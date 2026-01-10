Zmiany w 800+ od lutego 2026. Te rodziny mogą stracić świadczenie

800 zł miesięcznie na dziecko od lat trafia do milionów rodzin i dla wielu z nich jest stałym elementem domowego budżetu. Od lutego 2026 roku program 800+ wchodzi jednak w nową fazę. Świadczenie nie znika, ale zmieniają się zasady jego przyznawania i kontroli. ZUS zyska nowe narzędzia weryfikacji, a część rodzin, także tych, które dotąd nie miały problemów, może stracić wypłaty lub zaliczyć przerwę w ich otrzymywaniu. Sprawdzamy, kogo dotyczą zmiany i na co trzeba uważać.

Czym jest 800+ i komu dziś przysługuje

800+ to comiesięczne świadczenie wypłacane na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia. Przysługuje bez względu na dochód, sytuację zawodową rodziców czy liczbę dzieci w rodzinie. Nie ma progów dochodowych. Nie ma limitów zarobków. Nie trzeba wykazywać aktywności zawodowej. Obecnie świadczenie wynosi 800 zł miesięcznie na każde dziecko, a jego wypłatą zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dla milionów rodzin to pieniądze stałe, przewidywalne i do tej pory niemal pewne.

Kto może otrzymać 800+ według obecnych zasad

Prawo do świadczenia mają m.in.: rodzice biologiczni dziecka, opiekunowie prawni, rodziny zastępcze, osoby faktycznie sprawujące opiekę nad dzieckiem.

800+ przysługuje zarówno osobom pracującym, jak i niepracującym. Można je pobierać równolegle z innymi formami wsparcia, zasiłkami, rentami czy emeryturami.

Wnioski składa się wyłącznie elektronicznie, a pieniądze trafiają bezpośrednio na konto bankowe. Dla większości rodzin procedura jest szybka i bezproblemowa.

Okresy świadczeniowe. Dlaczego wniosek co roku ma znaczenie

800+ nie jest przyznawane raz na zawsze. Program działa w rocznych okresach świadczeniowych, które trwają od 1 czerwca do 31 maja kolejnego roku.

Aby zachować ciągłość wypłat, trzeba co roku złożyć nowy wniosek. Brak wniosku nie oznacza utraty prawa do świadczenia, ale często oznacza przerwę w wypłatach i oczekiwanie na wyrównanie. Do tej pory była to głównie formalność. Od 2026 roku może być zupełnie inaczej.

Jak ZUS sprawdza prawo do 800+ obecnie

Dziś ZUS weryfikuje głównie wiek dziecka, miejsce zamieszkania i pobytu w Polsce, faktyczne sprawowanie opieki, oraz status prawny opiekuna. W praktyce większość polskich rodzin przechodzi ten proces automatycznie. System działa szybko, a kontakt z ZUS bywa sporadyczny lub żaden. I właśnie ten automatyzm kończy się w 2026 roku.

Dlaczego rząd zdecydował się zmienić zasady

Od miesięcy w debacie publicznej pojawiały się zarzuty, że program 800+ jest zbyt słabo kontrolowany. Wskazywano m.in. na trudności z potwierdzeniem, czy dziecko faktycznie przebywa w Polsce, liczne wypłaty dla osób, które wyjechały z kraju, brak powiązania świadczenia z realną sytuacją beneficjenta.

Nowe przepisy mają uszczelnić system, ale jednocześnie oznaczają, że część rodzin znajdzie się pod większą kontrolą niż kiedykolwiek wcześniej.

Zmiany w 800+ od lutego 2026 roku. Co zmieni się naprawdę

Od 1 lutego 2026 r. zaczynają obowiązywać nowe zasady przyznawania i wypłaty 800+. Program nadal działa, ale nie dla wszystkich na identycznych warunkach jak dotąd.

1. Nowe reguły dla cudzoziemców

W przypadku osób bez polskiego obywatelstwa ZUS otrzymuje szersze narzędzia kontroli. Prawo do 800+ będzie silniej powiązane z:

legalnym pobytem w Polsce,

faktycznym zamieszkaniem dziecka w kraju,

aktywnością zawodową lub edukacyjną opiekuna.

Brak spełnienia tych warunków może skutkować wstrzymaniem wypłat, nawet jeśli świadczenie było wcześniej przyznane i wypłacane regularnie.

2. Dane i formalności pod pełną kontrolą

Od lutego 2026 r. największe znaczenie będą miały dane zgromadzone w rejestrach publicznych. Jeśli informacje z wniosku nie będą zgodne z danymi ZUS, urzędów skarbowych lub systemów meldunkowych, wypłata może zostać zatrzymana do czasu wyjaśnienia sprawy.

W praktyce oznacza to, że nawet rodzina, która niczego nie zmieniała, może nagle zobaczyć brak przelewu z powodu nieaktualnych lub niespójnych danych.

3. Koniec biernego pobierania świadczenia

Nowe przepisy pozwalają ZUS sprawdzać, czy beneficjent faktycznie przebywa w Polsce, korzysta ze świadczenia zgodnie z jego celem, oraz spełnia dodatkowe warunki przewidziane dla danej grupy.

W części przypadków samo posiadanie dziecka może już nie wystarczyć, by pieniądze były wypłacane automatycznie.

Te rodziny mogą stracić 800+ w 2026 roku

Największe ryzyko dotyczy:

cudzoziemców bez stałego pobytu i aktywności w Polsce,

osób, które nie aktualizują danych w systemie,

rodzin składających wnioski po terminie,

sytuacji, w których dziecko faktycznie przebywa poza Polską.

Dla pozostałych rodzin program 800+ pozostaje, ale wymaga znacznie większej uwagi formalnej niż dotychczas.

800+ w 2026 roku nadal funkcjonuje, ale przestaje być świadczeniem z automatu. Najbardziej odczują to rodziny, które do tej pory nie musiały zajmować się formalnościami.