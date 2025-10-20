REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Nowe świadczenie: Bon senioralny dla kogo i od kiedy? Sprawdź, czy należy ci się 2150 zł miesięcznie

Nowe świadczenie: Bon senioralny dla kogo i od kiedy? Sprawdź, czy należy ci się 2150 zł miesięcznie

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
20 października 2025, 13:21
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
Nowe świadczenie: Bon senioralny dla kogo i od kiedy? Sprawdź, czy należy ci się 2150 zł miesięcznie
2150 zł miesięcznie na opiekę dla seniora 75+. Zobacz, kto i od kiedy dostanie bon senioralny
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W 2026 roku ma ruszyć bon senioralny, nowe świadczenie o wartości 2150 zł miesięcznie. Seniorzy po 75. roku życia będą mogli przeznaczyć je na opiekę domową, rehabilitację, usługi pielęgnacyjne lub pomoc asystenta. Program ma ułatwić codzienne funkcjonowanie osób starszych, które nie wymagają jeszcze całodobowej opieki, a jednocześnie odciążyć ich bliskich, często łączących pracę zawodową z opieką nad rodzicami lub dziadkami. To część nowej strategii wsparcia seniorów i rodzin w Polsce.

rozwiń >

W 2026 roku ma ruszyć nowy program wsparcia dla osób starszych, tak zwany bon senioralny. To świadczenie o wartości 2150 zł miesięcznie, które będzie można przeznaczyć na opiekę domową lub usługi wsparcia dla seniorów po 75. roku życia. Rząd potwierdza, że projekt jest na zaawansowanym etapie prac, a wypłaty mają ruszyć już w drugiej połowie 2026 roku.

REKLAMA

REKLAMA

Bon senioralny ma być częścią większej strategii demograficzno-opiekuńczej, która zastąpi dotychczasowe programy opieki wytchnieniowej i zasiłki gminne. Jego celem jest odciążenie rodzin, które samodzielnie opiekują się starszymi rodzicami lub dziadkami, oraz zapewnienie seniorom profesjonalnej pomocy bez konieczności przeprowadzki do DPS-u.

Na czym ma polegać bon senioralny

Zgodnie z założeniami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, bon senioralny ma przysługiwać osobom powyżej 75. roku życia, które potrzebują pomocy w codziennych czynnościach, ale nie kwalifikują się jeszcze do opieki całodobowej. Świadczenie będzie można wykorzystać na opiekę domową, rehabilitację, wsparcie pielęgniarskie, fizjoterapeutyczne lub pomoc asystenta osoby starszej. Bon nie będzie wypłacany w gotówce, senior lub jego rodzina otrzymają cyfrowy kod, który można będzie zrealizować u certyfikowanych usługodawców wpisanych do rejestru prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny.

Dla kogo przeznaczony będzie bon senioralny

Nowe świadczenie ma obejmować osoby:

REKLAMA

  • które ukończyły 75 lat,
  • mieszkają samotnie lub z innym seniorem,
  • mają orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie lekarskie potwierdzające ograniczoną samodzielność.

Dochód nie będzie najważniejszym kryterium, ale w przypadku osób z wyższymi emeryturami planowane jest częściowe współfinansowanie usług. Według projektu, osoby z emeryturą powyżej 7000 zł brutto pokryją 30% kosztów usług, podczas gdy seniorzy o niskich dochodach otrzymają bon w pełnej wysokości.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Od kiedy ruszy wypłata świadczenia

Według zapowiedzi resortu rodziny, pilotaż programu bonu senioralnego ma rozpocząć się już w III kwartale 2026 r. w kilku województwach: mazowieckim, wielkopolskim, dolnośląskim i pomorskim.

Jeśli testy wypadną pozytywnie, pełne wdrożenie ma nastąpić w I kwartale 2027 r. W tym samym czasie, planowane jest uruchomienie portalu senioralnego, przez który rodziny będą mogły zgłaszać wnioski o bon i wybierać usługodawców.

Ile wyniesie wsparcie

Świadczenie będzie miało wartość 2150 zł miesięcznie, przy czym rząd zastrzega, że kwota ta może być corocznie waloryzowana, podobnie jak emerytury. W 2027 roku bon ma objąć około 450 tysięcy seniorów i kosztować budżet państwa ponad 10 miliardów złotych rocznie.

Rząd tłumaczy, że środki będą pochodziły z połączenia dotychczasowych programów:

  • Opieka 75+ (świadczenie gminne),
  • Asystent Osoby Starszej,
  • Program Opieka Wytchnieniowa.

Nowy model ma zlikwidować rozproszenie i uprościć dostęp do pomocy.

