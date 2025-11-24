REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » 40 000 zł dopłaty do ślubu i wesela. Nowa kontrowersyjna propozycja PiS wywołuje burzę. Czy i kiedy nowy program wejdzie w życie?

40 000 zł dopłaty do ślubu i wesela. Nowa kontrowersyjna propozycja PiS wywołuje burzę. Czy i kiedy nowy program wejdzie w życie?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
24 listopada 2025, 15:30
[Data aktualizacji 26 listopada 2025, 09:13]
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
pieniądze, gotówka, ślub, wesele, obrączki
40 000 zł dotacji na ślub i wesele. Nowa kontrowersyjna propozycja PiS wywołuje burzę
Beyond This
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Niski poziom dzietności w Polsce stanowi długotrwałe wyzwanie dla polityków. Dotychczasowe programy socjalne, mające na celu stymulowanie wzrostu urodzeń, nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. W związku z tym, polityk Prawa i Sprawiedliwości wyszedł z kontrowersyjną propozycją bezzwrotnego świadczenia w wysokości 40 tysięcy złotych "na start" dla nowożeńców. Oto szczegóły.

Kryzys demograficzny i bezskuteczność dotychczasowych programów

Polska od około trzech dekad zmaga się z niskim współczynnikiem dzietności, który co roku ulega pogorszeniu, co prowadzi do poważnej zapaści demograficznej. Główny Urząd Statystyczny wskazuje, że w 2024 roku odnotowano wstępnie około 252 tysiące urodzeń, co stanowi spadek o ponad 20 tysięcy w stosunku do poprzedniego roku i jest najniższą liczbą urodzeń w powojennej historii kraju. Równocześnie dynamicznie rośnie odsetek osób w wieku emerytalnym. Mimo istnienia licznych programów prorodzinnych, takich jak Rodzina 800+, Aktywny Rodzic, becikowe czy wsparcie na wyprawkę szkolną, skuteczność tych działań w zachęcaniu młodych ludzi do zakładania rodzin jest kwestionowana.

REKLAMA

REKLAMA

Nowy kontrowersyjny pomysł PiS: premie za małżeństwo i dzieci

W odpowiedzi na tę sytuację, polityk Prawa i Sprawiedliwości, Bartosz Marczuk, przedstawił nową, zaskakującą koncepcję wsparcia demograficznego. Zaproponował on wypłatę 100 tysięcy złotych za urodzenie trzeciego i każdego kolejnego dziecka oraz wprowadzenie kwoty 40 tysięcy złotych za samo zawarcie związku małżeńskiego.

Szczegóły nowej koncepcji: Dotacja w wysokości 40 000 zł uzależniona od liczby dzieci i ślubu

Pomysł ten, zaprezentowany pod koniec października na konwencji PiS w Katowicach, jest nawiązaniem do koncepcji "bonu mieszkaniowego" i zakładałby następującą gradację wsparcia na dzieci: 40 tysięcy za pierwsze dziecko, 60 tysięcy za drugie oraz 100 tysięcy za trzecie i kolejne. Co ważne, wsparcie w wysokości 40 tysięcy złotych miałoby przysługiwać parom za zawarcie małżeństwa lub za urodzenie pierwszego dziecka, w zależności od tego, które z tych wydarzeń nastąpiłoby jako pierwsze.

Cel programu: Zachęta do formalizacji związków

Ta propozycja ma być odpowiedzią na rosnący odsetek urodzeń pozamałżeńskich, który, według GUS, wzrósł z 6–7 proc. na początku lat 90. do blisko 29 proc. w 2023 roku, a celem programu jest nagradzanie formalizacji związków.

REKLAMA

Dotacja 40 000 zł na ślub i wesele. Czy nowa propozycja PiS wejdzie w życie?

