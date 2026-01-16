REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Emerytury czerwcowe 2009–2019: Przeliczenie z urzędu od 1 stycznia 2026. Ile można zyskać?

Emerytury czerwcowe 2009–2019: Przeliczenie z urzędu od 1 stycznia 2026. Ile można zyskać?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
16 stycznia 2026, 12:42
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Redaktor Infor.pl specjalizujący się w systemie ubezpieczeń społecznych oraz finansach publicznych. Ekspert w dziedzinie prognoz emerytalnych, waloryzacji świadczeń i prawa do zasiłków. W swoich tekstach koncentruje się na przekładaniu skomplikowanych przepisów ZUS na język konkretnych wyliczeń. Autor licznych analiz dotyczących reformy orzecznictwa oraz wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami.
Emerytury czerwcowe 2009–2019: Przeliczenie z urzędu od 1 stycznia 2026. Ile można zyskać?
Nawet 300 zł więcej emerytury. ZUS sam podniesie świadczenia tysiącom seniorów
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Od 1 stycznia 2026 r. wchodzi w życie przełomowa nowelizacja ustawy o emeryturach czerwcowych. ZUS z urzędu przeliczy świadczenia przyznane w czerwcu w latach 2009–2019.Przez 11 lat osoby przechodzące na emeryturę w czerwcu były poszkodowane przez system waloryzacji. Nowe przepisy, ostatecznie rozwiązują ten problem. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dostał jasne wytyczne: wysokość świadczeń ma zostać skorygowana automatycznie, a emeryci nie muszą wypełniać żadnych formularzy. Sprawdź, kto otrzyma wyższą emeryturę i jakie są terminy wypłat.

rozwiń >

Na czym polegał problem"emerytur czerwcowych"

Mechanizm, który obowiązywał w latach 2009–2019, był dla seniorów pułapką. Osoby przechodzące na emeryturę w czerwcu miały kapitał waloryzowany jedynie rocznie, podczas gdy osoby z innych miesięcy korzystały także z waloryzacji kwartalnych. W efekcie "czerwcowi" emeryci otrzymywali świadczenia niższe nawet o kilkaset złotych od swoich rówieśników, którzy złożyli wniosek np. w maju lub lipcu.

REKLAMA

REKLAMA

Kto znajdzie się na liście ZUS do przeliczenia?

Nowelizacja z sierpnia 2025 roku precyzyjnie określa krąg uprawnionych. Przeliczenie obejmie osoby, które:

  • otrzymały decyzję o przyznaniu emerytury w czerwcu w latach 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 lub 2019;
  • miały w tych miesiącach przeliczaną wysokość świadczenia;
  • pobierają rentę rodzinną po ubezpieczonych, którzy spełniali powyższe warunki;
  • pobierają rentę rodzinną po osobach, które zmarły w czerwcu we wskazanym okresie, mając osiągnięty wiek emerytalny, mimo braku ustalonego prawa do emerytury.

Ile można zyskać? Zasada "korzystniejszego wariantu"

Po przeliczeniu emerytur czerwcowych ZUS ma zastosować waloryzację obowiązującą dla wniosków składanych w maju danego roku. To właśnie brak waloryzacji kwartalnej był powodem, dla którego osoby przechodzące na emeryturę w czerwcu w latach 2009–2019 otrzymywały niższe świadczenia.

W praktyce miesięczna podwyżka może wynieść od ok. 180 do ponad 300 zł brutto. Najwięcej zyskają osoby pobierające niskie emerytury, przy obecnej emeryturze minimalnej kobiety mogą otrzymywać ponad 220 zł więcej na rękę, a mężczyźni ponad 210 zł miesięcznie. Przeliczenie nie przyniesie podwyżki osobom, których świadczenia już wcześniej zostały podniesione do poziomu emerytury minimalnej.

REKLAMA

Różnice w wysokości podwyżek wynikają z indywidualnego kapitału emerytalnego oraz z zasad obliczania świadczeń, w tym wieku przejścia na emeryturę i dalszego trwania życia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ważne dla emerytów: Nie składaj wniosku!

