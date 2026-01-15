REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Przeliczenie czy nowe świadczenie w ZUS? Kiedy decyzja oznacza niższą emeryturę?

Przeliczenie czy nowe świadczenie w ZUS? Kiedy decyzja oznacza niższą emeryturę?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
15 stycznia 2026, 16:32
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Redaktor Infor.pl specjalizujący się w systemie ubezpieczeń społecznych oraz finansach publicznych. Ekspert w dziedzinie prognoz emerytalnych, waloryzacji świadczeń i prawa do zasiłków. W swoich tekstach koncentruje się na przekładaniu skomplikowanych przepisów ZUS na język konkretnych wyliczeń. Autor licznych analiz dotyczących reformy orzecznictwa oraz wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami.
Przeliczenie czy nowe świadczenie w ZUS? Kiedy decyzja oznacza niższą emeryturę
ZUS może obniżyć emeryturę przy nowej decyzji. Sprawdź, kiedy możesz na tym stracić
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Składasz wniosek do ZUS z przekonaniem, że emerytura zostanie przeliczona i ewentualnie podwyższona. Masz nowe składki, dodatkowe lata pracy albo dłuższy staż. Tymczasem decyzja z ZUS przynosi zaskoczenie: nowe świadczenie jest niższe niż dotychczasowe. To nie błąd urzędnika ani sprzeczność z prawem, lecz efekt zastosowania innych zasad niż przy zwykłym przeliczeniu. Sprawdź, kiedy ZUS może obniżyć świadczenie.

rozwiń >

Dlaczego zwykłe przeliczenie emerytury nie może jej obniżyć

Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wprost chroni wysokość już przyznanego świadczenia. Jeżeli ponowne przeliczenie emerytury, na przykład po doliczeniu nowych składek lub okresów ubezpieczenia, prowadziłoby do niższej kwoty, ZUS nadal wypłaca świadczenie w dotychczasowej wysokości.

REKLAMA

REKLAMA

Oznacza to, że klasyczne ponowne ustalenie wysokości emerytury nie może skutkować obniżką. Ta zasada obowiązuje zarówno przy wnioskach składanych przez emerytów, jak i przy przeliczeniach dokonywanych z urzędu.

Skąd więc biorą się decyzje z niższą kwotą

Problem zaczyna się w momencie, gdy emeryt nie składa wniosku o zwykłe przeliczenie, lecz uruchamia procedurę ustalenia nowego rodzaju świadczenia. W takiej sytuacji ZUS nie przelicza dotychczasowej emerytury, ale przyznaje inną emeryturę od podstaw, według aktualnych zasad.

To właśnie wtedy znika ochrona dotychczasowej kwoty.

REKLAMA

Najczęstszy przypadek: wcześniejsza emerytura i emerytura powszechna

Dotyczy to przede wszystkim osób pobierających wcześniejsze emerytury. Po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego składają one wniosek, sądząc, że ZUS jedynie przeliczy ich świadczenie. W rzeczywistości jednak dochodzi do przyznania emerytury powszechnej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zgodnie z art. 25 ust. 1b ustawy, przy ustalaniu emerytury powszechnej od kapitału odejmuje się sumę wcześniej pobranych emerytur. W takiej sytuacji nie dochodzi do obniżenia już przyznanej emerytury, lecz do jej zakończenia i przyznania nowego świadczenia na nowych zasadach.

Dlaczego to bywa zaskoczeniem dla emerytów

Scenariusz wygląda podobnie w wielu przypadkach. Emeryt składa wniosek z myślą o podwyżce albo bezpiecznym przeliczeniu. Po kilku tygodniach otrzymuje decyzję, w której widzi niższą kwotę nowej emerytury. Dla wielu osób to moment szoku, bo nie mieli świadomości, że wniosek dotyczył innego świadczenia, a nie prostego przeliczenia.

W praktyce różnica może wynosić od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych miesięcznie, w zależności od długości pobierania wcześniejszej emerytury i wysokości kapitału.