Pomysł dotacji 40 000 zł na ślub i wesele to propozycja, która pojawiła się ze strony polityków PiS w 2025 roku. Chodzi o przyznanie parom młodym bonu mieszkaniowego o wartości 40 tys. zł w prezencie z okazji zawarcia małżeństwa lub od urodzenia pierwszego dziecka, w zależności od tego, co nastąpi pierwsze. Ta propozycja nie przewiduje kryterium dochodowego, czyli miałaby obejmować wszystkich niezależnie od zarobków. Najważniejsze informacje o tej dotacji:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • Wysokość wsparcia: 40 000 zł bonu mieszkaniowego.
  • Cel: zachęta do zawarcia małżeństwa lub powiększenia rodziny.
  • Brak kryterium dochodowego – wsparcie ma być powszechne dla par.
  • Kwotę można otrzymać albo za ślub, albo za narodziny pierwszego dziecka, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Pomysł jest na etapie dyskusji i propozycji, nie jest jasne, czy i kiedy ta dotacja zostanie wprowadzona w życie oraz jakie będą dokładne warunki realizacji. Dotyczy on dotacji na start małżeństwa, nie jest to bezpośrednie dofinansowanie na organizację wesela, ale raczej wsparcie finansowe dla młodych par na cele mieszkaniowe czy rodzinne.

Powiązane
Aż 2500 zł odszkodowania dla klientów. Do zapłaty został zobowiązany znany bank. Masz w nim konto?
Aż 2500 zł odszkodowania dla klientów. Do zapłaty został zobowiązany znany bank. Masz w nim konto?
Wcześniejsza emerytura po nowemu. Ministerstwo jest
Wcześniejsza emerytura po nowemu. Ministerstwo jest "za". Kto skorzysta i będzie mógł przejść na emeryturę szybciej?
Dopłata do prądu, gazu i ogrzewania w wysokości 312,71 zł miesięcznie. Dla kogo ten dodatek z ZUS?
Dopłata do prądu, gazu i ogrzewania w wysokości 312,71 zł miesięcznie. Dla kogo ten dodatek z ZUS?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Jawność wynagrodzeń i luka płacowa: jak przygotować organizację na nową rzeczywistość?
26 lis 2025

Wraz z wdrożeniem unijnej Pay Transparency Directive, europejskie firmy stają przed dużym wyzwaniem. W Polsce problem nierówności płacowych wciąż jest znaczący, według „Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2024” nieskorygowana luka płacowa wyniosła 13%, a w 2025 r. średnia różnica między wynagrodzeniem kobiet, a mężczyzn wynosiła 7,8%. Co zatem dalej? Jawność wynagrodzeń i luka płacowa: jak przygotować organizację na nową rzeczywistość?
Nauczyciele mają dość. „Solidarność” rozpoczęła protesty: chcą nawet 11 tys. zł na rękę dla nauczyciela dyplomowanego
26 lis 2025

Rosnąca frustracja w szkołach znajduje ujście w ulicznych protestach. Nauczycielska „Solidarność” rozpoczęła ogólnopolską serię demonstracji i jasno stawia warunek rządowi: systemowe powiązanie pensji z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Związek twierdzi, że to jedyna droga, by uratować polską edukację.
Tymczasowe tablice rejestracyjne – jak je wyrobić, ile kosztują i kiedy są potrzebne?
26 lis 2025

Tymczasowe tablice rejestracyjne, popularne czerwone blachy, coraz częściej ratują kierowców w sytuacjach, gdy samochód nie może jeszcze dostać stałych numerów. Potrzebujesz ich do przejazdu na przegląd, po zgubieniu tablic albo po zakupie auta z zagranicy. Wyjaśniamy, jak je wyrobić, ile zapłacisz i w jakich sytuacjach warto z nich skorzystać, żeby uniknąć mandatu.
Warszawa wprowadza nowe zasady w komunikacji miejskiej. Koniec leżenia na siedzeniach i blokowania miejsc
26 lis 2025

Warszawa zaostrza zasady w komunikacji miejskiej. Koniec z zajmowaniem kilku miejsc naraz, kładzeniem się na siedzeniach i traktowaniem fotela obok jak półki na plecak. Rada Miasta wprowadza nowe przepisy, a kontrolerzy dostaną realne narzędzia do reagowania na takie zachowania. Pasażer, który zablokuje miejsce lub podróżuje w pozycji półleżącej, może zostać wyproszony z pojazdu.

REKLAMA

Jak przygotować samochód na zimę: sprawdzone porady na śnieg, mróz i sól na drogach
26 lis 2025

Zima to najtrudniejszy czas dla samochodu: niskie temperatury, śliskie drogi, wszechobecna sól i błoto pośniegowe przyspieszają zużycie podzespołów i sprzyjają awariom. Odpowiednie przygotowanie auta do jazdy zimą znacząco zwiększa bezpieczeństwo i komfort oraz pozwala uniknąć kosztownych napraw. Sprawdź, o co zadbać, zanim spadnie pierwszy śnieg.
Ważny komunikat z LUX MED: dotyczy osób z niepełnosprawnościami
26 lis 2025

Ważny komunikat z LUX MED: dotyczy osób z niepełnosprawnościami. Dzięki umowie z Grupą LUX MED OzN z PZSN START otrzymają dostęp do szerokiego zakresu usług medycznych, w tym m.in. opieki ambulatoryjnej, szpitalnej oraz innych świadczeń medycznych.
Tankujesz na zapas? Przekroczenie tego limitu to proszenie się o 2000 zł mandatu
26 lis 2025

Okresowe prognozy o wzrostach cen paliw dyktowane sytuacją na rynkach paliwowych lub kuszące promocje na stacjach skłaniają kierowców do robienia zapasów. Napełnianie kanistrów i przewożenie ich w bagażniku to powszechna praktyka, jednak wielu z nas zapomina, że benzyna i olej napędowy to towary niebezpieczne. Ich transport regulują surowe przepisy, a niewiedza w tym zakresie nie zwalnia z odpowiedzialności. Przekroczenie dozwolonych limitów lub użycie niewłaściwych pojemników może skończyć się karą finansową, która wielokrotnie przewyższy oszczędności wynikające z taniego tankowania.
TSUE: Polska musi uznać małżeństwo jednopłciowe legalnie zawarte w Niemczech i nie może odmówić transkrypcji aktu małżeństwa
25 lis 2025

W dniu 25 listopada 2025 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok, zgodnie z którym państwo członkowskie ma obowiązek uznać małżeństwo dwóch obywateli Unii Europejskiej tej samej płci legalnie zawarte w innym państwie członkowskim, w którym korzystali oni z przysługującej im swobody przemieszczania się i pobytu. Zdaniem TSUE jako że transkrypcja jest jedynym przewidzianym w prawie polskim środkiem pozwalającym na to, aby małżeństwo zawarte w innym państwie członkowskim zostało faktycznie uznane przez organy administracyjne - Polska jest zobowiązana stosować transkrypcję bez rozróżnienia do małżeństw osób tej samej płci oraz małżeństw zawieranych przez osoby odmiennej płci.

REKLAMA

Lista kontrolna PIP: pomoc dla pracodawców w wyborze właściwej umowy z pracownikiem. Ma ograniczyć nadużywanie umów cywilnoprawnych
25 lis 2025

Lista kontrolna przygotowana przez PIP i związki zawodowe ma pomóc pracodawcom w wyborze właściwej umowy z pracownikiem. Celem tej inicjatywy jest ograniczenie nadużywania umów cywilnoprawnych w sytuacjach, kiedy powinna być zawarta umowa o pracę.
Rozstrzygnięcie konkursu FERS "Doskonalenie zawodowe pracowników systemu ochrony zdrowia z zakresu leczenia uzależnień" [MZ]
25 lis 2025

Już jest rozstrzygnięcie konkursu FERS "Doskonalenie zawodowe pracowników systemu ochrony zdrowia z zakresu leczenia uzależnień". Komisja Oceny Projektów wybrała 5 wniosków do dofinansowania.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA