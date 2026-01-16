Nawet 300 zł więcej emerytury. ZUS sam podniesie świadczenia tysiącom seniorów

Od 1 stycznia 2026 r. wchodzi w życie przełomowa nowelizacja ustawy o emeryturach czerwcowych. ZUS z urzędu przeliczy świadczenia przyznane w czerwcu w latach 2009–2019.Przez 11 lat osoby przechodzące na emeryturę w czerwcu były poszkodowane przez system waloryzacji. Nowe przepisy, ostatecznie rozwiązują ten problem. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dostał jasne wytyczne: wysokość świadczeń ma zostać skorygowana automatycznie, a emeryci nie muszą wypełniać żadnych formularzy. Sprawdź, kto otrzyma wyższą emeryturę i jakie są terminy wypłat.

rozwiń >

Na czym polegał problem"emerytur czerwcowych"

Mechanizm, który obowiązywał w latach 2009–2019, był dla seniorów pułapką. Osoby przechodzące na emeryturę w czerwcu miały kapitał waloryzowany jedynie rocznie, podczas gdy osoby z innych miesięcy korzystały także z waloryzacji kwartalnych. W efekcie "czerwcowi" emeryci otrzymywali świadczenia niższe nawet o kilkaset złotych od swoich rówieśników, którzy złożyli wniosek np. w maju lub lipcu.

REKLAMA

REKLAMA

Kto znajdzie się na liście ZUS do przeliczenia?

Nowelizacja z sierpnia 2025 roku precyzyjnie określa krąg uprawnionych. Przeliczenie obejmie osoby, które:

otrzymały decyzję o przyznaniu emerytury w czerwcu w latach 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 lub 2019;

miały w tych miesiącach przeliczaną wysokość świadczenia;

pobierają rentę rodzinną po ubezpieczonych, którzy spełniali powyższe warunki;

pobierają rentę rodzinną po osobach, które zmarły w czerwcu we wskazanym okresie, mając osiągnięty wiek emerytalny, mimo braku ustalonego prawa do emerytury.

Ile można zyskać? Zasada "korzystniejszego wariantu"

Po przeliczeniu emerytur czerwcowych ZUS ma zastosować waloryzację obowiązującą dla wniosków składanych w maju danego roku. To właśnie brak waloryzacji kwartalnej był powodem, dla którego osoby przechodzące na emeryturę w czerwcu w latach 2009–2019 otrzymywały niższe świadczenia.

W praktyce miesięczna podwyżka może wynieść od ok. 180 do ponad 300 zł brutto. Najwięcej zyskają osoby pobierające niskie emerytury, przy obecnej emeryturze minimalnej kobiety mogą otrzymywać ponad 220 zł więcej na rękę, a mężczyźni ponad 210 zł miesięcznie. Przeliczenie nie przyniesie podwyżki osobom, których świadczenia już wcześniej zostały podniesione do poziomu emerytury minimalnej.

REKLAMA

Różnice w wysokości podwyżek wynikają z indywidualnego kapitału emerytalnego oraz z zasad obliczania świadczeń, w tym wieku przejścia na emeryturę i dalszego trwania życia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ważne dla emerytów: Nie składaj wniosku!

ZUS kładzie ogromny nacisk na informację, że proces odbywa się z urzędu. Masowe wysyłanie wniosków przez seniorów mogłoby jedynie sparaliżować pracę oddziałów.

Ekspert Infor.pl wyjaśnia:

Ustawodawca przyjął model bezwnioskowy, aby maksymalnie odciążyć seniorów. ZUS sam wytypuje osoby z bazy danych, przeliczy kwoty i wyśle decyzję pocztą. Emeryt zobaczy wyższą kwotę po prostu przy najbliższym przelewie lub przekazie po wydaniu decyzji. To jedna z nielicznych sytuacji, w której senior nie musi robić absolutnie nic – a pieniądze i tak trafią na konto

Harmonogram zmian na rok 2026

Proces nie nastąpi z dnia na dzień, ale ma ściśle określone ramy czasowe:

1 stycznia 2026 r.: Oficjalne wejście w życie przepisów i start procesów informatycznych w ZUS.

I kwartał 2026 r.: Sukcesywne wydawanie decyzji i przesyłanie ich do świadczeniobiorców.

31 marca 2026 r.: Ostateczny termin, do którego ZUS musi zakończyć ponowne ustalanie wysokości wszystkich objętych ustawą emerytur i rent.