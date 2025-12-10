W ZUS może czekać na Ciebie nawet 30 000 zł. Jak odzyskać pieniądze po zmarłym krok po kroku [PRAKTYCZNY PORADNIK]

Ostatnio media obiegała informacja o pieniądzach po zmarłych znajdujących się na kontach ZUS. To temat, który wzbudził duże zainteresowanie, bo wiele rodzin wciąż nie wie, że po śmierci bliskiego można odzyskać środki zapisane na jego subkoncie lub po OFE, często sięgające nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. ZUS nie informuje o tym automatycznie, dlatego warto sprawdzić, czy takie pieniądze nie przysługują również Tobie. W tekście wyjaśniamy, komu przysługuje wypłata i jak krok po kroku złożyć wniosek.

W ZUS wciąż znajdują się środki należące do osób, które już nie żyją i które mogą zostać wypłacone rodzinie, jeśli ta złoży odpowiedni wniosek. Mowa o pieniądzach z subkonta i z dawnego OFE, które często wynoszą nawet 20–40 tys. zł. Problem polega na tym, że ZUS nie informuje spadkobierców automatycznie, więc wiele rodzin nie ma pojęcia, że cokolwiek im przysługuje. Wyjaśniamy krok po kroku, kto może dostać pieniądze, ile można odzyskać i jakie formularze złożyć.

Jakie pieniądze podlegają dziedziczeniu po śmierci ubezpieczonego?

Po śmierci ubezpieczonego spadkobiercy lub osoby wskazane mogą otrzymać:

Środki z subkonta w ZUS : To część składki emerytalnej, która po reformie OFE trafiała właśnie na subkonto. Subkonto podlega dziedziczeniu prawie zawsze , chyba że zmarły pobierał emeryturę na tyle długo, że środki zostały już w całości wykorzystane przy wyliczaniu świadczenia.

: To część składki emerytalnej, która po reformie OFE trafiała właśnie na subkonto. Subkonto , chyba że zmarły pobierał emeryturę na tyle długo, że środki zostały już w całości wykorzystane przy wyliczaniu świadczenia. Środki po OFE (jeśli zmarły należał do funduszu) : Część środków została przeniesiona do ZUS, a część zapisana jako kapitał początkowy. Te pieniądze również mogą być wypłacone osobom uprawnionym, według wskazania członka OFE lub zgodnie z zasadami dziedziczenia.

: Część środków została przeniesiona do ZUS, a część zapisana jako kapitał początkowy. Te pieniądze również mogą być wypłacone osobom uprawnionym, według wskazania członka OFE lub zgodnie z zasadami dziedziczenia. Niewypłacone świadczenia za miesiąc śmierci: Może to być ostatnia emerytura, renta lub inny okresowy zasiłek należny zmarłemu. W tym przypadku obowiązują odrębne zasady: świadczenie dostaje osoba prowadząca ze zmarłym wspólne gospodarstwo domowe, a jeśli jej nie ma, spadkobiercy ustawowi.

Kto może odzyskać pieniądze?

Prawo do środków mają przede wszystkim osoby wskazane przez zmarłego, mógł je wpisać podczas przystępowania do OFE lub później, aktualizując dane. Jeśli takiego wskazania nie ma, pieniądze trafiają do najbliższej rodziny: małżonka, dzieci lub innych spadkobierców ustawowych. Gdy zmarły nie pozostawił żadnych dyspozycji, ZUS wypłaca środki zgodnie z zasadami dziedziczenia przewidzianymi w Kodeksie cywilnym.

Kiedy pieniądze nie zostaną wypłacone?

To ważne, bo mało kto o tym mówi:

Jeśli zmarły pobierał emeryturę przez wiele lat , część środków z subkonta została już „zużyta” przy obliczaniu i wypłacie świadczenia.

, część środków z subkonta została już „zużyta” przy obliczaniu i wypłacie świadczenia. Jeśli rodzina nie złoży wniosku o wypłatę niewypłaconego świadczenia (np. emerytury za miesiąc śmierci), ZUS nie zrobi tego sam.

(np. emerytury za miesiąc śmierci), ZUS nie zrobi tego sam. Jeśli brakuje dokumentów potwierdzających dziedziczenie — ZUS wstrzyma wypłatę do czasu ich dostarczenia.

Ile pieniędzy można odzyskać?

Z danych ZUS wynika, że rodziny otrzymują przeciętnie od 20 do 30 tys. zł, choć w praktyce zdarzają się kwoty znacznie wyższe. Ostateczna wartość zależy od kilku czynników: wysokości zarobków zmarłego, liczby przepracowanych lat, tego, czy należał do OFE, a także momentu przejścia na emeryturę. Duże znaczenie ma również to, czy środki z subkonta zostały już częściowo wykorzystane przy obliczaniu świadczenia, jeśli nie, wypłata może być wyraźnie większa.

Jak odzyskać pieniądze z ZUS? (konkretne kroki)

Żeby odzyskać środki po zmarłym, trzeba złożyć odpowiedni wniosek i potwierdzić, że przysługuje Ci prawo do wypłaty. Procedura nie jest skomplikowana, ale wymaga wykonania kilku kolejnych działań. Oto jak wygląda cały proces:

Ustal, czy zmarły miał subkonto lub OFE: Najprościej sprawdzić to w ZUS PUE albo w dokumentach pozostawionych przez zmarłego. Jeżeli nie masz takich informacji, ZUS i tak je zweryfikuje podczas rozpatrywania wniosku. Zbierz podstawowe dokumenty: ZUS musi potwierdzić zarówno zgon, jak i Twoje uprawnienia do dziedziczenia. Przygotuj więc: odpis aktu zgonu,

dowód osobisty,

dokument potwierdzający dziedziczenie (jeśli jest wymagany),

ewentualne wskazanie osób uprawnionych z OFE, jeśli zmarły takie złożył. Złóż wniosek ZUS-UWR: To formularz "Wniosek o wypłatę transferu środków z subkonta". Możesz go złożyć: w placówce ZUS,

przez platformę e-ZUS PUE,

listownie, wysyłając dokumenty do właściwej jednostki. Czekaj na wyliczenie i decyzję

ZUS analizuje dokumenty, informuje o wysokości należnych środków oraz o terminie wypłaty. Pieniądze trafiają na konto podane we wniosku, zazwyczaj jednorazowo.

Warto sprawdzić, czy pieniądze nie czekają na Ciebie

Wiele rodzin nie ma świadomości, że po śmierci bliskiego mogą odzyskać znaczące środki zgromadzone na subkoncie lub w OFE. ZUS nie informuje o tym automatycznie, dlatego to na spadkobiercach spoczywa obowiązek złożenia wniosku i dostarczenia dokumentów. Cała procedura jest stosunkowo prosta, a w wielu przypadkach pozwala odzyskać nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Jeśli w Twojej rodzinie ktoś zmarł w ostatnich latach, warto sprawdzić, czy środki nie pozostały na koncie i czy nie przysługuje Ci prawo do ich wypłaty.