ZUS kładzie ogromny nacisk na informację, że proces odbywa się z urzędu. Masowe wysyłanie wniosków przez seniorów mogłoby jedynie sparaliżować pracę oddziałów.

Ekspert Infor.pl wyjaśnia: 

Ustawodawca przyjął model bezwnioskowy, aby maksymalnie odciążyć seniorów. ZUS sam wytypuje osoby z bazy danych, przeliczy kwoty i wyśle decyzję pocztą. Emeryt zobaczy wyższą kwotę po prostu przy najbliższym przelewie lub przekazie po wydaniu decyzji. To jedna z nielicznych sytuacji, w której senior nie musi robić absolutnie nic – a pieniądze i tak trafią na konto

Harmonogram zmian na rok 2026

Proces nie nastąpi z dnia na dzień, ale ma ściśle określone ramy czasowe:

  • 1 stycznia 2026 r.: Oficjalne wejście w życie przepisów i start procesów informatycznych w ZUS.
  • I kwartał 2026 r.: Sukcesywne wydawanie decyzji i przesyłanie ich do świadczeniobiorców.
  • 31 marca 2026 r.: Ostateczny termin, do którego ZUS musi zakończyć ponowne ustalanie wysokości wszystkich objętych ustawą emerytur i rent.

Podstawa prawna

Powiązane
Coraz więcej osób z orzeczeniem o niepełnosprawności bez świadczeń. System wyklucza lekki i umiarkowany stopień
Coraz więcej osób z orzeczeniem o niepełnosprawności bez świadczeń. System wyklucza lekki i umiarkowany stopień
Przeliczenie czy nowe świadczenie w ZUS? Kiedy decyzja oznacza niższą emeryturę?
Przeliczenie czy nowe świadczenie w ZUS? Kiedy decyzja oznacza niższą emeryturę?
Komisja lekarska orzekająca o niepełnosprawności 2026: Co mówić, a czego unikać, by dostać orzeczenie
Komisja lekarska orzekająca o niepełnosprawności 2026: Co mówić, a czego unikać, by dostać orzeczenie
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Nowe adresy środowisk KSeF. 17 stycznia stare adresy zostaną wyłączone. Komunikat Ministerstwa Finansów dla integratorów
16 sty 2026

W komunikacie z 15 stycznia 2026 r. Ministerstwo Finansów poinformowało, że w związku z przygotowaniami do uruchomienia KSeF 2.0 w środowisku produkcyjnym oraz wdrożeniem docelowej infrastruktury teleinformatycznej i mechanizmów bezpieczeństwa, wprowadza nową, jednolitą adresację środowisk KSeF. MF zastrzega, że zmiana ta ma charakter techniczny - polega na aktualizacji wykorzystywanych adresów usług i nie wpływa na zakres oraz sposób działania udostępnianych interfejsów API. Resort zapewnia, że wszystkie dotychczasowe adresy pozostaną aktywne w okresie przejściowym, aby umożliwić integratorom stopniowe przełączenie systemów na nową adresację.
Emerytury czerwcowe 2009–2019: Przeliczenie z urzędu od 1 stycznia 2026. Ile można zyskać?
16 sty 2026

Od 1 stycznia 2026 r. wchodzi w życie przełomowa nowelizacja ustawy o emeryturach czerwcowych. ZUS z urzędu przeliczy świadczenia przyznane w czerwcu w latach 2009–2019.Przez 11 lat osoby przechodzące na emeryturę w czerwcu były poszkodowane przez system waloryzacji. Nowe przepisy, ostatecznie rozwiązują ten problem. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dostał jasne wytyczne: wysokość świadczeń ma zostać skorygowana automatycznie, a emeryci nie muszą wypełniać żadnych formularzy. Sprawdź, kto otrzyma wyższą emeryturę i jakie są terminy wypłat.
ZUS wysyła wiadomości w związku ze stażowym. Odpowiedź na wniosek USP
16 sty 2026

