Rząd bierze się za taryfy cen prądu. Powołano specjalną komisję – co to oznacza dla Polaków? Czy w 2026 czeka nas rewolucja w rachunkach za energię?

Czy czeka nas szok w Nowy Rok? Ministerstwo Energii powołało specjalny zespół ekspertów, który przygotuje gruntowną reformę taryf za energię elektryczną. Zmiany obejmą zarówno gospodarstwa domowe, jak i przemysł. Za stołem zasiedli przedstawiciele rządu, regulatora i biznesu. Minister Motyka zapowiada „przejrzyste i korzystne" rozwiązania. Czy mamy już łapać się za portfele?

Rząd bierze się za taryfy cen prądu - 15 stycznia 2026 r. powołano specjalną komisję

To się dzieje naprawdę zaraz po wejściu w 2026 rok – rząd oficjalnie rozpoczął prace nad zmianą systemu taryfowego w Polsce. W praktyce chodzi więc o coś, co dotyczy każdego z nas: ile zapłacimy za prąd w najbliższych latach. I choć ministerialny komunikat na stronie internetowej w domenie gov.pl napisany jest oficjalnie i urzędowo, a sam w sobie wydaje się brzmieć neutralnie i bezpiecznie, samo grzebanie w taryfach cen prądu może budzić obawy. Czy słusznie?

Zespół ekspertów już pracuje nad taryfami

W środę, 15 stycznia 2026 roku, odbyło się inauguracyjne posiedzenie zespołu do spraw poprawy efektywności kształtowania taryf sieciowych energii elektrycznej. Nazwa długa i skomplikowana, ale cel prosty: wypracować nowy model naliczania opłat za przesył i dystrybucję prądu. Ten element rachunku za energię często umyka uwadze konsumentów, a tymczasem stanowi jego istotną część.

Zespół powołano jako organ pomocniczy Ministra Energii. To nie jest więc żadna nieformalna grupa robocza, tylko ciało z konkretnymi kompetencjami i zadaniem przygotowania oficjalnych rekomendacji. Rekomendacji, które mogą przerodzić się w zmiany rozporządzenia taryfowego – czyli twardego prawa, które przełoży się na kwoty na fakturach.

Kto zasiądzie przy stole negocjacyjnym i podejmie ustalenia w sprawie taryf za prąd?

Lista uczestników robi wrażenie i sugeruje, że rząd podchodzi do sprawy poważnie. W pracach zespołu uczestniczą między innymi:

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki – kluczowy regulator rynku, który zatwierdza taryfy

– kluczowy regulator rynku, który zatwierdza taryfy Narodowe Centrum Analiz Energetycznych – zaplecze analityczne dla polityki energetycznej

– zaplecze analityczne dla polityki energetycznej Polskie Sieci Elektroenergetyczne – operator krajowego systemu przesyłowego

– operator krajowego systemu przesyłowego Operatorzy systemów dystrybucyjnych – firmy, które fizycznie dostarczają prąd do naszych domów

– firmy, które fizycznie dostarczają prąd do naszych domów Przedstawiciele samorządów – głos lokalnych społeczności

– głos lokalnych społeczności Organizacje konsumenckie – reprezentanci zwykłych odbiorców

– reprezentanci zwykłych odbiorców Przedstawiciele MŚP – małe i średnie przedsiębiorstwa, które często są pomijane w dyskusjach o polityce energetycznej

– małe i średnie przedsiębiorstwa, które często są pomijane w dyskusjach o polityce energetycznej Branże energochłonne – hutnictwo, przemysł chemiczny, spożywczy, drzewny, papierniczy, cementowy

To szeroka koalicja interesów, które często stoją w sprzeczności. Gospodarstwa domowe chcą płacić mniej, przemysł energochłonny walczy o konkurencyjność, operatorzy potrzebują środków na inwestycje w sieci i infrastrukturę, która często jest przestarzała. Pogodzenie tych wszystkich punktów widzenia będzie nie lada wyzwaniem.

Co mówi minister Motyka na temat zadań nowego zespołu oraz taryf za prąd?

Minister Energii Miłosz Motyka przedstawił założenia prac zespołu w dość dyplomatyczny sposób:

„Chcemy, aby system taryfowy lepiej odpowiadał różnorodnym potrzebom wszystkich uczestników rynku energii elektrycznej. Pracujemy nad tym, aby taryfy były przejrzyste, zachęcające do efektywności i korzystne dla odbiorców – od gospodarstw domowych, przez małe i średnie firmy, po przemysł energochłonny. Reforma będzie oparta na dialogu, rzetelnych analizach i danych, dlatego zależało mi na powołaniu Zespołu o szerokim składzie" - podkreślił szef resortu energii.

Słowa klucze? „Korzystność", „efektywność", „dialog". To brzmi uspokajająco, ale doświadczenie uczy, że za takimi hasłami mogą kryć się zarówno pozytywne zmiany, jak i niepopularne decyzje podane w atrakcyjnym opakowaniu.

