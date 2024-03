Sute świąteczne śniadanie, a potem Wielkanoc przed telewizorem, laptopem lub smartfonem

Tegoroczne święta Wielkanocne chcemy spędzać leniwie, a nowe technologie ułatwiają nam to bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Niespodziewana letnia wręcz pogoda sprzyja jednak spacerom – może więc plany skorygujemy i przeniesiemy się do parku, ale czy tylko po to, by zasiąść przed monitorem smartfona do dalszego oglądania?