ZUS wysyła wiadomości w związku ze stażowym: SMS, e-mail, aplikacja mZUS. To odpowiedź na wniosek USP czyli wniosek o wydanie zaświadczenia o okresach ubezpieczenia dla celów doliczenia do stażu pracy. Nowe przepisy obowiązują od początku 2026 r. Zaświadczenie otrzymane z ZUS przekazuje się pracodawcy. Dzięki dłuższego stażowi ubezpieczenia można otrzymać uprawnienia pracownicze takie jak dłuższy urlop wypoczynkowy czy dodatki za staż pracy.
Firmy wciąż na powierzchni, ale bez marginesu bezpieczeństwa. inFakt indeks 2025 ostrzega
16 sty 2026

Choć wielu przedsiębiorców nadal ocenia swoją sytuację finansową jako dobrą, stabilność ta coraz częściej ma charakter defensywny. Dane z badania inFakt indeks 2025 pokazują, że rosnące zadłużenie, presja kosztowa i ograniczona płynność mogą szybko zachwiać kondycją firm, które dziś jeszcze „trzymają się” rynku.

REKLAMA

Polska ortografia w nowej odsłonie - słownik 2026 już w przygotowaniu
16 sty 2026

Karolina Zioło-Pużuk, wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego, poinformowała w piątek, że pod koniec roku ukaże się słownik ortograficzny uwzględniający nowe zasady pisowni. Będzie on dostępny na stronie internetowej, w aplikacji mobilnej oraz w wersji drukowanej. Nad słownikiem pracuje zespół ekspertów z Instytutu Języka Polskiego PAN.
KSeF 2.0 coraz bliżej. Papierowe faktury odejdą do historii
16 sty 2026

Krajowy System e-Faktur wchodzi w kluczowy etap wdrażania. To największe wyzwanie ostatnich dekad. Od 1 lutego 2026 r. KSeF 2.0. stanie się faktem, faktury papierowe wymieniane między przedsiębiorcami trafią do lamusa, a zaczną obowiązywać e-faktury. Wyniki badania inFakt indeks 2025 pokazują jednak wyraźnie, że mimo rosnącej świadomości, przedsiębiorcy wciąż nie czują się realnie przygotowani na zmiany.
Coraz więcej osób z orzeczeniem o niepełnosprawności bez świadczeń. System wyklucza lekki i umiarkowany stopień
16 sty 2026

Coraz częściej słychać głosy, że posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności nie gwarantuje już realnego wsparcia finansowego. Nowy system przyznawania świadczeń,  oparty na punktowaniu poziomu potrzeby wsparcia, sprawia, że osoby z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności pozostają często poza systemem pieniężnych świadczeń, mimo formalnego statusu. Dla wielu oznacza to, że korzystne mechanizmy pomocy społecznej są niedostępne lub minimalne, a codzienne funkcjonowanie staje się trudniejsze niż wskazywałoby na to samo orzeczenie.
Wielka ulga dla tysięcy firm? Ministerstwo szykuje zwolnienie z kontrowersyjnego obowiązku. Ale czas jest tylko do końca marca
16 sty 2026

Ministerstwo Finansów właśnie odpaliło legislacyjną machinę. Tysiące polskich przedsiębiorstw może odetchnąć – szykuje się zwolnienie z kosztownego raportowania ESG. Ale jest haczyk: czas ucieka, bo termin mija z końcem marca. Kto skorzysta, kto musi działać dalej, a kto powinien już teraz zadzwonić do księgowej? Wyjaśniamy, co musisz wiedzieć o pracach nad zwolnieniem z Omnibus I.

REKLAMA

MEN szykuje zmiany w nadgodzinach - nauczyciele wkrótce dowiedzą się, na czym stoją
16 sty 2026

Ministra edukacji Barbara Nowacka przekazała PAP, że resort ma już pewne propozycje zmian dotyczące godzin nadliczbowych nauczycieli. Po ubiegłorocznej uchwale Sądu Najwyższego na rozwiązania czekają m.in. związkowcy. Możliwe, że poznają je w lutym.
Górale zadowoleni: Podział ferii zimowych na trzy turnusy był zasadny
16 sty 2026

Eksperci z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej oceniają, że zmiana dotycząca ferii zimowych, które w tym roku odbędą się w trzech, a nie jak dotychczas w czterech turnusach, była zasadna. Zdaniem TIG na decyzję o wyjeździe i wybór kierunku wpływają przede wszystkim sytuacja finansowa rodzin i pogoda.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA