaty 800 plus przypadną na sobotę lub niedzielę. Wtedy rodzice otrzymają przelewy wcześniej, bo już w piątek.

Oto pełny harmonogram wypłat 800 plus w październiku 2025

2 października (czwartek);

3 października (piątek) - w tym terminie zostaną wypłacone świadczenia, które miałyby zostać wypłacone 4 października (sobota);

7 października (wtorek)

9 października (czwartek)

10 października (piątek) - w tym terminie zostaną wypłacone świadczenia, które miałyby zostać wypłacone 12 października (niedziela)

14 października (wtorek)

16 października (czwartek)

17 października (piątek) - w tym terminie zostaną wypłacone świadczenia, które miałyby zostać wypłacone 18 października (sobota)

20 października (poniedziałek)

22 października (środa)

Taki, a nie inny układ kalendarza sprawia, że ci, którzy 800 plus otrzymują 4, 12 i 18 dnia każdego miesiąca, w październiku pieniądze dostaną wcześniej. To niejedyna zmiana.

Niektórzy dostaną podwójne 800 plus

Ponieważ 2 listopada w tym roku przypada na niedzielę, rodzice do których przelewy trafiają w drugi dzień każdego miesiąca, listopadowe 800 plus otrzymają wcześniej, czyli najpóźniej do 31 października. To oznacza, że dwa przelewu z ZUS w październiku.

800 plus. Wnioski można składać tylko elektronicznie

Jak przypomina ZUS, rodzice i opiekunowie mogą to zrobić przez PUE/eZUS, za pośrednictwem bankowości elektronicznej czy portalu Emp@tia, a także przez aplikację mZUS, która jest dostępna na urządzenia mobilne.

800 plus już nie dla wszystkich

Od nowego tak zwanego okresu świadczeniowego, trwającego od pierwszego dnia czerwca tego roku, do maja roku przyszłego, weszła zmiana polegająca na powiązaniu prawa do otrzymywania 800 plus ze szklonym obowiązkiem na terenie Polski dla dzieci z Ukrainy. Teraz ZUS weryfikuje spełnianie obowiązku szkolnego poprzez informacje zamieszczane przez dyrektorów szkół o uczęszczaniu dziecka do szkoły w Systemie Informacji Oświatowej.

Dotyczy to tylko dzieci objętych obowiązkiem szkolnym od 7 do 18 roku życia. W przypadku dziecka cudzoziemca, które ma 5 czy 6 lat lub mniej, wymóg realizacji obowiązku szkolnego nie ma zastosowania – wyjaśniał ZUS.