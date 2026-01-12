REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Masz orzeczenie o niepełnosprawności? Co oznaczają symbole 01-U, 02-P, 03-L, 04-O, 05-R, 06-E, 07-S, 08-T, 09-M, 10-N, 11-I i 12-C

Masz orzeczenie o niepełnosprawności? Co oznaczają symbole 01-U, 02-P, 03-L, 04-O, 05-R, 06-E, 07-S, 08-T, 09-M, 10-N, 11-I i 12-C

12 stycznia 2026, 10:34
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Redaktor Infor.pl specjalizujący się w systemie ubezpieczeń społecznych oraz finansach publicznych. Ekspert w dziedzinie prognoz emerytalnych, waloryzacji świadczeń i prawa do zasiłków. W swoich tekstach koncentruje się na przekładaniu skomplikowanych przepisów ZUS na język konkretnych wyliczeń. Autor licznych analiz dotyczących reformy orzecznictwa oraz wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami.
Masz orzeczenie o niepełnosprawności? Co oznaczają symbole 01-U, 02-P, 03-L, 04-O, 05-R, 06-E, 07-S, 08-T, 09-M, 10-N, 11-I i 12-C
Te symbole w orzeczeniu decydują o pieniądzach. Wiele osób nie wie, co oznaczają
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Na orzeczeniu o niepełnosprawności większość osób szuka jednej informacji, jaki został przyznany stopień. Tymczasem w tym samym dokumencie jest zapis, który w praktyce może mieć równie duże znaczenie dla świadczeń, ulg i realnego wsparcia. Chodzi o symbol przyczyny niepełnosprawności, oznaczony kodem od 01-U do 12-C. To właśnie ten symbol coraz częściej przesądza o tym, czy przysługuje karta parkingowa, dofinansowanie z PFRON albo wyższe świadczenie pieniężne.

rozwiń >

Czym są symbole przyczyn niepełnosprawności i dlaczego są tak ważne

Symbole przyczyn niepełnosprawności to element systemu orzeczniczego, który określa, z jakiego powodu dana osoba ma trwałe lub długotrwałe ograniczenia w funkcjonowaniu. Każdy symbol odnosi się do innej grupy schorzeń i został wprost zapisany w przepisach wykonawczych do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej. Wbrew powszechnemu przekonaniu nie jest to informacja wyłącznie statystyczna.

REKLAMA

REKLAMA

Dla instytucji takich jak MOPS, PCPR, ZUS czy zespoły przyznające świadczenie wspierające symbol jest skróconą diagnozą funkcjonalną. To na jego podstawie urzędnicy oceniają, jakiego rodzaju wsparcie jest uzasadnione. W praktyce oznacza to, że dwie osoby z tym samym stopniem niepełnosprawności mogą mieć zupełnie inne uprawnienia,  właśnie z powodu różnego symbolu.

Co oznacza symbol 01-U i jakie ma konsekwencje 

Symbol 01-U dotyczy niepełnosprawności intelektualnej. Wpisuje się go w przypadkach trwałych zaburzeń rozwoju intelektualnego, które wpływają na samodzielność w codziennym funkcjonowaniu. W praktyce jest to jeden z symboli, który najczęściej wiąże się z szerokim zakresem wsparcia, zwłaszcza gdy dotyczy dzieci i młodzieży.

Symbol 01-U ma duże znaczenie przy organizacji edukacji, dostępie do nauczania indywidualnego oraz przyznawaniu świadczeń dla opiekunów. Jest także często brany pod uwagę przy ocenie potrzeby wsparcia w nowych formach pomocy finansowej.

REKLAMA

Symbol 02-P – choroby psychiczne a prawo do świadczeń

Symbol 02-P obejmuje choroby psychiczne, w tym m.in. schizofrenię, chorobę afektywną dwubiegunową czy ciężkie, przewlekłe depresje. Choć schorzenia te nie zawsze są widoczne, w systemie orzeczniczym mają bardzo konkretne konsekwencje.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Symbol 02-P często decyduje o dostępie do usług opiekuńczych, rehabilitacji społecznej oraz wsparcia środowiskowego. Coraz częściej pojawia się także w sprawach dotyczących świadczenia wspierającego, gdzie oceniana jest realna samodzielność osoby, a nie tylko formalny stopień niepełnosprawności.

Znaczenie symboli 03-L i 04-O w codziennym funkcjonowaniu

Symbol 03-L odnosi się do zaburzeń głosu, mowy i słuchu, natomiast 04-O dotyczy chorób narządu wzroku. Oba te kody są istotne zwłaszcza przy ulgach komunikacyjnych oraz dofinansowaniach specjalistycznego sprzętu.

Symbole te bywają również analizowane przy przyznawaniu karty parkingowej oraz przy ocenie barier w samodzielnym poruszaniu się, nawet jeśli osoba formalnie nie ma najwyższego stopnia niepełnosprawności.

Dlaczego symbol 05-R jest jednym z najistotniejszych

Symbol 05-R oznacza upośledzenie narządu ruchu. W praktyce jest to jeden z najczęściej przyznawanych symboli. To właśnie on bardzo często stanowi podstawę do dofinansowań z PFRON, likwidacji barier architektonicznych oraz adaptacji mieszkań.

Symbol 05-R nadal odgrywa kluczową rolę przy przyznawaniu karty parkingowej i sprzętu ortopedycznego. W wielu przypadkach to właśnie brak tego symbolu, a nie stopnia, jest przyczyną odmowy wsparcia.

Pozostałe symbole: 06-E, 07-S, 08-T i 09-M

Symbol 06-E dotyczy epilepsji i ma znaczenie zwłaszcza wtedy, gdy choroba w sposób istotny ogranicza samodzielność. Z kolei 07-S obejmuje choroby układu oddechowego i krążenia, które często wpływają na zdolność do pracy i codziennego funkcjonowania.

Symbol 08-T odnosi się do chorób układu pokarmowego, a 09-M do schorzeń układu moczowo-płciowego. Choć są one rzadziej omawiane w przestrzeni publicznej, w praktyce mogą stanowić podstawę do ulg podatkowych, zasiłków oraz pomocy w finansowaniu leczenia.

Symbol 10-N, 11-I i 12-C – kiedy mają decydujące znaczenie

Symbol 10-N dotyczy chorób neurologicznych, takich jak udary, Parkinson czy stwardnienie rozsiane. Jest on jednym z najczęściej analizowanych przy przyznawaniu świadczenia wspierającego oraz wysokich dofinansowań rehabilitacyjnych.

Symbol 11-I pełni funkcję kategorii uzupełniającej i obejmuje schorzenia, które nie mieszczą się w innych grupach. 

Z kolei 12-C, czyli całościowe zaburzenia rozwojowe, ma ogromne znaczenie w przypadku osób w spektrum autyzmu i ich opiekunów. To właśnie ten symbol bardzo często wpływa na zakres pomocy edukacyjnej i finansowej.

Dlaczego sam stopień niepełnosprawności to za mało

Obecnie coraz wyraźniej widać, że stopień niepełnosprawności nie jest jedynym kryterium przyznawania wsparcia. Symbol przyczyny w wielu przypadkach decyduje o tym, czy dana osoba zostanie zakwalifikowana do konkretnej formy pomocy.

Dlatego coraz więcej odwołań dotyczy nie samego stopnia, lecz właśnie symbolu. Jego błędne określenie może skutkować utratą realnych pieniędzy i dostępu do ulg przez wiele lat.

Symbole w orzeczeniu – co musisz wiedzieć

Symbole 01-U–12-C nie są technicznym dodatkiem do orzeczenia. To jeden z najważniejszych elementów dokumentu, który wprost wpływa na prawo do świadczeń, ulg i dofinansowań. Teraz ich znaczenie jest większe niż kiedykolwiek wcześniej, szczególnie w kontekście nowych form wsparcia finansowego. Dlatego warto dokładnie sprawdzić, jaki symbol masz wpisany w orzeczeniu i, czy rzeczywiście oddaje on faktyczne ograniczenia w codziennym funkcjonowaniu.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Źródło: INFOR