Kiedy dodatkowe składki nie chronią przed niższą emeryturą

Dodatkowe lata pracy i opłacane składki pomagają tylko wtedy, gdy mamy do czynienia z klasycznym przeliczeniem. Przy ustalaniu nowej emerytury, np. powszechnej, ich wpływ może być niewystarczający, by zrekompensować potrącenie kwot już wcześniej wypłaconych.

Dlatego samo przekonanie, że mam nowe składki, więc będzie lepiej, bywa złudne.

Kto powinien szczególnie uważać przed złożeniem wniosku

Największe ryzyko dotyczy osób, które:

  • pobierają wcześniejszą emeryturę,
  • zbliżają się do powszechnego wieku emerytalnego,
  • nie odróżniają przeliczenia od przyznania nowego świadczenia,
  • składają wniosek bez wcześniejszej symulacji w ZUS.

W tych sytuacjach wniosek może uruchomić procedurę, której skutkiem jest niższa emerytura, i do tego zgodnie z prawem.

Co zrobić, zanim złożysz wniosek do ZUS

Zanim zdecydujesz się na przejście z wcześniejszej emerytury na emeryturę powszechną, upewnij się, że rozumiesz konsekwencje. ZUS nie przenosi świadczenia automatycznie, to Ty uruchamiasz procedurę nowego ustalenia emerytury. Po złożeniu wniosku wcześniejsza emerytura wygasa, a nowa jest obliczana od podstaw, z potrąceniem kwot już pobranych (art. 25 ust. 1b). Jeśli okaże się niższa, nie można wrócić do poprzedniego świadczenia. Dlatego przed decyzją:

  • Zapytaj w ZUS, czy Twój wniosek dotyczy przeliczenia czy przyznania nowej emerytury.
  • Poproś o symulację wysokości nowego świadczenia.
  • Oceń, czy dodatkowe składki i lata pracy rzeczywiście poprawią wynik.

Najważniejsza zasada: nie składaj wniosku w ciemno. Brak analizy może kosztować Cię kilkadziesiąt lub nawet kilkaset złotych miesięcznie.

Podstawa prawna

Powiązane
Rachunki w 2026 r. w górę: Nawet 2000 zł więcej za wodę, prąd i śmieci
Rachunki w 2026 r. w górę: Nawet 2000 zł więcej za wodę, prąd i śmieci
Dlaczego ZUS odmawia świadczeń mimo orzeczenia o niepełnosprawności? Wyjaśniamy
Dlaczego ZUS odmawia świadczeń mimo orzeczenia o niepełnosprawności? Wyjaśniamy
Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności bez świadczeń pieniężnych w 2026 roku – kto i dlaczego
Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności bez świadczeń pieniężnych w 2026 roku – kto i dlaczego
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Obowiązkowy KSeF w transakcjach z gminami i innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Jak wystawiać faktury dla JST? Wyjaśnienia Ministra Finansów i Gospodarki
15 sty 2026

 W odpowiedzi na interpelację poselską Minister Finansów i Gospodarki udzielił 12 stycznia 2026 r. kilku ważnych wyjaśnień odnośnie fakturowania przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur transakcji realizowanych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (JST).
Przeliczenie czy nowe świadczenie w ZUS? Kiedy decyzja oznacza niższą emeryturę?
15 sty 2026

Składasz wniosek do ZUS z przekonaniem, że emerytura zostanie przeliczona i ewentualnie podwyższona. Masz nowe składki, dodatkowe lata pracy albo dłuższy staż. Tymczasem decyzja z ZUS przynosi zaskoczenie: nowe świadczenie jest niższe niż dotychczasowe. To nie błąd urzędnika ani sprzeczność z prawem, lecz efekt zastosowania innych zasad niż przy zwykłym przeliczeniu. Sprawdź, kiedy ZUS może obniżyć świadczenie.
Ile obecnie wynosi przeciętna emerytura? ZUS opublikował najnowsze dane
15 sty 2026

ZUS opublikował raport "Miesięczna informacja o wybranych świadczeniach pieniężnych", w którym przedstawił aktualne statystyki dotyczące emerytur. Z dokumentu wynika nie tylko, ile wynosi obecnie średnie świadczenie, ale także, że grono świadczeniobiorców systematycznie rośnie - od stycznia do listopada 2025 roku liczba emerytów i rencistów powiększyła się o ponad 65 tysięcy osób. Oto szczegóły.

