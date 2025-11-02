Świadczenie wspierające 2025: nawet 4134 zł miesięcznie dla osób z chorobami przewlekłymi – zobacz, jak zdobyć orzeczenie

Masz jedną z tych chorób przewlekłych? Od listopada 2025 możesz dostać nawet 4134 zł miesięcznie – zobacz, jak zdobyć orzeczenie o niepełnosprawności
REKLAMA
REKLAMA
Masz przewlekłą chorobę, która utrudnia Ci codzienne życie? Czy wiesz, że możesz dostać nawet 4134 zł miesięcznie w ramach świadczenia wspierającego? To nowy sposób pomocy dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami, bez podatku, bez względu na dochód. Zobacz, jak zdobyć orzeczenie, ile możesz dostać i dlaczego listopad to najlepszy moment, by złożyć wniosek.
- Nowy system wsparcia dla dorosłych z niepełnosprawnościami
- Jak ustala się wysokość świadczenia
- Jak uzyskać świadczenie krok po kroku
- Co jeszcze daje orzeczenie
- Dlaczego warto działać już teraz
Nowy system wsparcia dla dorosłych z niepełnosprawnościami
Od 2024 roku w Polsce obowiązuje nowy model pomocy dla osób z niepełnosprawnościami, świadczenie wspierające. To świadczenie finansowe skierowane do dorosłych osób, których stan zdrowia w sposób trwały ogranicza samodzielne funkcjonowanie. Jego wysokość sięga nawet 4134 zł miesięcznie i zależy od liczby punktów przyznanych przez Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON).
REKLAMA
REKLAMA
Program już od pierwszych miesięcy cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Według danych ZUS, na koniec 2024 roku złożono ponad 470 tysięcy wniosków, a do końca roku rozpatrzono około 45% z nich. Wypłaty otrzymało ponad 120 tysięcy osób, a łączna kwota przekazanego wsparcia liczona jest w setkach milionów złotych miesięcznie.
Od marca 2025 roku wysokość świadczenia została podniesiona, maksymalna stawka (220% renty socjalnej) wynosi 4134 zł miesięcznie. Świadczenie jest wolne od podatku i niezależne od dochodu, a jego przyznanie zależy wyłącznie od stopnia faktycznej potrzeby wsparcia, określanej punktowo przez WZON.
Zainteresowanie stale rośnie, tylko w pierwszych miesiącach 2025 roku liczba wniosków wzrosła o kolejne kilkadziesiąt tysięcy. Jak zapowiada Ministerstwo Rodziny, program będzie rozwijany, a uproszczona procedura orzekania, wprowadzona w 2025 roku, ma jeszcze bardziej skrócić czas oczekiwania na decyzję.
REKLAMA
Kto może otrzymać świadczenie wspierające
Pomoc przysługuje osobom z chorobami przewlekłymi, genetycznymi lub nieuleczalnymi, które wymagają stałego wsparcia w codziennym życiu. Nowy system zastępuje wcześniejsze rozwiązania oparte wyłącznie na stopniu niepełnosprawności. Teraz to faktyczna potrzeba wsparcia, a nie tylko nazwa choroby, decyduje o przyznaniu pieniędzy.
Najczęściej świadczenie trafia do osób z:
- chorobami neurologicznymi, takimi jak stwardnienie rozsiane, padaczka, stany poudarowe,
- zaburzeniami psychicznymi – np. schizofrenią, CHAD, depresją lekooporną,
- nowotworami złośliwymi w trakcie lub po leczeniu,
- niewydolnością serca, płuc lub nerek,
- cukrzycą z powikłaniami narządowymi,
- chorobami rzadkimi i wrodzonymi wadami genetycznymi,
- a także z zaawansowanymi zmianami zwyrodnieniowymi i przewlekłym bólem kręgosłupa.
Resort pracy potwierdza, że lista chorób kwalifikujących do orzeczenia obejmuje obecnie 208 jednostek i jest dostępna w każdym zespole orzekającym.
Jak ustala się wysokość świadczenia
WZON ocenia stopień potrzeby wsparcia w sześciu obszarach życia, m.in. poruszania się, komunikacji, samoobsługi, pracy i relacji społecznych. Każda osoba otrzymuje od 70 do 100 punktów, a kwota świadczenia zależy od wyniku:
Punkty WZON
Procent renty socjalnej
Kwota miesięczna (2025 r.)
70–74
40%
753,84 zł
75–79
60%
1130,77 zł
80–84
80%
1507,69 zł
85–89
120%
2261,53 zł
90–94
180%
3392,30 zł
95–100
220%
4134,00 zł
Świadczenie jest wolne od podatku i niezależne od dochodu. ZUS wypłaca je co miesiąc, a wnioski można składać przez PUE ZUS, Emp@tię lub bankowość internetową.
Jak uzyskać świadczenie krok po kroku
- Złóż wniosek o orzeczenie o niepełnosprawności w powiatowym lub miejskim zespole (PZON/MZON). Dołącz aktualne dokumenty medyczne i zaznacz, że wnosisz o rozpatrzenie sprawy bez komisji.
- Poczekaj na decyzję WZON – jeśli uzyskasz 70 punktów lub więcej, przysługuje Ci prawo do świadczenia.
- Złóż wniosek o świadczenie wspierające w ZUS – online przez PUE, Emp@tię lub bank. Jeśli zrobisz to w ciągu 3 miesięcy, otrzymasz wyrównanie za wcześniejsze miesiące.
Co jeszcze daje orzeczenie
Oprócz świadczenia wspierającego, posiadacze orzeczenia mogą korzystać z:
- ulg podatkowych (rehabilitacyjnych, na leki, sprzęt i dojazdy),
- dopłat z PFRON,
- kart parkingowych i zniżek komunikacyjnych,
- dofinansowania do turnusów i likwidacji barier architektonicznych,
- możliwości wcześniejszej emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy.
Dlaczego warto działać już teraz
Z końcem roku komisje są najbardziej obciążone, a kolejki do WZON i PZON rosną. Złożenie dokumentów w listopadzie zwiększa szansę na decyzję i wypłatę jeszcze przed nowym rokiem. Ministerstwo Rodziny przypomina też, że uproszczony tryb będzie obowiązywał coraz częściej. To ostatni moment, by skorzystać z nowych zasad, zanim system zacznie funkcjonować w pełni cyfrowo.
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
REKLAMA