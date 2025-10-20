REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Jak załatwić rentę alkoholową? Ile wynosi świadczenie dla uzależnionych w 2025 roku? Sprawdź, ile pieniędzy dostaną osoby niezdolne do pracy z powodu uzależnienia

Jak załatwić rentę alkoholową? Ile wynosi świadczenie dla uzależnionych w 2025 roku? Sprawdź, ile pieniędzy dostaną osoby niezdolne do pracy z powodu uzależnienia

20 października 2025, 12:00
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Jak załatwić rentę alkoholową? Ile wynosi świadczenie dla uzależnionych w 2025 roku? Sprawdź, ile pieniędzy dostaną osoby niezdolne do pracy z powodu uzależnienia
Świadczenie pieniężne dla osób, które stały się niezdolne do pracy z powodu uzależnienia od alkoholu, jest potocznie nazywane "rentą alkoholową". Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wypłaca te środki. Od marca 2025 roku obowiązuje nowa stawka, która, jak co roku, zostanie podwyższona w ramach waloryzacji.

Renta z tytułu niezdolności do pracy z powodu uzależnienia alkoholowego (tzw. "Renta alkoholowa")

Renta alkoholowa to potoczna nazwa świadczenia wypłacanego przez ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) osobom, które stały się niezdolne do pracy na skutek uzależnienia od alkoholu. Zgodnie z Art. 12 Ustawy o emeryturach i rentach z FUS, renta przysługuje każdemu, kto utracił zdolność do pracy częściowo lub całkowicie. Obejmuje to również przypadki, gdy przyczyną jest długotrwała walka z uzależnieniem.

Warunki przyznania renty alkoholowej

Renta alkoholowa nie jest wypłacana automatycznie. ZUS przyznaje ją tylko tym, których stan zdrowia, mocno nadszarpnięty przez uzależnienie, skutkuje częściową lub całkowitą niezdolnością do pracy. Aby móc ubiegać się o to świadczenie, należy spełnić trzy podstawowe warunki:

  1. Orzeczenie lekarskie: Musi zostać wydane orzeczenie (przez lekarza orzecznika lub komisję lekarską ZUS) stwierdzające częściową lub całkowitą niezdolność do pracy.
  2. Staż ubezpieczeniowy: Należy posiadać wymagany staż ubezpieczenia (okresy składkowe i nieskładkowe), którego długość jest uzależniona od wieku wnioskodawcy.
  3. Powstanie niezdolności do pracy: Niezdolność do pracy musi pojawić się w trakcie trwania okresów składkowych lub nieskładkowych albo w ciągu 18 miesięcy od ich zakończenia.

Wyjątek: Ostatni warunek (dotyczący terminu powstania niezdolności) nie jest wymagany, jeśli lekarz stwierdzi całkowitą niezdolność do pracy, a wnioskodawca ma odpowiednio długi staż ubezpieczenia: 20 lat w przypadku kobiet lub 25 lat w przypadku mężczyzn.

Renta alkoholowa a indywidualne rozpatrywanie i zbieg praw

Każdy wniosek o rentę alkoholową jest rozpatrywany indywidualnie. Ważne jest, że w sytuacji, gdy osoba ubiegająca się o rentę ma jednocześnie prawo do emerytury lub już ją pobiera, ZUS zazwyczaj nie wypłaca renty.

Ile wynosi renta alkoholowa w 2025 roku?

Renta alkoholowa jest wypłacana na tych samych zasadach co każda inna renta z tytułu niezdolności do pracy. Jej kwoty są co roku waloryzowane w marcu. Aktualne miesięczne stawki świadczenia wynoszą:

  • Z tytułu częściowej niezdolności do pracy: 1409,18 zł.
  • Z tytułu całkowitej niezdolności do pracy: 1878,91 zł.
Terminy wypłat renty alkoholowej

ZUS może przyznać świadczenie jako rentę stałą (gdy nie ma szans na powrót do zdrowia i pracy) lub jako rentę okresową (gdy istnieje możliwość odzyskania zdolności do pracy). Pieniądze są przekazywane bezpośrednio na konto beneficjenta, zwykle w jednym z następujących dni miesiąca: 1., 6., 10., 15., 20. lub 25. dzień miesiąca.

Jak załatwić rentę alkoholową?

Aby otrzymać rentę alkoholową, należy złożyć wniosek do ZUS o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Co ważne, aby otrzymać świadczenie, trzeba udowodnić, że choroba alkoholowa spowodowała uszczerbek na zdrowiu, który uniemożliwia pracę. Musi być to potwierdzone orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS. Samo uzależnienie nie wystarczy, potrzebna jest dokumentacja medyczna potwierdzająca niezdolność do pracy.

Renta alkoholowa. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać świadczenie dla uzależnionych od alkoholu?

Aby otrzymać rentę alkoholową, należy posiadać orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o niezdolności do pracy, wymagany staż ubezpieczeniowy (zależny od wieku, w którym powstała niezdolność). Ważny jest też sam fakt powstania niezdolności w określonych ustawą okresach. Konieczne jest udowodnienie, że choroba spowodowała powikłania uniemożliwiające pracę, takie jak marskość wątroby czy przewlekłe zapalenie trzustki.

Od kiedy istnieje renta alkoholowa?

Renta alkoholowa to nie jest odrębne świadczenie. To potoczna nazwa renty z tytułu niezdolności do pracy, która może być przyznana osobom z poważnymi powikłaniami zdrowotnymi wywołanymi chorobą alkoholową, a nie samemu uzależnieniu.

