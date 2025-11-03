REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » MOPS wypłaci nawet 2066 zł. Zasiłek, którego nikt nie zna – sprawdź, czy Ci przysługuje

MOPS wypłaci nawet 2066 zł. Zasiłek, którego nikt nie zna – sprawdź, czy Ci przysługuje

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
03 listopada 2025, 15:47
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
MOPS wypłaci nawet 2066 zł. Zasiłek, którego nikt nie zna – sprawdź, czy Ci przysługuje
Mało kto wie, że można dostać nawet 2066 zł. Znasz ten zasiłek z MOPS?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Nie każdy wie, że w ramach pomocy społecznej można dostać nawet 2066 zł na start w dorosłość, znalezienie pracy albo otwarcie działalności. MOPS przyznaje jednorazowy zasiłek na ekonomiczne usamodzielnienie. To bezzwrotne wsparcie, które ma pomóc stanąć na nogi. Pieniądze można przeznaczyć na kursy, sprzęt, narzędzia lub szkolenia zawodowe. Sprawdź, kto może dostać to świadczenie i jak złożyć wniosek.

rozwiń >

Co to za świadczenie?

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) kojarzy się najczęściej z pomocą dla osób w trudnej sytuacji: zasiłkami na żywność, dopłatami do rachunków, wsparciem rzeczowym. Niewielu jednak wie, że gmina może wypłacić także pieniądze na tzw. ekonomiczne usamodzielnienie, czyli rozpoczęcie pracy lub działalności gospodarczej.

REKLAMA

REKLAMA

To wsparcie, które ma pomóc wyjść z systemu pomocy społecznej. Nie jest to zasiłek na bieżące utrzymanie, lecz inwestycja w przyszłość, dla osób, które chcą coś zmienić, ale brakuje im środków.

Pomoc przyznawana jest w ramach art. 43 ustawy o pomocy społecznej i ma charakter motywacyjny oraz jednorazowy. MOPS nie tylko przekazuje pieniądze, ale też współpracuje z beneficjentem przy opracowaniu planu usamodzielnienia.

Kto może otrzymać 2066 zł z MOPS?

Zasiłek przysługuje osobom lub rodzinom, które:

REKLAMA

  • mają niski dochód (do 1010 zł w przypadku osoby samotnej lub 823 zł na osobę w rodzinie),
  • złożą plan usamodzielnienia, czyli opis, jak chcą wykorzystać środki – np. na otwarcie firmy, kurs zawodowy, szkolenie lub powrót do pracy,
  • zobowiążą się do wykorzystania pieniędzy zgodnie z celem i rozliczenia wydatków po zakończeniu programu.

W praktyce świadczenie trafia do osób, które chcą pracować, ale nie mają możliwości startu. Mogą to być m.in.:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • osoby bezrobotne, które potrzebują narzędzi do pracy,
  • samotne matki,
  • osoby z niepełnosprawnością,
  • wychowankowie pieczy zastępczej lub domów dziecka,
  • repatrianci i uchodźcy próbujący rozpocząć życie zawodowe w Polsce.

Ile wynosi świadczenie w 2025 roku?

Od 1 stycznia 2025 r. maksymalna kwota pomocy wynosi 2066 zł. To efekt podniesienia progów dochodowych w pomocy społecznej, po raz pierwszy od 2022 r.

Wcześniej można było otrzymać maksymalnie 1837 zł, więc wzrost jest znaczący. Kwoty te zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z 12 lipca 2024 r., które wprowadziło nowe stawki świadczeń gminnych, w tym pomocy na usamodzielnienie.

To świadczenie może przybrać kilka form:

1. Jednorazowa pomoc pieniężna

Najczęściej wybierana forma wsparcia. MOPS przekazuje bezzwrotny zasiłek, który można przeznaczyć np. na:

  • zakup narzędzi lub maszyn do pracy,
  • materiały potrzebne do prowadzenia działalności,
  • komputer, drukarkę, oprogramowanie,
  • wyposażenie stanowiska pracy,
  • kurs zawodowy lub szkolenie.

