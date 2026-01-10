Masz orzeczenie? PFRON może dopłacić nawet 185 tys. zł do auta

PFRON 2026 dofinansowanie do samochodu dla niepełnosprawnych. Możesz dostać nawet 185 tys. zł
Dla osób z niepełnosprawnością ruchową samochód bardzo często nie jest niezbędnym udogodnieniem. Bez własnego auta trudno mówić o regularnym leczeniu, rehabilitacji, pracy czy załatwianiu podstawowych spraw urzędowych. W 2026 roku nadal funkcjonuje program realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który umożliwia uzyskanie bardzo wysokiego dofinansowania zakupu samochodu osobowego. W najkorzystniejszym wariancie wsparcie może sięgnąć nawet około 185 tys. zł. Problem w tym, że z programu może skorzystać tylko wąska grupa osób, a jeden szczegół często decyduje o odmowie.
- Dofinansowanie samochodu z PFRON – na czym polega program
- Kto może otrzymać dofinansowanie samochodu z PFRON
- Ile wynosi dofinansowanie z PFRON do samochodu – progi i procenty
- Jakie auto można kupić w ramach dofinansowania PFRON
- Jak złożyć wniosek o dofinansowanie samochodu z PFRON
- Kiedy złożyć wniosek o dofinansowanie zakupu auta dla osoby niepełnosprawnej
- Dlaczego dofinansowanie PFRON do samochodu jest tak wysokie
Dofinansowanie samochodu z PFRON – na czym polega program
Wsparcie przyznawane jest w ramach programu "Samodzielność – Aktywność – Mobilność!". Jego celem jest zwiększenie niezależności osób z najpoważniejszą niepełnosprawnością narządu ruchu, dla których brak dostosowanego samochodu oznacza faktyczne wykluczenie z życia społecznego i zawodowego.
Program ma charakter celowany. Nie jest to powszechne świadczenie dostępne dla wszystkich osób z orzeczeniem, to forma wsparcia przeznaczona dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, które bez samochodu nie są w stanie funkcjonować samodzielnie.
Kto może otrzymać dofinansowanie samochodu z PFRON
Z dofinansowania mogą skorzystać osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, u których występuje trwałe ograniczenie sprawności ruchowej wymagające korzystania z wózka inwalidzkiego. Program obejmuje zarówno sytuacje, w których osoba z niepełnosprawnością samodzielnie prowadzi pojazd, jak i te, w których korzysta z samochodu jako pasażer.
To rozróżnienie ma zasadnicze znaczenie, ponieważ wpływa bezpośrednio na wysokość dofinansowania oraz obowiązujące limity cenowe pojazdu.
Ile wynosi dofinansowanie z PFRON do samochodu – progi i procenty
Wysokość wsparcia nie jest ustalana jedną stawką procentową. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stosuje mechanizm progresywny, w którym kolejne części ceny samochodu objęte są różnym poziomem dofinansowania. Oznacza to, że im droższy pojazd, tym niższy procent dopłaty od kolejnych nadwyżek ponad określone progi.
Samochód prowadzony przez osobę z niepełnosprawnością
Wartość samochodu
Poziom dofinansowania
Maksymalna dopłata
do 150 000 zł
80%
do 120 000 zł
150 001 – 250 000 zł
50% nadwyżki
do 50 000 zł
250 001 – 300 000 zł
30% nadwyżki
do 15 000 zł
powyżej 300 000 zł
brak
0 zł
Łącznie daje to maksymalnie około 185 000 zł dofinansowania przy samochodzie o wartości 300 000 zł.
Samochód dla osoby z niepełnosprawnością jako pasażera
Wartość samochodu
Poziom dofinansowania
Maksymalna dopłata
do 130 000 zł
85%
do 110 500 zł
130 001 – 200 000 zł
50% nadwyżki
do 35 000 zł
200 001 – 230 000 zł
30% nadwyżki
do 9 000 zł
powyżej 230 000 zł
brak
0 zł
W tym wariancie maksymalna możliwa dopłata wynosi około 154 500 zł.
Jakie auto można kupić w ramach dofinansowania PFRON
Dofinansowanie dotyczy wyłącznie samochodów osobowych przystosowanych do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. Pojazd musi umożliwiać bezpieczne zajęcie miejsca bez konieczności przesiadania się z wózka. Zakup samochodu przed podpisaniem umowy z PFRON automatycznie wyklucza możliwość uzyskania wsparcia.
Program nie narzuca marki ani rodzaju napędu, jednak każdorazowo oceniane jest rzeczywiste dopasowanie pojazdu do potrzeb osoby z niepełnosprawnością.
Jak złożyć wniosek o dofinansowanie samochodu z PFRON
Procedura odbywa się wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia. Wniosek podlega indywidualnej ocenie i nie ma charakteru automatycznego. Dopiero po uzyskaniu pozytywnej decyzji można podpisać umowę, kupić samochód i rozliczyć poniesione wydatki zgodnie z zasadami programu.
Kiedy złożyć wniosek o dofinansowanie zakupu auta dla osoby niepełnosprawnej
W każdym roku obowiązywania programu PFRON nabór wniosków prowadzony jest w dwóch odrębnych turach. Pierwsza z nich rozpoczyna się w pierwszym dniu roboczym po zakończeniu lutego, o godzinie 10:00, i trwa do 31 marca do godziny 23:59. Druga tura startuje w pierwszym dniu roboczym po zakończeniu lipca, również o godzinie 10:00, i kończy się 31 sierpnia o godzinie 23:59. Program PFRON dofinansowania samochodu obowiązuje także w 2026 roku.
Zasady składania wniosków oraz sposób ich rozpatrywania zostały szczegółowo opisane w dokumentach programowych. Wnioski składane są wyłącznie w formie elektronicznej i oceniane według jednolitych kryteriów określonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Osoby, których wnioski zostały rozpatrzone negatywnie w jednej z tur albo nie otrzymały dofinansowania z powodu wyczerpania puli środków, nie tracą prawa do ponownego ubiegania się o wsparcie. Taki wniosek można złożyć ponownie w kolejnej turze naboru.
Podział dostępnych środków pomiędzy poszczególne tury oraz oddziały terenowe ustalany jest każdorazowo przez zarząd PFRON, co oznacza, że dostępność dofinansowania może różnić się w zależności od regionu i momentu złożenia wniosku.
Dlaczego dofinansowanie PFRON do samochodu jest tak wysokie
Dofinansowanie PFRON do zakupu samochodu osobowego należy do największych form realnego wsparcia dostępnych w systemie. W wielu przypadkach to właśnie możliwość zakupu dostosowanego auta decyduje o samodzielnym życiu, podjęciu pracy i dostępie do leczenia, a nie jedynie o komforcie przemieszczania się.
