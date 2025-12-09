REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Nowe świadczenie: Od 900 do 1800 zł dodatku mieszkaniowego z podpisem Nawrockiego dla dużej grupy Polaków. Sprawdź, czy Ci się należy

Nowe świadczenie: Od 900 do 1800 zł dodatku mieszkaniowego z podpisem Nawrockiego dla dużej grupy Polaków. Sprawdź, czy Ci się należy

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
09 grudnia 2025, 14:43
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
Nowe świadczenie: Od 900 do 1800 zł dodatku mieszkaniowego z podpisem Nawrockiego dla dużej grupy Polaków. Sprawdź, czy Ci się należy
Nawrocki podpisał ustawę. Tysiące Polaków dostaną do 1800 zł miesięcznie na mieszkanie
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Nowy dodatek mieszkaniowy właśnie wszedł w życie, a pieniądze, od 900 do 1800 zł miesięcznie, mogą trafić na konta tysięcy osób w całym kraju. Świadczenie jest wypłacane bez podatku, także z wyrównaniem wstecz, ale nie każdy automatycznie je dostanie. Sprawdź, kto jest uprawniony, jakie dokumenty trzeba złożyć i do kiedy można wnioskować, aby nie stracić pełnej kwoty.

rozwiń >

900–1800 zł dodatku mieszkaniowego. Nowe świadczenie ruszyło, ale w służbach narasta chaos. Część funkcjonariuszy nie dostanie ani złotówki

Nowe świadczenie mieszkaniowe dla służb mundurowych oficjalnie weszło w życie. Państwo wypłaca nawet 1800 zł miesięcznie, z możliwością wyrównania za pół roku wstecz. Dla wielu to szansa na finansowy oddech. Jednak w jednostkach słychać coraz więcej głosów, że system nie jest gotowy, brakuje wytycznych, a drobne błędy mogą kosztować funkcjonariusza kilka tysięcy złotych.

REKLAMA

REKLAMA

Część z nich już teraz mówi wprost: To nie jest dopłata – to test cierpliwości.

Ile wynosi nowe świadczenie?

Kwoty, jakie podano do publicznej wiadomości to:

  • 900 zł w małych miejscowościach,
  • 1200–1500 zł w średnich miastach,
  • 1800 zł w największych aglomeracjach.

Pieniądze nie są opodatkowane i nie wchodzą w kolizję z innymi dodatkami służbowymi. To czysty zysk, który w wielu miejscach pokryje sporą część czynszu.

REKLAMA

Jednak już ten etap rodzi wątpliwości. W niektórych komendach funkcjonariusze pytają, dlaczego osoba mieszkająca w tej samej miejscowości, ale pełniąca służbę w innym garnizonie, może dostać inną kwotę. MSWiA przekonuje, że podstawą jest obiektywna mapa kosztów najmu, ale nie wszystkie jednostki interpretują to jednakowo.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kto nie dostanie pieniędzy? Lista coraz dłuższa

Teoretycznie świadczenie przysługuje wszystkim formacjom mundurowym i służbom specjalnym. W praktyce jednak lista wykluczeń rośnie, bo przepisy nie przewidziały wielu sytuacji granicznych. Dodatek przepada m.in. gdy funkcjonariusz:

  • nadal mieszka w lokalu służbowym i nie złożył formalnej rezygnacji,
  • nie zdąży wysłać wniosku do 15 grudnia 2025 r.,
  • nie ma umowy najmu lub kredytu, a część wynajmujących odmawia wystawiania umów,
  • pracuje w jednostce, która nie przygotowała jeszcze wewnętrznych wytycznych,
  • znajduje się na niektórych rodzajach zwolnień.

W kilku komendach pojawiły się sytuacje, w których funkcjonariusz ma umowę najmu, ale jednostka zażądała dodatkowych dokumentów, które nie są wskazane w ustawie. W efekcie dopłata została wstrzymana.

Co mówią funkcjonariusze?

W rozmowach wewnętrznych, które trafiają do związków zawodowych, powtarzają się te same skargi:

"Powiedziano nam, żeby czekać na wytyczne. Minęły trzy tygodnie i nadal ich nie ma.”
„W mojej jednostce kazali dostarczyć zaświadczenie od właściciela mieszkania. W ustawie nie ma o tym ani słowa.”
„Niektórzy boją się rezygnować z lokalu służbowego, bo nie wiedzą, czy dostaną dopłatę.”

Ta niepewność sprawia, że część funkcjonariuszy celowo wstrzymuje się z decyzją, ryzykując utratę wyrównania.

Wyrównanie od 1 lipca 2025 r. Teoria prosta, praktyka trudna

Aby dostać pieniądze za pół roku wstecz, trzeba:

  • być w służbie 1 lipca 2025 r.,
  • zdążyć z wnioskiem do 15 grudnia,
  • przedstawić wszystkie wymagane dokumenty,
  • trafić na jednostkę, która obsłuży wnioski na czas.