Po otrzymaniu pieniędzy trzeba udokumentować wydatki fakturami lub rachunkami. To prosty, ale bardzo skuteczny instrument, wiele osób dzięki niemu zaczęło pierwszą pracę lub otworzyło mały biznes.

2. Pożyczka z możliwością umorzenia

MOPS może też udzielić nieoprocentowanej pożyczki, dla osób, które potrzebują większej kwoty i mają plan spłaty. Jeśli beneficjent osiągnie samodzielność (np. podejmie pracę, utrzyma działalność przez określony czas), gmina może umorzyć część lub całość długu. To rozwiązanie stosowane głównie przy większych przedsięwzięciach, np. zakupie droższego sprzętu.

3. Pomoc rzeczowa

W niektórych sytuacjach gmina zamiast pieniędzy przyznaje sprzęt, np. maszynę do szycia, narzędzia budowlane, laptopa, urządzenia rehabilitacyjne. Takie wsparcie przyznawane jest w formie użyczenia, z obowiązkiem zwrotu po zakończeniu programu lub osiągnięciu stabilności finansowej. To częste rozwiązanie dla osób z niepełnosprawnością, które chcą podjąć pracę, ale potrzebują sprzętu dostosowanego do swoich możliwości.

Na co można przeznaczyć pieniądze?

Zasiłek na ekonomiczne usamodzielnienie nie ma sztywnej listy wydatków, ważne, by plan był logiczny, realny i pomagał w zdobyciu dochodu. Najczęstsze cele to:

  • zakup narzędzi pracy (np. wiertarki, komputera, maszyny krawieckiej),
  • opłacenie kursu zawodowego (np. spawacz, kosmetyczka, kucharz),
  • adaptacja miejsca pracy lub wynajem lokalu,
  • zakup sprzętu do rehabilitacji, jeśli pomaga w powrocie do aktywności zawodowej,
  • dofinansowanie kosztów transportu do pracy lub szkolenia.

Warto podkreślić, że MOPS analizuje indywidualnie każdy przypadek. Jeśli urzędnik widzi, że plan jest sensowny i realny, wniosek ma duże szanse na pozytywne rozpatrzenie.

Jak złożyć wniosek?

Procedura jest prosta, ale wymaga przygotowania:

  1. Pobierz formularz wniosku o pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie (dostępny w lokalnym MOPS lub na stronie gminy).
  2. Opisz swój plan działania – jak chcesz wykorzystać środki, w jaki sposób pomoże Ci to w znalezieniu pracy lub uniezależnieniu się.
  3. Dołącz dokumenty: kosztorys, oferty cenowe, potwierdzenie dochodów, zaświadczenie z urzędu pracy lub opinię doradcy zawodowego.
  4. Spotkaj się z pracownikiem socjalnym, który oceni realność planu i przedstawi rekomendację.
  5. Poczekaj na decyzję gminy – pozytywna oznacza podpisanie umowy, w której określony będzie sposób wykorzystania i rozliczenia środków.

Po wypłacie świadczenia należy rozliczyć się w wyznaczonym terminie, brak dokumentów lub wydanie pieniędzy niezgodnie z celem może skutkować obowiązkiem zwrotu.

Kiedy gmina może odmówić?

MOPS może wydać decyzję odmowną, jeśli:

  • wnioskodawca nie współpracuje z pracownikiem socjalnym,
  • nie podejmuje działań zmierzających do poprawy sytuacji życiowej,
  • plan usamodzielnienia jest nierealny lub źle przygotowany,
  • osoba otrzymała już podobną pomoc z innego źródła (np. dotację z PUP),
  • nie rozliczyła wcześniejszych świadczeń.

Celem programu jest aktywizacja, a nie utrwalanie bierności. Dlatego gmina przyznaje środki osobom, które faktycznie chcą pracować i potrzebują jedynie impulsu finansowego.

Pomoc także dla osób przekraczających próg dochodowy

Po nowelizacji ustawy o pomocy społecznej z 2024 r. nawet osoby z dochodem powyżej kryterium mogą otrzymać wsparcie. Jeśli znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji (np. nagła choroba, utrata pracy, samotne rodzicielstwo). W takich przypadkach pomoc może być przyznana z obowiązkiem częściowego zwrotu, ale nadal stanowi realną ulgę finansową.

Czy warto się ubiegać?

Zdecydowanie tak. To jedno z nielicznych świadczeń, które nie tylko pomaga przetrwać, ale realnie zmienia życie. Dla wielu osób to pierwszy krok do samodzielności, zamiast biernego pobierania zasiłków, dostają szansę na zarobek i rozwój.

Jak mówi pracownik socjalny z Poznania:

Ten zasiłek daje ludziom poczucie sprawczości. Nie dostają pieniędzy na życie, tylko narzędzie, by zarobić je sami.

Pomoc można dostać tylko raz, ale jej skutki są długotrwałe. Gminy coraz częściej zauważają, że to właśnie inwestowanie w samodzielność przynosi najlepsze efekty społeczne.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Powiązane
Orzeczenie o niepełnosprawności bez komisji w 2025 roku – nowe zasady, ważne zmiany od listopada
Orzeczenie o niepełnosprawności bez komisji w 2025 roku – nowe zasady, ważne zmiany od listopada
Masz jedną z tych chorób przewlekłych? Od listopada 2025 możesz dostać nawet 4134 zł miesięcznie – zobacz, jak zdobyć orzeczenie o niepełnosprawności
Masz jedną z tych chorób przewlekłych? Od listopada 2025 możesz dostać nawet 4134 zł miesięcznie – zobacz, jak zdobyć orzeczenie o niepełnosprawności
PFRON dofinansowanie do samochodu dla niepełnosprawnych. Możesz dostać nawet 185 tys. zł
PFRON dofinansowanie do samochodu dla niepełnosprawnych. Możesz dostać nawet 185 tys. zł
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Zwolnienie z pracy za wyjście do sklepu po bułkę na drugie śniadanie. Czy to jest zgodne z prawem? Sprawdź, co wynika z przepisów
03 lis 2025

Czy wyjście do pobliskiego sklepu po bułkę to powód, dla którego pracownika można zwolnić z pracy? Warto wiedzieć co wynika z przepisów, ale trzeba też pamiętać, by sprawdzić, co przewiduje regulamin pracy obowiązujący w zakładzie.
MOPS wypłaci nawet 2066 zł. Zasiłek, którego nikt nie zna – sprawdź, czy Ci przysługuje
03 lis 2025

Nie każdy wie, że w ramach pomocy społecznej można dostać nawet 2066 zł na start w dorosłość, znalezienie pracy albo otwarcie działalności. MOPS przyznaje jednorazowy zasiłek na ekonomiczne usamodzielnienie. To bezzwrotne wsparcie, które ma pomóc stanąć na nogi. Pieniądze można przeznaczyć na kursy, sprzęt, narzędzia lub szkolenia zawodowe. Sprawdź, kto może dostać to świadczenie i jak złożyć wniosek.
Przełom: wsteczne 800 plus (albo jednorazowa rekompensata) za lata opieki nie tylko dla rodziców-seniorów czy 50-latków, ale też rodzin zastępczych, opiekunów faktycznych, prawnych, dyrektorów domów pomocy społecznej? [JEST OPINIA PRAWNA]
03 lis 2025

Czy możliwe jest wsteczne 800 plus za lata opieki nie tylko dla rodziców-seniorów czy 50-latków, ale też rodzin zastępczych, opiekunów faktycznych, prawnych, dyrektorów domów pomocy społecznej? Komisja Sejmowa a analizująca petycję w niniejszej sprawie - wskazała na ważne aspekty tego pomysłu. Czy świadczenie mogłoby zawierać aż tak szeroki zakres podmiotowy?
Balkony we wspólnocie mieszkaniowej: Kto odpowiada za ich stan? Kluczowy wyrok NSA
03 lis 2025

Problem odpowiedzialności za stan techniczny balkonów w budynkach wielorodzinnych od lat generuje spory pomiędzy właścicielami poszczególnych lokali a wspólnotami mieszkaniowymi. Czy balkon jest wyłączną własnością użytkownika, czy elementem wspólnym, za którego utrzymanie odpowiada cała wspólnota? Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w niedawnym wyroku z 23 października 2025 roku (sygn. akt II OSK 959/23) rozstrzygnął tę wątpliwość, nadając kluczowe znaczenie funkcji, jaką dany element konstrukcyjny pełni w całym obiekcie. Orzeczenie to ma fundamentalne znaczenie dla zarządzania nieruchomościami i egzekwowania obowiązków wynikających z Prawa budowlanego.

REKLAMA

KSeF budzi kolejne wątpliwości. Co naprawdę wynika z podręczników Ministerstwa Finansów?
03 lis 2025

Im bliżej obowiązkowego startu Krajowego Systemu e-Faktur, tym większe zamieszanie wśród przedsiębiorców. Choć Ministerstwo Finansów opublikowało cztery podręczniki mające ułatwić firmom przygotowania, w praktyce ich lektura rodzi kolejne wątpliwości i pytania.
Gdzie wyrzucić kubek z McDonald's? Papier, plastik czy zmieszane - gdzie lądują kubki papierowe, jednorazowe, a gdzie kubek ceramiczny? Segregacja
03 lis 2025

Gdzie wyrzucić kubek z McDonald's? Czy to papierowy kubek jednorazowy, który powinien wylądować w pojemniku na papier? Gdzie zgodnie z prawidłową segregacją odpadów powinien znaleźć się kubek ceramiczny?
Nie chcesz biegać z awizo na pocztę? Jest na to sposób. 1 stycznia 2026 r. początek nowej pocztowej ery w Polsce
03 lis 2025

Od początku 2026 roku ruszy nowy etap wdrożenia systemu e-Doręczeń, który oznacza koniec papierowych awiz w korespondencji z wieloma urzędami administracji publicznej. Od 1 stycznia 2026 r. znaczna część administracji publicznej będzie bowiem zobowiązana do doręczania pism przede wszystkim przez system e-Doręczeń. Oczywiście tylko tym osobom, które mają założone konto w systemie i adres do doręczeń elektronicznych (ADE).

Prezydent Karol Nawrocki podpisał projekt ustawy "Godna emerytura". Nowy sposób waloryzacji emerytur – gwarantowane 150 zł podwyżki.
03 lis 2025

Prezydent Karol Nawrocki podpisał projekt ustawy Godna emerytura, który wprowadza nowy sposób waloryzacji świadczeń. Każdy emeryt i rencista ma zyskać co najmniej 150 zł podwyżki, nawet jeśli procentowy wzrost byłby niższy. To połączenie modelu kwotowego i procentowego ma sprawić, że osoby z najniższymi świadczeniami wreszcie odczują realny wzrost dochodów. Projekt trafi teraz do Sejmu.

REKLAMA

Nawet ok. 400 zł wyższa emerytura netto. Ale trzeba złożyć wniosek o wypłatę emerytury lub renty bez potrącenia podatku
03 lis 2025

W mediach pojawiają się ostatnio informacje o specjalnym wniosku, który pozwala zwiększyć wysokość emerytury. Chodzi o wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy. ZUS wysłał go w tym roku do ponad 460 tysięcy emerytów i rencistów razem z PIT za 2024 rok. Jednak nie dla każdego taki wniosek będzie korzystny.
PFRON dofinansowanie do samochodu dla niepełnosprawnych. Możesz dostać nawet 185 tys. zł
03 lis 2025

PFRON dopłaca nawet 185 tys. zł do zakupu samochodu przystosowanego dla osób z niepełnosprawnościami. Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” pozwala osobom poruszającym się na wózku wjechać do auta bez przesiadania się. Nie ma progów dochodowych ani ograniczeń wiekowych. Liczy się stopień niepełnosprawności i szybkość złożenia wniosku. Zobacz, kto może dostać dopłatę i jakie warunki trzeba spełnić.

REKLAMA