Zerowy PIT dla rodzin 2+2 – Prezydent ponownie złożył swój podpis pod projektem

W dniu 22 października br. do Sejmu wpłynęło uzupełnienie uzasadnienia przedstawionego przez Prezydenta projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, który zakłada wprowadzenie zerowego PIT dla rodzin, które mają dwoje lub więcej dzieci. Inicjatywa ustawodawcza Prezydenta ma doprowadzić do tego, że „w portfelu przeciętnej polskiej rodziny może zostać średnio 1 000 zł miesięcznie” więcej.

Zerowy PIT dla rodzin 2+2 – jedna z pierwszych inicjatyw ustawodawczych Prezydenta RP Karola Nawrockiego

W dniu 8 sierpnia 2025 r. w Kolbuszowej, w województwie podkarpackim, Prezydent Karol Nawrocki podpisał projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, który w poniedziałek 11 sierpnia br. został wniesiony do Sejmu. Projekt ten – według informacji opublikowanej na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta – zakłada wprowadzenie zerowego PIT dla rodzin, które mają dwoje lub więcej dzieci.

W swoim przemówieniu Prezydent podkreślił, że Polska dotknięta jest ogromnym kryzysem demograficznym. – „Dlatego będę konsekwentnie powtarzał, że polskie rodziny mogą liczyć na wsparcie polskiego Prezydenta, a zwolnienie z PIT rodziców dwójki i więcej dzieci jest nie tylko moją obietnicą, ale też moim obowiązkiem wobec trwania Polski i niepodległości państwa polskiego” – mówił.

Na stronie internetowej Sejmu, projekt ten został oznaczony nr RPW/27021/2025 i przewiduje on dodanie do art. 27 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – ust. 1aa i 1ab, zgodnie z którymi – w przypadku podatników, którzy w danym roku podatkowym:

wykonywali władzę rodzicielską ,

, pełnili funkcję opiekuna prawnego – jeżeli dzieci z nimi zamieszkiwały,

– jeżeli dzieci z nimi zamieszkiwały, sprawowali funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą lub

na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą lub wykonywali ciążący na nich obowiązek alimentacyjny – w stosunku do pełnoletnich, ale nadal uczących się dzieci,

w stosunku do co najmniej dwojga dzieci:

małoletnich , czyli takich, które nie ukończyły jeszcze 18 roku życia,

, czyli takich, które nie ukończyły jeszcze 18 roku życia, pełnoletnich , które otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną jak również

, które lub jak również pełnoletnich do ukończenia przez nie 25 roku życia, jeżeli nadal się uczą,

– kwota zmniejszająca podatek dochodowy ma wynieść 16 800 zł (zamiast obecnych – 3 600 zł), a od nadwyżki ponad 140 000 zł (zamiast obecnych – 120 000 zł) – 32%.

Do powyższej liczby dzieci, od której miałoby być uzależnione prawo do nowej preferencji w rozliczeniu podatku dochodowego – nie miałyby jednak podlegać wliczeniu dzieci, które na podstawie orzeczenia sądu zostały umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie oraz te, które pozostają w związku małżeńskim.

Z ulgi nie mieliby również skorzystać podatnicy, którzy w danym roku podatkowym zobowiązani są do zapłaty tzw. daniny solidarnościowej, czyli osoby o najwyższych dochodach, przekraczających rocznie 1 mln zł.

Z powyższego wynika, że ulga w rozliczeniu podatku – na powyższych warunkach – przysługiwałaby wyłącznie osobom rozliczającym się według skali podatkowej, a już nie przedsiębiorcom rozliczającym się podatkiem liniowym.

Zerowy PIT dla rodzin 2+2 – od jakich kryteriów miałoby być uzależnione przysługiwanie wsparcia?

Z nowego świadczenia na drugie dziecko, czyli z zerowego PIT dla rodzin 2+2, którego wprowadzenie zakłada projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, podpisany 8 sierpnia br. przez Prezydenta Karola Nawrockiego i następnie – 11 sierpnia br. – złożony przez niego do Sejmu – miałyby skorzystać (w dużym uproszczeniu; szczegółowe warunki wynikające z projektu, zostały opisane powyżej) rodziny z dwójką i więcej dzieci:

w wieku do ukończenia przez nie 18 roku życia, a jeżeli wciąż się uczą i nie osiągają samodzielnych dochodów – do ukończenia przez nie 25 roku życia,

których roczne dochody nie przekraczają 280 tys. zł, czyli na jednego małżonka – 140 tys. zł,

rozliczające się według skali podatkowej.

