Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Przy tych chorobach przysługuje 1878 zł miesięcznie. Kto może dostać rentę z tytułu niezdolności do pracy?

Przy tych chorobach przysługuje 1878 zł miesięcznie. Kto może dostać rentę z tytułu niezdolności do pracy?

09 grudnia 2025, 12:20
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
Przy tych chorobach przysługuje 1878 zł miesięcznie. Kto może dostać rentę z tytułu niezdolności do pracy?
Te choroby kwalifikują do 1878 zł miesięcznie. Wielu uprawnionych nie składa wniosku
Wiele osób żyje z przewlekłymi chorobami, ale nie zdaje sobie sprawy, że ich stan zdrowia może dawać prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Świadczenie wynosi 1878,91 zł miesięcznie, a lista schorzeń kwalifikujących jest szersza, niż większość ubezpieczonych przypuszcza. Co ważne, ZUS nie przyznaje renty automatycznie. Trzeba samodzielnie złożyć wniosek i udowodnić, że choroba uniemożliwia wykonywanie pracy. Sprawdziliśmy, przy jakich problemach zdrowotnych można otrzymać świadczenie i kto najczęściej nie korzysta z tego prawa.

rozwiń >

W Polsce wiele osób żyje z chorobami, które trwale ograniczają możliwość wykonywania pracy. Nie wszyscy wiedzą, że w takich sytuacjach mogą mieć prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Świadczenie wynosi obecnie 1878,91 zł miesięcznie dla osób całkowicie niezdolnych do pracy, a 1409,18 zł dla częściowo niezdolnych. Zasady przyznawania renty są jasne, ale wymagają spełnienia kilku warunków: medycznych, formalnych i stażowych. Sprawdzamy, komu przysługuje świadczenie i jakie choroby najczęściej kwalifikują.

Kto może starać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy?

Renta przysługuje osobie, która z powodu choroby, urazu lub schorzenia przewlekłego utraciła zdolność do wykonywania pracy zarobkowej. Decyzję podejmuje lekarz orzecznik ZUS, który ocenia nie tylko aktualny stan zdrowia, ale też rokowania, historię leczenia i to, czy ubezpieczony może wrócić do pracy w przyszłości. W praktyce ZUS rozróżnia dwa rodzaje niezdolności do pracy.

  • Całkowita niezdolność do pracy: To sytuacja, w której osoba nie może wykonywać żadnej pracy, niezależnie od kwalifikacji. Najczęściej dotyczy poważnych schorzeń neurologicznych, kardiologicznych, onkologicznych lub psychicznych.
  • Częściowa niezdolność do pracy: Dotyczy osób, które mogą pracować, ale nie w zawodzie zgodnym ze swoim poziomem kwalifikacji. To częsty przypadek u pracowników fizycznych z chorobami kręgosłupa lub po wypadkach.

Ile wynosi renta z tytułu niezdolności do pracy?

Wysokość świadczenia zależy od stopnia niezdolności:

  • 1878,91 zł brutto – renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
  • 1409,18 zł brutto – renta z tytułu częściowej niezdolności.

Kwoty te obowiązują po ostatniej waloryzacji, która, jak co roku, została przeprowadzona 1 marca. To właśnie w marcu ZUS waloryzuje wszystkie renty i emerytury, podnosząc je zgodnie ze wskaźnikiem inflacji i realnym wzrostem płac.

Warunki stażowe, które trzeba spełnić

Aby ZUS przyznał rentę, oprócz choroby konieczne jest również posiadanie odpowiedniego stażu ubezpieczenia. Przepisy podają konkretne wartości:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • 1 rok – jeśli niezdolność powstała przed 20. r.ż.,
  • 2 lata – między 20 a 22 r.ż.,
  • 3 lata – między 22 a 25 r.ż.,
  • 4 lata – między 25 a 30 r.ż.,
  • 5 lat – po ukończeniu 30 lat (w ostatnich 10 latach przed złożeniem wniosku lub powstaniem niezdolności).
Ważne

Wyjątek dotyczy osób z bardzo długim stażem. Jeśli kobieta ma co najmniej 20 lat okresów ubezpieczenia, a mężczyzna 25 lat, nie muszą wykazywać pięciu lat pracy przypadających na ostatnie dziesięć lat przed złożeniem wniosku lub powstaniem niezdolności do pracy.

Choroby, które najczęściej kwalifikują do renty. Lista jest szeroka

ZUS nie prowadzi oficjalnego wykazu chorób dających prawo do renty, ale praktyka orzecznicza jest dość stała. Poniżej przedstawiamy schorzenia, które najczęściej skutkują orzeczeniem o niezdolności do pracy.

Choroby układu krążenia

To jedna z najczęstszych grup. Choroby serca znacząco ograniczają wydolność i wykluczają wiele zawodów. Najczęściej do renty kwalifikują:

  • niewydolność serca,
  • choroba wieńcowa,
  • trwałe następstwa zawału,
  • zaburzenia rytmu,
  • bardzo wysokie, oporne na leczenie nadciśnienie.

Choroby układu nerwowego

Schorzenia neurologiczne często prowadzą do postępującego pogorszenia sprawności. Do renty kwalifikują najczęściej:

  • padaczka lekooporna,
  • stwardnienie rozsiane (SM),
  • choroba Parkinsona,
  • neuropatie czuciowo-ruchowe,
  • uszkodzenia mózgu po udarach i urazach.

Choroby układu oddechowego

Przewlekłe choroby płuc znacznie ograniczają możliwość wykonywania pracy. Najczęściej kwalifikują:

  • POChP,
  • astma ciężka,
  • włóknienie płuc,
  • przewlekłe zapalenie oskrzeli.
Zobacz również:

Choroby oczu ograniczające widzenie

Z pogarszającym się widzeniem nie można wykonywać wielu zawodów, zwłaszcza wymagających precyzji.ZUS najczęściej orzeka niezdolność przy:

  • jaskrze zaawansowanej,
  • retinopatii cukrzycowej,
  • zaniku nerwu wzrokowego,
  • uszkodzeniach pola widzenia.

Zaburzenia psychiczne i zachowania

To jedna z najczęstszych przyczyn przyznania renty. Najczęściej kwalifikują:

  • schizofrenia,
  • choroba dwubiegunowa,
  • ciężka depresja,
  • zaburzenia lękowe uniemożliwiające funkcjonowanie,
  • zaburzenia osobowości.

Choroby układu ruchu

Bardzo częste, szczególnie wśród osób pracujących fizycznie. Do renty prowadzą m.in.:

  • zaawansowane zwyrodnienia kręgosłupa,
  • reumatoidalne zapalenie stawów (RZS),
  • uszkodzenia stawów po urazach,
  • ograniczenia ruchomości po operacjach ortopedycznych.

Choroby skóry i tkanki łącznej

Kwalifikują, jeśli są bolesne lub uniemożliwiają pracę:

  • łuszczyca erytrodermiczna,
  • twardzina układowa,
  • ciężkie dermatozy zawodowe.

Choroby zakaźne i przewlekłe

Do orzeczenia prowadzą często:

  • przewlekłe wirusowe zapalenia wątroby,
  • HIV,
  • gruźlica,
  • choroby pasożytnicze.

Choroby zawodowe również dają prawo do renty

Jeśli schorzenie jest skutkiem wykonywania pracy, może zostać uznane za chorobę zawodową. Najczęściej dotyczy to:

  • pylicy płuc,
  • utraty słuchu,
  • przewlekłych chorób układu ruchu,
  • uszkodzenia głosu (np. u nauczycieli),
  • nowotworów zawodowych,
  • chorób skóry związanych z kontaktami chemicznymi.

W takich przypadkach orzeczenia są częstsze, bo związek przyczyny ze środowiskiem pracy jest łatwiejszy do udokumentowania.

Czy osoba uzależniona może dostać rentę?

Tak, ale tylko wtedy, gdy uzależnienie doprowadziło do trwałych uszkodzeń organizmu. ZUS wymaga udokumentowania m.in.:

  • marskości wątroby,
  • encefalopatii,
  • uszkodzeń układu nerwowego,
  • przewlekłych powikłań po długotrwałym piciu lub używaniu substancji psychoaktywnych.
Zobacz również:

Jak udokumentować niezdolność do pracy?

W przypadku renty największe znaczenie ma dokumentacja medyczna. To ona pokazuje, jak choroba wpływa na codzienne funkcjonowanie i czy realnie uniemożliwia wykonywanie pracy. ZUS bierze pod uwagę całą historię leczenia, zarówno przebieg choroby, jak i rokowania na przyszłość.

Do wniosku warto dołączyć wszystko, co potwierdza stan zdrowia: wypisy ze szpitali, wyniki badań obrazowych (RTG, rezonans MRI, tomografia komputerowa), opisy konsultacji specjalistycznych, dokumenty z rehabilitacji oraz aktualne badania laboratoryjne. Im pełniejsza i bardziej spójna dokumentacja, tym łatwiej lekarzowi orzecznikowi ustalić, że choroba rzeczywiście ogranicza zdolność do pracy i utrudnia powrót na rynek.

Zasada jest prosta: im więcej rzetelnych dowodów na postęp choroby i utrudnienia w funkcjonowaniu, tym większa szansa na pozytywną decyzję.

Kiedy warto składać wniosek o rentę?

Wniosek o rentę warto złożyć wtedy, gdy choroba zaczyna realnie ograniczać możliwość wykonywania pracy lub powrót do zawodu staje się niemożliwy mimo leczenia i rehabilitacji. Dotyczy to zarówno nagłych, poważnych zdarzeń zdrowotnych, jak udar, wypadek czy ostry epizod psychiczny, jak i chorób przewlekłych, które z czasem postępują i coraz bardziej utrudniają codzienne funkcjonowanie. Sygnałem, że warto rozważyć złożenie wniosku, może być także konieczność częstych zwolnień lekarskich, spadek wydolności, pogorszenie wyników badań lub sytuacja, w której lekarz prowadzący sugeruje zmianę lub rezygnację z pracy ze względów zdrowotnych.

Warto pamiętać, że ZUS nie przyznaje renty automatycznie, decyzja zapada wyłącznie na podstawie dokumentacji medycznej. Dlatego im wcześniej rozpoczniemy kompletowanie badań, opinii i historii leczenia, tym sprawniej przebiegnie całe postępowanie.

Źródło: INFOR
