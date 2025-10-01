Świadczenia rodzinne 2025 roku. Co przysługuje rodzinom? Oto lista świadczeń i dodatków dla/na dzieci
Od podwyższonego świadczenia wychowawczego 800 plus, przez jednorazową pomoc na start roku szkolnego, aż po wsparcie dla dzieci z niepełnosprawnościami. Oto wszystkie najważniejsze zmiany w świadczeniach na i dla dzieci w 2025 roku. Jakie dokumenty i terminy są kluczowe? Oto szczegóły.
Świadczenia rodzinne 2025 roku. Co przysługuje rodzinom? Oto lista świadczeń i dodatków dla/na dzieci
W 2025 roku rodziny mogą liczyć na kompleksowe wsparcie finansowe na dzieci, z kluczowym świadczeniem wychowawczym 800 plus, wypłacanym bez kryterium dochodowego, co znacząco ułatwia dostęp do pomocy. Ważne jest jednak terminowe składanie wniosków, szczególnie do 30 kwietnia lub 30 czerwca 2025 roku, aby nie utracić części świadczeń i otrzymać je z wyrównaniem. Pozostałe świadczenia, takie jak "Dobry start", zasiłek rodzinny czy zasiłek pielęgnacyjny, uzupełniają system wsparcia dla rodzin i dzieci, zwłaszcza tych w trudniejszej sytuacji życiowej.
Świadczenie wychowawcze "Rodzina 800 plus" w 2025 roku
Nowy okres świadczeniowy trwa od 1 czerwca 2025 roku do 31 maja 2026 roku. Kwota świadczenia wynosi 800 zł miesięcznie na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia i przysługuje bez względu na dochód rodziny. Wnioski o świadczenie można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem:
- Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS),
- bankowości elektronicznej,
- portalu Emp@tia,
- aplikacji mobilnej mZUS.
Termin składania wniosków ma kluczowe znaczenie dla terminu wypłaty świadczenia:
- Wnioski złożone do 30 kwietnia 2025 roku gwarantują wypłatę świadczenia za czerwiec bez przerw.
- Wnioski złożone do 30 czerwca 2025 roku zapewniają wypłatę świadczenia z wyrównaniem od 1 czerwca 2025 roku.
- Wnioski złożone po 30 czerwca 2025 roku skutkują wypłatą świadczenia dopiero od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące (z wyjątkiem noworodków).
W czerwcu 2025 roku ZUS wypłaci świadczenie 800 plus za dwa miesiące (czerwiec i lipiec) jednocześnie, ale nie oznacza to podwójnej kwoty – jest to po prostu wypłata za oba miesiące w jednym terminie. W przypadku opieki naprzemiennej świadczenie dzielone jest po równo między rodziców (każdy otrzymuje 400 zł). Jeśli dziecko urodzi się lub skończy 18 lat w trakcie miesiąca, kwota świadczenia jest proporcjonalnie pomniejszana. Świadczenie przysługuje również opiekunom prawnym, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka oraz dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych i domów pomocy społecznej.
Nabór wniosków o świadczenie wychowawcze 800 plus na nowy okres świadczeniowy rozpoczął się 1 lutego 2025 roku. Aby otrzymać świadczenie już w czerwcu 2025 roku i zachować ciągłość wypłat, wniosek należało złożyć do 30 kwietnia 2025 roku. Wnioski złożone do końca czerwca 2025 roku będą rozpatrywane z wyrównaniem od 1 czerwca 2025 roku. Wnioski składane po 30 czerwca 2025 roku skutkują wypłatą świadczenia dopiero od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące. Przyznanie świadczenia odbywa się bez decyzji administracyjnej – informacja o przyznaniu pojawia się na profilu elektronicznym.
Inne świadczenia na dzieci w 2025 roku
Inne świadczenia na dzieci w 2025 roku, o które można wnioskować, to:
- "Dobry start" – jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł na rozpoczęcie roku szkolnego, przysługujące na każde dziecko uczące się do 20. roku życia (lub do 24. roku życia w przypadku dzieci niepełnosprawnych).
- Zasiłek rodzinny – wsparcie finansowe dla rodzin o niskich dochodach, przyznawane na dzieci do 18 lat (lub do 24 lat, jeśli kontynuują naukę).
- Dodatki do zasiłku rodzinnego - Z tytułu urodzenia dziecka (becikowe): 1000 zł jednorazowo (kryterium dochodowe: 1922 zł na osobę w rodzinie); Z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego; Z tytułu samotnego wychowywania dziecka; Z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania; Z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: 90-110 zł miesięcznie, w zależności od wieku dziecka; Z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego: 100 zł jednorazowo.
- Świadczenie rodzicielskie (tzw. kosiniakowe): 1000 zł miesięcznie, dla rodziców, którzy nie są uprawnieni do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego (np. bezrobotni, studenci, osoby na umowę o dzieło).
- Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – pomoc dla rodzin, które nie otrzymują alimentów od zobowiązanych rodziców.
- Zasiłek pielęgnacyjny – wynoszący 215,84 zł miesięcznie, przyznawany dzieciom z orzeczoną niepełnosprawnością, które wymagają stałej opieki lub pomocy.
- Świadczenie pielęgnacyjne - od 1 stycznia 2025 roku wynosi 3287 zł miesięcznie, dla rodziców lub opiekunów sprawujących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi.
- Program "Aktywny Rodzic" (tzw. babciowe) - program ten działa od 1 października 2024 roku i ma na celu wsparcie rodzin z dziećmi w wieku od 12 do 35 miesięcy. Obejmuje trzy świadczenia: "Aktywnie w domu": 500 zł miesięcznie; "Aktywnie w żłobku": 1500 zł miesięcznie (lub dofinansowanie do żłobka w wysokości 400 zł zamiast RKO); "Aktywni rodzice w pracy": od 1500 zł do 1900 zł miesięcznie. Rodzic może skorzystać albo z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego, albo ze świadczenia w ramach Programu Aktywny Rodzic.
