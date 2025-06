Polacy nie czekają na oficjalny początek wakacji – długi weekend Bożego Ciała stał się dla wielu okazją do wcześniejszego wypoczynku. Jak pokazują dane Travelist.pl, liczba rezerwacji wzrosła znacząco w porównaniu z poprzednimi latami. Największym zaskoczeniem okazuje się wybór kierunku. Gdzie decydowali się odpoczywać w czerwcowy długi weekend Polacy?

REKLAMA

Długi weekend: próba generalna przed wakacjami

REKLAMA

Tegoroczne Boże Ciało wypadło zaledwie dwa tygodnie przed oficjalnym startem wakacji. I jak wskazują eksperci, ten długi weekend cieszył się wyjątkowym zainteresowaniem wśród rezerwujących.

– Polacy bardzo lubią korzystać z okazji do wypoczynku. A chłodny maj i mało optymistyczny pogodowo początek czerwca nie miały wpływu na ich plany. Można powiedzieć, że wręcz przeciwnie. Obserwujemy bardzo duże zainteresowanie zbliżającą się „czerwcówką”. Silniejsze niż rok czy dwa lata temu – jest to wzrost analogicznie o 16% i 5% – a także większe niż w przypadku tegorocznej majówki. Dla wielu rezerwujących to zapewne przedsmak zbliżających się wakacji, natomiast dla części to nawet ich nieoficjalny start – mówi Eliza Maćkiewicz, Head of Commercial w Travelist.pl.

Średni koszt noclegu w dwuosobowym pokoju hotelowym o standardzie 4 lub 5 gwiazdek z wyżywieniem w pakiecie wynosi 626 zł (czyli dokładnie tyle samo co podczas długiego weekendu majowego), podczas gdy rok temu trzeba było zapłacić średnio 575 zł, a w 2023 – 567 zł.

Z kolei średnia długość pobytu jest zbliżona do poprzednich lat i wynosi według danych 3,53 dnia.

Długi weekend czerwcowy. Najlepsze miejsce na odpoczynek: kierunek - natura

REKLAMA

Coraz więcej Polaków wybiera kontakt z naturą zamiast miejskich atrakcji.

Spacer brzegiem morza czy wędrówka górskim szlakiem wygrywają z city breakiem – według danych Travelist.pl taki sposób wypoczynku planuje zaledwie 7,5% rezerwujących, aż o 28% mniej niż rok wcześniej.

Choć Bałtyk wciąż przyciąga sporo turystów (ponad 35%), jego popularność spadła – o 18% względem ubiegłego roku. Po raz pierwszy od lat to góry okazały się numerem jeden. Aż 41,7% użytkowników portalu zdecydowało się spędzić długi weekend na południu kraju.

Co więcej, liczba chętnych na górskie wypady wzrosła aż o 41%. W ślad za popytem idą ceny: średni koszt noclegu w dużych miastach to 475 zł (wzrost o 14% względem 2024 roku), nad Bałtykiem – 671 zł (o 10% więcej), a w rejonach górskich – 604 zł, czyli o 12% drożej.

Eksperci wskazują, że wśród najchętniej wybieranych miejscowości dominują Kołobrzeg i Szklarska Poręba (wybiera je po 11% podróżujących), w których średnio za nocleg trzeba zapłacić odpowiednio 650 zł i 579 zł. Na kolejnych miejscach znalazły się: Świeradów-Zdrój (6% i 528 zł), Karpacz (6% i 523 zł) oraz Szczyrk (6% i 495 zł).

Dalszy ciąg materiału pod wideo