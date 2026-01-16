Program Aktywny Rodzic działa od ponad roku i wydaje się, że kryteria przyznawania wszystkich trzech świadczeń są jasne. Część rodziców może jednak stracić szansę na 1500 zł miesięcznie… zmieniając placówkę, do której uczęszcza dziecko.

Program Aktywny Rodzic cieszy się ogromnym zainteresowaniem rodziców dzieci w wieku żłobkowym. Nic dziwnego, można otrzymać od 500 do nawet 1900 zł.

Rodzic może otrzymać od 500 do 1900 zł na dziecko

Aktywny Rodzic wystartował 1 października 2024 roku, zatem działa już od wielu miesięcy. Szumnie zapowiadany jako tzw. babciowe, w rzeczywistości został podzielony na trzy różne świadczenia:

Aktywnie w żłobku (do 1500 zł dopłaty do żłobka bez opłaty za wyżywienie),

(dla rodziców nieaktywnych zawodowo, którzy nie posyłają dziecka do żłobka),

(pieniądze na zatrudnienie niani lub innej osoby do opieki nad dzieckiem).

Ostatnie, często równoznaczne z zatrudnieniem do opieki nad dzieckiem babci dziecka, to właśnie babciowe. Jednak rodzice zdecydowanie chętniej korzystają ze świadczenia aktywnie w żłobku. Przez brak wiedzy na temat jednego z kluczowych kryteriów mogą jednak utracić dofinansowanie do pobytu w placówce.

To najpopularniejsze świadczenie Aktywnego Rodzica

Najpopularniejszym świadczeniem w ramach programu Aktywny Rodzic jest „aktywnie w żłobku”. Miesięcznie można otrzymać do 1500 zł (1900 zł na dziecko z niepełnosprawnością, o ile ma orzeczenie o niepełnosprawności).

Świadczenie nie wpływa wprawdzie bezpośrednio na konto rodzica, ale na rachunek bankowy placówki, jednak to rodzic składa wniosek o świadczenie. Warto przy tym pamiętać, by nie popełnić popularnego błędu przy składaniu wniosku o świadczenie. Jednocześnie można pobierać tylko jedno z trzech świadczeń Aktywnego Rodzica, choć między 12. a 35. miesiącem życia dziecka można je zmieniać, w zależności od sytuacji zawodowej lub po zapisie dziecka do placówki.

Przez to można stracić 1500 zł z Aktywnego Rodzica

Wsparcie finansowe w wysokości 1500 zł miesięcznie to realny zastrzyk gotówki dla rodziców dzieci między 12. a 35. miesiącem życia, ponieważ znacząco obniża koszt czesnego. Aktywnie w żłobku jest skierowane do rodziców dzieci uczęszczających do instytucji opieki nad dzieci do lat 3. (żłobka, klubu dziecięcego albo dziennego opiekuna). Warto pamiętać, że świadczenie można jednak utracić jeszcze zanim dziecko skończy 3 lata.

Część rodziców zapisuje swoje dzieci do przedszkoli wcześniej. Przepisując dziecko, które ma 2.5 roku do prywatnego przedszkola nie można już jednak liczyć na dofinansowanie do czesnego. Choć dziecko nie skończyło 3 lat, aktywnie w żłobku nie przysługuje na dziecko zapisane do przedszkola.

Rodzice dzieci między 2. A 3. rokiem życia mogą być zaskoczeni utratą świadczenia, jednak takie właśnie są kryteria programu.

Czy na dziecko przedszkolne można otrzymać pieniądze z Aktywnego Rodzica?

Rodzicom dzieci poniżej 3. roku życia uczęszczających do przedszkoli przysługuje wyłącznie świadczenie aktywnie w domu.

Ważne Nawet jeśli oboje rodzice dziecka są aktywni zawodowo i z tytułu tej aktywności podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu od podstawy, której łączna wysokość wyniesie nie mniej niż 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Korzystanie z instytucjonalnej formy opieki (także przedszkola) wyklucza z możliwości otrzymania świadczenia aktywni rodzice w pracy. Na dziecko przysługuje wyłącznie aktywnie w domu w wysokości 500 zł miesięcznie. By je otrzymać, konieczne jest złożenie wniosku o świadczenie.