Kto natomiast nie skorzystałby z zerowego PIT dla rodzin 2+2?

najmniej zarabiające osoby, z dochodami poniżej kwoty wolnej od podatku,

osoby posiadające wyłącznie jedno dziecko,

osoby bezdzietne,

osoby rozliczające woje dochody podatkiem liniowym.

Zerowy PIT dla rodzin 2+2 – ile miałoby wynieść wsparcie?

Według informacji opublikowanej na stronie internetowej Prezydenta – szacuje się, że dzięki wprowadzeniu powyższej ulgi – „w portfelu przeciętnej polskiej rodziny może zostać średnio 1 000 zł miesięcznie.” Zerowy PIT dla rodzin miałby obowiązywać w pierwszym progu podatkowym, który z obecnie maksymalnych 120 tys. miałby zostać podwyższony do 140 tys. zł.

Zerowy PIT dla rodzin 2+2 – jakie zdanie, na temat proponowanego przez Prezydenta wsparcia polskich rodzin, mają Polacy?

W dniu 11 września br. zakończyły się konsultacje społeczne przedstawionego przez Prezydenta projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, który zakłada wprowadzenie zerowego PIT dla rodzin, które mają dwoje lub więcej dzieci. W konsultacjach tych, wzięło udział 476 uczestników, z których 71% stanowili mężczyźni, a 29% kobiety. 76% ankietowanych stwierdziło, że przyjęcie ustawy wprowadzającej „nowe świadczenie 1000 plus na drugie dziecko” jest zdecydowanie potrzebne, a tylko 16% wyraziło zdecydowany sprzeciw wobec rozwiązania proponowanego przez Prezydenta Karola Nawrockiego. Przedstawiona w projekcie ocena skutków gospodarczych, jak i finansowych wprowadzenia zerowego PIT dla rodzin 2+2, została pozytywnie oceniona przez 66% ankietowanych, 10-11% respondentów natomiast się z nią nie zgodziło.

Reasumując – według powyższych statystyk, większość Polaków, pomysł Prezydenta na wprowadzenie nowego wsparcia dla rodzin, które posiadają co najmniej dwoje dzieci – ocenia pozytywnie.

Z pełną treścią raportu statystycznego po konsultacjach społecznych dotyczących projektu ustawy mającej wprowadzić zerowy PIT dla rodzin 2+2, można zapoznać się poniżej:

Raport statystyczny po konsultacjach społecznych dot. projektu ustawy mającej wprowadzić zerowy PIT dla rodzin 2+2

Wśród uwag zgłoszonych do całości projektu ustawy, pojawiły się natomiast zarówno komentarze pozytywnie oceniające proponowane rozwiązanie, a wśród nich m.in. następujące opinie:

„Uważam, że jest to bardzo dobry projekt. Osoby fizyczne w porównaniu do np. osób prawnych (w szczególności zagranicznych) płacą zbyt wysokie podatki w Polsce.”

„Ustawa jest bardzo potrzebna i sprawiedliwa. W przypadku posiadania 2 dzieci i wydatkowania właściwie wszystkich środków na cele związane z ich wychowaniem a jednocześnie będące w znacznej mierze objęta podatkiem VAT rodziny i tak zapewniają wysokie wpływy do budżetu. Bardzo niesprawiedliwe jest to co sugeruje rząd że nieuczciwym jest że lepiej zarabiający zyskają więcej. Żeby mieć dzieci każdy rodzic stara się zarobić jak najwięcej. Skoro rząd uważa że osoby na minimalnej powinny otrzymać więcej (tak by w liczbach bezwzględnych kwoty były podobne i na początku i na końcu progu to nic nie stoi na przeszkodzie żeby uregulować to np dodatkowym odpisem od podatku składki zdrowotnej dla tych lepiej zarabiających).”

„Projekt może znacząco pomóc rodzinom z dziećmi.”

„Bardzo popieram zerowy PIT dla rodziców co najmniej 2 dzieci, zwłaszcza jeżeli to dotyczy osób które nie zarabiają powyżej 140000 zł rocznie dzięki czemu zyskają na tym najbiedniejsze rodziny.”

„Uważam że wprowadzenie PIT 0 dla rodzin z dwójką dzieci jest elementem, który wpłynie pozytywnie na dzietność w Polsce. Podniesienie kwoty PIT do 140 tys jest rzeczą pozytywną, ponieważ w ostatnich latach znacząco wzrosły wynagrodzenia.”

„To świetna inicjatywa dla polskiej demografii. Ludzie boją się mieć dzieci, bo ich na nie nie stać, a z taką pomocą na pewno będą bardziej skłonni przemyśleć posiadanie potomstwa. Na pewno MNIE to zachęca, wiedza że polskie władze mają na uwadze nasze poświęcenie w postaci sprowadzania na świat dzieci i ich wychowanie, że władza to docenia i stara się ułatwić to zadanie.”

„W pełni popieram ten projekt ustawy. Obecne progi podatkowe nie są dostosowane do wysokości zarobków, co prowadzi do niesprawiedliwości i obciąża osoby o niskich i średnich dochodach. Zmiana ta jest niezbędna, aby system podatkowy był bardziej sprawiedliwy i odpowiadał na realia ekonomiczne w Polsce.”

Jak i komentarze mniej pochlebne:

„Wprowadzenie tej ustawy jest krzywdzące dla rodzin z jednym dzieckiem i rodzin bezdzietnych. Są rodziny, które mają jedno dziecko lub nie mają dzieci nie z własnego wyboru a z przyczyn medycznych. Program 500+ pokazał, że dzietność Polaków nie wzrosła tak jak prognozowano. Warto wprowadzić pomoc rodzinom w sferze żłobków, przedszkoli, opieki medycznej czy ułatwieniu kupna mieszkania przez rodziny bez względu na ilość dzieci.”

„Projekt ustawy dyskryminuje rodziców posiadających 1 dziecko. Co jest wynikiem wyboru lub jest spowodowane czynnikami zdrowotnymi niezależnymi od rodziców. Gdzie rozwiązanie dla rodzin 2+1, czy są gorsze i mniej istotne społecznie? Sam pomysł na Projekt ok ale wymaga doprecyzowania i głębszej analizy. Skąd pojawią się pieniądze na to rozwiązanie lub komu zostaną odebrane w konsekwencji tego projektu?”

„Z ogromnym wzruszeniem i nadzieją śledzę prace nad projektem ustawy, której celem jest wsparcie rodzin. Mam jedno, dziś już osiemnastoletnie dziecko. Przez ostatnich pięć lat, razem z mężem, marzyliśmy, aby nasza rodzina mogła się powiększyć. Niestety, z powodu stwierdzonej u mnie endometriozy, droga do tego marzenia była wyjątkowo trudna. Dwa razy udało nam się zajść w ciążę - dwa razy też straciliśmy nasze maleństwa, zanim zdążyliśmy je przytulić. Wiem, że projekt ustawy przewiduje wsparcie dla rodzin wychowujących dzieci. Ale z całego serca proszę, aby dostrzec także tych rodziców, którzy chcieli, pragnęli i starali się, lecz z przyczyn niezależnych od siebie nie mogli tego pragnienia spełnić. Dla nas ból utraconych szans i codzienne mierzenie się z pytaniem "dlaczego nam się nie udało" jest realny, choć niewidoczny na pierwszy rzut oka. Czy naprawdę miarą rodzicielstwa i prawa do ulgi podatkowej ma być jedynie liczba dzieci w domu? Czy nie warto pochylić się także nad losem rodzin, które latami starały się aby dać życie, choć ostatecznie nie było im to dane? Ustawa może być nie tylko dokumentem prawnym, ale także symbolem empatii i zrozumienia. Proszę, aby znalazło się w niej miejsce dla tych, którzy choć nie trzymają w ramionach noworodka, to w sercu noszą miłość i żal po dzieciach, których nigdy nie poznali.”

„Piszę jako żona żołnierza zawodowego i mama dwójki dzieci. Zauważam, że projekt w obecnym kształcie nie obejmuje rodzin służb mundurowych, ponieważ uposażenie żołnierzy jest zwolnione z podatku PIT. W praktyce oznacza to, że mimo iż formalnie rozliczamy się z podatku, nasza rodzina nie mogłaby skorzystać z ulgi 1000+, a więc zostalibyśmy pominięci w systemie wsparcia. Uważam, że takie rozwiązanie jest niesprawiedliwe, ponieważ rodziny żołnierzy ponoszą takie same koszty wychowania dzieci jak inne rodziny, a dodatkowo mierzą się z trudnościami związanymi ze specyfiką służby - częstymi rozłąkami, przeprowadzkami czy ograniczeniami w podejmowaniu dodatkowej pracy. Proszę o rozważenie wprowadzenia rozwiązań, które uwzględnią sytuację rodzin żołnierzy i innych służb mundurowych - np. poprzez świadczenie pieniężne w równowartości ulgi lub inną formę wsparcia.”

„Projekt tzw. PIT Zero, choć atrakcyjny w przekazie, w praktyce stanowi nadmierne obciążenie dla finansów publicznych i w największym stopniu premiuje zamożniejsze gospodarstwa domowe. Wpływ tego rozwiązania na realny wzrost dzietności będzie znikomy, natomiast koszty dla budżetu - bardzo wysokie. W mojej ocenie nie jest to narzędzie skutecznej polityki prorodzinnej i nie powinno zostać wprowadzone w obecnym kształcie.”

