Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » 355 zł miesięcznie tylko dla mieszkańców wsi. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać ten specjalny dodatek?

355 zł miesięcznie tylko dla mieszkańców wsi. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać ten specjalny dodatek?

09 grudnia 2025, 16:00
[Data aktualizacji 10 grudnia 2025, 09:24]
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
pieniądze, banknoty, emerytura
355 zł co miesiąc wyłącznie dla wybranej grupy emerytów. Specjalne świadczenie tylko dla mieszkańców wsi
Emeryci mieszkający na wsi mogą liczyć na specjalny dodatek w kwocie 354,86 zł. Jest to świadczenie wypłacane wyłącznie tej grupie, gdyż wiąże się ono bezpośrednio z pracą w charakterze sołtysa i działalnością na obszarach wiejskich. Oto szczegóły.

Waloryzacja i wysokość świadczenia sołtysowego

Specjalny dodatek do emerytury, znany jako świadczenie sołtysowe, został po raz drugi w historii zwaloryzowany w marcu 2025 roku, w wyniku czego jego miesięczna kwota wzrosła z 336 złotych do 354,86 złotych. Dzięki tej zmianie, beneficjenci do końca listopada otrzymali łącznie 3193,74 złote.

Warunki otrzymania dodatku dla sołtysów

Wypłata tego dodatku jest uwarunkowana spełnieniem określonych kryteriów, które zostały złagodzone we wrześniu 2024 roku, aby ułatwić dostęp do świadczenia. Obecnie, aby otrzymać świadczenie sołtysowe, wnioskodawca musi mieć ukończony wiek emerytalny, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, pobierać emeryturę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, oraz sprawować funkcję sołtysa przez co najmniej 7 lat.

Zobacz również:

Potwierdzenie funkcji sołtysa i wyłączenia

Jeśli wnioskodawca nie posiada pisemnej dokumentacji potwierdzającej okres pełnienia funkcji, musi przedstawić poręczenie od minimum trzech świadków. Przepisy nie określają, czy funkcja sołtysa była pełniona przed, czy po 1990 roku, jednak świadczenie to nie przysługuje osobom, które zostały prawomocnie skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnioną funkcją.

Instytucja wypłacająca świadczenie sołtysowe i wymagane dokumenty

Świadczenie sołtysowe wypłaca Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), gdzie należy składać wnioski o przyznanie tego dodatku. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, dodatek emerytalny jest wypłacany od danego miesiąca, a według danych KRUS, w czerwcu 2025 roku świadczenie to pobierało 37 258 osób. Kompletny wniosek o dodatek musi zawierać dwa kluczowe dokumenty: zaświadczenie wydane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, potwierdzające okres pełnienia funkcji sołtysa, oraz oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności.

Zobacz również:

Od kiedy sołtysi dostają dodatek do emerytury?

Świadczenie pieniężne dla emerytowanych sołtysów, wprowadzone 1 lipca 2023 roku, ma, od 16 września 2024 roku nowe, korzystniejsze kryteria przyznawania. Dodatek ten jest waloryzowany co roku 1 marca; w marcu 2025 roku jego kwota wzrosła do 354,86 zł.

Czy dodatek dla sołtysów jest opodatkowany?

Mimo że KRUS wypłaca świadczenia dla sołtysów bez potrącania zaliczek na podatek dochodowy, dochód ten nie jest zwolniony z PIT. Beneficjenci muszą zatem samodzielnie wykazać otrzymane kwoty w rocznym zeznaniu podatkowym i uregulować należny podatek.

Zobacz również:

Dodatek dla sołtysów do emerytury

Dodatek emerytalny dla sołtysów w 2025 roku to 354,86 zł brutto, podlegający corocznej waloryzacji. Prawo do niego mają osoby, które osiągnęły wiek emerytalny i pełniły funkcję sołtysa przez co najmniej 7 lat (kadencje nie muszą być ciągłe).

Dodatek dla sołtysów - czy zmieniły się przepisy?

Od 16 września 2024 roku zmieniły się zasady przyznawania dodatku sołtysowego, znacznie ułatwiając dostęp do tego świadczenia. Nowe regulacje skracają wymagany okres pełnienia funkcji do 7 lat (eliminując wymóg 2 pełnych kadencji) oraz obniżają liczbę świadków potrzebnych do potwierdzenia stażu z pięciu do trzech. Wnioski złożone przed tą datą będą automatycznie weryfikowane na podstawie nowych przepisów.

Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

Wzór wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa znajdziesz tutaj: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/wzor-wniosku-o-przyznanie-swiadczenia-pienieznego-z-tytulu-pelnienia-21848193

Źródło: INFOR