Nie tylko banknoty. Czym zajmuje się Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych? [Gość Infor.pl]
15 sty 2026

Większość Polaków bez wahania odpowie, że banknoty w Polsce produkuje PWPW. Przy dowodach osobistych czy paszportach pojawia się już chwila zastanowienia. A gdy zapytać o inne produkty, odpowiedzi zwykle się urywają. Tymczasem Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych to dziś znacznie więcej niż drukarnia pieniędzy.

REKLAMA

Zasiłki z MOPS na jedzenie, leki i ogrzewanie. Przykład jednej osoby
15 sty 2026

Pomoc z opieki społecznej może okazać się nieoceniona w sytuacji, gdy zabrakło pieniędzy na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej. MOPS może przyznać zasiłek celowy na zakup żywności czy leków. Jakie warunki muszą zostać spełnione, żeby uzyskać taką pomoc?
Podniosłeś rękę na ratownika? Od nowego roku to bilet w jedną stronę za kratki. Sądy mają surowiej i natychmiast karać agresorów
15 sty 2026

Od ok. dwóch tygodni w Polsce obowiązuje nowa rzeczywistość prawna. Jeśli komuś przyjdzie do głowy uderzyć ratownika medycznego lub znieważyć policjanta, nie wykpi się już grzywną. 1 stycznia 2026 roku weszły w życie drakońskie kary za ataki na służby mundurowe i medyków. Państwo mówi dość agresji wobec tych, którzy przyjeżdżają na ratunek. Sprawdzamy, co dokładnie się zmieniło.
Media społecznościowe dopiero od 15 roku życia. Szefowa MEN zdradza szczegóły projektu
15 sty 2026

Korzystanie z mediów społecznościowych przez dzieci i młodzież budzi kontrowersje na całym świecie, zaś część krajów rozważa wprowadzenie odpowiednich uregulowań prawnych. W gronie tym znalazła się również Polska. Szefowa MEN Barbara Nowacka przekazała w czwartek, że poselski projekt ws. ograniczenia korzystania z mediów społecznościowych będzie wzorowany na australijskich regulacjach. Oczekujemy, że big techy nie będą dopuszczały dzieci do korzystania ze szkodliwych treści - powiedziała.
Ponad 200 km linii kolejowych do rewitalizacji na Dolnym Śląsku. Powrócą połączenia pasażerskie
15 sty 2026

Samorząd województwa dolnośląskiego planuje do 2029 r. zrewitalizować ponad 200 km linii kolejowych w regionie i przywrócić na nich połączenia pasażerskie. Do dziś udało się wyremontować niemal 80 km nieczynnych od lat szlaków kolejowych i wznowić połączenia m.in. do Karpacza czy Bielawy.

REKLAMA

Wizz Air posiada już 1000 tras – gigantyczny rozwój sieci połączeń lotniczych do ponad 50 krajów
15 sty 2026

Wizz Air posiada w swojej obecnej siatce połączeń tysiąc tras - podała linia lotnicza w czwartkowym komunikacie. Wizz Air oferuje połączenia do 200 miejsc docelowych w ponad 50 krajach w Europie i poza nią.
Czy wdrożenie KSeF będzie przesunięte na rok 2028 dla firm z obrotem do 2 milionów złotych? Zapytał poseł KO. Jest odpowiedź Ministerstwa Finansów
15 sty 2026

Poseł na Sejm RP Koalicji Obywatelskiej Robert Kropiwnicki w interpelacji do ministra finansów i gospodarki zapytał w drugiej połowie grudnia 2025 r. m.in.: Czy Ministerstwo Finansów planuje przesunięcie wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur na rok 2028 dla firm z obrotem do 2 milionów złotych? W dniu 12 stycznia 2026 r. resort finansów udzielił odpowiedzi na tę interpelację.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA