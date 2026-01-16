REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Tak można stracić świadczenie z Aktywnego Rodzica. O tym musi pamiętać rodzic zapisując dziecko do placówki

Tak można stracić świadczenie z Aktywnego Rodzica. O tym musi pamiętać rodzic zapisując dziecko do placówki

16 stycznia 2026, 07:28
Beata Jasina-Wojtalak
Świadczenie aktywnie w żłobku - kiedy pieniądze przepadną?
Świadczenie aktywnie w żłobku - kiedy pieniądze przepadną?
Program Aktywny Rodzic działa od ponad roku i wydaje się, że kryteria przyznawania wszystkich trzech świadczeń są jasne. Część rodziców może jednak stracić szansę na 1500 zł miesięcznie… zmieniając placówkę, do której uczęszcza dziecko.

Program Aktywny Rodzic cieszy się ogromnym zainteresowaniem rodziców dzieci w wieku żłobkowym. Nic dziwnego, można otrzymać od 500 do nawet 1900 zł.

Rodzic może otrzymać od 500 do 1900 zł na dziecko

Aktywny Rodzic wystartował 1 października 2024 roku, zatem działa już od wielu miesięcy. Szumnie zapowiadany jako tzw. babciowe, w rzeczywistości został podzielony na trzy różne świadczenia:

  • Aktywnie w żłobku (do 1500 zł dopłaty do żłobka bez opłaty za wyżywienie),
  • Aktywnie w domu (dla rodziców nieaktywnych zawodowo, którzy nie posyłają dziecka do żłobka),
  • Aktywni rodzice w pracy (pieniądze na zatrudnienie niani lub innej osoby do opieki nad dzieckiem).

Ostatnie, często równoznaczne z zatrudnieniem do opieki nad dzieckiem babci dziecka, to właśnie babciowe. Jednak rodzice zdecydowanie chętniej korzystają ze świadczenia aktywnie w żłobku. Przez brak wiedzy na temat jednego z kluczowych kryteriów mogą jednak utracić dofinansowanie do pobytu w placówce.

To najpopularniejsze świadczenie Aktywnego Rodzica

Najpopularniejszym świadczeniem w ramach programu Aktywny Rodzic jest „aktywnie w żłobku”. Miesięcznie można otrzymać do 1500 zł (1900 zł na dziecko z niepełnosprawnością, o ile ma orzeczenie o niepełnosprawności).

Świadczenie nie wpływa wprawdzie bezpośrednio na konto rodzica, ale na rachunek bankowy placówki, jednak to rodzic składa wniosek o świadczenie. Warto przy tym pamiętać, by nie popełnić popularnego błędu przy składaniu wniosku o świadczenie. Jednocześnie można pobierać tylko jedno z trzech świadczeń Aktywnego Rodzica, choć między 12. a 35. miesiącem życia dziecka można je zmieniać, w zależności od sytuacji zawodowej lub po zapisie dziecka do placówki.

Przez to można stracić 1500 zł z Aktywnego Rodzica

Wsparcie finansowe w wysokości 1500 zł miesięcznie to realny zastrzyk gotówki dla rodziców dzieci między 12. a 35. miesiącem życia, ponieważ znacząco obniża koszt czesnego. Aktywnie w żłobku jest skierowane do rodziców dzieci uczęszczających do instytucji opieki nad dzieci do lat 3. (żłobka, klubu dziecięcego albo dziennego opiekuna). Warto pamiętać, że świadczenie można jednak utracić jeszcze zanim dziecko skończy 3 lata.

Część rodziców zapisuje swoje dzieci do przedszkoli wcześniej. Przepisując dziecko, które ma 2.5 roku do prywatnego przedszkola nie można już jednak liczyć na dofinansowanie do czesnego. Choć dziecko nie skończyło 3 lat, aktywnie w żłobku nie przysługuje na dziecko zapisane do przedszkola.

Rodzice dzieci między 2. A 3. rokiem życia mogą być zaskoczeni utratą świadczenia, jednak takie właśnie są kryteria programu.

Czy na dziecko przedszkolne można otrzymać pieniądze z Aktywnego Rodzica?

Rodzicom dzieci poniżej 3. roku życia uczęszczających do przedszkoli przysługuje wyłącznie świadczenie aktywnie w domu.

Ważne

Nawet jeśli oboje rodzice dziecka są aktywni zawodowo i z tytułu tej aktywności podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu od podstawy, której łączna wysokość wyniesie nie mniej niż 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Korzystanie z instytucjonalnej formy opieki (także przedszkola) wyklucza z możliwości otrzymania świadczenia aktywni rodzice w pracy. Na dziecko przysługuje wyłącznie aktywnie w domu w wysokości 500 zł miesięcznie. By je otrzymać, konieczne jest złożenie wniosku o świadczenie.

Źródło: INFOR
Infor.pl
Ferie zimowe 2026. Które województwa zaczynają jako pierwsze?
16 sty 2026

W sobotę rozpoczynają się ferie zimowe w szkołach. W tym roku po raz pierwszy odbędą się w trzech terminach, a nie w czterech, jak w latach poprzednich. Dwutygodniowa przerwa w zajęciach, zależnie od województwa, nastąpi między 17 stycznia a 1 marca.
Wynajem krótkoterminowy sposobem na polską wizę? Studenci rezerwują i anulują, a właściciele mają problem
16 sty 2026

Studenci ubiegający się o wizę mogą podać adres turystycznego lokalu jako miejsce pobytu. Dla właścicieli mieszkań problemem staje się blokowanie kalendarza i anulowanie rezerwacji, jak donosi "Gazeta Wyborcza".
Waloryzacja emerytur i rent w marcu 2026 r. pozytywnie zaskoczy – wzrost świadczeń będzie wyższy od dotychczasowych prognoz [prognozowany wskaźnik waloryzacji 2026 – najnowsze dane GUS]
16 sty 2026

15 lutego br. Prezes GUS ogłosił komunikat, z którego wynikają dane na temat inflacji odnotowanej w gospodarstwach domowych emerytów i rencistów w 2025 r. – jest to jeden z dwóch wskaźników, który wpływa na wysokość waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych. Z najnowszych danych wynika, że emerytury i renty wzrosną od 1 marca 2026 r. o wyższe kwoty, niż dotychczas prognozowano.
Bardziej transparentny rynek deweloperski? Polacy jasno określili swoje wymagania
16 sty 2026

Polacy chcą, aby rynek nieruchomości zapewniał transparentność znaną ze sklepów internetowych: 76 proc. oczekuje od deweloperów standardów e-commerce - wynika z badania TrustMate.io. Możliwość poznania zweryfikowanych opinii klientów jest dla nabywców niemal tak samo ważna, jak obejrzenie inwestycji.

E-faktura na papierze - nadchodzi ważna zmiana w przepisach
16 sty 2026

Ministerstwo Finansów zapewnia, że po uruchomieniu Krajowego Systemu e-Faktur, w urzędach honorowane będą wydruki faktur z kodem QR. Takie rozwiązanie umożliwi szybszą weryfikację autentyczności dokumentów przez instytucje publiczne, dzięki skanowaniu kodu QR.
Zawieszenie zajęć w szkole. Kiedy należy zorganizować lekcje zdalne?
16 sty 2026

Ostra zima i związane z nią trudne warunki atmosferyczne mogą być powodem zawieszenia zajęć w szkole. W takim przypadku dyrektor szkoły organizuje dla uczniów zajęcia z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.
Wielkie zmiany w emeryturach po marcowej waloryzacji. Będzie inaczej niż przewidywał to rząd. Są już wyliczenia i prognozy świadczeń
16 sty 2026

Coraz wyższe rachunki za prąd i za ogrzewanie, coraz droższa żywność i leki, które kosztują majątek. Polscy emeryci z coraz większym trudem wiążą koniec z końcem. Ich sytuacji nie poprawia procentowa waloryzacja świadczenia, bo otrzymują relatywnie najmniejsze podwyżki nominalne. Czy jest szansa na to, że podwyżki rent i emerytur po tegorocznej, marcowej waloryzacji mogą być wyższe niż pierwotnie przewidywał to resort finansów?
Tak można stracić świadczenie z Aktywnego Rodzica. O tym musi pamiętać rodzic zapisując dziecko do placówki
16 sty 2026

Program Aktywny Rodzic działa od ponad roku i wydaje się, że kryteria przyznawania wszystkich trzech świadczeń są jasne. Część rodziców może jednak stracić szansę na 1500 zł miesięcznie… zmieniając placówkę, do której uczęszcza dziecko.

Rząd bierze się za taryfy cen prądu. Powołano specjalną komisję – co to oznacza dla Polaków? Czy w 2026 czeka nas rewolucja w rachunkach za energię?
15 sty 2026

Czy czeka nas szok w Nowy Rok? Ministerstwo Energii powołało specjalny zespół ekspertów, który przygotuje gruntowną reformę taryf za energię elektryczną. Zmiany obejmą zarówno gospodarstwa domowe, jak i przemysł. Za stołem zasiedli przedstawiciele rządu, regulatora i biznesu. Minister Motyka zapowiada „przejrzyste i korzystne" rozwiązania. Czy mamy już łapać się za portfele?
Najniższa krajowa 2026 netto do 26 roku życia
15 sty 2026

Ile najniższa krajowa wynosi netto w 2026 r. przy zatrudnieniu osoby do 26. roku życia? Tutaj nie odprowadza się zaliczki na podatek dochodowy. Wynagrodzenie netto będzie więc wyższe niż przy standardowym zatrudnieniu.