Jak będzie wyglądał wniosek

Wniosek o bon senioralny ma być prosty i całkowicie cyfrowy. Rodzina lub sam senior będą mogli złożyć go za pośrednictwem specjalnego portalu lub w urzędzie gminy. We wniosku trzeba będzie wskazać rodzaj potrzebnej pomocy, na przykład opiekę domową, rehabilitację albo wsparcie pielęgnacyjne, oraz wybrać usługodawcę z listy certyfikowanych podmiotów. Po pozytywnej weryfikacji gmina lub centrum usług społecznych potwierdzi uprawnienie i przekaże kod bonu, który będzie można zrealizować w ciągu 30 dni od aktywacji.

Co dalej

Projekt bonu senioralnego ma zostać skierowany do konsultacji społecznych jeszcze w I kwartale 2026 r., a ustawa trafi do Sejmu jesienią. Choć daty są jeszcze orientacyjne, resort zapewnia, że przygotowania są zaawansowane, a system rejestru usługodawców już powstaje.

Bon ma być jednym z filarów "Strategii godnego starzenia się 2030", której celem jest utrzymanie samodzielności seniorów i odciążenie rodzin.

Ważne

BON SENIORALNY – NAJWAŻNIEJSZE ZAŁOŻENIA PROJEKTU USTAWY

Cel programu:
Wprowadzenie bonu senioralnego – nowego świadczenia usługowego dla osób starszych wymagających opieki, a także dla rodzin, które łączą pracę zawodową z opieką nad seniorem.

Dla kogo:

  • Osoby, które ukończyły 75 lat,
  • Seniorzy z ograniczoną samodzielnością potwierdzoną orzeczeniem lub zaświadczeniem lekarskim,
  • Rodziny aktywne zawodowo (pracujące lub prowadzące działalność gospodarczą), które sprawują opiekę nad seniorem.

Wysokość wsparcia:

  • Maksymalnie 2150 zł miesięcznie,
  • Wysokość uzależniona od liczby godzin przyznanych usług opiekuńczych,
  • Możliwość współfinansowania przez rodzinę w przypadku przekroczenia progów dochodowych.

Kryteria dochodowe:

  • Senior – dochód do 3410 zł brutto,
  • Osoba opiekująca się seniorem – dochód od 3500 zł do 6700 zł brutto,
  • W przypadku wyższych dochodów możliwe częściowe dofinansowanie.

Forma świadczenia:

  • Bon w formie elektronicznego kodu (niepieniężnego),
  • Realizacja u certyfikowanych usługodawców (opieka, rehabilitacja, wsparcie domowe, pielęgnacja),
  • Rejestr usługodawców prowadzony przez Ministerstwo Rodziny.

Wniosek:

  • Złożenie online przez portal senioralny lub tradycyjnie w gminie,
  • Weryfikacja przez centrum usług społecznych,
  • Kod bonu ważny 30 dni od aktywacji.

Planowany start programu:
Pilotaż – III kwartał 2026 r.
Pełne wdrożenie – I kwartał 2027 r.

Podstawa prawna

Projekt ustawy o bonie senioralnym

Powiązane
Nowe świadczenie: Od 900 do 1800 zł dodatku mieszkaniowego z podpisem Nawrockiego dla dużej grupy Polaków. Sprawdź, czy Ci się należy
Nowe świadczenie: Od 900 do 1800 zł dodatku mieszkaniowego z podpisem Nawrockiego dla dużej grupy Polaków. Sprawdź, czy Ci się należy
Masz jedną z tych 208 chorób? Sprawdź, czy należy Ci się orzeczenie o niepełnosprawności bez komisji w 2025 [pełna lista]
Masz jedną z tych 208 chorób? Sprawdź, czy należy Ci się orzeczenie o niepełnosprawności bez komisji w 2025 [pełna lista]
Czy kobiety bez dzieci będą pracować do 65 lat? Petycja w Kancelarii Prezydenta
Czy kobiety bez dzieci będą pracować do 65 lat? Petycja w Kancelarii Prezydenta
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Forum Rynku Zdrowia 2025: Prof. Czauderna apeluje o wzrost składki zdrowotnej. Minister zdrowia: tego się nie da już spiąć
20 paź 2025

Podczas XXI Forum Rynku Zdrowia w Warszawie doradca społeczny prezydenta, prof. Piotr Czauderna, wezwał do rozpoczęcia poważnej debaty o wzroście składki zdrowotnej. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przyznała, że mimo rosnących kosztów ochrony zdrowia, rząd nie planuje podwyżki składki.
KSeF 2.0: księgowi (biura rachunkowe) będą nakłaniani do wystawiania faktur? Uwaga na odpowiedzialność karno-skarbową
20 paź 2025

Wraz z obowiązkowym wdrożeniem Krajowego Systemu e-Faktur wielu przedsiębiorców może próbować przerzucić na księgowych nie tylko nowe obowiązki, ale i odpowiedzialność. Eksperci ostrzegają: wystawienie faktury w imieniu klienta to nie tylko pomoc w formalnościach, lecz także osobiste ryzyko karno-skarbowe. Zanim biura rachunkowe zgodzą się na taką współpracę, powinny dokładnie rozważyć, gdzie kończy się ich rola, a zaczyna odpowiedzialność za cudzy biznes.
Rząd: w dwa lata na budowanie populacyjnej odporności wydamy prawie 34 mld zł
20 paź 2025

Łącznie przez dwa najbliższe lata wydanych zostanie prawie 34 mld zł, aby budować populacyjną odporność dla całej Polski na najbardziej trudne wydarzenia - poinformował w poniedziałek minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
Coraz droższe nieruchomości w Hiszpanii. Costa del Sol: gdzie ceny rosną najszybciej?
20 paź 2025

Hiszpański rynek nieruchomości przeżywa prawdziwy boom – średnie ceny wzrosły o niemal 10 proc. w ciągu roku, a prowincja Malaga bije rekordy ze wzrostem ponad 13 proc. Podczas gdy Marbella pozostaje synonimem luksusu z ceną powyżej 5 tys. euro za metr, prawdziwe okazje inwestycyjne czekają w mniejszych miejscowościach Costa del Sol, gdzie ceny rosną nawet o 30 proc. rocznie.

REKLAMA

Eksport do Arabii Saudyjskiej - nowe przepisy od 1 października. Co muszą zrobić polskie firmy?
20 paź 2025

Każda firma eksportująca towary do Arabii Saudyjskiej musi dostosować się do nowych przepisów. Od 1 października 2025 roku obowiązuje certyfikat SABER dla każdej przesyłki – bez niego towar nie przejdzie odprawy celnej. Polskie firmy muszą zadbać o spełnienie nowych wymogów, aby uniknąć kosztownych opóźnień w dostawach.
Od 1 stycznia 2026 r. zmiany w funduszach emerytalnych - co to daje? [ustawa z podpisem Prezydenta RP]
20 paź 2025

Od 1 stycznia 2026 r. zmiany w funduszach emerytalnych, a konkretnie w ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1113 oraz z 2025 r. poz. 1069 i 1216). Prezydent RP podpisał już ustawę. Zmiany wchodzą w życie już w 2026 r. warto więc wiedzieć co można zyskać i co się zmieni.
Ministerstwo Finansów: Podatek od ekwiwalentu dla strażaków OSP. I zwolnienie z tego podatku
20 paź 2025

Wolne od podatku PIT są przychody członków Ochotniczych Straży Pożarnych, uzyskane z tytułu uczestnictwa w szkoleniach, ćwiczeniach i działaniach ratowniczych – wynika z wyjaśnień Ministerstwa Finansów i Gospodarki. Opodatkowaniu podlega natomiast ekwiwalent wypłacany za realizację innych zadań wynikających z ustawy o OSP.
Porażka pilotażu skróconego tygodnia pracy? Co się okazało już na starcie
20 paź 2025

Pilotaż skróconego tygodnia pracy prowadzony przez MRPiPS nie będzie miał takiego znaczenia jak się spodziewaliśmy. Okazało się, że zgłosiły się głównie jednostki sektora finansów publicznych - jednostki samorządowe, spółki miejskie, urzędy. Nie taka miała być idea tego programu. Nie dowiemy się jaki wpływ na gospodarkę miałby 4-dniowy tydzień pracy. Liczba firm prywatnych zakwalifikowanych do programu jest zbyt mała.

REKLAMA

W tym roku katolicy powinni uczestniczyć we mszy świętej zarówno 1, jak i 2 listopada
20 paź 2025

1 i 2 listopada przypadają w tym roku w weekend. W związku z tym katolicy mają obowiązek uczestniczenia we mszy świętej zarówno w sobotę, jak i w niedzielę. Dlaczego?
Jak załatwić rentę alkoholową? Ile wynosi świadczenie dla uzależnionych w 2025 roku? Sprawdź, ile pieniędzy dostaną osoby niezdolne do pracy z powodu uzależnienia
20 paź 2025

Świadczenie pieniężne dla osób, które stały się niezdolne do pracy z powodu uzależnienia od alkoholu, jest potocznie nazywane "rentą alkoholową". Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wypłaca te środki. Od marca 2025 roku obowiązuje nowa stawka, która, jak co roku, zostanie podwyższona w ramach waloryzacji.

REKLAMA