O co tak naprawdę chodzi? Rozbijamy komunikat Ministerstwa Energii na czynniki pierwsze

Zespół ma zająć się konkretnymi elementami taryf sieciowych. Mówiąc wprost – chodzi o to, jak dzielone są koszty utrzymania i rozwoju sieci elektroenergetycznej między różne grupy odbiorców. W treści komunikatu resortu energii wyróżniono:

Składnik stały – to opłata, którą płacisz niezależnie od tego, ile prądu zużyjesz. Masz podłączone mieszkanie do sieci? Płacisz. Nawet jeśli przez miesiąc nie włączysz żarówki.

– to opłata, którą płacisz niezależnie od tego, ile prądu zużyjesz. Masz podłączone mieszkanie do sieci? Płacisz. Nawet jeśli przez miesiąc nie włączysz żarówki. Składnik zmienny – ten zależy już od realnego zużycia. Im więcej kilowatogodzin, tym wyższy rachunek.

– ten zależy już od realnego zużycia. Im więcej kilowatogodzin, tym wyższy rachunek. Stawka jakościowa – opłata związana z utrzymaniem odpowiednich parametrów dostarczanej energii.

Proporcje między tymi elementami mają fundamentalne znaczenie. Jeśli wzrośnie składnik stały, a spadnie zmienny – osoby oszczędzające energię relatywnie stracą. Jeśli będzie odwrotnie – zyskają ci, którzy inwestują w efektywność energetyczną, fotowoltaikę czy pompy ciepła. Pogodzenie interesów różnych grup samych konsumentów przy zmianach będzie więc trudne.

Trzy główne cele grzebania w taryfach za prąd

Ministerstwo Energii wskazało trzy filary, na których ma opierać się nowy system po reformie:

Sprawiedliwa alokacja kosztów – brzmi pięknie, ale co to znaczy w praktyce? Że każdy ma płacić „swoją" część? A może że bogatsi wezmą na siebie więcej? To będzie pole do interpretacji i sporów. Lepsze odzwierciedlenie wpływu odbiorców na koszty sieci – tu sprawa jest ciekawa. Duży zakład przemysłowy, który pobiera energię równomiernie przez całą dobę, inaczej obciąża sieć niż osiedle domów jednorodzinnych, gdzie szczyt zapotrzebowania przypada na wieczór. Czy taryfy powinny to uwzględniać? Zespół będzie szukał odpowiedzi. Stabilność i rozwój systemu – sieci elektroenergetyczne wymagają gigantycznych nakładów inwestycyjnych. Transformacja energetyczna, przyłączanie nowych źródeł odnawialnych, rosnące zapotrzebowanie na energię – to wszystko kosztuje. Ktoś musi za to zapłacić. Zespół będzie musiał podzielić ten koszt.

Co będzie analizowane w trakcie prac nad reformą taryf energii elektrycznej?

Zespół nie ograniczy się do teoretycznych rozważań. Ministerstwo zapowiada konkretne analizy wpływu proponowanych rozwiązań:

Łączne koszty sieciowe i ich podział między grupy odbiorców

między grupy odbiorców Wpływ zmian na bezpieczeństwo pracy systemu elektroenergetycznego

pracy systemu elektroenergetycznego Znaczenie reform dla rozwoju infrastruktury i przyłączania nowych odbiorców

To ostatnie jest szczególnie istotne w kontekście rozwoju fotowoltaiki i generalnie zielonych źródeł energii, a także wniosków o przyłączenie do sieci i czasu ich rozpatrywania - często zbyt długiego. Operatorzy od lat narzekają, że nie nadążają z rozbudową infrastruktury i jej dostosowaniem do aktualnego miksu energetycznego – a koszty tych inwestycji trzeba jakoś sfinansować.

Prace rządu nad taryfami prądu - to powody do niepokoju czy do nadziei?

Powstanie zespołu eksperckiego można interpretować dwojako. Optymiści powiedzą: wreszcie rząd bierze się za uporządkowanie systemu, który od lat jest krytykowany jako nieprzejrzysty i niesprawiedliwy. Taryfy energetyczne to temat techniczny, ale mający realne przełożenie na portfele Polaków – dobrze, że powstaje przestrzeń do merytorycznej dyskusji.

Pesymiści zauważą: jeśli rząd powołuje komisję do spraw taryf, to znaczy, że szykują się zmiany. A zmiany w opłatach rzadko oznaczają spadki. Zwłaszcza w kontekście ogromnych potrzeb inwestycyjnych polskiej energetyki i końca okresu mrożenia cen.

Co dalej z taryfami za prąd? Zespół pracuje, ale kiedyś prace się skończą, a przyjdzie czas na wcielanie ustaleń w życie

Prace zespołu mają zakończyć się sprawozdaniem zawierającym rekomendacje i założenia do zmian rozporządzenia taryfowego. Ministerstwo nie podało konkretnego terminu – co może oznaczać zarówno to, że sprawa jest traktowana poważnie i wymaga czasu, jak i to, że nikt nie chce się śpieszyć przed ewentualnymi niepopularnymi decyzjami.

Jedno jest pewne: temat taryf energetycznych wraca na agendę publiczną. Po latach mrożenia cen, dopłat i tarcz antyinflacyjnych przychodzi czas na rozmowę o tym, jak system powinien wyglądać docelowo. I czy podoba nam się to, czy nie – od wyników pracy zespołu mogą zależeć rachunki, które będziemy płacić przez kolejne lata. Pozostaje śledzić sprawę i informować o kolejnych ustaleniach.

Źródło: gov.pl