Związkowcy ostrzegają, że niektóre większe jednostki mogą zostać zalane wnioskami, a procedury ulegną opóźnieniu. Wtedy w grę wchodzi ryzyko, że funkcjonariusze nie zobaczą wyrównań przed końcem roku, mimo że mają do nich prawo.

Jak wygląda składanie wniosku w praktyce? Tu zaczynają się różnice między jednostkami

Formalnie wniosek jest elektroniczny, ale:

  • w części formacji wymaga papierowego potwierdzenia,
  • niektóre jednostki chcą dodatkowych załączników,
  • inne nie mają jeszcze gotowych formularzy,
  • w kilku komendach system intranetowy był przez kilka dni niedostępny.

To powoduje rozbieżności. Dwóch funkcjonariuszy w dwóch miastach składa identyczny wniosek, jeden dostaje dopłatę natychmiast, drugi musi „uzupełnić brakujące załączniki”.

Dlaczego ta zmiana budzi emocje? Bo nigdy wcześniej nie przerzucono tak dużej odpowiedzialności na funkcjonariuszy

Do tej pory system zakwaterowania był scentralizowany. Teraz:

  • państwo przenosi odpowiedzialność za mieszkanie na funkcjonariusza,
  • jednostki muszą reagować na setki indywidualnych sytuacji,
  • funkcjonariusz musi zadbać o dokumenty, terminy i formalności jak w banku.

To nie jest jedynie nowy dodatek. To zmiana filozofii funkcjonowania służb.

Dodatek będzie waloryzowany, ale już pojawiają się pytania o przyszłość

MSWiA obiecuje coroczne podwyższanie dodatku zgodnie z kosztami najmu i inflacją. Jednak związkowcy ostrzegają, że jeśli czynsze w dużych miastach nadal będą rosły o 10–15% rocznie, nawet najwyższa dopłata może nie wystarczyć.

Po 2026 roku może więc pojawić się presja na:

  • kolejne podwyższenie dopłat,
  • przywrócenie części lokali służbowych,
  • stworzenie mieszanego systemu świadczeń.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 września 2025 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad zakwaterowania funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Ochrony Państwa oraz poprawy niektórych warunków pełnienia służby.

Powiązane
Orzeczenie o niepełnosprawności w 2026: Jak przygotować się do komisji lekarskiej po zmianie przepisów
Orzeczenie o niepełnosprawności w 2026: Jak przygotować się do komisji lekarskiej po zmianie przepisów
Przy tych chorobach przysługuje 1878 zł miesięcznie. Kto może dostać rentę z tytułu niezdolności do pracy?
Przy tych chorobach przysługuje 1878 zł miesięcznie. Kto może dostać rentę z tytułu niezdolności do pracy?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
UE pozwala na montaż pieców gazowych bez ograniczeń do 2030 r. Dlaczego nie ma dofinansowania z programu Czyste Powietrze?
09 gru 2025

Unia Europejska nie zakazuje montażu ani używania kotłów gazowych (pieców gazowych do centralnego ogrzewania). Do 2030 r. mogą być one instalowane bez ograniczeń, zarówno w nowych, jak i istniejących budynkach. Niestety, nowa odsłona programu Czyste Powietrze nie przewiduje dofinansowania kotłów gapowych. Tymczasem wg badań Ekobarometr 2025 aż 51,5% Polaków chciałoby, aby kotły gazowe były nadal finansowane z programu „Czyste Powietrze” (przy czym 6,9% jest przeciwnego zdania). Wymiana kopciucha na kocioł gazowy pozwala zmniejszyć emisję pyłu nawet kilkaset razy, a benzo(a)pirenu – ponad tysiąc razy.
355 zł co miesiąc wyłącznie dla wybranej grupy emerytów. Specjalne świadczenie tylko dla mieszkańców wsi
09 gru 2025

Emeryci mieszkający na wsi mogą liczyć na specjalny dodatek w kwocie 354,86 zł. Jest to świadczenie wypłacane wyłącznie tej grupie, gdyż wiąże się ono bezpośrednio z pracą w charakterze sołtysa i działalnością na obszarach wiejskich. Oto szczegóły.