„Projekt prowadzi do nierówności obywatelskich i łamie Konstytucję. Uderza w osoby które ze względów medycznych i zdrowotnych nie mogą posiadać dzieci wcale lub mogą mieć tylko 1. Celem projektu jest dyskryminacja części społeczeństwa która rzetelnie pracuje i odprowadza w Polsce podatki.”

Zerowy PIT dla rodzin 2+2 – od kiedy miałoby przysługiwać wsparcie?

Zgodnie z art. 6 projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw – rodziny 2+2 z nowej preferencji w rozliczeniu podatku dochodowego, miałyby skorzystać po raz pierwszy w ramach rozliczenia przychodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2026 r., czyli w – 2027 r. Należy jednak mieć na względzie, że nowelizacja zakładająca ww. zmiany – w ramach inicjatywy ustawodawczej nowego Prezydenta Karola Nawrockiego – w dniu 11 sierpnia br. została dopiero wniesiona do Sejmu i pomimo, że ma ona poparcie Prezydenta (jeżeli finalnie trafi do podpisu na jego biurko) – musi przejść przez cały proces legislacyjny. 12 sierpnia br. projekt został skierowany do opinii sejmowego Biura Legislacyjnego, Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji oraz do konsultacji społecznych, które zakończyły się w dniu 11 września br. Ponadto, zgodnie z art. 34 ust. 3 Regulaminu Sejmu – 20 sierpnia br. projekt został również skierowany do opinii Sądu Najwyższego, NBP, Prokuratora Generalnego, Komisji Nadzoru Finansowego, Krajowej Rady Radców Prawnych, Naczelnej Rady Adwokackiej, Krajowej Rady Doradców Podatkowych, Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, Krajowej Izby Gospodarczej, Konfederacji Lewiatan, Business Centre Club, Związku Rzemiosła Polskiego, organizacji pracodawców Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej, Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Federacji Przedsiębiorców Polskich, Forum Związków Zawodowych, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, NSZZ Solidarność, Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz Rady Dialogu Społecznego.

Zerowy PIT dla rodzin 2+2 – dlaczego Prezydent musiał ponownie złożyć swój podpis pod projektem ustawy zakładającym wprowadzenie ww. wsparcia dla polskich rodzin?

W dniu 5 września 2025 r., podczas konferencji prasowej, Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował, że nadał numery druków pięciu inicjatywom ustawodawczym złożonym przez Prezydenta Karola Nawrockiego. Zaznaczył jednak równocześnie, że dwie z nich – ze względu na braki formalne – zostały zwrócone do Kancelarii Prezydenta do uzupełnienia. Wśród nich, znalazł się projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (nr RPW/27021/2025), który przewiduje wprowadzenie nowego świadczenia na drugie dziecko (również dorosłe), czyli zerowy PIT dla rodzin 2+2 oraz podniesienie pierwszego progu podatkowego ze 120 tys. zł do wysokości 140 tys. zł.

Marszałek Hołownia zaznaczył, że projekt złożony przez Prezydenta posiada liczne braki dotyczące m.in. tego „jak ta ustawa widzi się z ustawą Prawo o Przedsiębiorcach”, jak również z jego uzasadnienia nie wynika „czy można ten problem rozwiązać innymi środkami”.

– „Zwracam je do wnioskodawcy z prośbą o uzupełnienie i kiedy to uzupełnienie przyjdzie, te projekty będą normalnie procedowane, tak jak wszystkie inne projekty, które trafiają do Sejmu. Mam nadzieję, że pan minister [tj. szef KPRP Zbigniew Bogucki] zrobi te uzupełnienia niezwłocznie” – powiedział Marszałek Sejmu.

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Sejmu – uzupełnienie uzasadnienia (które wymagało ponownego złożenia przez Prezydenta Karola Nawrockiego podpisu pod projektem) – wpłynęło do Sejmu w dniu 22 października 2025 r. Na dzień dzisiejszy, jego treść nie została jeszcze podana do publicznej wiadomości, ale można przypuszczać, że z ww. uzupełnieniem będzie można zapoznać po nadaniu ustawie, przez Marszałka Sejmu, numeru druku sejmowego (co zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią Szymona Hołowni – powinno nastąpić już „na dniach”). Po otrzymaniu przez projekt ww. numeru druku – zostanie on skierowany do dalszych prac w Sejmie (a konkretnie – I czytania na posiedzeniu Sejmu).

