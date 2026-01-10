REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » 800+ od lutego 2026. Nowe zasady, kontrole ZUS i możliwa starta świadczenia dla dużej grupy uprawnionych

800+ od lutego 2026. Nowe zasady, kontrole ZUS i możliwa starta świadczenia dla dużej grupy uprawnionych

10 stycznia 2026, 14:14
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Redaktor Infor.pl specjalizujący się w systemie ubezpieczeń społecznych oraz finansach publicznych. Ekspert w dziedzinie prognoz emerytalnych, waloryzacji świadczeń i prawa do zasiłków. W swoich tekstach koncentruje się na przekładaniu skomplikowanych przepisów ZUS na język konkretnych wyliczeń. Autor licznych analiz dotyczących reformy orzecznictwa oraz wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami.
800+ od lutego 2026. Nowe zasady, kontrole ZUS i możliwa starta świadczenia dla dużej grupy uprawnionych
Zmiany w 800+ od lutego 2026. Te rodziny mogą stracić świadczenie
800 zł miesięcznie na dziecko od lat trafia do milionów rodzin i dla wielu z nich jest stałym elementem domowego budżetu. Od lutego 2026 roku program 800+ wchodzi jednak w nową fazę. Świadczenie nie znika, ale zmieniają się zasady jego przyznawania i kontroli. ZUS zyska nowe narzędzia weryfikacji, a część rodzin, także tych, które dotąd nie miały problemów, może stracić wypłaty lub zaliczyć przerwę w ich otrzymywaniu. Sprawdzamy, kogo dotyczą zmiany i na co trzeba uważać.

rozwiń >

Czym jest 800+ i komu dziś przysługuje

800+ to comiesięczne świadczenie wypłacane na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia. Przysługuje bez względu na dochód, sytuację zawodową rodziców czy liczbę dzieci w rodzinie. Nie ma progów dochodowych. Nie ma limitów zarobków. Nie trzeba wykazywać aktywności zawodowej. Obecnie świadczenie wynosi 800 zł miesięcznie na każde dziecko, a jego wypłatą zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dla milionów rodzin to pieniądze stałe, przewidywalne i  do tej pory  niemal pewne.

Kto może otrzymać 800+ według obecnych zasad

Prawo do świadczenia mają m.in.: rodzice biologiczni dziecka, opiekunowie prawni, rodziny zastępcze, osoby faktycznie sprawujące opiekę nad dzieckiem.

800+ przysługuje zarówno osobom pracującym, jak i niepracującym. Można je pobierać równolegle z innymi formami wsparcia,  zasiłkami, rentami czy emeryturami.

Wnioski składa się wyłącznie elektronicznie, a pieniądze trafiają bezpośrednio na konto bankowe. Dla większości rodzin procedura jest szybka i bezproblemowa.

Okresy świadczeniowe. Dlaczego wniosek co roku ma znaczenie

800+ nie jest przyznawane raz na zawsze. Program działa w rocznych okresach świadczeniowych, które trwają od 1 czerwca do 31 maja kolejnego roku.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Aby zachować ciągłość wypłat, trzeba co roku złożyć nowy wniosek. Brak wniosku nie oznacza utraty prawa do świadczenia, ale często oznacza przerwę w wypłatach i oczekiwanie na wyrównanie. Do tej pory była to głównie formalność. Od 2026 roku może być zupełnie inaczej.

Jak ZUS sprawdza prawo do 800+ obecnie

Dziś ZUS weryfikuje głównie wiek dziecka, miejsce zamieszkania i pobytu w Polsce, faktyczne sprawowanie opieki, oraz status prawny opiekuna. W praktyce większość polskich rodzin przechodzi ten proces automatycznie. System działa szybko, a kontakt z ZUS bywa sporadyczny lub żaden. I właśnie ten automatyzm kończy się w 2026 roku.

Dlaczego rząd zdecydował się zmienić zasady

Od miesięcy w debacie publicznej pojawiały się zarzuty, że program 800+ jest zbyt słabo kontrolowany. Wskazywano m.in. na trudności z potwierdzeniem, czy dziecko faktycznie przebywa w Polsce, liczne wypłaty dla osób, które wyjechały z kraju, brak powiązania świadczenia z realną sytuacją beneficjenta.

Nowe przepisy mają uszczelnić system, ale jednocześnie oznaczają, że część rodzin znajdzie się pod większą kontrolą niż kiedykolwiek wcześniej.

Zmiany w 800+ od lutego 2026 roku. Co zmieni się naprawdę

Od 1 lutego 2026 r. zaczynają obowiązywać nowe zasady przyznawania i wypłaty 800+. Program nadal działa, ale nie dla wszystkich na identycznych warunkach jak dotąd.

1. Nowe reguły dla cudzoziemców

W przypadku osób bez polskiego obywatelstwa ZUS otrzymuje szersze narzędzia kontroli. Prawo do 800+ będzie silniej powiązane z:

  • legalnym pobytem w Polsce,
  • faktycznym zamieszkaniem dziecka w kraju,
  • aktywnością zawodową lub edukacyjną opiekuna.

Brak spełnienia tych warunków może skutkować wstrzymaniem wypłat, nawet jeśli świadczenie było wcześniej przyznane i wypłacane regularnie.

2. Dane i formalności pod pełną kontrolą

Od lutego 2026 r. największe znaczenie będą miały dane zgromadzone w rejestrach publicznych. Jeśli informacje z wniosku nie będą zgodne z danymi ZUS, urzędów skarbowych lub systemów meldunkowych, wypłata może zostać zatrzymana do czasu wyjaśnienia sprawy.

W praktyce oznacza to, że nawet rodzina, która niczego nie zmieniała, może nagle zobaczyć brak przelewu z powodu nieaktualnych lub niespójnych danych.

3. Koniec biernego pobierania świadczenia

Nowe przepisy pozwalają ZUS sprawdzać, czy beneficjent faktycznie przebywa w Polsce, korzysta ze świadczenia zgodnie z jego celem, oraz spełnia dodatkowe warunki przewidziane dla danej grupy.

W części przypadków samo posiadanie dziecka może już nie wystarczyć, by pieniądze były wypłacane automatycznie.

Te rodziny mogą stracić 800+ w 2026 roku

Największe ryzyko dotyczy:

  • cudzoziemców bez stałego pobytu i aktywności w Polsce,
  • osób, które nie aktualizują danych w systemie,
  • rodzin składających wnioski po terminie,
  • sytuacji, w których dziecko faktycznie przebywa poza Polską.

Dla pozostałych rodzin program 800+ pozostaje, ale wymaga znacznie większej uwagi formalnej niż dotychczas.

800+ w 2026 roku nadal funkcjonuje, ale przestaje być świadczeniem z automatu. Najbardziej odczują to rodziny, które do tej pory nie musiały zajmować się formalnościami.

Podstawa prawna

Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Infor.pl
800+ od lutego 2026. Nowe zasady, kontrole ZUS i możliwa starta świadczenia dla dużej grupy uprawnionych
10 sty 2026

800 zł miesięcznie na dziecko od lat trafia do milionów rodzin i dla wielu z nich jest stałym elementem domowego budżetu. Od lutego 2026 roku program 800+ wchodzi jednak w nową fazę. Świadczenie nie znika, ale zmieniają się zasady jego przyznawania i kontroli. ZUS zyska nowe narzędzia weryfikacji, a część rodzin, także tych, które dotąd nie miały problemów, może stracić wypłaty lub zaliczyć przerwę w ich otrzymywaniu. Sprawdzamy, kogo dotyczą zmiany i na co trzeba uważać.
