2150 zł miesięcznie na opiekę dla seniora 75+. Zobacz, kto i od kiedy dostanie bon senioralny

W 2026 roku ma ruszyć nowy program wsparcia dla osób starszych, tak zwany bon senioralny. To świadczenie o wartości 2150 zł miesięcznie, które będzie można przeznaczyć na opiekę domową lub usługi wsparcia dla seniorów po 75. roku życia. Rząd potwierdza, że projekt jest na zaawansowanym etapie prac, a wypłaty mają ruszyć już w drugiej połowie 2026 roku.

Bon senioralny ma być częścią większej strategii demograficzno-opiekuńczej, która zastąpi dotychczasowe programy opieki wytchnieniowej i zasiłki gminne. Jego celem jest odciążenie rodzin, które samodzielnie opiekują się starszymi rodzicami lub dziadkami, oraz zapewnienie seniorom profesjonalnej pomocy bez konieczności przeprowadzki do DPS-u.

Na czym ma polegać bon senioralny

Zgodnie z założeniami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, bon senioralny ma przysługiwać osobom powyżej 75. roku życia, które potrzebują pomocy w codziennych czynnościach, ale nie kwalifikują się jeszcze do opieki całodobowej. Świadczenie będzie można wykorzystać na opiekę domową, rehabilitację, wsparcie pielęgniarskie, fizjoterapeutyczne lub pomoc asystenta osoby starszej. Bon nie będzie wypłacany w gotówce, senior lub jego rodzina otrzymają cyfrowy kod, który można będzie zrealizować u certyfikowanych usługodawców wpisanych do rejestru prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny.

Dla kogo przeznaczony będzie bon senioralny

Nowe świadczenie ma obejmować osoby:

które ukończyły 75 lat,

mieszkają samotnie lub z innym seniorem,

mają orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie lekarskie potwierdzające ograniczoną samodzielność.

Dochód nie będzie najważniejszym kryterium, ale w przypadku osób z wyższymi emeryturami planowane jest częściowe współfinansowanie usług. Według projektu, osoby z emeryturą powyżej 7000 zł brutto pokryją 30% kosztów usług, podczas gdy seniorzy o niskich dochodach otrzymają bon w pełnej wysokości.

Od kiedy ruszy wypłata świadczenia

Według zapowiedzi resortu rodziny, pilotaż programu bonu senioralnego ma rozpocząć się już w III kwartale 2026 r. w kilku województwach: mazowieckim, wielkopolskim, dolnośląskim i pomorskim.

Jeśli testy wypadną pozytywnie, pełne wdrożenie ma nastąpić w I kwartale 2027 r. W tym samym czasie, planowane jest uruchomienie portalu senioralnego, przez który rodziny będą mogły zgłaszać wnioski o bon i wybierać usługodawców.

Ile wyniesie wsparcie

Świadczenie będzie miało wartość 2150 zł miesięcznie, przy czym rząd zastrzega, że kwota ta może być corocznie waloryzowana, podobnie jak emerytury. W 2027 roku bon ma objąć około 450 tysięcy seniorów i kosztować budżet państwa ponad 10 miliardów złotych rocznie.

Rząd tłumaczy, że środki będą pochodziły z połączenia dotychczasowych programów:

Opieka 75+ (świadczenie gminne),

Asystent Osoby Starszej,

Program Opieka Wytchnieniowa.

Nowy model ma zlikwidować rozproszenie i uprościć dostęp do pomocy.

Jak będzie wyglądał wniosek

Wniosek o bon senioralny ma być prosty i całkowicie cyfrowy. Rodzina lub sam senior będą mogli złożyć go za pośrednictwem specjalnego portalu lub w urzędzie gminy. We wniosku trzeba będzie wskazać rodzaj potrzebnej pomocy, na przykład opiekę domową, rehabilitację albo wsparcie pielęgnacyjne, oraz wybrać usługodawcę z listy certyfikowanych podmiotów. Po pozytywnej weryfikacji gmina lub centrum usług społecznych potwierdzi uprawnienie i przekaże kod bonu, który będzie można zrealizować w ciągu 30 dni od aktywacji.

Co dalej

Projekt bonu senioralnego ma zostać skierowany do konsultacji społecznych jeszcze w I kwartale 2026 r., a ustawa trafi do Sejmu jesienią. Choć daty są jeszcze orientacyjne, resort zapewnia, że przygotowania są zaawansowane, a system rejestru usługodawców już powstaje.

Bon ma być jednym z filarów "Strategii godnego starzenia się 2030", której celem jest utrzymanie samodzielności seniorów i odciążenie rodzin.

Podstawa prawna

Projekt ustawy o bonie senioralnym