Nie każdy wie, że w ramach pomocy społecznej można dostać nawet 2066 zł na start w dorosłość, znalezienie pracy albo otwarcie działalności. MOPS przyznaje jednorazowy zasiłek na ekonomiczne usamodzielnienie. To bezzwrotne wsparcie, które ma pomóc stanąć na nogi. Pieniądze można przeznaczyć na kursy, sprzęt, narzędzia lub szkolenia zawodowe. Sprawdź, kto może dostać to świadczenie i jak złożyć wniosek.

Co to za świadczenie?

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) kojarzy się najczęściej z pomocą dla osób w trudnej sytuacji: zasiłkami na żywność, dopłatami do rachunków, wsparciem rzeczowym. Niewielu jednak wie, że gmina może wypłacić także pieniądze na tzw. ekonomiczne usamodzielnienie, czyli rozpoczęcie pracy lub działalności gospodarczej.

To wsparcie, które ma pomóc wyjść z systemu pomocy społecznej. Nie jest to zasiłek na bieżące utrzymanie, lecz inwestycja w przyszłość, dla osób, które chcą coś zmienić, ale brakuje im środków.

Pomoc przyznawana jest w ramach art. 43 ustawy o pomocy społecznej i ma charakter motywacyjny oraz jednorazowy. MOPS nie tylko przekazuje pieniądze, ale też współpracuje z beneficjentem przy opracowaniu planu usamodzielnienia.

Kto może otrzymać 2066 zł z MOPS?

Zasiłek przysługuje osobom lub rodzinom, które:

mają niski dochód (do 1010 zł w przypadku osoby samotnej lub 823 zł na osobę w rodzinie) ,

, złożą plan usamodzielnienia, czyli opis, jak chcą wykorzystać środki – np. na otwarcie firmy, kurs zawodowy, szkolenie lub powrót do pracy,

– np. na otwarcie firmy, kurs zawodowy, szkolenie lub powrót do pracy, zobowiążą się do wykorzystania pieniędzy zgodnie z celem i rozliczenia wydatków po zakończeniu programu.

W praktyce świadczenie trafia do osób, które chcą pracować, ale nie mają możliwości startu. Mogą to być m.in.:

osoby bezrobotne, które potrzebują narzędzi do pracy,

samotne matki,

osoby z niepełnosprawnością,

wychowankowie pieczy zastępczej lub domów dziecka,

repatrianci i uchodźcy próbujący rozpocząć życie zawodowe w Polsce.

Ile wynosi świadczenie w 2025 roku?

Od 1 stycznia 2025 r. maksymalna kwota pomocy wynosi 2066 zł. To efekt podniesienia progów dochodowych w pomocy społecznej, po raz pierwszy od 2022 r.

Wcześniej można było otrzymać maksymalnie 1837 zł, więc wzrost jest znaczący. Kwoty te zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z 12 lipca 2024 r., które wprowadziło nowe stawki świadczeń gminnych, w tym pomocy na usamodzielnienie.

To świadczenie może przybrać kilka form:

1. Jednorazowa pomoc pieniężna

Najczęściej wybierana forma wsparcia. MOPS przekazuje bezzwrotny zasiłek, który można przeznaczyć np. na:

zakup narzędzi lub maszyn do pracy,

materiały potrzebne do prowadzenia działalności,

komputer, drukarkę, oprogramowanie,

wyposażenie stanowiska pracy,

kurs zawodowy lub szkolenie.

Po otrzymaniu pieniędzy trzeba udokumentować wydatki fakturami lub rachunkami. To prosty, ale bardzo skuteczny instrument, wiele osób dzięki niemu zaczęło pierwszą pracę lub otworzyło mały biznes.

2. Pożyczka z możliwością umorzenia

MOPS może też udzielić nieoprocentowanej pożyczki, dla osób, które potrzebują większej kwoty i mają plan spłaty. Jeśli beneficjent osiągnie samodzielność (np. podejmie pracę, utrzyma działalność przez określony czas), gmina może umorzyć część lub całość długu. To rozwiązanie stosowane głównie przy większych przedsięwzięciach, np. zakupie droższego sprzętu.

3. Pomoc rzeczowa

W niektórych sytuacjach gmina zamiast pieniędzy przyznaje sprzęt, np. maszynę do szycia, narzędzia budowlane, laptopa, urządzenia rehabilitacyjne. Takie wsparcie przyznawane jest w formie użyczenia, z obowiązkiem zwrotu po zakończeniu programu lub osiągnięciu stabilności finansowej. To częste rozwiązanie dla osób z niepełnosprawnością, które chcą podjąć pracę, ale potrzebują sprzętu dostosowanego do swoich możliwości.

Na co można przeznaczyć pieniądze?

Zasiłek na ekonomiczne usamodzielnienie nie ma sztywnej listy wydatków, ważne, by plan był logiczny, realny i pomagał w zdobyciu dochodu. Najczęstsze cele to:

zakup narzędzi pracy (np. wiertarki, komputera, maszyny krawieckiej),

opłacenie kursu zawodowego (np. spawacz, kosmetyczka, kucharz),

adaptacja miejsca pracy lub wynajem lokalu,

zakup sprzętu do rehabilitacji, jeśli pomaga w powrocie do aktywności zawodowej,

dofinansowanie kosztów transportu do pracy lub szkolenia.

Warto podkreślić, że MOPS analizuje indywidualnie każdy przypadek. Jeśli urzędnik widzi, że plan jest sensowny i realny, wniosek ma duże szanse na pozytywne rozpatrzenie.

Jak złożyć wniosek?

Procedura jest prosta, ale wymaga przygotowania:

Pobierz formularz wniosku o pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie (dostępny w lokalnym MOPS lub na stronie gminy). Opisz swój plan działania – jak chcesz wykorzystać środki, w jaki sposób pomoże Ci to w znalezieniu pracy lub uniezależnieniu się. Dołącz dokumenty: kosztorys, oferty cenowe, potwierdzenie dochodów, zaświadczenie z urzędu pracy lub opinię doradcy zawodowego. Spotkaj się z pracownikiem socjalnym, który oceni realność planu i przedstawi rekomendację. Poczekaj na decyzję gminy – pozytywna oznacza podpisanie umowy, w której określony będzie sposób wykorzystania i rozliczenia środków.

Po wypłacie świadczenia należy rozliczyć się w wyznaczonym terminie, brak dokumentów lub wydanie pieniędzy niezgodnie z celem może skutkować obowiązkiem zwrotu.

Kiedy gmina może odmówić?

MOPS może wydać decyzję odmowną, jeśli:

wnioskodawca nie współpracuje z pracownikiem socjalnym,

nie podejmuje działań zmierzających do poprawy sytuacji życiowej,

plan usamodzielnienia jest nierealny lub źle przygotowany,

osoba otrzymała już podobną pomoc z innego źródła (np. dotację z PUP),

nie rozliczyła wcześniejszych świadczeń.

Celem programu jest aktywizacja, a nie utrwalanie bierności. Dlatego gmina przyznaje środki osobom, które faktycznie chcą pracować i potrzebują jedynie impulsu finansowego.

Pomoc także dla osób przekraczających próg dochodowy

Po nowelizacji ustawy o pomocy społecznej z 2024 r. nawet osoby z dochodem powyżej kryterium mogą otrzymać wsparcie. Jeśli znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji (np. nagła choroba, utrata pracy, samotne rodzicielstwo). W takich przypadkach pomoc może być przyznana z obowiązkiem częściowego zwrotu, ale nadal stanowi realną ulgę finansową.

Czy warto się ubiegać?

Zdecydowanie tak. To jedno z nielicznych świadczeń, które nie tylko pomaga przetrwać, ale realnie zmienia życie. Dla wielu osób to pierwszy krok do samodzielności, zamiast biernego pobierania zasiłków, dostają szansę na zarobek i rozwój.

Jak mówi pracownik socjalny z Poznania:

Ten zasiłek daje ludziom poczucie sprawczości. Nie dostają pieniędzy na życie, tylko narzędzie, by zarobić je sami.

Pomoc można dostać tylko raz, ale jej skutki są długotrwałe. Gminy coraz częściej zauważają, że to właśnie inwestowanie w samodzielność przynosi najlepsze efekty społeczne.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej