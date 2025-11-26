REKLAMA

Ważny komunikat z LUX MED: dotyczy osób z niepełnosprawnościami

Ważny komunikat z LUX MED: dotyczy osób z niepełnosprawnościami

26 listopada 2025, 06:45
Kinga Piwowarska
oprac. Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
LEX MED, osoby z niepełnosprawnościami
Ważny komunikat z LUX MED: dotyczy osób z niepełnosprawnościami. Dzięki umowie z Grupą LUX MED OzN z PZSN START otrzymają dostęp do szerokiego zakresu usług medycznych, w tym m.in. opieki ambulatoryjnej, szpitalnej oraz innych świadczeń medycznych.

Grupa LUX MED partnerem medycznym Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start”

Grupa LUX MED, lider na rynku prywatnej opieki zdrowotnej, została partnerem medycznym Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start”. W ramach współpracy, która obowiązuje do 2028 roku, LUX MED zapewni kompleksową opiekę medyczną dla polskiej kadry narodowej sportowców z niepełnosprawnościami - zarówno seniorów, jak i młodzieżowców oraz juniorów.

Ważne

Dzięki umowie z Grupą LUX MED sportowcy PZSN START otrzymają dostęp do szerokiego zakresu usług medycznych, w tym m.in. opieki ambulatoryjnej, szpitalnej oraz innych świadczeń medycznych.

- Bezpieczeństwo i zdrowie naszych zawodników to dla nas absolutny priorytet. Wejście w partnerstwo z tak renomowaną marką jak LUX MED to milowy krok w profesjonalizacji opieki medycznej, jaką oferujemy naszym zawodnikom. Wierzymy, że to wsparcie pozwoli im skupić się wyłącznie na treningach i osiąganiu kolejnych sportowych sukcesów - mówi Łukasz Szeliga, Prezes PZSN START.

Ważne

- Sportowcy z niepełnosprawnościami pokazują, że granice istnieją głównie w naszych głowach. To dla nas zaszczyt wspierać ich zdrowie i bezpieczeństwo - tak, aby mogli w pełni skupić się na walce o sukcesy sportowe i rozwijać swoje pasje. Współpraca z Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych „Start” to kolejny krok w naszej misji wspierania równych szans w sporcie i promowania aktywności fizycznej, która realnie zmienia życie na lepsze - podkreśla Anna Rulkiewicz, Prezeska Grupy LUX MED.

Grupa LUX MED od lat otacza opieką zdrowotną polskich sportowców. Jako główny partner medyczny Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Paralimpijskiego zapewnia zawodnikom dostęp do zaawansowanej diagnostyki, najlepszych specjalistów

Grupa LUX MED od lat otacza opieką zdrowotną polskich sportowców. Jako główny partner medyczny Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Paralimpijskiego zapewnia zawodnikom dostęp do zaawansowanej diagnostyki, najlepszych specjalistów i skutecznej rehabilitacji. Jednym z filarów tego wsparcia jest Szpital Carolina - miejsce, w którym przeprowadzane są najbardziej wymagające zabiegi ortopedyczne i prowadzone kompleksowe, wieloetapowe terapie, kluczowe w powrocie do sportowej sprawności. Uzupełnieniem tego zaplecza są ośrodki diagnostyczne i treningowe CMTS, gdzie sportowcy pracują nad formą i eliminują skutki przeciążeń, zanim te przerodzą się w poważniejsze kontuzje.

LUX MED aktywnie angażuje się również w popularyzację zdrowych nawyków w społeczeństwie. W ramach kampanii „Wygrywaj zdrowie” ambasadorzy ze świata sportu pokazują, jak codzienna aktywność wpływa na nasze samopoczucie i jakość życia. Towarzyszący kampanii podcast motywacyjny to przestrzeń, w której eksperci i zawodnicy dzielą się doświadczeniami, inspirując do ruchu i świadomego dbania o zdrowie.

W działania prozdrowotne LUX MED wpisuje się również coroczne wyzwanie Healthy Cities, którego uczestnicy, korzystając z dedykowanej aplikacji, budują nawyk regularnego wykonywania co najmniej 6 tysięcy kroków dziennie. Akcja ma także wymiar proekologiczny – za każdego uczestnika wyzwania Grupa sadzi drzewo. W ostatniej edycji wyzwania wzięło udział ponad 17 tysięcy osób.

Czy jest PZSN START?

PZSN START jest wiodącą organizacją odpowiedzialną za rozwój, organizację i promocję sportu osób niepełnosprawnych w Polsce, w tym za przygotowanie kadr narodowych do Igrzysk Paralimpijskich. Jak czytamy na stronie internetowej:

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” jest pierwszą organizacją w naszym kraju, założoną w 1952 roku, która rozpoczęła działalność sportowo-rehabilitacyjną dla osób niepełnosprawnych. Przez niemal całą drugą połowę XX w. realizowano ją w popularnych spółdzielniach pracy.

Idea igrzysk paraolimpijskich zmieniła z upływem lat funkcjonowanie „Startu”. Pierwsze igrzyska odbyły się w 1960 roku, Polacy zadebiutowali na czwartych z kolei, mianowicie w Heidelbergu w 1972 roku. Obecnie „Start” działa na fundamentach zbudowanych w 1995 roku, dzięki reformie rozszerzenia oferty programowej w zakresie sportu, rekreacji i turystyki w całym środowisku niepełnosprawnych. Już ponad 50 stowarzyszeń i klubów zrzeszonych jest od tego momentu w „Starcie” , w których uprawiać można wiele dyscyplin sportu, a do ich katalogu odsyłamy tutaj! Należy mieć na uwadze, że nie wszystkie dyscypliny, które są w programie igrzysk paraolimpijskich można trenować w klubach „startowskich”.

Źródło i więcej o Grupie LUX MED: Grupa LUX MED jest liderem rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce i częścią Bupa, która działa, jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie. Firma świadczy swoje usługi w Polsce od ponad 30 lat. Grupa LUX MED zapewnia pełną opiekę: ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, stomatologiczną, psychologiczną, szpitalną i długoterminową dla ponad 3 000 000 pacjentów. Do ich dyspozycji jest ponad 300 ogólnodostępnych i przyzakładowych centrów medycznych, 16 szpitali oraz ok. 3 000 poradni partnerskich. Grupa LUX MED zatrudnia prawie 29 000 osób, w tym ponad 11 000 lekarzy i 8 000 profesjonalistów medycznych innych zawodów, a w codziennej działalności, kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju, podejmując liczne inicjatywy z obszarów zaangażowania społecznego i środowiska. Grupa LUX MED jest Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Paralimpijskiego.


