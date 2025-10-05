REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » ZUS wysyła listy o podwyżkach emerytur. Każdy senior zyska! Ile dokładnie?

ZUS wysyła listy o podwyżkach emerytur. Każdy senior zyska! Ile dokładnie?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
05 października 2025, 11:00
[Data aktualizacji 06 października 2025, 08:40]
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
podwyżki, podwyżka emerytur, pieniądze, gotówka, senior
Duże zmiany w finansach seniorów. ZUS wysyła listy o podwyżkach emerytur. Każdy senior zyska! Ile dokładnie?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Od 1 marca 2026 roku świadczeniobiorcy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych otrzymają wyższe emerytury i renty. Wzrost ten będzie różny dla poszczególnych osób – najniższe świadczenia zostaną podniesione nawet o 150 złotych, podczas gdy wyższe będą waloryzowane procentowo. Dzięki temu każdy senior odczuje realną zmianę w swoich finansach już po pierwszej wypłacie. Oto szczegóły.

Duże zmiany w finansach seniorów. ZUS wysyła listy o podwyżkach emerytur. Każdy senior zyska! Ile dokładnie?

Waloryzacja emerytur odbywa się raz w roku, 1 marca, a procedura ta leży w gestii Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Aby senior został automatycznie objęty przeliczeniem, musi mieć prawo do świadczenia najpóźniej do 29 lutego. W takim przypadku ZUS samodzielnie przelicza kwotę i wysyła decyzję listownie lub udostępnia ją poprzez PUE. Należy zaznaczyć, że osoby, które przejdą na emeryturę dopiero w marcu 2026 roku, pierwszą waloryzację odczują dopiero rok później. Warto również pamiętać, że od każdej podwyżki brutto potrącane są składka zdrowotna i podatek.

REKLAMA

REKLAMA

Analiza proponowanych podwyżek emerytur

Przedstawiono trzy główne warianty waloryzacji na 2026 rok, z których każdy różnie wpływa na poszczególne świadczenia.

  1. Wariant ustawowy (4,9 proc.): Zakłada inflację powiększoną o 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia.
  2. Wariant związków zawodowych: Proponuje inflację plus 50 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia, co oznaczałoby wyższy wskaźnik waloryzacji.
  3. Propozycja prezydenta: Brak danych w źródłach, jednak kontekst sugeruje, że mógł on proponować inne warianty lub wspierać wyższy wskaźnik niż ten przyjęty przez rząd.

Propozycja prezydencka (+150 zł) jest najkorzystniejsza dla osób pobierających najniższe emerytury, nieprzekraczające 2 600 zł brutto. Na przykład, minimalne świadczenie (1 878,91 zł) wzrosłoby w tym wariancie o pełne 150 zł, podczas gdy w wariancie rządowym (4,9 proc.) jedynie o 92,07 zł, a w związkowym (5,95 proc.) o 111,80 zł. Z kolei seniorzy ze świadczeniami w przedziale 3 000 zł do 4 000 zł zyskają więcej na wariancie procentowym – dla emerytury wynoszącej 4 000 zł podwyżka związkowa (5,95 proc.) osiągnęłaby 238 zł, a prezydencka i rządowa wyniosłyby 196 zł.

Waloryzacja a świadczenia dodatkowe: "trzynastka" i "czternastka"

Waloryzacja ma bezpośredni wpływ na wysokość dodatkowych świadczeń - trzynastej i czternastej emerytury. "Trzynastka", wypłacana w kwietniu, jest zawsze równa kwocie minimalnej emerytury po waloryzacji. Oznacza to, że przy utrzymaniu wariantu rządowego (4,9 proc.), każdy senior otrzyma w kwietniu 2026 roku 1 970,98 zł brutto. Z kolei "czternastka" (wypłacana we wrześniu) uzależniona jest od progu dochodowego wynoszącego 2 900 zł brutto. Emeryci z niższym świadczeniem otrzymają pełną kwotę (1 970,98 zł), natomiast u osób przekraczających ten próg świadczenie to jest pomniejszane na zasadzie "złotówka za złotówkę". Prawo do "czternastki" jest całkowicie tracone, gdy dochód przekracza 4 728,91 zł brutto. Przykładowo, emeryt ze świadczeniem 3 200 zł otrzyma "czternastkę" pomniejszoną o 300 zł (3 200 zł - 2 900 zł), natomiast przy 4 000 zł dochodu prawo do świadczenia zostaje utracone z uwagi na przekroczenie limitu.

REKLAMA

Koszty waloryzacji

Koszty waloryzacji są pokrywane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS), który wymaga corocznego uzupełnienia dotacją z budżetu państwa. Łączny koszt waloryzacji, powiększony o wypłatę "trzynastek" i "czternastek", przekroczył w 2025 roku 50 miliardów złotych.

Powiązane
Świadczenia rodzinne 2025 roku. Co przysługuje rodzinom? Oto lista świadczeń i dodatków dla/na dzieci
Świadczenia rodzinne 2025 roku. Co przysługuje rodzinom? Oto lista świadczeń i dodatków dla/na dzieci
Rewolucja w L4: w czasie zwolnienia lekarskiego będzie można pobierać jednocześnie 100% zasiłku chorobowego i 100% wynagrodzenia. Rząd liberalizuje przepisy o świadczeniach pieniężnych w razie choroby
Rewolucja w L4: w czasie zwolnienia lekarskiego będzie można pobierać jednocześnie 100% zasiłku chorobowego i 100% wynagrodzenia. Rząd liberalizuje przepisy o świadczeniach pieniężnych w razie choroby
ZUS musi wypłacić emerytom 30 tys. zł wyrównania i 2 tys. zł więcej do emerytury co miesiąc. Sprawdźcie czy i wam się to należy
ZUS musi wypłacić emerytom 30 tys. zł wyrównania i 2 tys. zł więcej do emerytury co miesiąc. Sprawdźcie czy i wam się to należy
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Zastępstwa doraźne w szkołach. Co się zmieniło od 1 września 2025 r.?
06 paź 2025

Od 1 września 2025 r. obowiązują nowe rozwiązania dotyczące doraźnych zastępstw. Czy teraz nie będą organizowane kosztem innych zajęć a nauczyciele otrzymają za nie dodatkowe wynagrodzenie?
Cyfryzacja zarządzania kadrami i płacami - krok po kroku. Jak technologia usprawnia procesy HR w firmach
06 paź 2025

Przekazanie procesów kadrowo-płacowych do zewnętrznego dostawcy BPO to często znacznie więcej niż tylko zmiana podmiotu odpowiedzialnego za naliczanie wynagrodzeń. W przypadku średnich i dużych organizacji jest to okazja do gruntownej modernizacji procesów, która może przynieść wymierny wzrost efektywności.
Seniorze, możesz dostać dodatkowe 1900 zł. Nowy sposób na wyższą emeryturę w 2025 roku
06 paź 2025

Wielu seniorów nie zdaje sobie sprawy, że już od roku mogą otrzymywać dodatkowe 1900 zł miesięcznie, a przy okazji zwiększyć swoją przyszłą emeryturę. Nowy mechanizm wprowadzony przez państwo łączy pokolenia i pozwala legalnie dorobić bez utraty świadczeń. Wyjaśniamy, jak działa ten system i kto może z niego skorzystać w 2025 roku.
688,00 złotych – co najmniej tyle podatku zapłaci pracownik, który dostanie od pracodawcy prezent. O jakie przypadki chodzi?
06 paź 2025

Pracownicy i pracodawcy długo starali się o to, by organy podatkowe przyznały, że nie każde nieodpłatne świadczenie, które pojawia się w ich relacji jest przychodem ze stosunku pracy. Dziś już jest jasne kiedy nie trzeba w takich przypadkach płacić PIT. Ale to nie koniec podatków.

REKLAMA

Sprzedaż grobu – co na to polskie prawo?
06 paź 2025

W gąszczu codziennych problemów i spraw, z oczywistych względów myślimy bardziej o swoich nieruchomościach za życia, a nie tych po śmierci. W Internecie można jednak znaleźć wiele ofert sprzedaży miejsc na cmentarzu. Warto mieć świadomość, że w wielu przypadkach taka sprzedaż jest nielegalna, o czym mowa w poniższym artykule.
Tryby wystawiania faktur w KSeF – jak i kiedy z nich korzystać?
06 paź 2025

Od 2026 roku KSeF stanie się obowiązkowy dla wszystkich przedsiębiorców, a sposób wystawiania faktur zmieni się na zawsze. System przewiduje różne tryby – online, offline24, awaryjny – aby zapewnić firmom ciągłość działania w każdych warunkach. Dzięki temu nawet brak internetu czy awaria serwerów nie zatrzyma procesu fakturowania.
Rewolucja, na którą emeryci czekali od lat. Nowe przepisy są już pewne i zmienią zasady rozliczeń w ZUS
06 paź 2025

Przez wiele lat emeryci i renciści musieli mierzyć się z obowiązkiem corocznego składania zawiadomień o przychodach do ZUS. Każdy, kto dorabiał do świadczenia, zobowiązany był do końca lutego poinformować organ emerytalno-rentowy o wysokości uzyskanych zarobków. Dla wielu osób była to dodatkowa biurokracja i konieczność gromadzenia dokumentów, które często budziły wątpliwości i powodowały stres.
Zastrzyk finansowy dla rodziców: dodatkowo dla uczniów od 4200 do 7200 zł na rok szkolny 2025/2026. Wnioski do 22 października 2025 r.
06 paź 2025

W wybranych województwach obowiązują regionalne programy wsparcia finansowego dla uczniów. Można uzyskać dodatkowo dla uczniów od 4200 do 7200 zł na rok szkolny 2025/2026. Wnioski można składać tylko do 22 października 2025 r. Warto jednak zauważyć, że to nie tylko zastrzyk środków finansowych, lecz także kompleksowe podejście: rozwój utalentowanych dzieci, w trudnej sytuacji. To również wsparcie warsztatowe, pomoc psychologiczna, pomoc pedagogiczna i działania wzmacniające motywację uczniów. W praktyce stypendium ma otworzyć drzwi dla młodych talentów, które bez dodatkowego wsparcia mogą pozostać nieodkryte. To ważne, aby JST inwestowały w edukację i uczniów, bo to stanowi o przyszłości i rozwoju naszego kraju.

REKLAMA

KGP: 103 919 interwencji, 364 wypadki drogowe, 16 ofiar śmiertelnych. [Podsumowanie tygodnia]
06 paź 2025

Komenda Główna Policji opublikowała najświeższe dane dotyczące interwencji policjantów za weekend. Poniżej znajduje się podsumowanie ostatniego tygodnia. Policjanci w ubiegłym tygodniu przeprowadzili 103 919 interwencji. Byli wzywani do 364 wypadków drogowych.
Rząd: Bez rewolucji w pomocy społecznej. Zmiany będą, ale nie te oczekiwane
05 paź 2025

Osoby niepełnosprawne, osoby starsze i osoby w niedostatku korzystające ze świadczeń w MOPS liczyły na korzystne dla nich zmiany w polskim prawie. Najnowsza propozycja rządu w mojej ocenie rozmija się z tymi oczekiwaniami. Zapowiadana nowelizacja ustawy o pomocy społecznej ma charakter porządkujący, a jedyna interesująca dla szerokiego grona klientów MOPS zmiana dotyczy rodzinnych wywiadów środowiskowych - obowiązek ograniczą oświadczenia zamiast rodzinnego wywiadu środowiskowego (przy kierowaniu do niektórych form wsparcia). W nowelizacji nie ma zaszytych podwyżek starych świadczeń oraz wprowadzenia nowych. Osoby korzystające ze świadczeń z MOPS oczekują dostosowania wsparcia z MOPS do problemów 2025 roku (np. były oczekiwane urealnione zasady ustalania progów dochodowych, ich coroczna waloryzacja, nowego typu dodatki rekompensujące wysokie czynsze, opłaty za centralne ogrzewanie, opłaty za prąd).

REKLAMA