Mazowiecka kampania „Jestem sobą” rusza w szkołach. Policja i instytucje oświatowe zachęcają uczniów do życia wolnego od uzależnień
09 gru 2025

Od stycznia do czerwca 2026 r. w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na Mazowszu realizowana będzie szeroka kampania społeczna „Jestem sobą. Wiem, jak korzystać z wolności. Wybieram życie wolne od narkotyków, alkoholu i przemocy”. Jej partnerem jest Kuratorium Oświaty w Warszawie, a organizatorem Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu we współpracy z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej. Kampanii towarzyszy konkurs na plakat lub logotyp promujący ideę życia bez uzależnień.
Nowe świadczenie: Od 900 do 1800 zł dodatku mieszkaniowego z podpisem Nawrockiego dla dużej grupy Polaków. Sprawdź, czy Ci się należy
09 gru 2025

Nowy dodatek mieszkaniowy właśnie wszedł w życie, a pieniądze, od 900 do 1800 zł miesięcznie, mogą trafić na konta tysięcy osób w całym kraju. Świadczenie jest wypłacane bez podatku, także z wyrównaniem wstecz, ale nie każdy automatycznie je dostanie. Sprawdź, kto jest uprawniony, jakie dokumenty trzeba złożyć i do kiedy można wnioskować, aby nie stracić pełnej kwoty.

REKLAMA

Ruszyły zapisy na bezpłatne szkolenia „Lekcja:AI”. Nauczyciele z całej Polski uczą się, jak bezpiecznie i efektywnie korzystać ze sztucznej inteligencji
09 gru 2025

Sztuczna inteligencja coraz mocniej wpływa na edukację, a nauczyciele stają przed nowymi wyzwaniami i obowiązkami. Fundacja Orange wraz z partnerami uruchomiła kolejną turę bezpłatnych szkoleń „Lekcja:AI”, dzięki którym kadra pedagogiczna ma zyskać praktyczną wiedzę z zakresu AI, bezpieczeństwa cyfrowego i etyki technologicznej. Do 2027 roku przeszkolonych ma zostać aż 11 tysięcy osób.
Każdy przedsiębiorca musi pamiętać o tym na koniec 2025 r. Lista zadań na zakończenie roku podatkowego
09 gru 2025

Każdy przedsiębiorca musi pamiętać o tym na koniec 2025 r. Lista zadań na zakończenie roku podatkowego dotyczy: kosztów podatkowych, limitu amortyzacji dla samochodów o wysokiej emisji CO₂, remanentu, warunków i limitów małego podatnika, rozrachunków, systemów księgowych i rozliczenia podatku.
Co dalej z obowiązkową matematyką na maturze? Posłowie zadają ważne pytania
09 gru 2025

Obowiązkowa matura z matematyki stanowi trudne wyzwanie dla wielu uczniów. Czy jest szansa na modyfikację aktualnych zasad? Do kilku resortów skierowano w tej sprawie dezyderat.
Encyklopedia KSeF - od A do Z najważniejsze pojęcia dla księgowych i przedsiębiorców
09 gru 2025

Encyklopedia KSeF ma w przejrzysty sposób wyjaśnić najważniejsze pojęcia i zasady związane z Krajowym Systemem e-Faktur. Zawiera praktyczne definicje oraz zagadnienia, które pomogą księgowym i przedsiębiorcom bezpiecznie wdrożyć obowiązkowy system e-fakturowania od lutego 2026 r. Treść tej encyklopedii powstała w oparciu o aktualne przepisy, ale też rozważania branżowe na temat najtrudniejszych zagadnień. Celem jest ułatwienie pracy i ograniczenie ryzyka błędów przy prowadzeniu rozliczeń, a także zapoznanie czytelników z nową rzeczywistością. Autorką Encyklopedii KSeF jest Karolina Kasprzyk, ekspert księgowy, Lider Zespołu Księgowego CashDirector S.A. Mamy nadzieję, że ta encyklopedia pozwoli uporządkować najważniejsze informacje o KSeF i ułatwi codzienną pracę z e-fakturami. Zgromadzone tu definicje i wyjaśnienia mogą służyć jako praktyczny przewodnik po KSeF i powinny być pomocne w codziennych obowiązkach i kontaktach z systemem e-faktur.

REKLAMA

Świąteczna niespodzianka od ZUS! Emerytury i renty zostaną wypłacone wcześniej. Jeszcze przed Bożym Narodzeniem 2025. Oto dokładne terminy
09 gru 2025

W grudniu 2025 emeryci i renciści otrzymają swoje świadczenia wcześniej niż zwykle. ZUS przekazał, że wszystkie wypłaty zaplanowane na ten miesiąc zostaną zrealizowane jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia. Wychodzi na to, że emeryci i renciści dostaną świąteczny prezent od ZUS! Oto szczegóły.
„Edukacja z wojskiem” w krakowskich szkołach. MEN i MON szkolą już setki tysięcy uczniów
09 gru 2025

Program „Edukacja z wojskiem” dociera do coraz większej liczby szkół w Polsce. Do tej pory żołnierze przeprowadzili zajęcia w blisko 7 tys. placówek i przeszkolili ponad 200 tys. uczniów. W Krakowie inicjatywę obserwował sekretarz stanu w MEN Henryk Kiepura, który wziął udział także w Okrągłym Stole Uczniowskim dotyczącym bezpieczeństwa i rozwoju szkolnictwa.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA