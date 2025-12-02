Nawrocki podpisał ustawę. Tysiące Polaków dostaną do 1800 zł miesięcznie na mieszkanie

W Polsce coraz trudniej o własne mieszkanie, a koszty najmu w największych miastach biją kolejne rekordy. Właśnie w takim momencie pojawia się nowe świadczenie, które może realnie odciążyć finanse tysięcy osób. Ustawa podpisana przez prezydenta Karola Nawrockiego wprowadza dopłaty mieszkaniowe sięgające nawet 1800 zł miesięcznie i to z wyrównaniem od lipca 2025 roku. Sprawdziliśmy, kto dostanie dodatek, ile wyniesie, jakie dokumenty będą potrzebne i co dokładnie zmienia się po wejściu w życie nowych przepisów.

Polska od lat zmaga się z kryzysem mieszkaniowym, który szczególnie mocno dotyka funkcjonariuszy służb mundurowych. Mimo stabilnych etatów wiele osób pracujących w Policji, Straży Granicznej czy PSP musi wynajmować mieszkania na wolnym rynku, często za kwoty przekraczające połowę miesięcznego wynagrodzenia.

Związkowcy od dawna alarmowali, że brak mieszkań służbowych i rosnące koszty życia są jednym z głównych powodów rezygnacji ze służby. W Warszawie wakaty sięgały ponad 25%, a w skali kraju brakowało nawet 14 tysięcy policjantów.

Nowe świadczenie ma odwrócić ten trend. Państwo, zamiast utrzymywać ogromny zasób lokali służbowych, często wymagających remontów i pochłaniających pieniądze, daje funkcjonariuszowi gotówkę, którą może samodzielnie przeznaczyć na najem lub spłatę kredytu.

Kto skorzysta z nowego świadczenia?

Nowy dodatek mieszkaniowy obejmie wszystkie formacje podległe MSWiA oraz służby specjalne. Uprawnieni będą więc funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa, a także służb takich jak ABW, AW, SKW czy SWW. Dopłata przysługuje zarówno osobom rozpoczynającym służbę, jak i tym z wieloletnim stażem. Ustawa wprowadza jednolite zasady zakwaterowania w całym kraju, niezależnie od tego, czy funkcjonariusz pełni służbę w dużej aglomeracji, czy w małej miejscowości.

Szacuje się, że uprawnionych będzie nawet 200 tysięcy osób, a realnie z dodatku może skorzystać od 80 do 100 tysięcy funkcjonariuszy w pierwszym roku działania programu.

Wysokość świadczenia zależy od miejsca pełnienia służby. Ministerstwo przyjęło model, który uwzględnia różnice cen najmu w Polsce: w mniejszych miejscowościach około 900 zł miesięcznie, w miastach średniej wielkości od 1200 do 1500 zł, a w największych aglomeracjach maksymalnie 1800 zł.

To oznacza, że funkcjonariusz pełniący służbę np. w Warszawie, Gdańsku, Krakowie czy Wrocławiu otrzyma najwyższą stawkę.

Dopłata ma być w pełni zwolniona z podatku PIT, więc cała kwota trafi bezpośrednio na konto. Co ważne, świadczenie nie wpływa na inne dodatki, takie jak stołeczne, służbowe czy kontrolerskie.

Na co można przeznaczyć nowe świadczenie?

Ustawa daje funkcjonariuszom pełną elastyczność. Dodatek można wykorzystać:

– na wynajem mieszkania na rynku prywatnym,

– na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego na własny lokal,

– jako wsparcie podczas przeprowadzki lub zmiany miejsca służby.

To pierwszy system, który nie narzuca funkcjonariuszom, gdzie mają mieszkać. Daje im możliwość wyboru, coś, czego do tej pory brakowało.

Terminy wypłat świadczenia mieszkaniowego

Z ustawy z 12 września 2025 r. jasno wynika, w jakich terminach będzie wypłacane nowe świadczenie mieszkaniowe. Przepisy przewidują, że funkcjonariusze, którzy 1 lipca 2025 r. pozostawali w służbie, otrzymają dodatek z wyrównaniem od tej właśnie daty.

Wnioski o przyznanie świadczenia w tym trybie będzie można składać do 15 grudnia 2025 r. To ważny termin, bo złożenie dokumentów po tej dacie wyklucza wypłatę z wyrównaniem. Ustawa nakłada także obowiązek, by wszystkie świadczenia, zarówno bieżące, jak i te obejmujące okres wsteczny, zostały wypłacone najpóźniej do 31 grudnia 2025 r.

W praktyce oznacza to, że cała grupa uprawnionych funkcjonariuszy otrzyma nowe świadczenie jeszcze w tym roku, pod warunkiem terminowego złożenia wniosku.

Kiedy i jak złożyć wniosek?

Resort zapowiada, że wnioski będą składane elektronicznie poprzez platformy wewnętrzne każdej formacji. To uprości procedurę i pozwoli uniknąć nadmiernej biurokracji.

Aby przygotować się do złożenia wniosku, warto mieć umowę najmu lub umowę kredytową, oświadczenie o braku lokalu służbowego (jeśli jednostka go wymaga), numer konta bankowego, dokument potwierdzający miejsce pełnienia służby.

Każda formacja ma otrzymać szczegółowe instrukcje i wzory dokumentów w intranecie.

Jak nowe świadczenie zmieni dotychczasowy system zakwaterowania?

Do tej pory funkcjonariusze mogli liczyć głównie na przydział mieszkania służbowego lub internatu. W praktyce oznaczało to ograniczoną mobilność, długie listy oczekujących i brak elastyczności.

Po reformie funkcjonariusz sam zdecyduje, gdzie mieszka. Państwo nie zapewnia już lokalu, zapewnia pieniądze. To radykalna zmiana w filozofii działania MSWiA.

Według pierwszych ankiet wewnętrznych ponad 40% mundurowych deklaruje chęć natychmiastowego złożenia wniosku.

Czy świadczenie wystarczy na najem w dużych miastach?

W największych aglomeracjach ceny najmu nadal rosną. Dwupokojowe mieszkanie w Warszawie kosztuje 3600–4200 zł, w Gdańsku ponad 3000 zł, w Krakowie blisko 3700 zł.

Maksymalna dopłata 1800 zł pokrywa więc część kosztów, ale nie całość. Mimo to znacząco odciąża budżet funkcjonariuszy i pozwala realnie obniżyć koszty życia, zwłaszcza młodym policjantom, którzy dotąd rezygnowali ze służby właśnie z powodów finansowych.

Czy świadczenie będzie waloryzowane?

Ministerstwo zapowiada, że dopłaty mają być dostosowywane do inflacji oraz średnich cen najmu. Oznacza to, że wysokość świadczenia może rosnąć w kolejnych latach bez konieczności zmiany ustawy.

Co zyskają funkcjonariusze?

Najważniejszą korzyścią z nowego systemu jest stabilność finansowa i możliwość samodzielnego decydowania o miejscu zamieszkania. Świadczenie realnie odciąża budżet domowy, co szczególnie odczują młodzi funkcjonariusze, którzy dotąd największą część pensji przeznaczali na najem. Nowe zasady ułatwiają również mobilność między jednostkami, przeniesienie do innego miasta nie wiąże się już z koniecznością oczekiwania na wolne mieszkanie służbowe. Reforma zmniejsza także biurokrację i sprawia, że służba staje się bardziej atrakcyjna dla kandydatów. To pierwsza tak szeroka przebudowa systemu zakwaterowania od kilkunastu lat i jedno z najważniejszych wsparć socjalnych, jakie wprowadzono w służbach mundurowych.

Nowe świadczenie mieszkaniowe oznacza dla funkcjonariuszy coś więcej niż tylko dodatkowe pieniądze. To zmiana, która porządkuje cały system zakwaterowania, daje poczucie stabilności i pozwala planować życie w dłuższej perspektywie. Mundurowi zyskują możliwość wyboru, większą mobilność i realne odciążenie finansowe, a resort, narzędzie, które może zatrzymać w służbie ludzi, bez których państwo nie funkcjonuje. To krok, który ma szansę trwale poprawić warunki pełnienia służby i odbudować zaufanie do formacji, które od lat mierzyły się z niedoborami kadrowymi i rosnącymi kosztami życia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 września 2025 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad zakwaterowania funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Ochrony Państwa oraz poprawy niektórych warunków pełnienia służby.