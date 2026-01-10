REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » PFRON 2026 dofinansowanie do samochodu dla niepełnosprawnych. Możesz dostać nawet 185 tys. zł

PFRON 2026 dofinansowanie do samochodu dla niepełnosprawnych. Możesz dostać nawet 185 tys. zł

10 stycznia 2026, 12:07
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Redaktor Infor.pl specjalizujący się w systemie ubezpieczeń społecznych oraz finansach publicznych. Ekspert w dziedzinie prognoz emerytalnych, waloryzacji świadczeń i prawa do zasiłków. W swoich tekstach koncentruje się na przekładaniu skomplikowanych przepisów ZUS na język konkretnych wyliczeń. Autor licznych analiz dotyczących reformy orzecznictwa oraz wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami.
PFRON 2026 dofinansowanie do samochodu dla niepełnosprawnych. Możesz dostać nawet 185 tys. zł
Masz orzeczenie? PFRON może dopłacić nawet 185 tys. zł do auta
Dla osób z niepełnosprawnością ruchową samochód bardzo często nie jest niezbędnym udogodnieniem. Bez własnego auta trudno mówić o regularnym leczeniu, rehabilitacji, pracy czy załatwianiu podstawowych spraw urzędowych. W 2026 roku nadal funkcjonuje program realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który umożliwia uzyskanie bardzo wysokiego dofinansowania zakupu samochodu osobowego. W najkorzystniejszym wariancie wsparcie może sięgnąć nawet około 185 tys. zł. Problem w tym, że z programu może skorzystać tylko wąska grupa osób, a jeden szczegół często decyduje o odmowie.

Dofinansowanie samochodu z PFRON – na czym polega program

Wsparcie przyznawane jest w ramach programu "Samodzielność – Aktywność – Mobilność!". Jego celem jest zwiększenie niezależności osób z najpoważniejszą niepełnosprawnością narządu ruchu, dla których brak dostosowanego samochodu oznacza faktyczne wykluczenie z życia społecznego i zawodowego.

Program ma charakter celowany. Nie jest to powszechne świadczenie dostępne dla wszystkich osób z orzeczeniem, to forma wsparcia przeznaczona dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, które bez samochodu nie są w stanie funkcjonować samodzielnie.

Kto może otrzymać dofinansowanie samochodu z PFRON

Z dofinansowania mogą skorzystać osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, u których występuje trwałe ograniczenie sprawności ruchowej wymagające korzystania z wózka inwalidzkiego. Program obejmuje zarówno sytuacje, w których osoba z niepełnosprawnością samodzielnie prowadzi pojazd, jak i te, w których korzysta z samochodu jako pasażer.

To rozróżnienie ma zasadnicze znaczenie, ponieważ wpływa bezpośrednio na wysokość dofinansowania oraz obowiązujące limity cenowe pojazdu.

Ile wynosi dofinansowanie z PFRON do samochodu – progi i procenty

Wysokość wsparcia nie jest ustalana jedną stawką procentową. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stosuje mechanizm progresywny, w którym kolejne części ceny samochodu objęte są różnym poziomem dofinansowania. Oznacza to, że im droższy pojazd, tym niższy procent dopłaty od kolejnych nadwyżek ponad określone progi.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Samochód prowadzony przez osobę z niepełnosprawnością

Wartość samochodu

Poziom dofinansowania

Maksymalna dopłata

do 150 000 zł

80%

do 120 000 zł

150 001 – 250 000 zł

50% nadwyżki

do 50 000 zł

250 001 – 300 000 zł

30% nadwyżki

do 15 000 zł

powyżej 300 000 zł

brak

0 zł

Łącznie daje to maksymalnie około 185 000 zł dofinansowania przy samochodzie o wartości 300 000 zł.

Samochód dla osoby z niepełnosprawnością jako pasażera

Wartość samochodu

Poziom dofinansowania

Maksymalna dopłata

do 130 000 zł

85%

do 110 500 zł

130 001 – 200 000 zł

50% nadwyżki

do 35 000 zł

200 001 – 230 000 zł

30% nadwyżki

do 9 000 zł

powyżej 230 000 zł

brak

0 zł

W tym wariancie maksymalna możliwa dopłata wynosi około 154 500 zł.

Jakie auto można kupić w ramach dofinansowania PFRON

Dofinansowanie dotyczy wyłącznie samochodów osobowych przystosowanych do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. Pojazd musi umożliwiać bezpieczne zajęcie miejsca bez konieczności przesiadania się z wózka. Zakup samochodu przed podpisaniem umowy z PFRON automatycznie wyklucza możliwość uzyskania wsparcia.

Program nie narzuca marki ani rodzaju napędu, jednak każdorazowo oceniane jest rzeczywiste dopasowanie pojazdu do potrzeb osoby z niepełnosprawnością.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie samochodu z PFRON

Procedura odbywa się wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia. Wniosek podlega indywidualnej ocenie i nie ma charakteru automatycznego. Dopiero po uzyskaniu pozytywnej decyzji można podpisać umowę, kupić samochód i rozliczyć poniesione wydatki zgodnie z zasadami programu.

Kiedy złożyć wniosek o dofinansowanie zakupu auta dla osoby niepełnosprawnej

W każdym roku obowiązywania programu PFRON nabór wniosków prowadzony jest w dwóch odrębnych turach. Pierwsza z nich rozpoczyna się w pierwszym dniu roboczym po zakończeniu lutego, o godzinie 10:00, i trwa do 31 marca do godziny 23:59. Druga tura startuje w pierwszym dniu roboczym po zakończeniu lipca, również o godzinie 10:00, i kończy się 31 sierpnia o godzinie 23:59. Program PFRON dofinansowania samochodu obowiązuje także w 2026 roku.

Zasady składania wniosków oraz sposób ich rozpatrywania zostały szczegółowo opisane w dokumentach programowych. Wnioski składane są wyłącznie w formie elektronicznej i oceniane według jednolitych kryteriów określonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Osoby, których wnioski zostały rozpatrzone negatywnie w jednej z tur albo nie otrzymały dofinansowania z powodu wyczerpania puli środków, nie tracą prawa do ponownego ubiegania się o wsparcie. Taki wniosek można złożyć ponownie w kolejnej turze naboru.

Podział dostępnych środków pomiędzy poszczególne tury oraz oddziały terenowe ustalany jest każdorazowo przez zarząd PFRON, co oznacza, że dostępność dofinansowania może różnić się w zależności od regionu i momentu złożenia wniosku.

Dlaczego dofinansowanie PFRON do samochodu jest tak wysokie

Dofinansowanie PFRON do zakupu samochodu osobowego należy do największych form realnego wsparcia dostępnych w systemie. W wielu przypadkach to właśnie możliwość zakupu dostosowanego auta decyduje o samodzielnym życiu, podjęciu pracy i dostępie do leczenia, a nie jedynie o komforcie przemieszczania się.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

